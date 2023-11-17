Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5521. ФНС выпустила 8 тезисов о том, как работает ЕНС

Налоговики рассказали, как и когда они начисляют, списывают и зачитывают налоги.

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ФНС в письме озвучила основные тезисы по работе ЕНС.

Трудовая инспекция будет относить к высокой категории риска компании, которые платят зарплату ниже МРОТ и более чем на 50% сокращают отчисления в Соцфонд.

Запрет на регистрацию в рунете через иностранную почту могут отложить до 2025 года.

Какие возможности роста в зарплате есть у бухгалтера с опытом работы в 1С, узнаете здесь.

В случае хищения дохода, облагаемого НДФЛ, размер уплаченного налога не будет включаться в сумму нанесенного ущерба.

Организациям придется вставать на воинский учет, даже если в них работают негодные к воинской службе мужчины и невоеннообязанные женщины.

Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС, узнаете из обзора.

Налоговая придет с проверкой к тем, кто рекламирует свой бизнес.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/99439 от 19.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года российские работодатели будут удерживать НДФЛ 13% с зарплаты заграничных дистанционщиков-нерезидентов

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34012 от 27.04.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговое планирование. Как оптимизировать без серых схем

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/20472@ от 11.12.2020

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-13/8817@ от 29.12.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6184@ от 13.04.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6185@ от 13.04.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/21212@ от 23.12.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-2-11/2135@ от 14.12.2020

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/18280@ от 06.11.2020

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14480@ от 08.09.2020

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