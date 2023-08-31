Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5466. ИП смогут уменьшить налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год

ФНС выпустила долгожданные разъяснения.

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Вышли долгожданные разъяснения от ФНС по уменьшению налогов на взносы. Они в пользу ИП.

Заявление о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов больше не нужно для уменьшения УСН.

Работодатели будут выдавать уволенным справку о среднем заработке по новой форме.

Как выбрать тариф по расчетному счету под свой объем операций и не переплачивать, рассказали здесь.

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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. 


Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. 


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Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10872@ от 25.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ⚡⚡⚡ ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10771@ от 23.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес на ЕСХН должен платить налог на имущество за недострой

Правительство РФ: Постановление № 1347 от 16.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в правилах аккредитации по охране труда

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16501@ от 27.08.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Нестандартные случаи формирования первоначальной стоимости ОС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42998 от 02.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Нестандартные случаи формирования первоначальной стоимости ОС

Роструд: Письмо № ПГ/16633-6-1 от 10.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости О предстоящем переводе в офис дистанционщика надо предупредить за два месяца

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/65824 от 13.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Неотделимые улучшения в арендованные ОС можно амортизировать, даже если договор закончился

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