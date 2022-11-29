«Утренний бухгалтер».Самозанятые бухгалтеры боятся штрафов по 115-фз

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Недавно Росфинмониторинг обязал бухгалтеров-самозанятых соблюдать закон 115-фз и довольно убедительно это доказал. Бухгалтеры обсуждают с коллегами, что и как теперь правильно надо делать, чтобы не оштрафовали. Спойлер: прецедентов таких штрафов пока нет.

Правда, уголовная ответственность по другим довольно опасным статьям никуда не делась. Один из наших блогеров разложил по полочкам, за что могут наказать бизнес и как вести дела точно не надо.

Верховный суд признал, что задержка зарплаты – это моральный вред, который будет компенсировать работодатель, если вина его доказана.

С 2023 года заработает новое детское пособие, но с его расчетом есть так много нюансов, что легко запутаться. Наш эксперт подробно рассказала, что к чему.

Любопытное и неоднозначное рассуждение о том, почему российские женщины уезжают за границу: почитайте.

У финансового директора много обязанностей, но за это хорошо платят Онлайн-курс профпереподготовки для бухгалтеров в Высшей налоговой академии поможет вам увеличить свой доход и получить новые навыки. Вы изучите такие темы, как: Лидерство, личную эффективность и эмоциональный интеллект

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Операционный менеджмент и принятие решений

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Новости

События

Как самозанятым вести бизнес с нуля?

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Личный бренд руководителя

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Как бухгалтеру составить финмодель бизнеса на 2023 год

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Аудит в 2022 году обязывает размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2023 г. Новый порядок ведения кассовых операций

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Идёт набор в группу с 04 декабря по воскресеньям! Финансовая отчетность по МСФО . Очно или дистанционно

Дата проведения: 4 декабря, воскресенье

Важные изменения в налоговом законодательстве – 2023

Дата проведения: 2 декабря, пятница

График отпусков 2023

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Для ИП на патенте стали повышать потенциальный доход

А значит, вырастет и сумма налога.

– Как малый бизнес могут исключить из реестра МСП и когда суды не помогут

Налоговики охотно используют любую информацию о компании, чтобы доначислить налоги. И не особо важно, откуда и как эта информация поступила. Но гораздо менее охотно учитывают данные, которые работают в пользу организации. Дальневосточные арбитры указали, что так делать нельзя.

– Самозанятые в гиг-экономике: что это такое

Российский рынок труда стремительно меняется. Формируется новая модель экономики, в которой теряет свою привлекательность офисная работа в границах определенного времени.

🔒 Как считать амортизацию по основным средствам, бывшим в употреблении

Чиновники в новом письме Минфина напомнили, как считать амортизацию по основным средствам, бывшим в употреблении. Здесь есть три варианта.

– Приказ о внесении изменений в штатное расписание: что надо знать кадровику

Обычно приказ о внесении изменений в штатное расписание выпускают, если требуется корректировка существующего документа. Рассказываем, в каких ситуациях придется подготовить такое распоряжение, как его правильно составить, и показываем актуальные образцы.

– Бухгалтерия по гособоронзаказу (ГОЗ) по всем правилам

Ведущий бухгалтер компании НПП «Химметпродукт» Анжела Матюшко расскажет об опыте работе с гособоронзаказом: что нужно для участия, как работать со спецсчетами, как делать возмещение затрат и почему не стоит бояться проверок.

– Социальные предприятия: как получить такой статус и господдержку

Статус социального предприятия дает право на государственную поддержку. Как получить такой статус, какие меры поддержки социальных предприятий существуют, расскажем далее в нашей статье.

– Обязано ли МУП начислять налог на прибыль

Обсудим ситуацию, когда унитарное предприятие получает имущество от собственника по договору безвозмездного пользования: правила учета.

– Полис ОМС: кому положен, что дает и как его получить

Полис обязательного медицинского страхования – документ, дающий право каждому россиянину на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях по всей стране. Он оформляется бесплатно. Разбираемся, кому он положен, что он дает и как его получить.

– Почему российские женщины уезжают за границу

Публикуем лучшие материалы проекта «Кублог». На этот раз предметом обсуждения стал прекрасный пол, а точнее – причины, по которым российских женщин тянет за границу.

– Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит

Новое пособие будут платить только малоимущим с учетом правила нулевого дохода и наличия имущества. Некоторые семьи, которые сейчас получают пособие, по новым правилам права на него иметь не будут.

– «Ночной бухгалтер». IT-компании на УСН могут платить пониженные страховые взносы. Налоговики снова будут трясти ваши кассы

Долгожданное письмо Минфина успокоило IT-компании на упрощенке: взносы по пониженным тарифам платить можно. Этого письма бизнес ждал полгода.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80357 от 14.09.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/105261 от 31.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107396 от 03.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Сестра может получить вычет на обучение брата

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83286 от 29.10.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/59100 от 06.08.2019

Обсуждаемые темы форума

– Исправление (корректировка) КС2и3, какой сч.фактура

– Раздельный учет НДС

– Ошибки в трудовой книжке

– Переход с УСН «Доходы» на УСН «доходы минус расходы»

– Ставка 0 по НДС

– Дивиденды

– Дробление

– Взносы ИП за себя при патенте и УСН

– Сроки подписания договора аренды

– Недовоз от поставщика сырья

– Много выручки, мало дохода – будут ли претензии от ФНС к ИП или как лучше сделать?

– Недоимка по налогам

– Указа Президента РФ от 2 октября 1998 г. N 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности»

– Эквайринг и рассрочка для доп. образования

– Единый налоговый счет слайды от Самарской ИФНС

– Затраты за счет субсидии

– Отрицательное вознаграждение маркетплейса

– Курсовые (суммовые) разницы в доход УСН?

– Пересчет ОСНО при слете с патента

– НДС налоговый агент с аренды юридического адреса МКУ