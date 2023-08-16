«Утренний бухгалтер» № 5455. Налоговики отменяют свидетельство о постановке на учет

Свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе отменяются. Подтверждать постановку на учет в ФНС компании или физлица будут другие документы.

13 банков начали тестировать реальные операции с цифровым рублем.

Налоговики уточнят применение повышенных ставок по УСН при уменьшении налоговой базы: опубликован проект поправок в НК.

Как запустить собственный кофейный бизнес и «добыть» деньги на его открытие, узнаете здесь.

Сколько взносов платить тем, для кого единый тариф – совсем не единый? разъясняет ФНС.

По мнению руководителя ФНС система единого налогового счета работает абсолютно четко, без сбоев. А вы согласны?

Для подачи заявления на освобождение от фиксированных взносов у ИП будет три года.

ЦБ поднял ключевую ставку до 12%.

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