Утренний бухгалтер № 5740. Упрощенцам придется платить НДС, даже если бизнес уйдет в минус

Минфин: если упрощенец с доходом свыше 60 млн рублей работает на грани рентабельности и не может поднять цены в 2025 году, от НДС ему все равно не уйти.

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Новые индикаторы риска: выплаты 35 самозанятым по 35 тыс. рублей станут признаком нарушения ТК.

ФНС и Минфин: вредную для людей поправку в НК по матвыгоде не нужно применять задним числом.

Роструд: при стаже менее 5,5 месяцев выплачивают пропорциональную компенсацию отпуска.

Как работодателям применять новую шкалу ставок по НДФЛ, узнаете из статьи.

Центр занятости может отказать сокращенному пенсионеру в выходном пособии за третий месяц. Но этот отказ можно обжаловать.

Важное письмо Минфина: квартиру, которая была юрадресом ООО, можно продать без НДФЛ.