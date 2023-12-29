«Утренний бухгалтер» № 5551. Зря пугали: наказывать за ошибки в уведомлениях по ЕНП в 2024 году не будут

Налогоплательщиков, которые забыли сдать уведомления об исчисленных налогах или допускали в них ошибки, не будут наказывать до 31 декабря 2024 года.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

29 декабря — последний рабочий день года перед чередой новогодних праздников. Но этот день не будет коротким.

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января.

По налогу на УСН за год уведомление по ЕНП не сдают.

Какие изменения нужно внести в учетную политику на 2024 год, узнаете из обзора.

Срок обращения за материнским капиталом в 2024 году увеличат до шести месяцев.

Какие зарплатные отчеты меняются с 2024 года, перечислили здесь.