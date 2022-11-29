«Утренний бухгалтер».Самозанятые бухгалтеры боятся штрафов по 115-фз

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Недавно Росфинмониторинг обязал бухгалтеров-самозанятых соблюдать закон 115-фз и довольно убедительно это доказал. Бухгалтеры обсуждают с коллегами, что и как теперь правильно надо делать, чтобы не оштрафовали. Спойлер: прецедентов таких штрафов пока нет.
Правда, уголовная ответственность по другим довольно опасным статьям никуда не делась. Один из наших блогеров разложил по полочкам, за что могут наказать бизнес и как вести дела точно не надо.
Верховный суд признал, что задержка зарплаты – это моральный вред, который будет компенсировать работодатель, если вина его доказана.
С 2023 года заработает новое детское пособие, но с его расчетом есть так много нюансов, что легко запутаться. Наш эксперт подробно рассказала, что к чему.
Любопытное и неоднозначное рассуждение о том, почему российские женщины уезжают за границу: почитайте.
У финансового директора много обязанностей, но за это хорошо платят
Онлайн-курс профпереподготовки для бухгалтеров в Высшей налоговой академии поможет вам увеличить свой доход и получить новые навыки.
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- Лидерство, личную эффективность и эмоциональный интеллект
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Новости
- Свершилось! Минфин подтвердил, что IT-компания на УСН может платить пониженные взносы
- Для обучения по охране труда не надо будет учитывать дистанционщиков
- Компании еще полгода смогут не раскрывать свою консолидированную отчетность
- Утвердили фиксированный взнос в ФСС на 2023 год для бизнеса на АУСН
- Если IT-компания соблюдает долю доходов 70% с середины года, взносы надо пересчитать на льготный тариф с начала года
- Семейную ипотеку разрешат брать на покупку вторички, если дети – с инвалидностью
- Евросоюз может снять санкции с Россельхосбанка
- Маркетплейсы тоже просят разрешение на онлайн-торговлю российским вином
- Появился сервис для производственных компаний, через который можно прогнозировать спрос на товары
- Сегодня есть проблемы с входом в личный кабинет на сайте ФНС и уплатой налогов через него
- Предельная база по взносам в 2023 году будет 1 917 000 рублей
- Изменения, которые заработают в декабре 2022 года
- С 2023 года начнутся проверки по ККТ
- Сотрудникам после демобилизации предложат особые условия и психологическую помощь
- Банк «Точка» выпустил керамическое кольцо для оплаты покупок
- На сайте ФНС были технологические работы. Сейчас ЛК должен открываться
- В новых квартирах установят умные счетчики
- IT-компания для льгот учитывает доходы от программ, разработанных другой фирмой из одной группы компаний
- ИП-дворник на ПСН может оказывать услуги юрлицам
- В реестр ККТ добавили новые модели касс
- Главные новости дня одной строкой
- Разработка программы для заказчика входит в льготные доходы IT-компании
- Появится новый бланк уведомления по ЕНП, который предстоит заполнять в 2023 году всем
- Самозанятые могут оказывать услуги бюджетным организациям, но без признаков трудовых отношений
- Работодатели будут устанавливать, какие оценки должны получать студенты на целевом обучении
- Всех перевозчиков переведут на электронные накладные
- Российским автомобилистам скоро предложат для покупки машины иранского производства
- День бухгалтера, паника у ювелиров, больничные для ИП, малый бизнес – без налогов. Чем недовольны, о чем просят, что обсуждают бухгалтеры в VK
- Банки начали делать сервисы для продавцов маркетплейсов
- Половина российских компаний считает, что их система киберзащиты не годится
- Самозанятые бухгалтеры не рады тому, что их обязывают следить за клиентами по 115-ФЗ
- Минфин сохранит НДФЛ в 13% для удаленщиков, работающих за рубежом
- Бухгалтеры обсуждают, кто среди коллег ведет «паспорт отходов»
- «Яндекс Go» запустил поездки на такси с незнакомым попутчиком
- Вкладчики теперь предпочитают долгосрочные депозиты
- Алексей Кудрин может уйти в отставку 30 ноября
- Венесуэла хочет подключить «МИР»
- В банках Швейцарии россияне теперь могут хранить больше 100 тыс. франков
- Задержка зарплаты – моральный вред, который будет компенсировать работодатель
- Банки отказывают в кредитных каникулах мобилизованным
- Бухгалтерский бизнес будет сам себе проводить СОУТ по проверочному листу
События
Как самозанятым вести бизнес с нуля?
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Как бухгалтеру составить финмодель бизнеса на 2023 год
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Аудит в 2022 году обязывает размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2023 г. Новый порядок ведения кассовых операций
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Идёт набор в группу с 04 декабря по воскресеньям! Финансовая отчетность по МСФО . Очно или дистанционно
Дата проведения: 4 декабря, воскресенье
Важные изменения в налоговом законодательстве – 2023
Дата проведения: 2 декабря, пятница
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Для ИП на патенте стали повышать потенциальный доход
А значит, вырастет и сумма налога.
– Как малый бизнес могут исключить из реестра МСП и когда суды не помогут
Налоговики охотно используют любую информацию о компании, чтобы доначислить налоги. И не особо важно, откуда и как эта информация поступила. Но гораздо менее охотно учитывают данные, которые работают в пользу организации. Дальневосточные арбитры указали, что так делать нельзя.
– Самозанятые в гиг-экономике: что это такое
Российский рынок труда стремительно меняется. Формируется новая модель экономики, в которой теряет свою привлекательность офисная работа в границах определенного времени.
🔒 Как считать амортизацию по основным средствам, бывшим в употреблении
Чиновники в новом письме Минфина напомнили, как считать амортизацию по основным средствам, бывшим в употреблении. Здесь есть три варианта.
– Приказ о внесении изменений в штатное расписание: что надо знать кадровику
Обычно приказ о внесении изменений в штатное расписание выпускают, если требуется корректировка существующего документа. Рассказываем, в каких ситуациях придется подготовить такое распоряжение, как его правильно составить, и показываем актуальные образцы.
– Бухгалтерия по гособоронзаказу (ГОЗ) по всем правилам
Ведущий бухгалтер компании НПП «Химметпродукт» Анжела Матюшко расскажет об опыте работе с гособоронзаказом: что нужно для участия, как работать со спецсчетами, как делать возмещение затрат и почему не стоит бояться проверок.
– Социальные предприятия: как получить такой статус и господдержку
Статус социального предприятия дает право на государственную поддержку. Как получить такой статус, какие меры поддержки социальных предприятий существуют, расскажем далее в нашей статье.
– Обязано ли МУП начислять налог на прибыль
Обсудим ситуацию, когда унитарное предприятие получает имущество от собственника по договору безвозмездного пользования: правила учета.
– Полис ОМС: кому положен, что дает и как его получить
Полис обязательного медицинского страхования – документ, дающий право каждому россиянину на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях по всей стране. Он оформляется бесплатно. Разбираемся, кому он положен, что он дает и как его получить.
– Почему российские женщины уезжают за границу
Публикуем лучшие материалы проекта «Кублог». На этот раз предметом обсуждения стал прекрасный пол, а точнее – причины, по которым российских женщин тянет за границу.
– Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит
Новое пособие будут платить только малоимущим с учетом правила нулевого дохода и наличия имущества. Некоторые семьи, которые сейчас получают пособие, по новым правилам права на него иметь не будут.
– «Ночной бухгалтер». IT-компании на УСН могут платить пониженные страховые взносы. Налоговики снова будут трясти ваши кассы
Долгожданное письмо Минфина успокоило IT-компании на упрощенке: взносы по пониженным тарифам платить можно. Этого письма бизнес ждал полгода.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80357 от 14.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/105261 от 31.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107396 от 03.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Сестра может получить вычет на обучение брата
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83286 от 29.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/59100 от 06.08.2019
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