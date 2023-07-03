«Утренний бухгалтер» № 5423. Минтруд подготовил новую справку о среднем заработке

Назначать пособие по безработице для уволенных сотрудников будут на основании новой справки о среднем заработке.

Самозанятые не учитывают в базе по НПД неустойку от арендатора и проценты на остаток по счету, разъясняет Минфин.

Налоговые инспекции теперь камералят 3-НДФЛ в течение 15-18 дней. Ранее процесс занимал 3 месяца.

Изменились правила подсчета пенсионного стажа ИП.

С 2023 года семья с 2 детьми не будет платить НДФЛ при продаже земли с домом.

У ИП остался один день, чтобы уплатить 1% фиксированных взносов: за 2022 год их нужно будет уплатить не позднее 3 июля 2023 года.

В СФР предложили исключить айфоны из пользования руководством СФР. Причём не только в служебных, но и в личных целях.

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Кто платит курортный сбор, если работник едет в бизнес-поездку на море и остаётся в отпуск.

Что делать, если сотрудник едет отдыхать и сразу после — в командировку.

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