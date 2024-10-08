Утренний бухгалтер № 5740. Упрощенцам придется платить НДС, даже если бизнес уйдет в минус

Минфин: если упрощенец с доходом свыше 60 млн рублей работает на грани рентабельности и не может поднять цены в 2025 году, от НДС ему все равно не уйти.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Новые индикаторы риска: выплаты 35 самозанятым по 35 тыс. рублей станут признаком нарушения ТК.
ФНС и Минфин: вредную для людей поправку в НК по матвыгоде не нужно применять задним числом.
Роструд: при стаже менее 5,5 месяцев выплачивают пропорциональную компенсацию отпуска.
Как работодателям применять новую шкалу ставок по НДФЛ, узнаете из статьи.
Центр занятости может отказать сокращенному пенсионеру в выходном пособии за третий месяц. Но этот отказ можно обжаловать.
Важное письмо Минфина: квартиру, которая была юрадресом ООО, можно продать без НДФЛ.
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Разборы законов
— «Госключ»: что это и как работает
Электронные подписи (ЭП) — ключ к цифровому взаимодействию. Без них затруднены полноценные юридические процессы, подписание договоров, общение в госорганы. Рассказываем про сервис получения ЭП от Минцифры.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Выездная проверка в стенах ИФНС — законно или нет
Теоретически выездная проверка (ВНП) должна проводиться по месту нахождения проверяемого. Но бывает, что ИФНС проводит проверку на своей территории. Можно ли оспорить результаты такой проверки?
— Кто из родственников может получить зарплату умершего работника
Работнику, который скончался, положены такие же выплаты, как и при увольнении, то есть зарплата, компенсация за отпуск, матпомощь (если она предусмотрена ЛНА, колдоговором, приказом администрации). Вопрос в том, кто может обратиться за этими деньгами?
— Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату
Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?
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Новости
1 Бухсервис Точки теперь может вести автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon
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9 Перестановка слов в номенклатуре в УПД не влияет на льготу по НДС
10 💥 Вредную для людей поправку в НК по матвыгоде разрешили не применять задним числом
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23 Госдума сократит военным и полицейским срок сохранения «северной» пенсии при переезде
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25 При стаже менее 5,5 месяцев выплачивают пропорциональную компенсацию отпуска
26 ❗ Выплаты 35 самозанятым по 35 тыс. рублей станут признаком нарушения ТК
27 Обмен заблокированным активами продлили до 9 октября
28 Малый бизнес сможет привлечь 180 млрд рублей до конца 2024 года
29 Квартиру, которая была юрадресом ООО, можно продать без НДФЛ
30 Поставщик не получит штраф, если заменит некачественный товар по госконтракту
🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Изменения в миграционном и воинском учете
Дата проведения: 8 октября, вторник
1С как инструмент для автоматизации бизнес-процессов
Дата проведения: 8 октября, вторник
Формула ритейла. От производства до поставки на полку
Дата проведения: 9 октября, среда
Культура ест стратегию на завтрак
Дата проведения: 9 октября, среда
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС
Дата проведения: 9 октября, среда
Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете
Дата проведения: 9 октября, среда
Возможности Экстернадля работы в 1С
Дата проведения: 10 октября, четверг
Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД
Дата проведения: 10 октября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5739. При слете с УСН в 2024 году, можно вернуться на упрощенку уже с 2025 года
Закон 176-ФЗ о налоговой реформе установил новое переходное правило.
— Кому положен отпуск за свой счет и когда его нужно согласовать с работодателем
Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан.
— Новые правила упрощенки, что делать с НДС и НДФЛ, что будет с льготами, чего ждать от амнистии по дроблению: 19 самых горячих вопросов бухгалтеров с Клерк.Конференции
12 сентября прошла V Всероссийская бухгалтерская конференция. Участники задавали много практических вопросов нашим спикерам. Собрали все вопросы и ответы в одну статью.
— Что делать работодателю, если сотрудник принес заявление на вычет по детям в середине года
Обычно сотрудники подают заявление на вычет по НДФЛ в начале года, чтобы применить льготу для прошедших месяцев. Но иногда заявление предоставляется в середине года. Рассказываем, что делать работодателю в таком случае.
— Как технологии помогают компаниям в кадровый голод
Кадровый голод — проблема, с которой сталкиваются очень многие компании. С чем он связан? Какие есть способы борьбы с ним?
— Биржевой спред: что это и как с ним работать инвестору
Торговля на любом рынке строится на том, что покупатель хочет купить товар как можно дешевле, а продавец — продать как можно дороже. Это правило актуально и для фондового рынка. Так как предложений на бирже много, возникает диапазон котировок на один актив.
— Уведомление по имущественным налогам за III квартал 2024 года: какие есть нюансы
До 25 октября 2024 года нужно сдать или не забыть включить в уведомление суммы исчисленных имущественных налогов за третий квартал 2024 года. Речь идет об авансах по земельному, транспортному и имущественному налогам.
— Уведомление об изменении условий трудового договора: рекомендации по оформлению и образец
Заключив трудовой договор (ТД) с работником, в дальнейшем может потребоваться его изменение. В общем случае такие поправки вносятся соглашением сторон договора. Однако в отдельных ситуациях работодатель вправе внести корректировки в ТД без согласия работника. Тогда возникает необходимость направить сотруднику уведомление. Более того, закон обязывает это сделать в определенный срок.
— Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: уточненка не нужна и пеней не будет
С 1 января 2024 года начала действовать норма, принятая еще в 2022 году, — о порядке определения налоговой базы по НДС по неподтвержденному экспорту. Готовимся к отчету за 2024 год.
Глава ФНС сообщил о сокращении числа ошибочных налоговых платежей.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81387 от 28.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/83006 от 02.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69018 от 24.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Матпомощь сотрудникам, пострадавшим от стихийных бедствий, не облагается НДФЛ и взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/86779 от 11.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Квартиру, которая была юрадресом ООО, можно продать без НДФЛ
Роструд: Письмо № ПГ/17719-4-3 от 23.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ЦЗН может отказать сокращенному пенсионеру в выходном пособии за третий месяц. Но этот отказ можно обжаловать
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/74581 от 08.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-05-07/79747 от 23.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80739 от 27.08.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/694@ от 03.09.2024
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/11135@ от 30.09.2024
Утренний бухгалтер
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