«Утренний бухгалтер». Налог на доходы в 1С пополз, на 6-НДФЛ уходит весь день: бухгалтеры запутались и устали

В 2023 году все поменялось в 6-НДФЛ: если начисление зарплаты в 1 квартале было, а выплат не было – в форме будут нули. И вообще бухгалтеры новым правилам не рады, в 1С все ползет.

Поменяется форма АДИ-РЕГ, которая заменила зеленую карточку СНИЛС – проект опубликован на официальном портале.

ЦБ установит лимит на пополнение цифровых кошельков: не больше 300 тысяч рублей в месяц. Но переводы будут бесплатными.

Налоговики запустили в промышленную эксплуатацию сервис «Офис экспортера» для подтверждения НДС 0%.

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Новое дело о хищениях: с «Пушкинских карт» наворовали более 200 млн рублей.

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Новости

2 СФР обновит форму АДИ-РЕГ, которая заменила собой зеленую карточку СНИЛС

3 Минтруд: в случае кадрового ЭДО работник должен указать в заявлении способ передачи ему кадровых документов

4 ❗️ Минфин: раньше для НДФЛ датой дохода в виде зарплаты был последний день месяца, а теперь – день выплаты

5 Бухгалтеры не рады новой форме 6-НДФЛ

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17 10 директорских «хочу», которые может исполнить бухгалтер с помощью управленки

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22 Можно ли выплатить матпомощь в связи со смертью в 10 раз больше, чем предусмотрено в локальном акте

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24 📌Если в 1 квартале была начисленная зарплата, но не было выплаченной, форма 6-НДФЛ будет пустая

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Дата проведения: 26 апреля, среда

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Дата проведения: 26 апреля, среда

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Дата проведения: 25 апреля, вторник

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Дата проведения: 25 апреля, вторник

Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. Анализ частых вопросов

Дата проведения: 25 апреля, вторник

IV ежегодная онлайн-конференция по созданию продвинутых отчетов в Excel и Power BI

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/12526@ от 20.09.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7598 от 01.06.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/10463@ от 26.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95062 от 03.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3410 от 21.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30041 от 05.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❗️ Минфин: раньше для НДФЛ датой дохода в виде зарплаты был последний день месяца, а теперь – день выплаты

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2211 от 27.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минтруд: в случае кадрового ЭДО работник должен указать в заявлении способ передачи ему кадровых документов

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/12599@ от 06.08.2020

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