Новости недели: бланк уведомления по ЕНП, предельная база по взносам и новый порядок регистрации юрлиц и ИП

Конец года – время подведения итогов и строительства планов. Ну, с итогами пока погодим. А вот что касается планов, то неделя была очень продуктивной.
Минэкономразвития уже предупредил, что «масленица» в смысле моратория на проверки заканчивается и с 1 января 2023 года возобновятся проверки онлайн-касс. Несколько разнообразнее станет финансовая жизнь: в стране появятся исламские банки.
Со следующего года исчезает понятие «излишне уплаченных налогов», их просто не может быть, будет положительное сальдо на ЕНС. Серьезные изменения ожидаются в логистике: всех перевозчиков переведут на электронные накладные.
Не забыта и одна из самых многочисленных аудиторий россиян – автомобилисты: им расширят выбор и будут предлагать машины иранского производства.
Словом, скучать точно не придется.
Для жизни в стремительно меняющихся условиях понадобятся здоровье и хорошее настроение. Сегодня сосредоточимся на здоровье. Поэтому предлагаем рецепт приготовления скумбрии в фольге. Нам понадобится: 1 скумбрия, 3 ст.л. йогурта, половина апельсина, пару зубчиков чеснока, морская соль и черный молотый перец (по вкусу), кресс-салат (для подачи). Охлаждённую скумбрию промыть, удалить внутренности.
По бокам рыбины с двух сторон сделать надрезы наискосок. С половины апельсина снять цедру и выдавить сок. Приготовить заправку: смешать натуральный йогурт, сок и цедру апельсина, добавить тёртый чеснок, посолить и приправить чёрным перцем.
Скумбрию обильно смазать апельсиново-йогуртовой заправкой, упаковать в двойной слой фольги и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Подавать с лепестками кресс-салата.
А теперь – к новостям.
Важно
- Утвердили фиксированный взнос в ФСС на 2023 год для бизнеса на АУСН.
- Изменения, которые заработают в декабре 2022 года.
- Предельная база по взносам в 2023 году будет 1 917 000 рублей.
- Официально: ФНС не начислит пени, если из-за октябрьского сбоя вы опоздали с налогами.
- Появится новый бланк уведомления по ЕНП, который предстоит заполнять в 2023 году всем.
- ИП-работодателей будут ставить на учет в СФР по данным формы ЕФС-1.
- Будет новое заявление для оформления социального вычета на лечение через работодателя.
- Утвердят форму уведомления для пониженных взносов 7,6%.
Из первых рук
- Самозанятые могут оказывать услуги бюджетным организациям, но без признаков трудовых отношений.
- Казначейство назвало нарушения, которые бюджетные учреждения допускали в первой половине 2022 года чаще всего.
- Для налога на прибыль доходы считают по дате реализации.
- В Минфине пояснили, как учреждениям отражать в учете закупки.
- ФАС объяснила, что будет считать рекламой, а что нет.
- Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, даже если ее платят после увольнения.
- При закрытии ИП после перехода на НПД не надо оформлять отказ от УСН.
- Для НДС по сделкам с бизнесом из новых регионов до конца года будут старые правила.
- ИП на ПСН может возить грузы по всему миру, но в договорах надо указывать регион патента.
Обращаем внимание
- Компании еще полгода смогут не раскрывать свою консолидированную отчетность.
- Льготные кредиты на автомобили будут выдавать и в 2023 году.
- В апреле 2023 года стартует эксперимент по доставке импортных товаров через «бондовые» склады.
- В больничном листке будет новый код 38 для тех, кто долго не был у врача.
- В Подмосковье увеличили потенциальный доход для ИП на ПСН.
- За 2022 год компании не будут сдавать декларацию по налогу на имущество, если оно «кадастровое».
- Подписывать договоры между странами будут электронной подписью. Начнут с Беларуси.
- Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы приняли. Больше денег выделят для сел, военных и строительство дорог.
Лайфхаки: берем на вооружение
- Бухгалтеры обсуждают, кто среди коллег ведет «паспорт отходов».
- У бухгалтеров начались проблемы с адресом новых сотрудников из новых регионов.
- За общую квартиру супругов налог начислят тому из них, на кого она оформлена. ФНС не будет вникать в тонкости семейного права.
- В заявлении на регистрацию ККТ бизнес на АУСН указывает код для УСН.
- Безопаснее проверить, не начисляет ли ФНС лишние налоги вашим несовершеннолетним детям.
- Из-за DDoS-атак на операторов ЭДО бизнесу советуют сдавать декларации только с российских IP-адресов.
- Для амортизации основных средств б/у имеет значение срок их использования бывшим собственником.
Для ИТ-компаний
- Если IT-компания соблюдает долю доходов 70% с середины года, взносы надо пересчитать на льготный тариф с начала года.
- Свершилось! Минфин подтвердил, что IT-компания на УСН может платить пониженные взносы.
- Разработка программы для заказчика входит в льготные доходы IT-компании.
- IT-компания для льгот учитывает доходы от программ, разработанных другой фирмой из одной группы компаний.
Для информации
- Если женщина-ИП уплатит взносы в ФСС до 1 июля 2023 года, она получит пособие по беременности и родам.
- Вкладчики теперь предпочитают долгосрочные депозиты.
- Для обучения по охране труда не надо будет учитывать дистанционщиков.
- В реестр ККТ добавили новые модели касс.
- Будет новое освобождение от НДФЛ.
- Малому бизнесу вернули более 380 миллионов за выплаты инвесторам.
О мобилизации
- Запись в трудовую книжку мобилизованным надо делать со ссылкой на статью 351.7 ТК.
- Патенты мобилизованных ИП автоматически продлят до 31 декабря.
- Мобилизованного сотрудника можно уволить без предупреждения, если его трудовой договор закончился.
- Мобилизованные смогут вернуться на работу, даже если истек срочный договор.
- Судопроизводство в отношении мобилизованных и добровольцев будут временно приостанавливать.
В планах
- Работодатели будут устанавливать, какие оценки должны получать студенты на целевом обучении.
- Минфин сохранит НДФЛ в 13% для удаленщиков, работающих за рубежом.
- От пеней за долги по ЖКХ освободят еще больше людей.
- Малый бизнес с численностью до 15 человек предлагают освободить от всех налогов на 3 года.
- Семьям погибших на производстве будут платить не 1 млн, а 2 млн рублей.
А тем временем
- Сервис доставки товаров из Китая JoomPro запускает рассрочку для ИП.
- Через СБП можно переводить деньги в банки Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
- Бизнесу упростят платежи по экспортным и импортным сделкам.
О как!
- Поездка в «Яндекс Go» обойдется дешевле, если выйти, где предложит приложение.
- «Яндекс Go» запустил поездки на такси с незнакомым попутчиком.
- Центры занятости ждет революционное обновление.
- Банк «Точка» выпустил керамическое кольцо для оплаты покупок.
- По охране труда директор инструктирует себя сам.
- Россия будет помогать малому бизнесу Абхазии.
УПС
- Для создателей ПО придумали новую схему финансирования.
- Если человек уехал за границу и стал нерезидентом, с продажи квартиры в России придется платить НДФЛ 30%.
- Некоторые компании МСП исключат из системы страхования вкладов.
Немного статистики
- Половина российских компаний считает, что их система киберзащиты не годится.
- Сотрудникам после демобилизации предложат особые условия и психологическую помощь.
- ЦБ посчитал, сколько людей пострадало от мошенников.
- Дефицит кадров придает уверенности сотрудникам.
И о хорошем
- Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсию на 4,8%.
- «Яндекс» начал борьбу с фейковыми скидками.
- Технологическим компаниям дадут более 1 млрд на «доращивание» бизнеса.
- Льготную ипотеку будут выдавать под 0,1%.
- Работники, воспитывающие ребенка-инвалида, раз в год смогут брать до 24 дополнительных выходных подряд.