«Утренний бухгалтер» № 5423. Минтруд подготовил новую справку о среднем заработке

Назначать пособие по безработице для уволенных сотрудников будут на основании новой справки о среднем заработке.
Самозанятые не учитывают в базе по НПД неустойку от арендатора и проценты на остаток по счету, разъясняет Минфин.
Налоговые инспекции теперь камералят 3-НДФЛ в течение 15-18 дней. Ранее процесс занимал 3 месяца.
Изменились правила подсчета пенсионного стажа ИП.
С 2023 года семья с 2 детьми не будет платить НДФЛ при продаже земли с домом.
У ИП остался один день, чтобы уплатить 1% фиксированных взносов: за 2022 год их нужно будет уплатить не позднее 3 июля 2023 года.
В СФР предложили исключить айфоны из пользования руководством СФР. Причём не только в служебных, но и в личных целях.
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Разборы законов
— Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск
Отпуск без содержания не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск и исключается из расчетного периода. Разберем эти нюансы на конкретных примерах.
— Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
Если до 30 июня уплатить фиксированные взносы, то их можно учесть при расчете налога по УСН за полугодие. С введением ЕНС главная интрига – как зафиксировать факт уплаты именно взносов, ведь деньги на ЕНС обезличены. Рассказываем, какие способы есть на сегодняшний день.
— Готовимся к распространению АУСН по всей стране. Мини-курс
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Новости
2 Изменили правила подсчета пенсионного стажа ИП
3 Самозанятые не включают в базу для НПД неустойку от арендатора и проценты на остаток по счету, напомнил Минфин
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9 Компания «Авито» запустила сервис онлайн-записи на бьюти-процедуры
10 Сфере IT предложат аналог ОСАГО
11 Будет новая форма справки о среднем заработке
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13 Euroclear возобновил выплаты по ценным бумагам компаний, которые не попали под санкции
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21 💥У ИП остался один день, чтобы уплатить 1% фиксированных взносов
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Документы
МЧС России: Письмо № ИГ-19-1166 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП должны обучать своих сотрудников пожарной безопасности
Росстандарт: Приказ № 2020-ст от 12.12.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение сотрудника: какую отчетность сдавать в 2023 году
ФНС: Письмо № КВ-4-1/7280@ от 08.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Безопасная доля вычетов НДС на 2 квартал 2023 года. По регионам Регион /Доля вычетов, % по возрастанию
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7967@ от 22.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👉 Сегодня – последний день для перехода на УСН или возврата на ОСНО для бизнеса из новых регионов
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/53133 от 08.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые не включают в базу для НПД неустойку от арендатора и проценты на остаток по счету, напомнил Минфин
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