«Утренний бухгалтер» № 5466. ИП смогут уменьшить налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год

Вышли долгожданные разъяснения от ФНС по уменьшению налогов на взносы. Они в пользу ИП.
Заявление о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов больше не нужно для уменьшения УСН.
Работодатели будут выдавать уволенным справку о среднем заработке по новой форме.
Как выбрать тариф по расчетному счету под свой объем операций и не переплачивать, рассказали здесь.
Банк не должен заставлять ИП вносить деньги на счет с формулировкой «Выручка». Ситуацию разбирает эксперт.
ФНС: Уточняющие уведомления и декларации проводят на ЕНС текущей датой.
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Разборы законов
— Требование по встречной проверке: что представлять + памятка для бухгалтера
Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить.
— Порядок выставления и получения электронных счетов-фактур. Мини-курс
Разбираемся, как изменились правила выставления и получения электронных счетов-фактур в 2023 году.
— Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
🔥 Упрощенка в 2023 году кардинально изменилась! Скоро вступят в силу новые поправки в НК
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Новости
2 ⚡⚡⚡ ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год
3 Неотделимые улучшения в арендованные ОС можно амортизировать, даже если договор закончился
4 О предстоящем переводе в офис дистанционщика надо предупредить за два месяца
5 🎓 Вебинар: Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру. Уже сегодня в 11:00 мск!
6 Заявление о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов больше не нужно для уменьшения УСН
7 Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов
8 Хакеры атаковали платежный сервис «Золотая корона»
9 «Роснефть» увеличила чистую прибыль на 45%
10 Требование об уплате личных имущественных налогов самозанятый получит через «Мой налог»
11 При смене директора компании менять МЧД на представителя не надо
12 Отражение земельного налога в учете при УСН
13 🎓 Вебинар: Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году. 18 сентября в 11:00 мск
14 «Тинькофф банк» за полгода заработал в 8,2 раза больше чистой прибыли
15 Система «Честный ЗНАК» теперь использует единый формат машиночитаемых доверенностей
16 ОПиУ, ОДДС, баланс — главные отчеты собственника бизнеса
18 Работодатель не имеет права отменять суточные при направлении сотрудника в командировку
19 Минфин хочет увеличить число портов для импорта алкоголя из стран Закавказья
20 ❗ Работодатели будут выдавать уволенным справку о среднем заработке по новой форме
21 В «Яндекс Практикуме» начинается курс по 1С-разработке
22 Можно сдавать отчеты по бумажной доверенности
23 Отечественное производство мебели выросло на 25%
24 Бизнес на ЕСХН должен платить налог на имущество за недострой
25 Какие документы можно перевести в электронную версию, а что оставить на бумаге?
26 В российских отелях может появится безалкогольная система «все включено»
27 ВТБ выдал промышленную ипотеку на 7 млрд рублей
28 🔥 Масштабная бухгалтерская «Клерк.Конференция: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки» уже 12 сентября!
29 Уточняющие уведомления и декларации проводят на ЕНС текущей датой
30 ИП вносит наличные на расчетный счет с символом 19
31 🔥Выбирайте лучшую работу вместе с «Клерком»: топ самых крутых вакансий дня!
32 За полгода до исполнителей госзаказов не дошло 1,6 трлн рублей
33 Рекламный рынок за полгода вырос на рекордные 27%
34 Почти 73% работодателей повышают зарплаты, чтобы удержать сотрудников
35 Нужно организовать конференцию, митап или обучающий вебинар? «Клерк» поможет привлечь участников и увеличить охваты!
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 1 сентября
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Мероприятия
В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков
Дата проведения: 31 августа, четверг
Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы практики налогообложения в 2023 году
Дата проведения: 4 сентября, понедельник
Вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы»
Дата проведения: 4 сентября, понедельник
Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Успешный бухгалтер: как выйти на первые 100.000₽ работая на себя
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Статьи
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Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10872@ от 25.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ⚡⚡⚡ ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10771@ от 23.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес на ЕСХН должен платить налог на имущество за недострой
Правительство РФ: Постановление № 1347 от 16.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в правилах аккредитации по охране труда
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16501@ от 27.08.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Нестандартные случаи формирования первоначальной стоимости ОС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42998 от 02.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Нестандартные случаи формирования первоначальной стоимости ОС
Роструд: Письмо № ПГ/16633-6-1 от 10.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости О предстоящем переводе в офис дистанционщика надо предупредить за два месяца
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/65824 от 13.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Неотделимые улучшения в арендованные ОС можно амортизировать, даже если договор закончился
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