«Утренний бухгалтер». Не забудьте утвердить график отпусков 2023

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
До 16 декабря должен быть готов график отпусков на 2023 год. Если не начали его составлять, то самое время ускориться.
Как принять на работу мужчину, если у него нет военника, а восстановление документа затянулось? Бухгалтеры предлагают варианты.
Про декреты ИП, грозный 115-фз для самозанятых и другие важные бухгалтерские новости рассказал в свежем выпуске Бухтуба наш Артемий Васенко. Устраивайтесь поудобнее и скорее смотрите, если еще не видели.
Один из наших блогеров рассуждает о том, кому выгодно банкротство физического лица. Можете поспорить в комментариях.
Кто предупрежден, тот вооружен знаниями: ловите новый обзор важных налоговых изменений 2023.
Топ типичных ошибок бухгалтеров при закрытии годовой отчетности
Глаз замыливается даже у главбухов! На онлайн-семинаре Оксана Бурлакова из Realbuh разберет самые частые огрехи коллег, покажет как их избежать и закрыть год без корвалола.
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Новости
- Маткапитал у семей, которые получили, но не воспользовались сертификатом, отнимать в пользу бедных не будут
- Банки отказывают в кредитных каникулах мобилизованным
- Бухгалтерский бизнес будет сам себе проводить СОУТ по проверочному листу
- НДФЛ по ставке 15% надо доплатить до 1 декабря по уведомлению из ИФНС
- Минфин рассмотрел предложение увеличить госпошлину за развод до 100 тыс. рублей
- Изменения, которые заработают в декабре 2022 года
- Советы по инвестициям не облагаются НДС, даже если с клиентами нет брокерского договора
- Бизнесу новых территорий дадут налоговые льготы
- Бухгалтеры гадают про НДФЛ с аванса за декабрь
- Яндекс предлагает бизнесу вариант грамотно планировать свои переговоры
- 1С купила коммерческую электронную торговую площадку
- Сестра может получить вычет на обучение брата
- Главные новости 29 ноября одной строкой
- Хотите узнать про ЕНП и оптимизацию из первых уст? Приходите на конференцию «Ведомостей» про налоговые итоги года
- Транспортную накладную теперь можно перевести из xml в pdf в сервисе ФНС
- Путин подал представление об отставке Кудрина. Главой Счетной палаты может стать Александр Жуков
- УСН запретят применять иноагентам
- ИП на ПСН может заниматься вендингом, будучи нерезидентом РФ
- Обновили перечень налоговых инспекций, где организуют ВКС по жалобам бизнеса
- В Москве готов перечень недвижимости бизнеса для налога на имущество по кадастровой стоимости
- Подарки сотрудникам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ
- Через час смотрите мастер-класс – узнаете, какие сегодня требования к заполнению трудовых книжек
- Мужчина восстанавливает военный билет. Бухгалтеры гадают, как его без документа принять на работу
- Россия и Китай хотят создать свою систему расчетов
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- Бизнесмены стали чаще открывать счета в юанях
- Правительство продолжит выдавать субсидии за трудоустройство молодежи в 2023 году
- «Почта России» доставит товары европейских маркетплейсов
- График отпусков на 2023 год надо утвердить до 16 декабря
- Предложили вернуть ювелирному бизнесу право на УСН и ПСН, но взамен ввести агентский НДС при скупке золота у физлиц
- Компании планируют сэкономить на корпоративах
- Завтра президент и правительство будут обсуждать зарплаты бюджетников
- Инвесторам раскроют инсайдерскую информацию о компаниях
- В WhatsApp теперь можно присылать сообщения самому себе
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- Немецкая компания собралась купить Lamoda
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- Адвокатам предоставили отсрочку от мобилизации
События
Как самозанятым вести бизнес с нуля?
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Как бухгалтеру составить финмодель бизнеса на 2023 год
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Аудит в 2022 году обязывает размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2023 г. Новый порядок ведения кассовых операций
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Идёт набор в группу с 04 декабря по воскресеньям! Финансовая отчетность по МСФО . Очно или дистанционно
Дата проведения: 4 декабря, воскресенье
Важные изменения в налоговом законодательстве - 2023
Дата проведения: 2 декабря, пятница
Единая форма отчетности ЕФС-1 в 2023 году. Как подготовиться?
Дата проведения: 2 декабря, пятница
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Статьи
🔒 Как учитывать мобилизованных сотрудников в списочной численности компании
Налоговики разъяснили, как учитывать мобилизованных сотрудников в списочной численности компании. Сразу скажем: удалять из состава организации их не нужно. Это должно успокоить компании, уплата налогов которых прямо от этой численности зависит.
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— Санкции-2022: включат ли компанию в РНП из-за сбоя в поставках
ФАС напоминает, что неисполнение обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (например, из-за нарушения логистических цепочек после санкций) не является основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.
— Какую силу имеет завещание и как его оформить
В России составление завещание – не самая распространенная практика. Это понятно – думать о смерти неприятно. Однако завещание впоследствии может сослужить добрую службу и сохранить теплые родственные отношения.
— Как избавиться от статуса выгодоприобретателя
Ни одна «живая» компания не застрахована от получения этого звания. Налоговики присваивают его на основе некой специальной системы баллов.
— Что делать, если не выплатили зарплату при увольнении
При прекращении трудового договора в последний день работы сотрудник должен получить на руки трудовую книжку и необходимые справки о заработке, а работодатель — произвести полный расчет с работником.
— Как заполнить формы 3, 4 и 6 бухбаланса
Форма 3 бухгалтерского баланса, так же как 4 и 6, является приложением к нему. О том, кто и когда составляет эти формы, мы расскажем в статье.
— Когда снести, когда оставить: обзор практики ВС
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 302-КГ17-382 от 27.02.2017
Минфин РФ: Приказ № 183н от 23.12.2010
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/53227 от 18.07.2019
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-5755 от 09.09.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/107725 от 07.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за изъятую недвижимость входит в базу по налогу на прибыль за минусом остаточной стоимости