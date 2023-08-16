Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5455. Налоговики отменяют свидетельство о постановке на учет

Привычных свидетельств с ИНН больше не будет: проект уже размещен на федеральном портале.

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Свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе отменяются. Подтверждать постановку на учет в ФНС компании или физлица будут другие документы.

13 банков начали тестировать реальные операции с цифровым рублем.

Налоговики уточнят применение повышенных ставок по УСН при уменьшении налоговой базы: опубликован проект поправок в НК.

Как запустить собственный кофейный бизнес и «добыть» деньги на его открытие, узнаете здесь.

Сколько взносов платить тем, для кого единый тариф – совсем не единый? разъясняет ФНС.

По мнению руководителя ФНС система единого налогового счета работает абсолютно четко, без сбоев. А вы согласны?

Для подачи заявления на освобождение от фиксированных взносов у ИП будет три года.

ЦБ поднял ключевую ставку до 12%.

💥Совет от редакции «Клерка»: 16 августа пройдет бесплатное мероприятие от наших партнеров — компании «Моё дело». Ведущий методолог научит, как учитывать НМА, полученные в пользование с 2024 года.

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Разборы законов

Как настроить воинский учет в 1С:ЗУП 8.3

Инструкцию по начальной настройке ведения воинского учета в 1С. Узнаете как сформировать и распечатать приказ и план работы по осуществлению ВУ, где искать карточки на сотрудников.

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31 Налоговикам не нравятся вычеты по авансовым счетам-фактурам

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37 У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

🔥 Как бухгалтеру стать аналитиком 1С и получить прибавку к зарплате

Узнаете на вебинаре 6 сентября в 13:00 мск.

Эксперты расскажут, почему бухгалтеру проще других освоить эту профессию и в каких отраслях и сколько можно будет зарабатывать аналитику 1С в 2024 году.

Все участники вебинара получат бонус от спикера — Методичку для работы с платформой 1С.

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Мероприятия

О сертификатах и МЧД без паники: как сдавать отчетность после 1 сентября 2023 года

Дата проведения: 16 августа, среда

Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года

Дата проведения: 16 августа, среда

ВЭД: как работать с последними изменениями

Дата проведения: 16 августа, среда

Тренингобучающая программа для руководителей, финансовых и технических директоров, главных бухгалтеров и пр.

Дата проведения: 17 августа, четверг

Как снизить налоговый штраф

Дата проведения: 17 августа, четверг

Некоммерческие организации: все изменения 2023-2024 гг. Учет ОС и НМА, аренды и целевых средств по новым ФСБУ

Дата проведения: 21 августа, понедельник

Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход

Дата проведения: 21 августа, понедельник

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5 вещей, которые убивают вашу продуктивность на работе. И 10 способов от них избавиться

Разбираемся, что обычно ворует ваши силы и эффективность в рабочее время.

Цифровой рубль: 10 ответов на самые популярные вопросы

С 1 августа в России вступил в силу закон о цифровом рубле. Однако не все понимают, что из себя представляют новые деньги и как они будут работать. Мы собрали ответы на самые популярные вопросы.

Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы

Современная пенсионная система заработала в 2002 году, но большинство российских пенсионеров сегодня все же те, кто долгое время работал до первой большой реформы в этой области. Объясняем, почему трудовой стаж и страховой стаж для СФР — это не одно и то же, как посчитать пенсионные баллы за работу до развала СССР и в девяностые годы и в каком случае нужно обращаться в Социальный фонд.

🔒 Взносы по договорам ГПХ. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем условия обложения договоров ГПХ страховыми взносами в 2023 году.

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Уведомления по налогам, уплачиваемым с помощью ЕНП, — новый документ, который обязали составлять бизнесменов с 2023 года. И хотя НК прямо не предоставляет налоговикам право требовать пояснения по уведомлениям, компании начали получать такие сообщения от инспекторов. О том, как реагировать на эти послания, расскажем в нашей статье.

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Документы

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 48 от 25.12.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Альтернатива ипотеке: преимущества и недостатки лизинга недвижимости

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/30117 от 26.05.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Земельный налог с 2024 года: какие новшества установил закон № 389-ФЗ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/71469 от 31.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Мужчина может получить вычет по НДФЛ за ребенка от женщины, на которой он не женился

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5052 от 31.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для перехода на электронную трудовую книжку нужна бумажная

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Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 8,5% → 12%. Что это значит?

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