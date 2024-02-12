Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5576. ПСФЛ за третий месяц квартала: можно не сдавать, но все сдают

ФНС разрешила сведения не сдавать, но бухгалтеры настороженно отнеслись к рекомендации и сдают отчет каждый месяц.

Бухгалтеры разделились на два лагеря: одни сдают персонифицированные сведения за третий месяц квартала, другие не сдают. К какому относитесь вы?

РАССЫЛКА428 979 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Бизнес просит снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15%.

Снизят отчетную нагрузку на малый и микробизнес: предприятия будут сдавать меньше статотчетов.

На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года: список.

С 2024 года ввели новую форму ЕФС-1 и в правила заполнения добавили много новых кодов: составили полную таблицу-шпаргалку

Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024.

С 2024 года выросли пени за налоговые долги.

📌 Более 50% бухгалтеров хотят кардинальных изменений в своей деятельности, но не знают как это осуществить

Ксения Червенко знает об этой проблеме все — она прошла путь от рядового сотрудника ФНС до владельца бухгалтерского агентства с оборотом свыше 30 млн руб. в год. 20 февраля она раскроет все секреты на бесплатном марафоне «Как бухгалтеру выйти на стабильный доход на удаленке».

Регистрируйтесь и получите гайд «Топ-5 актуальных услуг для продаж удаленного бухгалтера». 

Получить подарок

Реклама: ИП Червенко Ксения Владимировна, ИНН 780622006400, erid: LjN8KHY81

Разборы законов

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Табель учета рабочего времени в 2024 году

Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.

На что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

🔥Клерк.Премиум — непрерывное обучение для бухгалтера на все случаи жизни

Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая помощь бухгалтерам, кадровикам и ИП, а еще — центр обучения, который доступен вам круглый год. В подписку входит 43 онлайн-курса и каждый месяц мы добавляем новый!

Подпишитесь на Клерк.Премиум и учитесь целый год без ограничений всего за 9 900 рублей.

Подписаться

Новости

1 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП

2 Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

3 Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить

4 До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год

5 На инвестициях зарабатывает больше 30 млн россиян

6 MBA Forum 2024 приглашает участников рынка бизнес-образования обсудить эффективные стратегии

7 За долгосрочные сбережения можно получать налоговые вычеты

8 Производители слабоалкогольных коктейлей попросили снизить акцизы

9 🎓Вебинар: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ. 14 февраля в 15:00 мск!

10 Верховный суд: нужно начислять договорную неустойку в период моратория

11 Власти законодательно ограничат деятельность коучей и инфобизнесменов

12 ❓ ПСФЛ за третий месяц квартала можно не сдавать, но бухгалтеры все равно сдают

13 Турция снова начала принимать платежи из России за гуманитарные товары

14 В 2024 году число проверок сократится в 1,8 раза

15 📝 Новые и сложные вопросы в годовой бухгалтерской отчетности. Какие сюрпризы ждут бухгалтеров

16 Сменился формат счета-фактуры и УПД

17 Минфин хочет повысить ставку НДПИ и собирать еще 30-35 млрд рублей в квартал

18 ⚡️Внимание! С 2024 года выросли пени за налоговые долги

19 Увеличился список продукции для параллельного импорта

20 Какие расходы учитываются в базе по налогу на прибыль

21 Банк «Синара» стал владельцем 3,6% разработчика IT-решений «Софтлайн»

22 Алкогольная группа «Кристалл» хочет привлечь 1 млрд рублей на IPO

23 Все новые коды в ЕФС-1 с 2024 года: таблица

24 Как работать с новыми отчетными формами, что делать с уведомлениями и как сдать годовую отчетность. Разобраться поможет Надежда Самкова на конференции «Клерка»

25 Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление

26 Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024

27 На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года

28 На «Клерке» появится новый блог про разработку программного обеспечения

29 👒 У бухгалтеров пошли проблемы с ЕФС-1 и НДФЛ 15%. Топ новостей за неделю

30 Центробанк засекретил инвестиции и объем заблокированных активов банков

31 ❗ Малый бизнес избавят от большого количества статотчетов

32 Бизнес сэкономил 3,5 трлн рублей после отказа властей от избыточных требований

33 Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

34 Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

35 Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам

36 Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

37 ФНС: за налоговые льготы в РФ компаниями придется доплачивать за границей

38 Российские компании получат приоритет в госзакупках

39 Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»

40 Ушел из жизни президент HeadHunter Михаил Жуков

41 Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

42 Центробанк вычислил больше 5,7 тысячи финансовых пирамид

Мероприятия

Отчетность за 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ

Дата проведения: 12 февраля, понедельник

Новые правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами. Переход на ЕТН

Дата проведения: 12 февраля, понедельник

ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы

Дата проведения: 12 февраля, понедельник

Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми

Дата проведения: 13 февраля, вторник

Каждый бухгалтер желает знать

Дата проведения: 14 февраля, среда

Структурирование группы компаний. ННП и зарплатные налоги: риски и возможности

Дата проведения: 14 февраля, среда

Выходим на маркетплейсы: как организовать учет

Дата проведения: 14 февраля, среда

Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ

Дата проведения: 14 февраля, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5575. Отчеты и налоги в феврале 2024: бухгалтеру в закладки

Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.

Цитата дня. Про снижение пени

Российский бизнес просит снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки.

Ресторанный бизнес 2024: как вести учет, чтобы не разориться

Объясняем, почему грамотный учет — залог развития ресторанного бизнеса, и как его внедрить?

5 знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.

Страховые взносы с отпускных в 2024 году

Отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку они выплачиваются в рамках трудовых отношений. О том, что нужно учитывать при расчете взносов с отпускных в 2024 году, расскажем в нашей статье.

Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы!

🔒 Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Бухгалтеры соревнуются с вьетнамскими школьниками. Для соцвычета за учебу справка не нужна. Помогаем придумать названия должностей коллеге. 🤸♀«Ночной бухгалтер» №1620

Пятничный мозгонапрягатель задал жару, говорят эту задачку вьетнамский школьник решает за 21 секунду, а за сколько справится российский бухгалтер? Для соцвычета по обучению за 2023 год не нужна справка, она введена только с 2024 года. Поможем коллеге придумать, как правильно назвать должности двух бухгалтеров (список обязанностей прилагается).

🔒 Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Блоги компаний

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Выбор налогообложения для ИП

Почему не работают объявления на Авито у бухгалтера

Как отчитаться в Росприроднадзор в 2024 году

ТОП-20 курсов по финансовой аналитике в 2024 году

Как работать с МЧД при сдаче годовой отчетности в 2024

Как устроен бухгалтерский счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Отчётность в статистику в 2024 году: сроки и формы

Имущественные налоги организаций. Что изменится с 2024 года

Федеральный реестр выгодоприобретателей: подробно и с рекомендациями

📢 Внимание, бухгалтеры! 40+ курсов с сертификатами, 600+ вебинаров, 1000+ разборов и мини-курсов — всего за 1650 руб./мес.

Рост штрафов до 500 млн ₽ за утечки персональных данных: кто в зоне риска

Модульбанк запустил партнерскую программу для кофеен

RPA для бухгалтера. Как роботы повышают эффективность вашей работы

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе

Маркировка пива: что меняется в 2024

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер Зарплата до 50000 ₽, Екатеринбург, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 30000 до 50000 ₽, Удаленно, Полный день

Бухгалтер ВЭД Зарплата не указана, Москва, Полный день

Ведущий бухгалтер Зарплата от 40000 до 80000 ₽, Удаленно, Гибкий график

Помощник бухгалтера в бухгалтерскую компанию Зарплата от 40000 до 60000 ₽, Удаленно, Гибкий график

Резюме

Трибуна

Тактика превентивной защиты от уголовных рисков. Как увеличить шансы на прохождение доследственной проверки

Должны ли самозанятые студенты и пенсионеры сообщать о доходах в СФР?

Стоит ли списывать дебиторскую задолженность по истечению СИД?

Какие условия должны соблюдаться, что бы больничные встали красиво?

Хорошие новости: вас не посадят за долги в ОАЭ

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым

Какие программы для торговли слабоалкогольными напитками вы используете?

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

Как правильно учесть премиальную часть зарплаты в штатном расписании?

Как развивать бизнес? Базовые советы

Как исправить ошибку в списании материалов в отчетности?

Итоги конкурса «Клерк из скрепок». Кто сегодня получит билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?

Оплачивать ли 23 февраля при расчете отпускных?

Зачем руководители проверяют сотрудников на эмоциональный интеллект. Что они хотят узнать?

🧠 Докажи, что ты умнее вьетнамского школьника. Пятничный мозгонапрягатель

Разве ИП на УСН может платить НДС?

Что проверят при профилактическом визите Роспотребнадзора?

Водители готовы соблюдать ПДД ради скидок на ОСАГО и транспортный налог

Кредит под залог недвижимости. Что делать, когда нужны деньги, но продавать недвижимость не хочется?

Как исправить убыток из-за неполученного акта от поставщика?

Документы

Последние темы форума

ИП патент беспредел (как я понимаю)

Компенсация за задержку заработной платы

Зачет 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, в 4 квартале 2023 при уплате в 2024

Получен убыток по налогу на прибыль отражение в 1с

УСН доходы, уменьшение на взносы

Торги по банкротству

Дивиденты

Не правильно исчислен НДФЛ в декабре 2023 . Как исправить?

Требование о предоставлении документов

Операции перед ликвидацией ООО

Удержание из ЗП

НДФЛ с зп

Оплата налога (автотранспорт) юр.лицом

Продажа ООО

ГозЗаказ

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

ФНС ликвидировало ООО

Устройство иностранного гражданина на работу

Взаиморасчеты и налогообложение при реализации юридического лица физическому

Компенсация за несвоевременную выплату учебного отпуска

РАССЫЛКА428 979 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

3-НДФЛ

Кто должен сдать 3-НДФЛ до 2 мая

Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год в обязательном порядке должны ИП на ОСНО, адвокаты, учредившие свой кабинет, нотариусы. Также отчитаться должны граждане, получившие в 2023 доходы, с которых не удержан НДФЛ.

7

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин

🔥Как остудить пыл разгоряченных коллег? Или начальника.

Есть масса причин для неадекватного поведения коллег в ваш адрес. Високосный год. Ретроградный меркурий, будь он неладен. В подобных ситуация есть два варианта развития событий. Вы начинаете эмоционально отвечать. Искра, буря, деструктив. Есть второй вариант. Конструктивный. Как же погасить разгорающееся из искры негативное пламя? Давайте узнаем.

🔥Как остудить пыл разгоряченных коллег? Или начальника.
59
НДФЛ

Поменяют правила по НДФЛ с зарплаты иностранных работников

Минтруд констатирует проблему: стихийный въезд иностранных граждан для трудоустройства и несоответствие их профессии потребностям национального рынка труда. Для борьбы с этим явлением примут поправки в законы.

61

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип ilyaborovkov
ilyaborovkov

Банковские комиссии для физлиц и ИП

6
25
Логотип Дмитрий Очкаев
Дмитрий Очкаев
Самозанятые

За что можно привлечь к ответственности самозанятого. Виды неустойки

Гражданский кодекс называет два вида ответственности, которые можно применить к исполнителям по договору ГПХ.

За что можно привлечь к ответственности самозанятого. Виды неустойки
442
Обзоры для бухгалтера

🌼 Уведомления по УСН, отчеты при лизинге и приостановке деятельности: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

726

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Имущественный вычет

Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года

При определении совокупной обязанности на ЕНС не учитывают налоги, если со дня истечения срока их уплаты прошло более 3 лет. Это касается и НДФЛ, который можно вернуть при оформлении имущественного вычета.

989
НДС

🚑 Перевозку людей на машинах скорой помощи предложили освободить от НДС

Планируют внести поправки в статью 149 НК – расширить перечень необлагаемых НДС операций. Под льготу попадет аренда авто скорой помощи и перевозки на этих авто.

1
428
Маркировка товаров

Маркировка воды позволила вывести из теневого сектора больше 200 производителей

Для производителей воды расширят информацию, которую они должны предоставлять в систему маркировки. Если компания добывает подземные воды, то нужно указывать номер и дату лицензии на пользование недрами.

1
280

Счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокированы по требованию ФНС

Артист не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей.

3
498
Импорт

Увеличился список продукции для параллельного импорта

Разрешили ввозить горнодобывающее оборудование, насосы, вентиляторы и компрессоры, которые нужны для работы промышленный предприятий и для нужд потребителей.

1
323
Маркетплейсы

ФАС проверит «индекс цен» на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах считают, что площадки навязывают им невыгодные условия по управлению продажами через механизм «индекса цен».

248

Разборы законов

1 160
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с УСН

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
874

В Госдуме предложили запретить россиянам и российским компаниям размещать рекламу у «иноагентов»

3
479
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

Уведомление по КИК в 2024 году: в каких случаях подавать

В каких случаях нужно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
349
Онлайн-кассы

Не забывайте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

540
Инвестиции

ВТБ выпускает замещающие еврооблигации

Компании с обязательствами по евробондам обязаны до конца первого полугодия выпустить замещающие облигации.

387
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

КИК. В каких случаях не нужно подавать уведомление за 2023 год

Сдача по КИК представляет собой важную задачу для многих. Граждане должны подать уведомление не позднее 2 мая 2024 года (с учетом переноса по п. 7 ст. 6.1 НК).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
166

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Пользователи интернета

Общественная палата создаст черный список блогеров

В Общественной палате считают, что блогеры, которые позиционируют себя как производители российского контента, должны перейти в отечественные соцсети, а не работать на YouTube.

445
Индексация пенсий

С 1 апреля увеличат социальные пенсии

Социальные пенсии будут проиндексированы в 1,075 раза с 01.04.2024.

598