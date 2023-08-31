«Утренний бухгалтер» № 5466. ИП смогут уменьшить налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год

Вышли долгожданные разъяснения от ФНС по уменьшению налогов на взносы. Они в пользу ИП.

Заявление о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов больше не нужно для уменьшения УСН.

Работодатели будут выдавать уволенным справку о среднем заработке по новой форме.

Как выбрать тариф по расчетному счету под свой объем операций и не переплачивать, рассказали здесь.

Банк не должен заставлять ИП вносить деньги на счет с формулировкой «Выручка». Ситуацию разбирает эксперт.

ФНС: Уточняющие уведомления и декларации проводят на ЕНС текущей датой.

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