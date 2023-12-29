«Утренний бухгалтер» № 5551. Зря пугали: наказывать за ошибки в уведомлениях по ЕНП в 2024 году не будут

Налогоплательщиков, которые забыли сдать уведомления об исчисленных налогах или допускали в них ошибки, не будут наказывать до 31 декабря 2024 года.
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
29 декабря — последний рабочий день года перед чередой новогодних праздников. Но этот день не будет коротким.
Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января.
По налогу на УСН за год уведомление по ЕНП не сдают.
Какие изменения нужно внести в учетную политику на 2024 год, узнаете из обзора.
Срок обращения за материнским капиталом в 2024 году увеличат до шести месяцев.
Какие зарплатные отчеты меняются с 2024 года, перечислили здесь.
🔥Маркировка разливного пива: видеоинструкция
Уже с 15 января 2024года розница и общепит должны отчитываться в Честный ЗНАК при установке кега на кран, а при продаже в розлив передавать коды маркировки. Иначе — серьезные штрафы.
Как подготовиться и какой порядок действий — в этом видео. Подробная инструкция, как теперь работать с ЕГАИС и Честным ЗНАКОМ параллельно, как вести учет — каждый шаг от приемки до продажи и сдачи отчетности.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/20926 от 13.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-13-07/20681 от 13.03.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3480@ от 13.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 05-09-11/20298 от 10.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-01/19918 от 10.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/20089 от 10.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/20624 от 10.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/20048 от 10.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/19968 от 10.03.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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