Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5456. Будут новые коды видов доходов и вычетов для справки к 6-НДФЛ

Проект уже опубликован на федеральном портале.

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Компенсация дистанционщикам свыше 35 рублей будет идти в справку к 6-НДФЛ с кодом 2018. Новые коды смотрите здесь.

Минфин хочет снова обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Бухгалтерам из новых регионов не надо пересдавать декларации по налогу на прибыль из-за нового тарифа взносов, разъясняет ФНС.

Минфин: питание работников можно учесть в расходах для налога на прибыль с одновременным начислением НДФЛ.

Как решить проблему нехватки персонала и сократить операционные издержки, узнаете здесь.

МВД может получить доступ к гаджетам до разрешения суда: внесут поправки в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Бухгалтеру за компьютером дополнительные перерывы в работе не положены. Так считает Роструд.

💥Совет от редакции «Клерка»: работаете в НКО и еще не разобрались в новых ФСБУ и грядущих изменениях законодательства? Поможет семинар от наших партнеров — компании «Академия успешного бизнеса». Он пройдет 21 августа в Москве.

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Разборы законов

Что уже изменилось и что еще изменится по УСН

Уточняют порядок расчета налога при смене ставки из-за переезда, а также при превышении лимита с одновременным снижением базы. Поменяли порядок уменьшения налога на взносы, разрешили сдавать отрицательные уведомления.

Как нельзя увольнять сотрудников: мнение судов. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как по мнению судов нельзя расторгнуть трудовые отношения с сотрудниками.

Как настроить воинский учет в 1С:ЗУП 8.3

Инструкцию по начальной настройке ведения воинского учета в 1С. Узнаете как сформировать и распечатать приказ и план работы по осуществлению ВУ, где искать карточки на сотрудников.

Новости

2 Ювелиры не могут заявить вычет по НДС на товары, купленные ранее при ПСН

3 КЭП директора должна быть только в его руках. И копировать ее нельзя

4 Бизнес из «Сколково» должен составлять счета-фактуры без НДС

5 Место на парковке для авто сотрудников облагается НДС

6 ВТБ повысил ставки по вкладам до 12%

7 🔥 Жаркая акция этого лета: онлайн-курс «Кадровик с нуля до профи» со скидкой 60%

8 В качестве первички ФСБУ 27/2021 разрешает использовать чек, авансовый отчет и судебный акт

9 Минцифры планирует разрешить операторам повышать цены на связь выше инфляции

10 Маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при продаже алкоголя онлайн

11 Малый бизнес из новых регионов попал в реестр МСП задним числом. Теперь можно пересдавать РСВ

12 ИП на УСН не нужно сдавать уведомление, если нет налога к уплате

13 🎓Вебинар: ВЭД: как работать с последними изменениями. Уже сегодня в 15:00 мск

14 ЦБ понизил курс доллара на 16 августа до 97,42 рубля

15 🍵 Питание работников можно учесть в расходах для налога на прибыль с одновременным начислением НДФЛ

16 Индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

17 Бухгалтеру за компьютером дополнительные перерывы в работе не положены

18 Чаще всего за рубежом россияне платили картой UnionPay в ОАЭ

19 Снос асфальта перед строительством идет в первоначальную стоимость будущего дома

20 ❗ ФНС: бухгалтерам из новых регионов не надо пересдавать декларации по налогу на прибыль из-за нового тарифа взносов

21 Аренда квартир подорожала на 10-40%

22 🔥 «Клерк» зовет на масштабную бухгалтерскую конференцию 12 сентября

23 В Госдуме хотят ограничить деятельность зарубежных исследовательских компаний

24 👨🏫 Вебинар: Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса. 7 сентября в 11:00 мск

25 70% сотрудников важен удобный график подработки

26 Мосбиржа запускает программу поддержки ликвидности замещающих облигаций

27 Минфин хочет снова обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки

28 Налог на имущество физлиц рассчитывают с учетом понижающих коэффициентов

29 🔥Мы подготовили подборку с вакансиями дня! Выбирайте лучшую работу

30 ✅ Компенсация дистанционщикам свыше 35 рублей будет идти в справку к 6-НДФЛ с кодом 2018

31 МВД может получить доступ к гаджетам до разрешения суда

32 Мессенджеру Telegram грозит до 18 млн рублей штрафа за отказ локализовать данные в России

Мероприятия

Тренингобучающая программа для руководителей, финансовых и технических директоров, главных бухгалтеров и пр.

Дата проведения: 17 августа, четверг

Как снизить налоговый штраф

Дата проведения: 17 августа, четверг

Некоммерческие организации: все изменения 2023-2024 гг. Учет ОС и НМА, аренды и целевых средств по новым ФСБУ

Дата проведения: 21 августа, понедельник

Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход

Дата проведения: 21 августа, понедельник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2023-2024: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы

Дата проведения: 22 августа, вторник

ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО

Дата проведения: 22 августа, вторник

Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС

Дата проведения: 22 августа, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5455. Налоговики отменяют свидетельство о постановке на учет

Привычных свидетельств с ИНН больше не будет: проект уже размещен на федеральном портале.

Социальные вычеты с 2024 года: ответственность за недостоверные сведения

В рамках основных направлений налоговой политики России на 2023—2024 годы был принят закон с многочисленными дополнениями и изменениями в НК. Он упростил порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ и одновременно установил с 2024 года штраф за недостоверные сведения. Кому он может грозить, за что и в каком размере?

Счет 82: бухгалтерский учет и проводки — основы

На некоторые организации законом возложена обязанность по отражению резервного капитала. От источников его формирования и порядка использования зависит порядок его учета. В статье рассмотрены правила создания фонда и расходования его средств, а также приведены основные бухгалтерские проводки по счету 82.

Налог на прибыль в 2023—2024 гг.: новые разрешенные расходы для учета

Со второй половины 2023 года скорректированы несколько статей НК по прибыльным расходам: разрешили списывать затраты на добровольное страхование, продлили льготный срок списания просроченной кредиторки по иностранным займам и убытков прошлых лет.

Возврат денег за путевку: как вернуть и когда штрафы туроператора незаконны

Разбираем, как вернуть деньги за тур, когда оператор может не возвращать полную стоимость путевки и можно ли поменять тур перед самым вылетом.

Информационные технологии: от ключевого воздействия к успешному будущему

Век высоких технологий изменил мир в корне, и теперь они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Этот неустанно растущий поток инноваций непосредственно повлиял на способы ведения бизнеса, перевернув привычные подходы и предоставив огромные возможности для развития. Сфера стала центром притяжения талантливых специалистов.

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Бухгалтеры знают Контур — экосистему, которая включает такие сервисы как Контур.Экстерн, Контур.Диадок, Контур.Фокус и Контур.Норматив. Они помогают бухгалтерам сдавать отчетность, вести ЭДО, проверять контрагентов, работать с актуальной нормативной базой и многое другое. А еще у Контура есть партнерская программа, которая идеально подходит для бухгалтера.

Изменения в Жилищном кодексе: капремонт, общие собрания и ограничения для собственников квартир

4 августа Президент подписал целый пакет новых законов, 3 из которых снова затрагивают сферу ЖКХ. Разберем, какими поправками пополнился ЖК на этот раз.

Наличная и безналичная валюта в России: 5 распространенных заблуждений

От читателей в комментариях и личке часто поступают вопросы по этой теме. Решила осветить некоторые моменты в отдельном посте. Под валютой будем иметь в виду иностранную валюту. Так-то рубль — тоже валюта, национальная валюта России.

🔒 Как нельзя увольнять сотрудников: мнение судов. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как по мнению судов нельзя расторгнуть трудовые отношения с сотрудниками.

🔒 Что уже изменилось и что еще изменится по УСН

Уточняют порядок расчета налога при смене ставки из-за переезда, а также при превышении лимита с одновременным снижением базы. Поменяли порядок уменьшения налога на взносы, разрешили сдавать отрицательные уведомления.

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Трибуна

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Документы

: Федеральный закон № 434-ФЗ от 04.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в Жилищном кодексе: капремонт, общие собрания и ограничения для собственников квартир

МВД России: Приказ № 410 от 26.06.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе

Роспотребнадзор: Письмо № 01/37-16-29 от 11.01.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Возврат денег за путевку: как вернуть и когда штрафы туроператора незаконны

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/77722 от 24.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Снос асфальта перед строительством идет в первоначальную стоимость будущего дома

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/51450 от 11.07.2019

Подробнее о документе мы писали в новости Снос асфальта перед строительством идет в первоначальную стоимость будущего дома

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43800 от 15.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🍵 Питание работников можно учесть в расходах для налога на прибыль с одновременным начислением НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43735 от 15.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Место на парковке для авто сотрудников облагается НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/58110 от 22.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес из «Сколково» должен составлять счета-фактуры без НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/40633 от 03.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Ювелиры не могут заявить вычет по НДС на товары, купленные ранее при ПСН

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/37608 от 24.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Ювелиры не могут заявить вычет по НДС на товары, купленные ранее при ПСН

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Налоговикам не нравятся вычеты, которые компании заявляют по авансовым счетам-фактурам после выставления документов на отгрузку. За места на парковке, даже если их предоставляюют работникам бесплатно, нужно платить НДС. Блогер Блиновская шокировала редактора «Клерка» миллиардным состоянием.

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