«Утренний бухгалтер» № 5467. Налоговики взялись за ИП: сравнивают количество ККТ и работников

Если у ИП несколько торговых точек с зарегистрированными онлайн-кассами, а сотрудников, которые выбивают чеки, официально нет — ждите требований от ФНС.

Родители могут не платить за питание школьников и не сдавать деньги на ремонт школы, поясняет адвокат.

С 1 сентября 2023 года вводится маркировка шести товарных групп, в том числе безалкогольных напитков и соков.

Поменяется декларация по НДС для иностранных компаний. Проект опубликован на официальном портале.

Даже если организация не платила авансы по земельному налогу, уведомления по ЕНП все равно надо сдать.

Как правильно вести бухгалтерский учёт при работе с самозанятыми, узнаете здесь.

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Разборы законов — Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец Сотрудник может уволиться по собственному желанию в разных случаях — решил сменить место, собирается переезжать, поступил в ВУЗ, не устроила работа во время испытательного срока. Несмотря на то, что сотрудник увольняется по своей инициативе, от формулировки в заявлении зависят сроки увольнения. Кроме того, у работника есть право отозвать заявление. — Путевой лист. Мини-курс В мини-курсе рассказываем о новшествах, внесенных Минтрансом в порядок оформления путевого листа и состав сведений о водителе. — Требование по встречной проверке: что представлять + памятка для бухгалтера Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить. 12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.

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