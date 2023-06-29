Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5421. В 2024 году вырастет предельная база по взносам

РТК рассмотрит проект с новыми лимитами 30 июня.

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Власти опеределили предельную базу по взносам на ближайшие 3 года: новые размеры лимитов на 2024-2026 год найдете здесь.

Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию криптовалюты в рубли.

Мошенники создают фейковые сайты сервисов «Авито», «Юла» и маркетплейса Ozon, будьте бдительны при совершении покупок.

Работу с ИИ начнут регулировать на законодательном уровне: правительство напишет закон.

ИП не нужно сдавать уведомления на взносы 1% от дохода: все данные есть у ФНС.

Бухгалтеры просят ФНС внести исправления в таблицу со сроками сдачи уведомлений по ЕНП и кодами периодов: в ней путаница по НДФЛ.

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Мероприятия

Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию, в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Дата проведения: 29 июня, четверг

Учет транспортных средств Дополнительные обязательные реквизиты путевого листа с 01 сентября

Дата проведения: 29 июня, четверг

Учет основных средств по новым стандартам. Сложные вопросы учета основных средств. МСФО 36 «Обесценение активов» - методика расчета

Дата проведения: 29 июня, четверг

Как настроить работу нескольких сотрудников в Экстерне

Дата проведения: 29 июня, четверг

Вебинар по 1С:Управление холдингом(1С:УХ). Возможности модуля "Бюджетирование"

Дата проведения: 29 июня, четверг

1C-ЭДО: возможности работы и практика использования МЧД

Дата проведения: 29 июня, четверг

Как налоговая применяет субсидиарку в 2023: способы защиты для директора и главбуха

Дата проведения: 29 июня, четверг

1СПАРК Риски и 1С:Контрагент – сервисы для безопасного сотрудничества

Дата проведения: 29 июня, четверг

Как повысить ценность обучения с помощью it-инструментов?Светлая сторона образования.

Дата проведения: 29 июня, четверг

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Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5420. Власти снова заговорили об отмене НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает

В правительство направлен новый законопроект.

Как купить землю у государства дешево

В некоторых случаях можно заплатить всего 15% кадастровой стоимости. Есть несколько способов покупки государственной земли: покупка участка, который не стоит на кадастровом учете, покупка участка, сведения о котором есть в кадастре, аренда земли с последующим выкупом и др. Мы разберём один из самых непростых, но оттого более выгодных: от самостоятельного поиска участка и определения его границ до подписания договора купли-продажи (ДКП).

Единая упрощенная декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Как только организация или индивидуальный предприниматель прошли государственную регистрацию, и информация о них появилась в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), перед ними сразу же возникает обязанность регулярного предоставления отчетности в налоговую инспекцию в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Банк потребовал от гражданки вернуть кредит, который она не брала: разбираем решение суда

Наверняка большинство граждан уже наслышано о возможностях телефонных мошенников украсть деньги с банковского счета на расстоянии. При этом отсутствие денег на счете вовсе не является для них помехой: они могут взять от имени клиента банка кредит (также дистанционно), а деньги присвоить себе. Расплачиваться же, разумеется, придется владельцу счета — поскольку договор банк заключает именно с ним.

Справка о доходах и суммах НДФЛ для работника в 2023 году

Работодатель обязан выдать работнику справку о доходах в любой момент по его заявлению. Например, справки о доходах могут требовать банки, социальные службы или работник заполняет декларацию 3-НДФЛ.

Как составить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды

Соглашение о расторжении договора аренды составляется в том случае, если срок действия договора еще не истек, но исполнять обязательства стороны по каким-то причинам не могут или не хотят. В статье расскажем, как подготовить такое соглашение и приведем примерный образец его заполнения.

Увольнение иностранца в 2023 году

Увольнение иностранца имеет свои особенности. Например, с ним можно расторгнуть трудовой договор, если закончился срок действия патента или разрешения на работу. О том, что еще нужно учитывать работодателю при увольнении иностранного сотрудника, расскажем далее в нашей статье.

Чек-лист: что делать, когда коллега уходит в отпуск. Четкий порядок действий

Сезон отпусков в разгаре. Если вы еще не подменяете кого-то из коллег-отпускников, то, скорее всего, скоро будете подменять. Предстоит жонглировать не только собственными задачами, но и чужими; больше переписки по почте и в мессенджерах; больше встреч и созвонов; больше вопросов, возникающих в связи с малознакомыми задачами; выше риск нарушить дедлайны… Мы верим, что уход коллеги в отпуск не повод убиваться на работе за двоих. Рассказываем по порядку, как подготовиться к классическому летнему испытанию на прочность.

🔒 Увольнение по соглашению сторон в 2023 году. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уволить сотрудника по соглашению сторон и не нарушить ТК РФ.

🔒 Стандартный налоговый вычет на детей: последние разъяснения Минфина

Для права на двойной вычет мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа. А отец ребенка должен предоставить документ об уплате алиментов.

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Документы

Президент РФ: Указ № 925 от 21.07.2010

Подробнее о документе мы писали в новости Прием на работу нового сотрудника в организацию: пошаговая инструкция

Конституционный Суд РФ: Постановление № 7-П от 04.02.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение иностранца в 2023 году

Минтруд РФ: Письмо № 16-4/10/В-13610 от 07.10.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 85-КГ23-1-К1 от 23.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Банк потребовал от гражданки вернуть кредит, который она не брала: разбираем решение суда

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/42095 от 10.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 📌Бизнес из ДНР может пока не применять ККТ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/46212 от 22.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин не согласен на введение ставки НДС 0% для проживания в санатории

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