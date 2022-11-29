Новости недели: бланк уведомления по ЕНП, предельная база по взносам и новый порядок регистрации юрлиц и ИП

Конец года – время подведения итогов и строительства планов. Ну, с итогами пока погодим. А вот что касается планов, то неделя была очень продуктивной.

Минэкономразвития уже предупредил, что «масленица» в смысле моратория на проверки заканчивается и с 1 января 2023 года возобновятся проверки онлайн-касс. Несколько разнообразнее станет финансовая жизнь: в стране появятся исламские банки.

Со следующего года исчезает понятие «излишне уплаченных налогов», их просто не может быть, будет положительное сальдо на ЕНС. Серьезные изменения ожидаются в логистике: всех перевозчиков переведут на электронные накладные.

Не забыта и одна из самых многочисленных аудиторий россиян – автомобилисты: им расширят выбор и будут предлагать машины иранского производства.

Словом, скучать точно не придется.

Для жизни в стремительно меняющихся условиях понадобятся здоровье и хорошее настроение. Сегодня сосредоточимся на здоровье. Поэтому предлагаем рецепт приготовления скумбрии в фольге. Нам понадобится: 1 скумбрия, 3 ст.л. йогурта, половина апельсина, пару зубчиков чеснока, морская соль и черный молотый перец (по вкусу), кресс-салат (для подачи). Охлаждённую скумбрию промыть, удалить внутренности. По бокам рыбины с двух сторон сделать надрезы наискосок. С половины апельсина снять цедру и выдавить сок. Приготовить заправку: смешать натуральный йогурт, сок и цедру апельсина, добавить тёртый чеснок, посолить и приправить чёрным перцем. Скумбрию обильно смазать апельсиново-йогуртовой заправкой, упаковать в двойной слой фольги и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Подавать с лепестками кресс-салата.

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