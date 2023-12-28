«Утренний бухгалтер» № 5550. Декабрьские страховые взносы за работников можно уплатить до конца года и зарезервировать

— «Утренний бухгалтер» № 5549. Новая 6-НДФЛ: в разделах 1 и 2 данные будут совпадать

Такая проверка заложена ФНС в контрольные соотношения.

🔒 13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников. Кроме того, с 2024 года меняются правила уплаты НДФЛ.

— С 1 января 2024 года «заработают» новые правила для отсрочек и рассрочек по налогам

Уже известны правила, по которым можно будет получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов после 1 января 2024 года.

— Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.

🔒 Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

— Чем рискуют блогеры

Блогерство по степени угроз приблизилось к шахтерской профессии: и блогер, и шахтер каждый день рискуют. Как же так получилось, что такой совсем новый вид деятельности вдруг стал таким опасным? Поговорим, как повторить финансовый успех Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной, Аяза Шабудтинова и Елены Блиновской и при этом не нажить проблем.

— Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2024 года: примеры расчета

Ежегодно увеличивают предельную базу по страховым взносам, которая в формуле расчета пенсии стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, чем меньше пенсионных баллов вы получите.

🔒 Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.