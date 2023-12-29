Статьи для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5551. Зря пугали: наказывать за ошибки в уведомлениях по ЕНП в 2024 году не будут

Правительство выпустило новое постановление.

Налогоплательщиков, которые забыли сдать уведомления об исчисленных налогах или допускали в них ошибки, не будут наказывать до 31 декабря 2024 года.

РАССЫЛКА423 620 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

29 декабря — последний рабочий день года перед чередой новогодних праздников. Но этот день не будет коротким.

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января.

По налогу на УСН за год уведомление по ЕНП не сдают.

Какие изменения нужно внести в учетную политику на 2024 год, узнаете из обзора.

Срок обращения за материнским капиталом в 2024 году увеличат до шести месяцев.

Какие зарплатные отчеты меняются с 2024 года, перечислили здесь.

🔥Маркировка разливного пива: видеоинструкция

Уже с 15 января 2024года розница и общепит должны отчитываться в Честный ЗНАК при установке кега на кран, а при продаже в розлив передавать коды маркировки. Иначе — серьезные штрафы.

Как подготовиться и какой порядок действий — в этом видео. Подробная инструкция, как теперь работать с ЕГАИС и Честным ЗНАКОМ параллельно, как вести учет — каждый шаг от приемки до продажи и сдачи отчетности.

Смотреть видеоинструкцию

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8Jzz7u

Разборы законов

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.

Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

🔥Станьте настроящим финансистом и зарабатывайте больше!

Пройдите курс повышения квалификации «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтера в 2024 году. Вы освоите финансовое прогнозирование на уровне эксперта и поможете руководителю построить и реализовать финансовые планы в 2024 году.

Сейчас курс стоит 29 990 руб., но мы подарим его совершенно бесплатно всем новым подписчикам Клерк.Премиум в декабре🎁!

Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 35% за 9 685 рублей.

Подписаться

Новости

1 ↩ Налоговики вернули ИП на сальдо ЕНС списанные оттуда деньги

2 Суды говорят, что самозанятый может сдавать имущество в аренду своему работодателю. Но ФНС все равно против

3 Налоговики не расскажут жильцам дома, какие налоговые нарушения нашли в ТСЖ

4 Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%

5 Иностранные инвесторы смогут получить визу в РФ на три года

6 Стоимость ОСАГО хотят рассчитывать по свободному тарифу

7 Больше 180 мобильных операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»

8 🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

9 Через СБП без комиссии разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц

10 🔥 За ошибки в налоговых уведомлениях в 2024 году не будут начислять пени

11 Клиенты Wildberries смогут отменить покупку после заказа

12 Ресторанам хотят разрешить торговать алкоголем навынос

13 Баллы от маркетплейсов: как отражать в налоговой декларации

14 Штраф с камер за отсутствие страховки не превысит 800 рублей в сутки

15 Совет Федерации: купленные в ходе IPO акции нужно освободить от НДФЛ

16 🛠️29 декабря – не короткий день: отпустить могут, но не обязаны

17 Покупатели воспользовались услугой «наличные на кассе» 5,6 млн раз за полгода

18 Какие зарплатные отчеты меняются с 2024 года

19 В 2024 году увеличат срок обращения за материнским капиталом до шести месяцев

20 Объем госзакупок в 2023 году уменьшился на 16%

21 По годовому налогу по УСН уведомление по ЕНП не сдают

22 Бюджет получит от налоговых проверок 200 млрд рублей

23 При индексации пенсии после увольнения пенсионера СФР ориентируется на форму ЕФС-1

24 ФНС меняет формат электронного путевого листа

25 🥁 Громко отмечаете Новый год? Не забывайте о штрафах!

26 Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей

27 🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов

28 Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

29 На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

30 🎉 Надежда Камышева – 20 лет с «Клерком»

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5550. Декабрьские страховые взносы за работников можно уплатить до конца года и зарезервировать

Подайте уведомление по ЕНП и укажите в нем верный код.

Следим за дискуссией опытных бухгалтеров в телеграме: нюансы найма и адаптации

В онлайн режиме обсуждаем вопросы найма и адаптации в российских компаниях, влияние возраста и опыта на рабочие отношения, а также важность эффективного управления персоналом. Обсуждаем прямо сейчас! Подключайтесь!!!

🔒 Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Работа в новогодние праздники. Как оформить

Грядут новогодние каникулы. Но далеко не все смогут отдохнуть в эти дни. Расскажем, как привлечь и оформить выход сотрудника на работу в праздничные дни.

Как правильно округлять суммы налогов и взносов

По правилам статьи 52 НК сумма налога, которая при расчете составила дробное число, округляется до полного рубля: часть, которая меньше 50 копеек, то есть «мелочь», отбрасывается, и сумма округляется до полного рубля. Но, так не всегда. В большинстве случаев, сумму округлять нельзя.

Обзор самых популярных маркетплейсов 2023-2024

Не обязательно иметь собственный интернет-магазин, чтобы торговать онлайн. Маркетплейсы собирают поставщиков абсолютно любых товаров и дают возможность продавать, не тратя лишних денег на поддержку и рекламу. Мы собрали обзор самых топовых площадок.

Блоги компаний

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024

Итоги налогового сезона — 2023

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Что такое счёт-проформа

Модульбанк запустил корпоративный фонд для бегунов на платформе MoneyRun

Какие изменения нужно внести в учетную политику на 2024 год

Новый порядок уменьшения УСН и ПСН на страховые взносы

Топ-20 курсов по закупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Как продлить отпуск в связи с больничным листом

Великолепные новости от франшизной сети бухгалтерских агентств

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление

Акт приёма-передачи

1С в облаке: плюсы и минусы, о которых нужно знать бизнесу

Изменения по расчетам с персоналом, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Главный бухгалтер Зарплата от 60000 до 120000 ₽, Удаленно, Полный день

Ведущий бухгалтер (с функцией КДП) Зарплата от 110000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 90000 до 124000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

Какие налоги понесет учредитель при переоформлении бизнеса на себя?

Верно ли проведение бухгалтерских операций с перекупленными авиабилетами?

Как перевести средства в другой банк при ограничении от Альфа-банка?

Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023

Как юристу самостоятельно провести аудит сайта

Как решить проблему с расчетом стоимости патентов для ИП?

Может ли директор-учредитель списать дивиденды под 13% НДФЛ?

Может ли самозанятый ГПХ направить вознаграждение на счет третьего лица?

Зачем бизнесу финансовый анализ: объясняем на примерах

Нужны ли путевые листы для компенсации использования личного авто ООО?

Как избавиться от вредной привычки? Или приобрести полезную!

Новости для должников. Уточняют правила ареста имущества должников

По какой ставке начисляется НДФЛ при выдаче дивидендов в 2024 году?

Как оформить займ или взаимозачет при минусе на кассовом счете?

Можем ли отказать в выплате внешнему совместителю менее 2 лет?

Документы

Последние темы форума

Переходим на УСН доходы. Доходов нет, убытки, что указать

Расходы при при УСН 15%, ООО

Сдача 1 отчета по НДФЛ при наличии 1 ОП

Подтверждение получения трудовой книжки

Уведомление по НДФЛза декабрь 2023 года

Исполнительный лист

Авансовый отчет

Перечисление заработной платы сотрудника на карту другого человека

Помогите, пожалуйста, разобраться с задачкой человеку далёкому от финансовой деятельности

Размещение средств ИП на депозите

У одного учредителя-директора два ООО

Кассовые чеки

Выход участника общества

Монитор и системный блок

Патент

Ошибка в Уведомлении об исчисленных суммах

Комиссия банка

Использование личного транспорта

ИП ,УСН,без работников и самозанятые

ФП за 2023г

РАССЫЛКА423 620 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Электронные подписи

Для сдачи отчетности за организацию бухгалтеру надо оформить электронную подпись в коммерческом УЦ

Если электронную отчетность организации сдает ее директор, то ему нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная ФНС.

8
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
УСН

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление

Прежде всего нужно выяснить, соответствуют ли ваши показатели требованиям, которым должны отвечать «упрощенцы»: по виду деятельности, числу наемных работников, доходам, стоимости основных средств (ОС).

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление
311
Трудовые проверки

Снижение взносов без кадровых изменений стало признаком трудовых нарушений

Утвердили два новых индикатора риска нарушения обязательных требований трудового законодательства.

1
44
Логотип Клерк
Клерк
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
9,6 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Требуется ли кассовый чек, если за услугу физлица заплатил ИП?

Добрый вечер. Прошу помощи в таком вопросе: нужно ли пробивать кассовый чек, если за физ.лицо заплатил ИП? Договор между юр.лицом (исполнитель) и физ.лицом (заказчик).

121
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб

Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.

1
311
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ФНС. Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться
480

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

177
Налоги, взносы, пошлины

Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными

Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.

3
319
Логотип ToT
ToT
Бухгалтеры

С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!

7
147
Отчетность в СФР

Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.

151
Отчетность

Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels
366
Бесплатно с Отчетность

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году

Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году
122
IT-компании

Жителям Латвии закрыли доступ к сервисам «Яндекса»

В Латвии заблокировали интернет-ресурсы, связанные с «Яндексом». В ближайшее время станет недоступен сервис «Яндекс.Музыка».

131
Бухгалтеры

👠Что надеть бухгалтеру на встречу с годом Дракона

Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.

3
211
Логотип ToT
ToT
Обзоры для бухгалтера

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый

Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый
22
231
Инвестиции

Росбанк выпустил ЦФА с привязкой к индексу Мосбиржи

Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.

72
Обзоры для бухгалтера

🎉 Надежда Камышева – 20 лет с «Клерком»

Наш эксперт Надежда Камышева (Над.К) зарегистрировалась на «Клерке» ровно 20 лет назад.

9
209
Бесплатно с Учет расходов

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив и можно ли уменьшить базу налогообложения.

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс
123
Маркировка рекламы

На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.

111