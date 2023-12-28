Новые коды ЕНП уведомлений на НДФЛ, единый реестр воинского учета, контрольные соотношения в 6-НДФЛ, новости ЕФС-1

Ну, что, дождались? 😊 Да, да, старый год уже буквально готов помахать нам рукой на прощанье. В предпраздничной суете особенно дотошных настораживает нездоровый интерес, который проявляют к сбережениям россиян органы государственной власти.
Так, Совет Федерации одобрил закон о переводе пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения.
Министр финансов господин Силуанов считает, что программа долгосрочных сбережений позволит привлечь в экономику в виде инвестиций 40 трлн рублей, которые сейчас запрятаны «по банкам и углам». Что ж, время покажет, оправдают ли россияне надежды министра финансов.
Фонд пенсионного и социального страхования РФ предлагает гражданам уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и даже утвердил новую форму заявления ДСВ-1. Это при том, что c начала 2024 года продукты подорожают на 5-20%, а цены на домашний интернет от «Ростелекома» вырастут на 5%.
Впрочем, что это мы о грустном? Новогодние елки наряжены, подарки закуплены, планы по празднованию построены.
На всякий случай рекомендуем: во-первых, на видном месте записать наши контакты — точно пригодится при возникновении вопросов при работе с программами 1С (после новогодних каникул всегда наступает отчетный период), а во-вторых, после знакомства с дайджестом посмотреть новый рецепт новогоднего блюда — лишним не будет.
Ну, что, поехали!
Важно
С 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. Ловите таблицу
Уведомление на страховые взносы за декабрь сдают или в декабре, или вообще не сдают
В уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году
Новые формы документов
ФНС обновила форму сообщения о создании обособленного подразделения
В 2024 году будут новые электронные доверенности для сдачи отчетов
Про 6-НДФЛ
Доход в 6-НДФЛ должен быть больше МРОТ, но меньше вычетов. Вышли контрольные соотношения
Из первых рук
Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов
ФНС предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя
Про ЕФС-1
На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды
Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1
Код ОКЗ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указывать чаще
Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы
Обращаем внимание
Самозанятых заставляют указывать в «Моем налоге» регион по месту прописки. Это незаконно
Налоговую интересуют зарубежные счета лиц с двойным гражданством
Работающим женщинам тоже будут платить пособие по уходу за ребенком
Для информации
Утвержден новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам
С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени
Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика
Узнайте, как…
… как в 1С выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»
Лайфхаки: берем на вооружение
Заявление на зачет взносов 1% имеет смысл только для ИП на УСН
Или все, или ничего. Вычет по НДС на основное средство нельзя заявлять частями
ИП беспокоятся, что в личном кабинете до сих пор в предстоящих платежах нет фиксированных взносов
В планах
Производителям скоропортящихся товаров сократят сроки оплаты
Будет новая форма заявления для возмещения из СФР расходов на допвыходные сотрудников с детьми-инвалидами
А тем временем
Путин: в 2023 году будет исторически минимальный уровень бедности
О как!
ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов
ФАС раскрыла картель поставщиков социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей
УПС
Кадровый голод усилился. Специалистов не хватает 42% предприятий
ФНС игнорирует льготы по фиксированным взносам и всем подряд начисляет одинаковую сумму
Импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет в России к 2025 году
И о хорошем
Матвиенко: власти не будут увеличивать налоговую нагрузку на бизнес
Бесплатное переобучение в 2024 году смогут пройти все желающие
Путин отменил для пенсионеров и льготников банковскую комиссию при оплате ЖКУ
Для новогоднего стола предлагаем приготовить лосось, фаршированный рисом, овощами и травами.
Для дружеских посиделок понадобится:
2 филе лосося по 1 кг каждое,
300 г длиннозерного риса,
400 г стручковой фасоли,
200 г помидоров черри,
1 луковица,
3 веточки укропа,
3 веточки тархуна (эстрагона),
3 лавровых листа,
500 мл овощного бульона,
4 ст. л. оливкового масла,
1 ст. л. белого винного уксуса,
1 ч. л. дижонской горчицы,
соль, свежемолотый черный перец.
Для соуса необходимо 100 г натурального йогурта, 80 г майонеза, 1 ст. л. белого винного уксуса, 1 зубчик чеснока.
Разогрейте духовку до 200 °C. Большую прямоугольную форму застелите бумагой для выпечки.
Нарежьте лук мелкими кубиками. Измельчите укроп и листья тархуна. Помидоры черри разрежьте пополам.
Разогрейте в кастрюле 2 ст. л. оливкового масла и потушите лук до прозрачности. Всыпьте рис, посолите, перемешайте и влейте горячий бульон. Готовьте на медленном огне под крышкой 10 мин. Добавьте помидоры и травы, перемешайте и готовьте еще 5 мин. Снимите с огня и немного остудите.
Обсушите филе лосося бумажными полотенцами. В форму параллельно короткой стороне уложите на одинаковом расстоянии 3 отрезка кухонного шпагата, на него поместите одно филе кожей вниз.
Выложите треть риса на рыбу, сверху положите второе филе кожей вверх. Обвяжите рыбу шпагатом, под каждый узел положите лавровый лист. Полейте рыбу оливковым маслом и запекайте в центре духовки в течение 35–40 мин.
Залейте стручковую фасоль горячей водой, посолите и доведите до кипения. Варите на среднем огне 5 мин, слейте отвар. Соедините фасоль и оставшийся рис, прогрейте, добавьте горчицу и уксус и перемешайте.
Для соуса смешайте йогурт с майонезом, измельченным чесноком и уксусом.
Выложите рыбу на блюдо и аккуратно удалите шпагат. Нарежьте лосося на порционные куски и подавайте с гарниром из риса и соусом.
Пусть новый год будет удачным!
Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654
Комментарии