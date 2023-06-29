«Утренний бухгалтер» № 5421. В 2024 году вырастет предельная база по взносам

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5420. Власти снова заговорили об отмене НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает

В правительство направлен новый законопроект.

— Как купить землю у государства дешево

В некоторых случаях можно заплатить всего 15% кадастровой стоимости. Есть несколько способов покупки государственной земли: покупка участка, который не стоит на кадастровом учете, покупка участка, сведения о котором есть в кадастре, аренда земли с последующим выкупом и др. Мы разберём один из самых непростых, но оттого более выгодных: от самостоятельного поиска участка и определения его границ до подписания договора купли-продажи (ДКП).

— Единая упрощенная декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Как только организация или индивидуальный предприниматель прошли государственную регистрацию, и информация о них появилась в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), перед ними сразу же возникает обязанность регулярного предоставления отчетности в налоговую инспекцию в соответствии с выбранной системой налогообложения.

— Банк потребовал от гражданки вернуть кредит, который она не брала: разбираем решение суда

Наверняка большинство граждан уже наслышано о возможностях телефонных мошенников украсть деньги с банковского счета на расстоянии. При этом отсутствие денег на счете вовсе не является для них помехой: они могут взять от имени клиента банка кредит (также дистанционно), а деньги присвоить себе. Расплачиваться же, разумеется, придется владельцу счета — поскольку договор банк заключает именно с ним.

— Справка о доходах и суммах НДФЛ для работника в 2023 году

Работодатель обязан выдать работнику справку о доходах в любой момент по его заявлению. Например, справки о доходах могут требовать банки, социальные службы или работник заполняет декларацию 3-НДФЛ.

— Как составить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды

Соглашение о расторжении договора аренды составляется в том случае, если срок действия договора еще не истек, но исполнять обязательства стороны по каким-то причинам не могут или не хотят. В статье расскажем, как подготовить такое соглашение и приведем примерный образец его заполнения.

— Увольнение иностранца в 2023 году

Увольнение иностранца имеет свои особенности. Например, с ним можно расторгнуть трудовой договор, если закончился срок действия патента или разрешения на работу. О том, что еще нужно учитывать работодателю при увольнении иностранного сотрудника, расскажем далее в нашей статье.

— Чек-лист: что делать, когда коллега уходит в отпуск. Четкий порядок действий

Сезон отпусков в разгаре. Если вы еще не подменяете кого-то из коллег-отпускников, то, скорее всего, скоро будете подменять. Предстоит жонглировать не только собственными задачами, но и чужими; больше переписки по почте и в мессенджерах; больше встреч и созвонов; больше вопросов, возникающих в связи с малознакомыми задачами; выше риск нарушить дедлайны… Мы верим, что уход коллеги в отпуск не повод убиваться на работе за двоих. Рассказываем по порядку, как подготовиться к классическому летнему испытанию на прочность.

🔒 Увольнение по соглашению сторон в 2023 году. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уволить сотрудника по соглашению сторон и не нарушить ТК РФ.

🔒 Стандартный налоговый вычет на детей: последние разъяснения Минфина

Для права на двойной вычет мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа. А отец ребенка должен предоставить документ об уплате алиментов.