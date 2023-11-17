«Утренний бухгалтер» № 5521. ФНС выпустила 8 тезисов о том, как работает ЕНС

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Какие возможности роста в зарплате есть у бухгалтера с опытом работы в 1С, узнаете здесь.
В случае хищения дохода, облагаемого НДФЛ, размер уплаченного налога не будет включаться в сумму нанесенного ущерба.
Организациям придется вставать на воинский учет, даже если в них работают негодные к воинской службе мужчины и невоеннообязанные женщины.
Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС, узнаете из обзора.
Налоговая придет с проверкой к тем, кто рекламирует свой бизнес.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/99439 от 19.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года российские работодатели будут удерживать НДФЛ 13% с зарплаты заграничных дистанционщиков-нерезидентов
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34012 от 27.04.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговое планирование. Как оптимизировать без серых схем
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/20472@ от 11.12.2020
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-13/8817@ от 29.12.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6184@ от 13.04.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6185@ от 13.04.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/21212@ от 23.12.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-2-11/2135@ от 14.12.2020
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/18280@ от 06.11.2020
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