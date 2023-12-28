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Что нужно взять с собой в новый год: новые формы документов, актуальную информацию по отчетам и налогам, лайфхаки для решения сложных вопросов, рекомендации экспертов. Все это в нашем еженедельном дайджесте.
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Новые коды ЕНП уведомлений на НДФЛ, единый реестр воинского учета, контрольные соотношения в 6-НДФЛ, новости ЕФС-1
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ну, что, дождались? 😊 Да, да, старый год уже буквально готов помахать нам рукой на прощанье. В предпраздничной суете особенно дотошных настораживает нездоровый интерес, который проявляют к сбережениям россиян органы государственной власти.

Так, Совет Федерации одобрил закон о переводе пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения.

Министр финансов господин Силуанов считает, что программа долгосрочных сбережений позволит привлечь в экономику в виде инвестиций 40 трлн рублей, которые сейчас запрятаны «по банкам и углам». Что ж, время покажет, оправдают ли россияне надежды министра финансов.

Фонд пенсионного и социального страхования РФ предлагает гражданам уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и даже утвердил новую форму заявления ДСВ-1. Это при том, что c начала 2024 года продукты подорожают на 5-20%, а цены на домашний интернет от «Ростелекома» вырастут на 5%.  

Впрочем, что это мы о грустном? Новогодние елки наряжены, подарки закуплены, планы по празднованию построены.

На всякий случай рекомендуем: во-первых, на видном месте записать наши контакты — точно пригодится при возникновении вопросов при работе с программами 1С (после новогодних каникул всегда наступает отчетный период), а во-вторых, после знакомства с дайджестом посмотреть новый рецепт новогоднего блюда — лишним не будет.

Ну, что, поехали! 

Важно

Новые формы документов

Про 6-НДФЛ

Из первых рук

Про ЕФС-1

Обращаем внимание

Для информации

Узнайте, как…

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

О как!

УПС

И о хорошем

Для новогоднего стола предлагаем приготовить лосось, фаршированный рисом, овощами и травами.

Для дружеских посиделок понадобится:

  • 2 филе лосося по 1 кг каждое,

  • 300 г длиннозерного риса,

  • 400 г стручковой фасоли,

  • 200 г помидоров черри,

  • 1 луковица,

  • 3 веточки укропа,

  • 3 веточки тархуна (эстрагона),

  • 3 лавровых листа,

  • 500 мл овощного бульона,

  • 4 ст. л. оливкового масла,

  • 1 ст. л. белого винного уксуса,

  • 1 ч. л. дижонской горчицы,

  • соль, свежемолотый черный перец.

Для соуса необходимо 100 г натурального йогурта, 80 г майонеза, 1 ст. л. белого винного уксуса, 1 зубчик чеснока.

Разогрейте духовку до 200 °C. Большую прямоугольную форму застелите бумагой для выпечки.

Нарежьте лук мелкими кубиками. Измельчите укроп и листья тархуна. Помидоры черри разрежьте пополам.

Разогрейте в кастрюле 2 ст. л. оливкового масла и потушите лук до прозрачности. Всыпьте рис, посолите, перемешайте и влейте горячий бульон. Готовьте на медленном огне под крышкой 10 мин. Добавьте помидоры и травы, перемешайте и готовьте еще 5 мин. Снимите с огня и немного остудите.

Обсушите филе лосося бумажными полотенцами. В форму параллельно короткой стороне уложите на одинаковом расстоянии 3 отрезка кухонного шпагата, на него поместите одно филе кожей вниз.

Выложите треть риса на рыбу, сверху положите второе филе кожей вверх. Обвяжите рыбу шпагатом, под каждый узел положите лавровый лист. Полейте рыбу оливковым маслом и запекайте в центре духовки в течение 35–40 мин.

Залейте стручковую фасоль горячей водой, посолите и доведите до кипения. Варите на среднем огне 5 мин, слейте отвар. Соедините фасоль и оставшийся рис, прогрейте, добавьте горчицу и уксус и перемешайте.

Для соуса смешайте йогурт с майонезом, измельченным чесноком и уксусом.

Выложите рыбу на блюдо и аккуратно удалите шпагат. Нарежьте лосося на порционные куски и подавайте с гарниром из риса и соусом.

Пусть новый год будет удачным!

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