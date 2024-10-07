Утренний бухгалтер № 5739. При слете с УСН в 2024 году, можно вернуться на упрощенку уже с 2025 года

При слете с УСН в 2024 году, можно вернуться на упрощенку с 2025 года при доходе до 337,5 млн за 9 месяцев.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Поясняет ФНС: управляющей компании не нужно составлять счета-фактуры, если она освобождена от НДС.
Как дополнят закон о налоговой реформе-2025: основные изменения и новшества по законопроекту собрали в одной новости.
Как правильно оформить отсутствие сотрудника, которого вызвали повесткой в военкомат: смотрите инструкцию.
Представители малого и среднего бизнеса смогут обращаться за кредитными каникулами раз в три года.
Что нужно знать предпринимателям о фиксированных взносах за 2024 год, узнаете из статьи.
Производителям радиоэлектроники продлят льготную ставку по налогу на прибыль.
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Разборы законов
— Выездная проверка в стенах ИФНС — законно или нет
Теоретически выездная проверка (ВНП) должна проводиться по месту нахождения проверяемого. Но бывает, что ИФНС проводит проверку на своей территории. Можно ли оспорить результаты такой проверки?
— Кто из родственников может получить зарплату умершего работника
Работнику, который скончался, положены такие же выплаты, как и при увольнении, то есть зарплата, компенсация за отпуск, матпомощь (если она предусмотрена ЛНА, колдоговором, приказом администрации). Вопрос в том, кто может обратиться за этими деньгами?
— Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату
Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?
— Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный
Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.
— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм
Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.
Новости
1 Россия нарастит предоставление кредитов другим странам: цена вопроса 1,6 трлн рублей
2 Для должников по алиментам введут очередное ограничение
3 С 21 октября полномочия полиции по КоАП будут урезаны
4 Для продавцов из ЕАЭС с 1 ноября будут новые формы по постановке на учет
5 Как вести налоговый учет ВЭД и работать без таможенных штрафов. Смотрите видео!
6 Кабмин будет бороться с неуплатой НДС при «ложном транзите» импортных товаров
7 В 60% случаев российские компании используют иностранный софт
8 С внеплановой проверкой придут к тем, кто передает информацию за границу без ведома Роскомнадзора
9 Банки будут блокировать подозрительные операции с цифровым рублем
10 Логистические компании потеряли возможность отслеживать некоторые грузы
11 ВС РФ: арбитражный управляющий может получать не только ежемесячные выплаты, но и проценты от погашения долгов
12 Чтобы вернуться на УСН, не нужно будет применять ОСНО целый год
13 Минпромторг начнет вести мониторинг российских производителей
14 Роструд: доплата за совмещение не зависит уровня новой должности и оклада по ней
15 Разъяснено, как отразить реорганизацию компании в трудовых книжках сотрудников
16 Не надо платить НДС, если аренда имущества временно приостановлена
17 ФНС: управляющей компании не нужно составлять счета-фактуры, если она освобождена от НДС
18 👓 Как дополнят закон о налоговой реформе-2025: основные изменения и новшества по законопроекту
19 Для освобождения от работы по повестке военкомата нужны заявление, приказ и отметка в табеле
20 Предприниматели смогут без ограничений знакомиться с материалами таможенной проверки
21 Для учета рекламных подарков и призов у бухгалтера есть два варианта
22 Быстрое получение и погашение займов можно отражать в ОДДС свернуто
23 Что ждать бизнесу в 2025 году от выездных налоговых проверок. Смотрите видео!
24 Малому бизнесу хотят разрешить чаще использовать кредитные каникулы
25 Wildberries выходит на рынок Таджикистана
26 Для налоговых вычетов по программе долгосрочных сбережений будет новая форма
27 📻 Производителям радиоэлектроники продлят льготную ставку по налогу на прибыль. Комментарий эксперта
28 Ежемесячную выплату из материнского капитала получают родители 468 тысяч детей
29 Верховный суд: выходные и праздники — не причина пропускать сроки обжалования решений
30 Компании из особых экономических зон смогут закладывать арендные права на землю
31 Лимит на патентной системе налогообложения предлагают увеличить до 100-120 млн рублей
32 👀 Налоговую реформу-2025 дополнят, отменят счета-фактуры для освобожденных от НДС и их новая форма, повышение лимита по взносам и др. Топ новостей за неделю
Мероприятия
Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, рассчет эффективности
Дата проведения: 7 октября, понедельник
Изменения в миграционном и воинском учете
Дата проведения: 8 октября, вторник
1С как инструмент для автоматизации бизнес-процессов
Дата проведения: 8 октября, вторник
Формула ритейла. От производства до поставки на полку
Дата проведения: 9 октября, среда
Культура ест стратегию на завтрак
Дата проведения: 9 октября, среда
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС
Дата проведения: 9 октября, среда
Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете
Дата проведения: 9 октября, среда
Возможности Экстернадля работы в 1С
Дата проведения: 10 октября, четверг
Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД
Дата проведения: 10 октября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5738. Изменения в налоговой реформе-2025: закон уточнят, исправят и дополнят
Кабмин разработал и внес законопроект с поправками в 179-ФЗ. Его должны принять до конца года.
— Что делать работодателю, если увольняемый отказывается подписывать приказ + пример формулировки
Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?
— Как получить скидку на тариф страховых взносов
Некоторые компании вправе снизить тариф по страховым взносам, если в прошлом году у них не было страховых случаев со смертельным исходом, а показатели по травматизму менее средних по отрасли. Для этого нужно подать заявление в СФР. Рассказываем, как это сделать.
— Как посчитать доходы и оформить первичку на патенте
Иногда предприниматели теряют право на ПСН из-за досадных ошибок в той же первичке. Разберемся, как поступать правильно.
— Как отличить розничную торговлю от оптовой
От того, в розницу торгует продавец или оптом, могут различаться размеры налогов, которые он должен платить. Именно поэтому так важно разграничивать эти два вида торговли. Но подходы к тому, как отличить один от другого, встречаются разные. Попробуем разобраться.
— Как выбрать банк для бизнеса
Пару лет назад Марьяна начала шить забавные мягкие игрушки и необычную детскую одежду и выкладывать фото в соцсетях. Со временем ей все чаще стали задавать вопрос: «Какая милая вещь! А можно заказать такую же?». Девушка решила не ограничиваться продажами в инстаграме* и открыть онлайн-магазин. Теперь перед ней стоит множество задач. Рассказываем, какие из них можно решить с помощью банка.
— Как ИП заполнить декларацию по УСН и учесть страховые взносы: восемь вопросов
Какой бланк использовать, как заполнить и не допустить ошибок, как учесть фиксированные и дополнительные страховые взносы и уменьшить на них налог — самые важные вопросы ИП по заполнению декларации по УСН в 2024 году разбираем в сегодняшней статье.
— В 2025 года снова вырастут тарифы ЖКХ: с какого месяца и кого коснутся изменения
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году вновь увеличатся. Это отражено в прогнозе социально-экономического развития России. Повышение коснется всех коммунальных услуг. Рассказываем, насколько вырастут платежи и в какие сроки.
— Три правила для тех, кто хочет судиться с Социальным фондом РФ из-за пенсии
Многие люди недовольны размером своей пенсии — поэтому судебная практика разрешения споров между гражданами и органами Социального фонда РФ пополняется регулярно.
— Как оформить видеофиксацию рабочего процесса
Видеокамеры, установленные в офисе, производственном помещении или клиентском зале, могут пугать работников, вызывать у них несогласие с видеофиксацией и другие неприятные реакции. Тем не менее компании имеют право на удаленное видеонаблюдение за происходящим на своей территории.
— 📢 «В один момент лишили бизнеса, который создавался 9 лет»: гендиректор компании, предъявившей иск «Актиону» на 154 млн рублей, надеется на непредвзятость суда
Мы написали новость о споре на 154 млн рублей между двумя партнерами по поводу клиентской базы, потом нам прислали досудебную претензию с требованием удалить новость (в противном случае иском на 10 млн «Актион» грозил уже нам), но к нам заглянула и другая сторона конфликта — истец по делу ООО «СПЦ» со своим видением ситуации.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/83320 от 03.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/83427 от 03.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/21896 от 12.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15843 от 22.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-03/83848 от 04.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84081 от 05.09.2024
Минтруд РФ: Письмо № 16-5/ООГ-1690 от 11.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90073 от 19.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/91100 от 20.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/44903 от 16.05.2022
Утренний бухгалтер
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