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«Утренний бухгалтер» № 5550. Декабрьские страховые взносы за работников можно уплатить до конца года и зарезервировать

Подайте уведомление по ЕНП и укажите в нем верный код.

ФНС: если вы платите страховые взносы (за работников) за декабрь в декабре, то надо подать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%.

Налоговики подготовили форму заявления для возврата НПД и НДФЛ патентных иностранцев.

Подготовили краткий обзор изменений по ЕФС-1. Напоминаем, что новый бланк будет действовать уже с 01.01.2024.

Штрафы за новогодние фейерверки: соблюдайте осторожность на корпоративе.

Деньги с сальдо ЕНС в ОКНО: налоговики описали механизм зачета налога на прибыль в региональный бюджет.

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Разборы законов

Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.

Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ. Мини-курс

В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.

Новости

1 🪟 Заявление о зачете переводит деньги с сальдо ЕНС в ОКНО

2 Земля в коттеджном поселке не облагается НДС, но облагается земельным налогом

3 В чеке ККТ обязательно должна быть мера количества

4 Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков

5 Клиенты банков взяли кредиты почти на 35 трлн рублей

6 Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

7 Росбанк откроет коллекторское агентство

8 Правительство доработает правила списания денег за онлайн-подписки

9 Почти во всех банкоматах «Сбера» можно внести наличные без карты

10 Читайте «Клерк» не только на сайте, но и в социальных сетях! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

11 🎉Какой штраф можно получить за запуск новогодних фейерверков

12 Пробить просроченные лекарства на кассе будет технически невозможно

13 С блогера Чекалиной сняли все ограничения

14 Пенсии на карту переведут досрочно 28-29 декабря

15 Excel: 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера

16 Из-за сбоя в Битрикс24 у бизнеса возникли проблемы по коммуникации с клиентами

17 ФНС начала проверять блогера Ивлееву после организации «голой вечеринки»

18 🎄Вы уже нарядили елку? Тогда «Клерк» дополнит ее полезными подарками!

19 ФАС возбудила дела против дочерних компаний «Лукойла» за высокие цены на бензин

20 ✅ С 2024 года будет новая форма ЕФС-1: обзор изменений

21 ФНС подготовила форму заявления для возврата НПД и НДФЛ патентных иностранцев

22 Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

23 ФНС опубликовала сведения о долгах компаний

24 Взносы за декабрь можно уплатить в декабре и зарезервировать по ЕНП-уведомлению

25 С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени

26 Верховный суд: срок исковой давности считается с момента нарушения поставки товара

27 Заявление на увольнение нельзя направить по электронной почте

28 Производители алкоголя повысят цены в среднем на 10%

29 🌠Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

30 Мошенники начали применять новую схему с новогодним кэшбеком

31 Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%

32 🍖За шашлыки на Новый год можно заплатить штраф до 15 тысяч рублей

33 Летом 2024 года с вероятностью 99% могут отменить льготную ипотеку

34 ❌ Суды говорят, что самозанятый может сдавать имущество в аренду своему работодателю. Но ФНС все равно против

Мероприятия

Как избежать блокировки счетов в 2024 году

Дата проведения: 28 декабря, четверг

Вебинар «Тайм-менеджмент: секрет личной эффективности»

Дата проведения: 28 декабря, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5549. Новая 6-НДФЛ: в разделах 1 и 2 данные будут совпадать

Такая проверка заложена ФНС в контрольные соотношения.

🔒 13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников. Кроме того, с 2024 года меняются правила уплаты НДФЛ.

С 1 января 2024 года «заработают» новые правила для отсрочек и рассрочек по налогам

Уже известны правила, по которым можно будет получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов после 1 января 2024 года.

Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.

🔒 Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

Чем рискуют блогеры

Блогерство по степени угроз приблизилось к шахтерской профессии: и блогер, и шахтер каждый день рискуют. Как же так получилось, что такой совсем новый вид деятельности вдруг стал таким опасным? Поговорим, как повторить финансовый успех Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной, Аяза Шабудтинова и Елены Блиновской и при этом не нажить проблем.

Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2024 года: примеры расчета

Ежегодно увеличивают предельную базу по страховым взносам, которая в формуле расчета пенсии стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, чем меньше пенсионных баллов вы получите.

🔒 Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.

Блоги компаний

Изменения закона о ККТ 2024: проект 54-ФЗ

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года

Золотой парашют для главного бухгалтера

Особенности Договора Поручения и Договора передачи данных третьим лицам

Налоговая просит пояснения по уведомлениям: что делать

1C облако — что это такое, как работает

Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру

20 лучших курсов для проджект-менеджера по управлению проектами в IT

Как согласовать заявление на отпуск удаленно

Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику

Изменения по расчетам с персоналом, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Как перейти на КЭДО в 2024: пошаговая инструкция

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Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024

ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник

Документооборот грузовых авиаперевозок

Как подъем МРОТ повлияет на зарплаты и пособия в 2024 году

Вакансии

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Резюме

Трибуна

Как учесть страховые выплаты с неоплаченной зарплаты в 2023 году?

Требуется ли заявление о зачете страховых взносов при уменьшении патента?

Лучшие дивидендные акции 2024: что рекомендуют эксперты?

Бюджетный учет. Что будет, если не вести бюджет

Нужно ли платить НДФЛ за проценты по рублевому банковскому вкладу в 2024 году за 2023 год. Рубрика «вопрос-ответ»

Почему происходит блокировка карт продавцов на маркетплейсах

Изменения в налогообложении

Девяносто Клерканутых дней! Мои предновогодний отчет

Перечислять подарок за минусом НДФЛ или полной суммой?

Безопасность. Простые способы защитить свой автомобиль от взлома

Можно ли перенести вычет по УСН на следующий год?

Может ли поставщик перевыставить комиссию банка за банковскую гарантию?

Кто контролирует отправку кассовых чеков в карантин в вашей организации?

Что происходит с личным кабинетом налоговой службы?

Будет ли ООО с ГД из Киргизии считаться компанией с иностранными инвестициями?

Автоматизированная организация и учет рабочего времени: убираем человеческий фактор

Как исправить регистры и отчеты в Бухгалтерии 8.3?

Проблемы с личным кабинетом ИП: я один или это массовая проблема?

Можно ли оплатить налоги и НДФЛ в декабре за зарплату 10.01?

Может ли самозанятый пробить чек в январе, превысив лимит в декабре?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/117034 от 05.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-7353 от 24.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Заявление на увольнение нельзя направить по электронной почте

ФНС РФ: Письмо № СД-4-8/16147@ от 27.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17470 от 02.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17399 от 02.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/17642 от 02.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17527 от 02.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-06/17461 от 02.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/17938 от 03.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/18140 от 03.03.2023

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Ип без сотрудников

Корректировка нулевого баланса за прошлые периоды

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Переуступка долга

Срок полезного использования НМА

Материальная выгода и НДФЛ

Заявление на применение упрощенной системы

Зачет страховых взносов в счет уплаты патента

Исправительные записи прошлых лет

Усно 15%

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Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

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ДЕЛОВОЕ СЛОВО
УСН

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024

Грядущий год готовит ряд изменений для организаций и предпринимателей, которые применяют УСН. Посмотрим, что же изменится и как с этим работать в новом году.

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024
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Фиксированные взносы ИП

↩ Налоговики вернули ИП на сальдо ЕНС списанные оттуда деньги

Все неправомерные операции в личных кабинетах ИП сторнировали.

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Мероприятия

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Бухгалтеры

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На рынке взыскания долгов появился новый игрок — «РБ Коллект»

Компания «РБ Коллект» принадлежит Росбанку.

93

У российских брокеров появится новый конкурент — Дом РФ

Направление будет выстраиваться с нуля, уже в январе банк создаст два ПИФа с консервативной стратегией и стратегией на рынке акций.

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Финансовая система России и Ирана стремительно сближаются

Сегодня снова встретились ЦБ двух стран, а «Сбер» и Bank Melli Iran договорились открыть кредитные линии на 6,5 млрд рублей.

87

Как правильно выбирают бухгалтеров: анкеты, навыки и частые ошибки в подборе

Как выбирают бухгалтеров на работу? Эта статья рассказывает о специальных анкетах, которые помогают найти самых подходящих кандидатов. Узнаем, почему так важно, чтобы бухгалтеры не только хорошо разбирались в цифрах, но и умели общаться с коллегами.

Как правильно выбирают бухгалтеров: анкеты, навыки и частые ошибки в подборе
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Записи вебинаров

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как верно заполнить уведомление об уменьшении стоимости патента на взносы?

Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста, по заполнению уведомления об уменьшении стоимости патента на взносы: в листе А в строке 060 мы указываем сумму именно по данному патенту, если ранее уже его уменьшали, а в листе Б в строке 130 - сумму по всем ранее поданным уведомлениям, так? То есть если я сейчас хочу уменьшить патент, взятый на декабрь, и ранее я его еще не уменьшала, то в строке 060 я ничего не заполняю, а в листе Б указываю сумму, на которую уменьшала годовой патент. Все верно?

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Бухгалтеры

🥗Что должно быть на новогоднем столе у бухгалтера

Привлекайте удачу на целый год в праздничную ночь! Приготовьте блюда, которые понравятся Деревянному Дракону.

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Русские офшоры (САР)

«Яндекс» прошел перерегистрацию в «русских офшорах»

IT-компания теперь будет располагаться в САР на острове Октябрьский.

130
Ипотека

Летом 2024 года с вероятностью 99% могут отменить льготную ипотеку

Льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года, но с вероятностью 99% ее не будут продлевать. Так считает Анатолий Аксаков.

177
Бесплатно с Зарплата

Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.

Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить
130
КоАП РФ

🍖За шашлыки на Новый год можно заплатить штраф до 15 тысяч рублей

Приготовление пищи на открытом огне нарушает правила противопожарного режима, поэтому устраивать барбекю следует с специально оборудованных местах.

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228
Государственные пенсии

Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2024 года: примеры расчета

Ежегодно увеличивают предельную базу по страховым взносам, которая в формуле расчета пенсии стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, чем меньше пенсионных баллов вы получите.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
142
Логотип Что делать Консалт
Что делать Консалт
Зарплата

Как подъем МРОТ повлияет на зарплаты и пособия в 2024 году

С 1 января 2024 года размер федерального МРОТ повысят до 19 242 руб. Всем работодателям придется пересмотреть размеры зарплат, отпускных, командировочных, больничных. А субъектам МСП — суммы страховых взносов. Как всё это сделать — расскажем в статье на примерах.

Как подъем МРОТ повлияет на зарплаты и пособия в 2024 году
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Мошенничество

Мошенники начали применять новую схему с новогодним кэшбеком

Покупателей, которые ждут доставку подарков к Новому году, могут обмануть. Под предлогом компенсации за долгую доставку мошенники получают данные о банковской карте или о заказе.

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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Что будет смотреть бухгалтер на Новый год? Составляем список

Подготовка к новогодним телеэфирам вышла на финишную прямую. Правда, в свете нашумевшей «голой» вечеринки будут внесены корректировки. Мы уже знам список тех, кого не покажут. Ну, и шут с ними. Давайте решим, что будем смотреть ночью и будем ли?

Что будет смотреть бухгалтер на Новый год? Составляем список
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Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Документооборот грузовых авиаперевозок

Для успешного и безопасного транспортирования грузов, важно вовремя и правильно обрабатывать различные документы, такие как накладные, таможенные декларации и сертификаты. Правильный документооборот для авиаперевозки грузов является ключевым звеном в логистической цепи.

Документооборот грузовых авиаперевозок
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Маркетинг

Производители алкоголя повысят цены в среднем на 10%

Рост цен производители объяснили высоким акцизом на спиртное. Ставка увеличится на 4,9% и составит 643 рубля за литр.

90
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтеры

ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник

Мы начинаем новую рубрику — ЖЗБ, или жизнь замечательных бухгалтеров. Первый знаменитый коллега, о котором мы расскажем: Федор Езерский, русский экономист, теоретик и практик бухгалтерского дела, и при этом — действительный статский советник. Он изобрел русскую тройную бухгалтерию и собственные счеты. Но начнем с начала…

ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник
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