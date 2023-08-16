«Утренний бухгалтер» № 5455. Налоговики отменяют свидетельство о постановке на учет

Свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе отменяются. Подтверждать постановку на учет в ФНС компании или физлица будут другие документы.
13 банков начали тестировать реальные операции с цифровым рублем.
Налоговики уточнят применение повышенных ставок по УСН при уменьшении налоговой базы: опубликован проект поправок в НК.
Как запустить собственный кофейный бизнес и «добыть» деньги на его открытие, узнаете здесь.
Сколько взносов платить тем, для кого единый тариф – совсем не единый? разъясняет ФНС.
По мнению руководителя ФНС система единого налогового счета работает абсолютно четко, без сбоев. А вы согласны?
Для подачи заявления на освобождение от фиксированных взносов у ИП будет три года.
ЦБ поднял ключевую ставку до 12%.
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22 Минтранс хочет отказаться от английского языка на схемах метро
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24 👨🏫 Вебинар: Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру. 30 августа в 11:00 мск
25 Пользователи «Авито» могут оплатить заказ при получении в отделении «Почты России»
26 В первом полугодии налоговая получила 21,7 трлн рублей
27 Гражданские сети могут отключить во время чрезвычайного положения
28 Региональные власти смогут снижать 3-летний срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с продажи
29 Малый и средний бизнес получил 215 млрд рублей с помощью поручительств
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31 Налоговикам не нравятся вычеты по авансовым счетам-фактурам
32 Страховые взносы на летчиков и шахтеров выведут из состава ЕНП
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34 ВТБ начал проводить первые тесты цифрового рубля
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36 В новых регионах появилась сеть налоговых
37 У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей
🔥 Как бухгалтеру стать аналитиком 1С и получить прибавку к зарплате
Узнаете на вебинаре 6 сентября в 13:00 мск.
Эксперты расскажут, почему бухгалтеру проще других освоить эту профессию и в каких отраслях и сколько можно будет зарабатывать аналитику 1С в 2024 году.
Все участники вебинара получат бонус от спикера — Методичку для работы с платформой 1С.
Мероприятия
О сертификатах и МЧД без паники: как сдавать отчетность после 1 сентября 2023 года
Дата проведения: 16 августа, среда
Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года
Дата проведения: 16 августа, среда
ВЭД: как работать с последними изменениями
Дата проведения: 16 августа, среда
Тренингобучающая программа для руководителей, финансовых и технических директоров, главных бухгалтеров и пр.
Дата проведения: 17 августа, четверг
Дата проведения: 17 августа, четверг
Некоммерческие организации: все изменения 2023-2024 гг. Учет ОС и НМА, аренды и целевых средств по новым ФСБУ
Дата проведения: 21 августа, понедельник
Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход
Дата проведения: 21 августа, понедельник
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Документы
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Подробнее о документе мы писали в новости Альтернатива ипотеке: преимущества и недостатки лизинга недвижимости
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/30117 от 26.05.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Земельный налог с 2024 года: какие новшества установил закон № 389-ФЗ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/71469 от 31.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Мужчина может получить вычет по НДФЛ за ребенка от женщины, на которой он не женился
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5052 от 31.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для перехода на электронную трудовую книжку нужна бумажная
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