«Утренний бухгалтер». Не забудьте утвердить график отпусков 2023

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До 16 декабря должен быть готов график отпусков на 2023 год. Если не начали его составлять, то самое время ускориться.

Как принять на работу мужчину, если у него нет военника, а восстановление документа затянулось? Бухгалтеры предлагают варианты.

Про декреты ИП, грозный 115-фз для самозанятых и другие важные бухгалтерские новости рассказал в свежем выпуске Бухтуба наш Артемий Васенко. Устраивайтесь поудобнее и скорее смотрите, если еще не видели.

Один из наших блогеров рассуждает о том, кому выгодно банкротство физического лица. Можете поспорить в комментариях.

Кто предупрежден, тот вооружен знаниями: ловите новый обзор важных налоговых изменений 2023.

Топ типичных ошибок бухгалтеров при закрытии годовой отчетности

Глаз замыливается даже у главбухов! На онлайн-семинаре Оксана Бурлакова из Realbuh разберет самые частые огрехи коллег, покажет как их избежать и закрыть год без корвалола.

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Новости

События

Как самозанятым вести бизнес с нуля?

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Личный бренд руководителя

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Как бухгалтеру составить финмодель бизнеса на 2023 год

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Аудит в 2022 году обязывает размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2023 г. Новый порядок ведения кассовых операций

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Идёт набор в группу с 04 декабря по воскресеньям! Финансовая отчетность по МСФО . Очно или дистанционно

Дата проведения: 4 декабря, воскресенье

Важные изменения в налоговом законодательстве - 2023

Дата проведения: 2 декабря, пятница

Единая форма отчетности ЕФС-1 в 2023 году. Как подготовиться?

Дата проведения: 2 декабря, пятница

График отпусков 2023

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Статьи

🔒 Как учитывать мобилизованных сотрудников в списочной численности компании

Налоговики разъяснили, как учитывать мобилизованных сотрудников в списочной численности компании. Сразу скажем: удалять из состава организации их не нужно. Это должно успокоить компании, уплата налогов которых прямо от этой численности зависит.

— «Утренний бухгалтер».Самозанятые бухгалтеры боятся штрафов по 115-фз

Недавно на соблюдение этого закона обратил внимание самозанятых бухгалтеров Росфинмониторинг.

— Санкции-2022: включат ли компанию в РНП из-за сбоя в поставках

ФАС напоминает, что неисполнение обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (например, из-за нарушения логистических цепочек после санкций) не является основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

— Какую силу имеет завещание и как его оформить

В России составление завещание – не самая распространенная практика. Это понятно – думать о смерти неприятно. Однако завещание впоследствии может сослужить добрую службу и сохранить теплые родственные отношения.

— Как избавиться от статуса выгодоприобретателя

Ни одна «живая» компания не застрахована от получения этого звания. Налоговики присваивают его на основе некой специальной системы баллов.

— Что делать, если не выплатили зарплату при увольнении

При прекращении трудового договора в последний день работы сотрудник должен получить на руки трудовую книжку и необходимые справки о заработке, а работодатель — произвести полный расчет с работником.

— Как заполнить формы 3, 4 и 6 бухбаланса

Форма 3 бухгалтерского баланса, так же как 4 и 6, является приложением к нему. О том, кто и когда составляет эти формы, мы расскажем в статье.

— Когда снести, когда оставить: обзор практики ВС

Президиум Верховного суда утвердил обзор практики, который поможет судам разрешать дела о сносе самовольных построек или признании права собственности на них.

— Как компания хотела бухгалтера под монастырь подвести

Нередко компании жалуются, что бухгалтерские фирмы на аутсорсинге плохо исполняют свои обязанности. Но, бывает, что и заказчики пытаются переложить собственную вину на компанию-аутсорсера. И хотя защитить бухгалтерскую компанию может суд, лучше тщательно изучить своих потенциальных клиентов заранее.

— Ошибки и подводные камни при закрытии года: как их обойти бухгалтеру

Что нужно учесть бухгалтеру, чтобы закрыть год без валерьянки и требований от налоговой.

— Как уехать работать в Китай за 200 000 рублей, и почему это сложно

Краснодарец Артур Цымбалюк рассказал Кублогу, как в октябре 2022 года отправился преподавать в китайский вуз и теперь живет в китайской Кремниевой долине.

🔒 Как правильно пересчитать налог, который уплачен за рубежом

Налог с дохода, который российская компания уплатила за рубежом, можно зачесть в счет уплаты налога на прибыль. Однако нередко доход получают в одной валюте, иностранному бюджету платят в другой, а дома пересчитывают в третью. Как произвести расчет правильно, расскажем в статье.

— Цитата дня. Про цену

Любопытный рассказ, который вы могли пропустить: представитель ФНС рассказал о том, как классно работает в этом году АУСН.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры на распутье с НДФЛ по декабрьскому авансу: письма Минфина все еще нет

Бухгалтеры ждут четких объяснений по подсчету и уплате налога с аванса за декабрь, выплаченного в декабре. С зарплатой, которая будет в январе, все понятно, а вот по авансу есть сразу несколько вариантов.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 302-КГ17-382 от 27.02.2017

Минфин РФ: Приказ № 183н от 23.12.2010

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/53227 от 18.07.2019

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-5755 от 09.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/107725 от 07.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за изъятую недвижимость входит в базу по налогу на прибыль за минусом остаточной стоимости