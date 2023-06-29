«Утренний бухгалтер» № 5421. В 2024 году вырастет предельная база по взносам

Власти опеределили предельную базу по взносам на ближайшие 3 года: новые размеры лимитов на 2024-2026 год найдете здесь.
Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию криптовалюты в рубли.
Мошенники создают фейковые сайты сервисов «Авито», «Юла» и маркетплейса Ozon, будьте бдительны при совершении покупок.
Работу с ИИ начнут регулировать на законодательном уровне: правительство напишет закон.
ИП не нужно сдавать уведомления на взносы 1% от дохода: все данные есть у ФНС.
Бухгалтеры просят ФНС внести исправления в таблицу со сроками сдачи уведомлений по ЕНП и кодами периодов: в ней путаница по НДФЛ.
🔥 Как избежать рисков в бизнесе и не потерять деньги
Пройдитебесплатный SWOT-анализ— это простой тест. Отвечаете на вопросы, получаете экспресс-анализ бизнеса, и полезный чек-лист.
Узнаете, как правильно выстроить бизнес-процессы, обойти конкурентов. Сможете выявить сильные стороны вашей компании, чтобы продаж было в 2 раза больше.
Новости
2 Минфин не согласен на введение ставки НДС 0% для проживания в санатории
3 📌Бизнес из ДНР может пока не применять ККТ
4 Договорные неустойки не включают в резерв по сомнительным долгам
5 За последние полгода бизнес стал чаще брать кредиты в рублях
6 Цифровые рубли будут храниться не в электронных кошельках, а на счетах
7 🍬 Раздачу продуктов на грани просрочки хотят освободить от НДС
8 🔥🔥🔥28 июня — последний день, чтобы уплатить эти налоги
9 Минцифры потратит 907,4 млн рублей, чтобы перевести чиновников на мессенджер от VK
10 Замминистра финансов: налог на сверхприбыль может стать регулярным
11 Бухгалтеры обсуждают, как правильно работать со счетами-фактурами, если идут продажи через Озон
12 Как развивать бизнес в регионах экологично и эффективно? Обсуждаем на большой конференции
13 Восемь из десяти бухгалтеров считают себя счастливыми людьми. А вы?
14 😒 Налоговики смогут списать фиксированные взносы ИП в счет НДФЛ за сотрудников
15 Работать по совместительству можно не более 4 часов в день по каждому трудовому договору
16 VK получила право на долгосрочную аренду штаб-квартиры в Санкт-Петербурге
17 Бухгалтеры, как и где вы храните документы? Расскажите, кого выбрали себе в помощники
18 До 17 июля надо уплатить налог по декларации 3-НДФЛ
19 Центробанк может поднять ключевую ставку из-за риска инфляции
20 ❗ Стал известен размер предельной базы по взносам на 2024 год
21 Регионы получат 7,5 млрд рублей на помощь населению в оплате коммунальных услуг
22 С 2024 года могут запретить цветную пластиковую упаковку
23 🙏 Бухгалтеры просят налоговиков исправить таблицу на сайте ФНС по ЕНП-уведомлениям
24 Средний размер микрозаймов превысил 9 тысяч рублей
25 Правительство напишет закон об искусственном интеллекте
26 На взносы ИП 1% от дохода уведомления не нужны
27 Мошенники маскируются под сайты популярных маркетплейсов
28 Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег
29 Изменят бланк для назначения досрочной пенсии безработным
30 Минцифры создадут центры тестирования отечественного программного обеспечения
31 36% россиян держат накопления в наличных
32 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
🔥 Хотите работать на себя?
Пройдите курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма». Сможете открыть свою бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 рублей в месяц.
Мероприятия
Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию, в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Дата проведения: 29 июня, четверг
Учет транспортных средств Дополнительные обязательные реквизиты путевого листа с 01 сентября
Дата проведения: 29 июня, четверг
Учет основных средств по новым стандартам. Сложные вопросы учета основных средств. МСФО 36 «Обесценение активов» - методика расчета
Дата проведения: 29 июня, четверг
Как настроить работу нескольких сотрудников в Экстерне
Дата проведения: 29 июня, четверг
Вебинар по 1С:Управление холдингом(1С:УХ). Возможности модуля "Бюджетирование"
Дата проведения: 29 июня, четверг
1C-ЭДО: возможности работы и практика использования МЧД
Дата проведения: 29 июня, четверг
Как налоговая применяет субсидиарку в 2023: способы защиты для директора и главбуха
Дата проведения: 29 июня, четверг
1СПАРК Риски и 1С:Контрагент – сервисы для безопасного сотрудничества
Дата проведения: 29 июня, четверг
Как повысить ценность обучения с помощью it-инструментов?Светлая сторона образования.
Дата проведения: 29 июня, четверг
СPA: Новинка! Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Международные стандарты аудита( МСА); Налоги; Право. Разговорный финансовый английский. SAP ERP.
Дата проведения: 30 июня, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5420. Власти снова заговорили об отмене НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает
В правительство направлен новый законопроект.
— Как купить землю у государства дешево
В некоторых случаях можно заплатить всего 15% кадастровой стоимости. Есть несколько способов покупки государственной земли: покупка участка, который не стоит на кадастровом учете, покупка участка, сведения о котором есть в кадастре, аренда земли с последующим выкупом и др. Мы разберём один из самых непростых, но оттого более выгодных: от самостоятельного поиска участка и определения его границ до подписания договора купли-продажи (ДКП).
— Единая упрощенная декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Как только организация или индивидуальный предприниматель прошли государственную регистрацию, и информация о них появилась в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), перед ними сразу же возникает обязанность регулярного предоставления отчетности в налоговую инспекцию в соответствии с выбранной системой налогообложения.
— Банк потребовал от гражданки вернуть кредит, который она не брала: разбираем решение суда
Наверняка большинство граждан уже наслышано о возможностях телефонных мошенников украсть деньги с банковского счета на расстоянии. При этом отсутствие денег на счете вовсе не является для них помехой: они могут взять от имени клиента банка кредит (также дистанционно), а деньги присвоить себе. Расплачиваться же, разумеется, придется владельцу счета — поскольку договор банк заключает именно с ним.
— Справка о доходах и суммах НДФЛ для работника в 2023 году
Работодатель обязан выдать работнику справку о доходах в любой момент по его заявлению. Например, справки о доходах могут требовать банки, социальные службы или работник заполняет декларацию 3-НДФЛ.
— Как составить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды
Соглашение о расторжении договора аренды составляется в том случае, если срок действия договора еще не истек, но исполнять обязательства стороны по каким-то причинам не могут или не хотят. В статье расскажем, как подготовить такое соглашение и приведем примерный образец его заполнения.
— Увольнение иностранца в 2023 году
Увольнение иностранца имеет свои особенности. Например, с ним можно расторгнуть трудовой договор, если закончился срок действия патента или разрешения на работу. О том, что еще нужно учитывать работодателю при увольнении иностранного сотрудника, расскажем далее в нашей статье.
— Чек-лист: что делать, когда коллега уходит в отпуск. Четкий порядок действий
Сезон отпусков в разгаре. Если вы еще не подменяете кого-то из коллег-отпускников, то, скорее всего, скоро будете подменять. Предстоит жонглировать не только собственными задачами, но и чужими; больше переписки по почте и в мессенджерах; больше встреч и созвонов; больше вопросов, возникающих в связи с малознакомыми задачами; выше риск нарушить дедлайны… Мы верим, что уход коллеги в отпуск не повод убиваться на работе за двоих. Рассказываем по порядку, как подготовиться к классическому летнему испытанию на прочность.
🔒 Увольнение по соглашению сторон в 2023 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уволить сотрудника по соглашению сторон и не нарушить ТК РФ.
🔒 Стандартный налоговый вычет на детей: последние разъяснения Минфина
Для права на двойной вычет мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа. А отец ребенка должен предоставить документ об уплате алиментов.
Блоги компаний
Облачная касса: как законно сэкономить на ККТ (744765)
Как перейти с УСН на ОСНО: процедура, нюансы, переходный учёт (844040)
Как признавать и оценивать запасы в ФСБУ 5/2019 (1)
Налоговый календарь на июль 2023 года (21)
Модульбанк запустил сервис для удаленных закупок товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане (9)
Прием на работу нового сотрудника в организацию: пошаговая инструкция (188)
С Днем судебного эксперта! (143)
Как привлечь деньги на открытие кофейни (9)
Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного (1)
Нерезиденты и налоги. Правительство определилось со ставкой НДФЛ (824654)
Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году (146)
Как мы одобрили банковскую гарантию на 639 млн. рублей (845789)
Как доказать, что человек жив, если его ошибочно признали умершим (5)
Клерк.Работа
Каких специалистов ищут сегодня:
— Личный ассистент бухгалтера Зарплата от 10000 до 15000 ₽, Москва, Полная занятость
— Бухгалтер Зарплата от 60000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость
— Главный бухгалтер в IT компанию Зарплата не указана, Москва, Полная занятость
— Бухгалтер Зарплата от 40000 до 50000 ₽, Воронеж, Полная занятость
— Бухгалтер Зарплата от 80000 до 80000 ₽, Москва, Полная занятость
— Финансовый менеджер Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полная занятость
Трибуна
Налоговый последствия выставления лицом на УСН первички с суммой НДС (72)
Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы (734622)
Можно ли применять патент к бытовым услугам. Дела ИП Корчагин, Мисюкевич (72)
Как избежать главной ошибки стартапа? Разбираем пример неудачного приложения за 12 миллионов (776084)
С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность будет обязательной. Что важно знать? (167)
Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно (839438)
Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных производствах. Но только в двух случаях (839438)
В первом квартале 2023 года россияне больше всего экономили на бытовой технике и электронике. На чем экономили еще? (862217)
Об отмене НДФЛ для граждан с доходом до 30.000 рублей в месяц. Обсуждение законопроекта (167)
Что по БАДам? Почему БАДы не безопасны? (857368)
Все о «1С:Бухгалтерия». Обзор программы для бухгалтеров (760599)
Как действия банка обернулись банкротством залогодателя, но спасли директора от ответственности (856158)
Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам (112082)
Половина компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023. Какие скилы ценят руководители? (862217)
Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков? (167)
Неправильная нарезка. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по административным делам (667262)
Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно? (860115)
Новость из Соцфонда. Размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году увеличат до 49 тыс. рублей (839438)
Мамой клянусь! Как работают заверения об обстоятельствах? (833119)
Сегодня вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ». Что это значит для бизнеса? (854372)
Документы
Президент РФ: Указ № 925 от 21.07.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Прием на работу нового сотрудника в организацию: пошаговая инструкция
Конституционный Суд РФ: Постановление № 7-П от 04.02.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение иностранца в 2023 году
Минтруд РФ: Письмо № 16-4/10/В-13610 от 07.10.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 85-КГ23-1-К1 от 23.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Банк потребовал от гражданки вернуть кредит, который она не брала: разбираем решение суда
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/42095 от 10.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 📌Бизнес из ДНР может пока не применять ККТ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/46212 от 22.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин не согласен на введение ставки НДС 0% для проживания в санатории
Обсуждаемые темы форума
— ИП имеет 2 патента и УСН, как ИФНС начислит 1% с превышения?
— Проводки фиксированных вносов в 2023
— ФСБУ 14 НМА, лицензия на ПО 1С
— Корректировка реализации прошлого квартала
— Прием сотрудников ИП на патенте
— Льготы по налогам для IT компаний
— Выплата диввидентов ООО - юридическому лицу являющемся одним из его учредителей
— Сдача отчетности после ликвидации ООО
— Ошибка в уведомлении об исчисленных суммах
— На какие расходы при УСН "доходы минус расходы" отнести затраты на логотип, фирменный стиль, макет рекламной конструкции, презентации (основная, для СМИ, для операторов), координация
— Продажа исключительных прав на ПО, применение льгот
— Отказ бывшего участник ООО от выплаты ему ДСД, последствия
— Пбу 18
— Компенсация стоимости платной парковки для сотрудников при расчете УСН (Д-Р)
— Дистанционная работа генерального директора ООО
— Стипендия по ученическому договору
— Относительно заполнения и сдачи отчета ЕФС-1
— Сзв-стаж