«Утренний бухгалтер» № 5576. ПСФЛ за третий месяц квартала: можно не сдавать, но все сдают

— «Утренний бухгалтер» № 5575. Отчеты и налоги в феврале 2024: бухгалтеру в закладки

Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.

— Цитата дня. Про снижение пени

Российский бизнес просит снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки.

— Ресторанный бизнес 2024: как вести учет, чтобы не разориться

Объясняем, почему грамотный учет — залог развития ресторанного бизнеса, и как его внедрить?

— 5 знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.

— Страховые взносы с отпускных в 2024 году

Отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку они выплачиваются в рамках трудовых отношений. О том, что нужно учитывать при расчете взносов с отпускных в 2024 году, расскажем в нашей статье.

— Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы!

🔒 Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

— Бухгалтеры соревнуются с вьетнамскими школьниками. Для соцвычета за учебу справка не нужна. Помогаем придумать названия должностей коллеге. 🤸♀«Ночной бухгалтер» №1620

Пятничный мозгонапрягатель задал жару, говорят эту задачку вьетнамский школьник решает за 21 секунду, а за сколько справится российский бухгалтер? Для соцвычета по обучению за 2023 год не нужна справка, она введена только с 2024 года. Поможем коллеге придумать, как правильно назвать должности двух бухгалтеров (список обязанностей прилагается).

🔒 Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.