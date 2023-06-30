«Утренний бухгалтер» № 5422. В ЛК предпринимателей появились взносы за 2022 год

3 июля для ИП наступает срок уплаты взносов 1% за 2022 год и отсроченных взносов 1% за 2021 год. 29 июня в ЛК предприниматели наконец увидели взносы за 2022 год.
Если все сотрудники разом захотели уволиться, нужно индивидуальное заявление от каждого из них — разъясняет Роструд.
Важно: контрольное соотношение 2.1, по которому ФНС сверяла указанный в 6-НДФЛ налог с уплаченным, отменяется с отчета за 1 квартал 2023 года.
Главе ФНС предложили повысить НДФЛ до 20% процентов для тех, кто зарабатывает больше 25 млн рублей.
Бухгалтеры не дождались уведомлений из ФНС на отсроченные взносы: на отсутствие информации жалуются участники форума. А как у вас?
Налоговики озвучили семь основных преимуществ УСН: подробности здесь.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/14218@ от 01.09.2011
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН 15% взял кредит как физлицо. Как учесть в расходах уплаченные проценты
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8049@ от 26.06.2023
Роструд: Письмо № ПГ/11430-6-1 от 08.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🏃🏃🏃 Даже если все сотрудники разом захотели уволиться, заявление нужно от каждого из них
Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ22-36-К2 от 06.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Пять льгот, которые пенсионеры не получат, если не обратятся за ними с заявлением
: Федеральный закон № 239-ФЗ от 03.07.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарт бухгалтера бюджетного учреждения на 2023 год
: Федеральный закон № 238-ФЗ от 03.07.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарт бухгалтера бюджетного учреждения на 2023 год
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/7733 от 13.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости На членов совета директоров надо сдавать персонифицированные сведения
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