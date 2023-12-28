«Утренний бухгалтер» № 5550. Декабрьские страховые взносы за работников можно уплатить до конца года и зарезервировать

ФНС: если вы платите страховые взносы (за работников) за декабрь в декабре, то надо подать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03
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Разборы законов
— Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.
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Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
— Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.
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23 ФНС опубликовала сведения о долгах компаний
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25 С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/117034 от 05.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-7353 от 24.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Заявление на увольнение нельзя направить по электронной почте
ФНС РФ: Письмо № СД-4-8/16147@ от 27.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17470 от 02.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17399 от 02.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/17642 от 02.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17527 от 02.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-06/17461 от 02.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/17938 от 03.03.2023
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