Обзор налоговых новостей

Новости недели: бланк уведомления по ЕНП, предельная база по взносам и новый порядок регистрации юрлиц и ИП

Что еще ждет бухгалтеров в ближайшем будущем?

Версия для печати
Новости недели: бланк уведомления по ЕНП, предельная база по взносам и новый порядок регистрации юрлиц и ИП
Иллюстрация: MART PRODUCTION/Pexels

Конец года – время подведения итогов и строительства планов. Ну, с итогами пока погодим. А вот что касается планов, то неделя была очень продуктивной.

Минэкономразвития уже предупредил, что «масленица» в смысле моратория на проверки заканчивается и с 1 января 2023 года возобновятся проверки онлайн-касс. Несколько разнообразнее станет финансовая жизнь: в стране появятся исламские банки.

Со следующего года исчезает понятие «излишне уплаченных налогов», их просто не может быть, будет положительное сальдо на ЕНС. Серьезные изменения ожидаются в логистике: всех перевозчиков переведут на электронные накладные.

Не забыта и одна из самых многочисленных аудиторий россиян – автомобилисты: им расширят выбор и будут предлагать машины иранского производства.

Словом, скучать точно не придется. 

Для жизни в стремительно меняющихся условиях понадобятся здоровье и хорошее настроение. Сегодня сосредоточимся на здоровье. Поэтому предлагаем рецепт приготовления скумбрии в фольге. Нам понадобится: 1 скумбрия, 3 ст.л. йогурта, половина апельсина, пару зубчиков чеснока, морская соль и черный молотый перец (по вкусу), кресс-салат (для подачи). Охлаждённую скумбрию промыть, удалить внутренности.

По бокам рыбины с двух сторон сделать надрезы наискосок. С половины апельсина снять цедру и выдавить сок. Приготовить заправку: смешать натуральный йогурт, сок и цедру апельсина, добавить тёртый чеснок, посолить и приправить чёрным перцем.

Скумбрию обильно смазать апельсиново-йогуртовой заправкой, упаковать в двойной слой фольги и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Подавать с лепестками кресс-салата.

А теперь – к новостям.

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Лайфхаки: берем на вооружение

Для ИТ-компаний

Для информации

О мобилизации

В планах

А тем временем

О как!

УПС

Немного статистики

И о хорошем

ZUBR Technologies
ZUBR Technologies

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Что такое нацпроекты: можно ли и нужно ли в них участвовать

Любое государство создано людьми, чтобы решать общие проблемы. Национальные проекты или попросту нацпроекты – это как раз такие инструменты, которые использует государство для развития наиболее важных социально-экономических сфер жизни нашего государства.

Что такое нацпроекты: можно ли и нужно ли в них участвовать
ЕНП (единый налоговый платеж)

Хотите узнать про ЕНП и дробление из первых уст? Приходите на конференцию «Ведомостей» про налоговые итоги года

9 декабря в Москве пройдет оффлайн-конференция, одним из спикеров которой будет Дмитрий Вольвач, замминистра экономического развития. Также для вас выступят ТОПы крупнейших юридических компаний и налоговых департаментов.

Налоги, взносы, пошлины

Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года

ПФР и ФСС объединятся. 1 января 2023 года — официальная дата основания Фонда пенсионного и социального страхования. Декабрьские страховые взносы придется платить по новым правилам и реквизитам.

Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года

Мероприятия

Разместить
Читать еще