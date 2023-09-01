«Утренний бухгалтер» № 5467. Налоговики взялись за ИП: сравнивают количество ККТ и работников

Если у ИП несколько торговых точек с зарегистрированными онлайн-кассами, а сотрудников, которые выбивают чеки, официально нет — ждите требований от ФНС.
Родители могут не платить за питание школьников и не сдавать деньги на ремонт школы, поясняет адвокат.
С 1 сентября 2023 года вводится маркировка шести товарных групп, в том числе безалкогольных напитков и соков.
Поменяется декларация по НДС для иностранных компаний. Проект опубликован на официальном портале.
Даже если организация не платила авансы по земельному налогу, уведомления по ЕНП все равно надо сдать.
Как правильно вести бухгалтерский учёт при работе с самозанятыми, узнаете здесь.
💥Совет от редакции «Клерка»: отдыхаете в Сочи? Проведите время с пользой и прокачайте свои навыки. С 4 по 7 сентября там пройдет насыщенный семинар «Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы практики налогообложения в 2023 году». Научитесь работать по новым правилам, стандартам и требованиям. Записывайтесь.
🔥 Интернет-магазин в эпоху маркетплейсов: продвижение, платежи, логистика
Предприниматели часто выбирают для торговли маркетплейсы вместо своего сайта. На самом деле эти два канала отлично сочетаются. Как развивать интернет-магазин — узнаете на вебинаре сервиса МойСклад. Проверенная информация от экспертов СДЭК, eLama, InSales.
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Разборы законов
— Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец
Сотрудник может уволиться по собственному желанию в разных случаях — решил сменить место, собирается переезжать, поступил в ВУЗ, не устроила работа во время испытательного срока. Несмотря на то, что сотрудник увольняется по своей инициативе, от формулировки в заявлении зависят сроки увольнения. Кроме того, у работника есть право отозвать заявление.
В мини-курсе рассказываем о новшествах, внесенных Минтрансом в порядок оформления путевого листа и состав сведений о водителе.
— Требование по встречной проверке: что представлять + памятка для бухгалтера
Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить.
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 1 сентября
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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
Держим цены на раннее бронирование до 1 сентября
Новости
2 Если запись об увольнении внесена в раздел трудовой книжки о награждениях, надо это исправить
3 Перевозчикам проще будет подтверждать ставку НДС 0%
4 Как бизнесу на АУСН отчитываться за НДФЛ
5 🎓 Вебинар: В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков. Уже сегодня в 11:00 мск!
6 «Мир» введет отложенное списание денег за такси и заказы на маркетплейсах
7 В мобильном приложении банка «Тинькофф» сбой
8 Предубеждения снижают зарплаты женщин
9 Газовый бизнес «Газпрома» оказался убыточным в первом полугодии
10 ❓ Отпускные и КНО заграничного дистанционщика по-разному облагаются НДФЛ. У Минфина спрашивают, почему
11 🎓Вебинар: Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы. 26 сентября в 11:00 мск
12 Родители могут не платить за питание школьников и не сдавать деньги на ремонт школы
13 Миронов предложил снизить НДС для предприятий обрабатывающей промышленности
14 Налоговики сравнивают количество ККТ и работников ИП
15 Переустройство основных средств не изменяет их стоимость
16 ВТБ в июле заработал 36,6 млрд рублей чистой прибыли
17 С завтрашнего дня вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков
18 В «Ингосстрахе» купили первую страховку за цифровые рубли
19 Поменяется декларация по НДС для иностранных компаний
20 «Юнистрим» больше не переводит доллары и евро между Россией и Таджикистаном
21 Даже если организация не платила авансы по земельному налогу, уведомления по ЕНП все равно надо сдать
22 🎓Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора Эльвиры Митюковой. 14 сентября в 11:00 мск
23 Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам
24 Бизнес просит больше налоговых льгот для офшоров и КИК
25 Самозанятый может аннулировать чек и сформировать новый
26 МВД нашли цех с нелегальным производством напитка Coca-Cola
27 Бизнес из СЭЗ Крыма может применять льготу по налогу на имущество
28 🔥 Не пропустите главное событие осени: «Клерк.Конференцию: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она пройдет уже 12 сентября!
29 ВТБ Private Banking стал лучшим сервисом для миллионеров
30 Как в книге доходов по УСН заполнять новый раздел с фиксированными взносами
31 Ozon начал проверять подлинность ювелирных украшений
32 ВТБ не будет платить windfall tax, а «Сбер» переведет в бюджет до 3 млрд рублей
33 Власти выделят 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Мероприятия
Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы практики налогообложения в 2023 году
Дата проведения: 4 сентября, понедельник
Вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы»
Дата проведения: 4 сентября, понедельник
Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Успешный бухгалтер: как выйти на первые 100.000₽ работая на себя
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году: от карьеры до зарплаты
Дата проведения: 6 сентября, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5466. ИП смогут уменьшить налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год
ФНС выпустила долгожданные разъяснения.
— Горящие акции августа для бухгалтеров: скидки на курсы с официальным дипломом или удостоверением до 75%!
Повышайте квалификацию, проходите профессиональную переподготовку и учитесь на онлайн-курсах с получением документов. Оплата сразу или в рассрочку без переплаты по удобному графику. Практические занятия, тесты, помощь в карьере, поддержка от экспертов. А еще мы проводим Клерк.Конференцию в Краснодаре — присоединяйтесь офлайн и онлайн.
— Как составить оборотно-сальдовую ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость — таблица, в которой содержатся сведения о состоянии счетов бухгалтерского учета. В соответствии с действующим законодательством, ОСВ ведомость — регистр бухучета, в котором накапливается информация из первичной документации. Порядок составления оборотно-сальдовой ведомости нормативно не регламентирован.
— НДС не выделен в договоре: это будет иметь свои последствия. Доказано в суде
НДС является частью цены договора, подлежащей уплате со стороны покупателя. Именно эти суммы, поступившие от покупателя к налогоплательщику, образуют экономический источник для перечисления НДС в бюджет. Иногда стороны не выделяют в договорах НДС. Это не запрещено, но может иметь свои последствия, что подтверждает суд.
— Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие
Если проводите на работе много времени, то у вас там появляются друзья. Днем — обсуждаете рабочие проекты, по выходным — ходите в кино или на шашлыки, по вечерам — обсуждаете начальника за чашкой чая. А потом случается так, что «друга по работе» повышают — и он становится боссом. Разбираемся, как себя вести, чтобы сохранить и дружбу, и уважение остальных коллег — и продолжать строить успешную карьеру.
— Страшилки про 31 августа: надо ли писать отказ на биометрию и цифровой рубль
Давайте разберемся с шокирующими сценариями, о которых пишут соцсети в последние дни.
— Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС
Всех приветствую! Я, Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер Клерк.Конференции, которая пройдет 12 сентября, приоткрою завесу своего выступления. Один из пунктов моего доклада — проверка НДС со стороны налоговой.
— Основные правила управления кредиторской задолженностью
Управление кредиторской задолженностью — одна из основных задач современного бизнеса. От эффективности такого управления зависит не только успех предприятия, но и его существование в принципе. В данной статье мы рассмотрим основные правила управления задолженностью и обратим внимание на налоговые аспекты учета кредиторской задолженности.
В мини-курсе рассказываем о новшествах, внесенных Минтрансом в порядок оформления путевого листа и состав сведений о водителе.
— Облачная онлайн-касса: что это такое и как подключить
Собрали всю информацию про облачные онлайн-кассы для интернет-магазина, сайта и приема онлайн-платежей. Расскажем, сколько она стоит и как ее подключить.
🔒 Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец
Сотрудник может уволиться по собственному желанию в разных случаях — решил сменить место, собирается переезжать, поступил в ВУЗ, не устроила работа во время испытательного срока. Несмотря на то, что сотрудник увольняется по своей инициативе, от формулировки в заявлении зависят сроки увольнения. Кроме того, у работника есть право отозвать заявление.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/62010 от 04.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес из СЭЗ Крыма может применять льготу по налогу на имущество
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/9902@ от 28.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может аннулировать чек и сформировать новый
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/64818 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❓ Отпускные и КНО заграничного дистанционщика по-разному облагаются НДФЛ. У Минфина спрашивают, почему
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49373 от 30.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Переустройство основных средств не изменяет их стоимость
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/9403@ от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как бизнесу на АУСН отчитываться за НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5334 от 15.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если запись об увольнении внесена в раздел трудовой книжки о награждениях, надо это исправить
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