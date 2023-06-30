Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5422. В ЛК предпринимателей появились взносы за 2022 год

Еще вчера в ЛК была необновленная информация.

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3 июля для ИП наступает срок уплаты взносов 1% за 2022 год и отсроченных взносов 1% за 2021 год. 29 июня в ЛК предприниматели наконец увидели взносы за 2022 год.

Если все сотрудники разом захотели уволиться, нужно индивидуальное заявление от каждого из них — разъясняет Роструд.

Важно: контрольное соотношение 2.1, по которому ФНС сверяла указанный в 6-НДФЛ налог с уплаченным, отменяется с отчета за 1 квартал 2023 года.

Главе ФНС предложили повысить НДФЛ до 20% процентов для тех, кто зарабатывает больше 25 млн рублей.

Бухгалтеры не дождались уведомлений из ФНС на отсроченные взносы: на отсутствие информации жалуются участники форума. А как у вас?

Налоговики озвучили семь основных преимуществ УСН: подробности здесь.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/14218@ от 01.09.2011

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН 15% взял кредит как физлицо. Как учесть в расходах уплаченные проценты

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8049@ от 26.06.2023

Роструд: Письмо № ПГ/11430-6-1 от 08.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🏃🏃🏃 Даже если все сотрудники разом захотели уволиться, заявление нужно от каждого из них

Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ22-36-К2 от 06.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Пять льгот, которые пенсионеры не получат, если не обратятся за ними с заявлением

: Федеральный закон № 239-ФЗ от 03.07.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарт бухгалтера бюджетного учреждения на 2023 год

: Федеральный закон № 238-ФЗ от 03.07.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарт бухгалтера бюджетного учреждения на 2023 год

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/7733 от 13.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости На членов совета директоров надо сдавать персонифицированные сведения

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