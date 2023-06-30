«Утренний бухгалтер» № 5422. В ЛК предпринимателей появились взносы за 2022 год

3 июля для ИП наступает срок уплаты взносов 1% за 2022 год и отсроченных взносов 1% за 2021 год. 29 июня в ЛК предприниматели наконец увидели взносы за 2022 год.

Если все сотрудники разом захотели уволиться, нужно индивидуальное заявление от каждого из них — разъясняет Роструд.

Важно: контрольное соотношение 2.1, по которому ФНС сверяла указанный в 6-НДФЛ налог с уплаченным, отменяется с отчета за 1 квартал 2023 года.

Главе ФНС предложили повысить НДФЛ до 20% процентов для тех, кто зарабатывает больше 25 млн рублей.

Бухгалтеры не дождались уведомлений из ФНС на отсроченные взносы: на отсутствие информации жалуются участники форума. А как у вас?

Налоговики озвучили семь основных преимуществ УСН: подробности здесь.