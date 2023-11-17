«Утренний бухгалтер» № 5521. ФНС выпустила 8 тезисов о том, как работает ЕНС

ФНС в письме озвучила основные тезисы по работе ЕНС.

Трудовая инспекция будет относить к высокой категории риска компании, которые платят зарплату ниже МРОТ и более чем на 50% сокращают отчисления в Соцфонд.

Запрет на регистрацию в рунете через иностранную почту могут отложить до 2025 года.

Какие возможности роста в зарплате есть у бухгалтера с опытом работы в 1С, узнаете здесь.

В случае хищения дохода, облагаемого НДФЛ, размер уплаченного налога не будет включаться в сумму нанесенного ущерба.

Организациям придется вставать на воинский учет, даже если в них работают негодные к воинской службе мужчины и невоеннообязанные женщины.

Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС, узнаете из обзора.

Налоговая придет с проверкой к тем, кто рекламирует свой бизнес.

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