«Утренний бухгалтер» № 5576. ПСФЛ за третий месяц квартала: можно не сдавать, но все сдают

Бухгалтеры разделились на два лагеря: одни сдают персонифицированные сведения за третий месяц квартала, другие не сдают. К какому относитесь вы?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Бизнес просит снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15%.
Снизят отчетную нагрузку на малый и микробизнес: предприятия будут сдавать меньше статотчетов.
На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года: список.
С 2024 года ввели новую форму ЕФС-1 и в правила заполнения добавили много новых кодов: составили полную таблицу-шпаргалку
Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024.
С 2024 года выросли пени за налоговые долги.
📌 Более 50% бухгалтеров хотят кардинальных изменений в своей деятельности, но не знают как это осуществить
Ксения Червенко знает об этой проблеме все — она прошла путь от рядового сотрудника ФНС до владельца бухгалтерского агентства с оборотом свыше 30 млн руб. в год. 20 февраля она раскроет все секреты на бесплатном марафоне «Как бухгалтеру выйти на стабильный доход на удаленке».
Регистрируйтесь и получите гайд «Топ-5 актуальных услуг для продаж удаленного бухгалтера».
Реклама: ИП Червенко Ксения Владимировна, ИНН 780622006400, erid: LjN8KHY81
Разборы законов
— Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
— Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Табель учета рабочего времени в 2024 году
Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.
— На что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что обратить внимание в годовом расчете 6-НДФЛ за 2023 год.
🔥Клерк.Премиум — непрерывное обучение для бухгалтера на все случаи жизни
Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая помощь бухгалтерам, кадровикам и ИП, а еще — центр обучения, который доступен вам круглый год. В подписку входит 43 онлайн-курса и каждый месяц мы добавляем новый!
Подпишитесь на Клерк.Премиум и учитесь целый год без ограничений всего за 9 900 рублей.
Новости
1 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП
2 Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна
3 Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить
4 До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год
5 На инвестициях зарабатывает больше 30 млн россиян
6 MBA Forum 2024 приглашает участников рынка бизнес-образования обсудить эффективные стратегии
7 За долгосрочные сбережения можно получать налоговые вычеты
8 Производители слабоалкогольных коктейлей попросили снизить акцизы
9 🎓Вебинар: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ. 14 февраля в 15:00 мск!
10 Верховный суд: нужно начислять договорную неустойку в период моратория
11 Власти законодательно ограничат деятельность коучей и инфобизнесменов
12 ❓ ПСФЛ за третий месяц квартала можно не сдавать, но бухгалтеры все равно сдают
13 Турция снова начала принимать платежи из России за гуманитарные товары
14 В 2024 году число проверок сократится в 1,8 раза
15 📝 Новые и сложные вопросы в годовой бухгалтерской отчетности. Какие сюрпризы ждут бухгалтеров
16 Сменился формат счета-фактуры и УПД
17 Минфин хочет повысить ставку НДПИ и собирать еще 30-35 млрд рублей в квартал
18 ⚡️Внимание! С 2024 года выросли пени за налоговые долги
19 Увеличился список продукции для параллельного импорта
20 Какие расходы учитываются в базе по налогу на прибыль
21 Банк «Синара» стал владельцем 3,6% разработчика IT-решений «Софтлайн»
22 Алкогольная группа «Кристалл» хочет привлечь 1 млрд рублей на IPO
23 Все новые коды в ЕФС-1 с 2024 года: таблица
24 Как работать с новыми отчетными формами, что делать с уведомлениями и как сдать годовую отчетность. Разобраться поможет Надежда Самкова на конференции «Клерка»
25 Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление
26 Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024
27 На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года
28 На «Клерке» появится новый блог про разработку программного обеспечения
29 👒 У бухгалтеров пошли проблемы с ЕФС-1 и НДФЛ 15%. Топ новостей за неделю
30 Центробанк засекретил инвестиции и объем заблокированных активов банков
31 ❗ Малый бизнес избавят от большого количества статотчетов
32 Бизнес сэкономил 3,5 трлн рублей после отказа властей от избыточных требований
33 Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке
34 Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%
35 Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам
36 Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию
37 ФНС: за налоговые льготы в РФ компаниями придется доплачивать за границей
38 Российские компании получат приоритет в госзакупках
39 Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»
40 Ушел из жизни президент HeadHunter Михаил Жуков
41 Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов
Мероприятия
Отчетность за 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ
Дата проведения: 12 февраля, понедельник
Новые правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами. Переход на ЕТН
Дата проведения: 12 февраля, понедельник
ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы
Дата проведения: 12 февраля, понедельник
Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми
Дата проведения: 13 февраля, вторник
Дата проведения: 14 февраля, среда
Структурирование группы компаний. ННП и зарплатные налоги: риски и возможности
Дата проведения: 14 февраля, среда
Выходим на маркетплейсы: как организовать учет
Дата проведения: 14 февраля, среда
Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ
Дата проведения: 14 февраля, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5575. Отчеты и налоги в феврале 2024: бухгалтеру в закладки
Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.
— Цитата дня. Про снижение пени
Российский бизнес просит снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки.
— Ресторанный бизнес 2024: как вести учет, чтобы не разориться
Объясняем, почему грамотный учет — залог развития ресторанного бизнеса, и как его внедрить?
— 5 знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели
Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году
Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.
— Страховые взносы с отпускных в 2024 году
Отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку они выплачиваются в рамках трудовых отношений. О том, что нужно учитывать при расчете взносов с отпускных в 2024 году, расскажем в нашей статье.
— Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов
Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы!
🔒 Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.
— Бухгалтеры соревнуются с вьетнамскими школьниками. Для соцвычета за учебу справка не нужна. Помогаем придумать названия должностей коллеге. 🤸♀«Ночной бухгалтер» №1620
Пятничный мозгонапрягатель задал жару, говорят эту задачку вьетнамский школьник решает за 21 секунду, а за сколько справится российский бухгалтер? Для соцвычета по обучению за 2023 год не нужна справка, она введена только с 2024 года. Поможем коллеге придумать, как правильно назвать должности двух бухгалтеров (список обязанностей прилагается).
🔒 Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
Блоги компаний
Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция
Почему не работают объявления на Авито у бухгалтера
Как отчитаться в Росприроднадзор в 2024 году
ТОП-20 курсов по финансовой аналитике в 2024 году
Как работать с МЧД при сдаче годовой отчетности в 2024
Как устроен бухгалтерский счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Отчётность в статистику в 2024 году: сроки и формы
Имущественные налоги организаций. Что изменится с 2024 года
Федеральный реестр выгодоприобретателей: подробно и с рекомендациями
📢 Внимание, бухгалтеры! 40+ курсов с сертификатами, 600+ вебинаров, 1000+ разборов и мини-курсов — всего за 1650 руб./мес.
Рост штрафов до 500 млн ₽ за утечки персональных данных: кто в зоне риска
Модульбанк запустил партнерскую программу для кофеен
RPA для бухгалтера. Как роботы повышают эффективность вашей работы
Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата до 50000 ₽, Екатеринбург, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 30000 до 50000 ₽, Удаленно, Полный день
— Бухгалтер ВЭД Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 40000 до 80000 ₽, Удаленно, Гибкий график
— Помощник бухгалтера в бухгалтерскую компанию Зарплата от 40000 до 60000 ₽, Удаленно, Гибкий график
Резюме
Трибуна
Тактика превентивной защиты от уголовных рисков. Как увеличить шансы на прохождение доследственной проверки
Должны ли самозанятые студенты и пенсионеры сообщать о доходах в СФР?
Стоит ли списывать дебиторскую задолженность по истечению СИД?
Какие условия должны соблюдаться, что бы больничные встали красиво?
Хорошие новости: вас не посадят за долги в ОАЭ
Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым
Какие программы для торговли слабоалкогольными напитками вы используете?
Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»
Как правильно учесть премиальную часть зарплаты в штатном расписании?
Как развивать бизнес? Базовые советы
Как исправить ошибку в списании материалов в отчетности?
Итоги конкурса «Клерк из скрепок». Кто сегодня получит билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?
Оплачивать ли 23 февраля при расчете отпускных?
Зачем руководители проверяют сотрудников на эмоциональный интеллект. Что они хотят узнать?
🧠 Докажи, что ты умнее вьетнамского школьника. Пятничный мозгонапрягатель
Разве ИП на УСН может платить НДС?
Что проверят при профилактическом визите Роспотребнадзора?
Водители готовы соблюдать ПДД ради скидок на ОСАГО и транспортный налог
Кредит под залог недвижимости. Что делать, когда нужны деньги, но продавать недвижимость не хочется?
Как исправить убыток из-за неполученного акта от поставщика?
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/106 от 27.04.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/4415 от 23.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/4543 от 23.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/4453 от 23.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/4674 от 23.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/4698 от 23.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4621 от 23.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4705 от 23.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4623 от 23.01.2023
Последние темы форума
— ИП патент беспредел (как я понимаю)
— Компенсация за задержку заработной платы
— Зачет 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, в 4 квартале 2023 при уплате в 2024
— Получен убыток по налогу на прибыль отражение в 1с
— УСН доходы, уменьшение на взносы
— Не правильно исчислен НДФЛ в декабре 2023 . Как исправить?
— Требование о предоставлении документов
— Операции перед ликвидацией ООО
— Оплата налога (автотранспорт) юр.лицом
— ГозЗаказ
— Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
— Устройство иностранного гражданина на работу
— Взаиморасчеты и налогообложение при реализации юридического лица физическому
— Компенсация за несвоевременную выплату учебного отпуска
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию