«Утренний бухгалтер» № 5451. Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день

Поправки вносят в пункт 4 статьи 31 НК РФ. Проект опубликован на федеральном портале.
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Госдуме появились на рассмотрении сразу два законопроекта об увеличении штрафов.
ФНС не считает нужным составлять черный список блогеров, которых подозревают в искусственном разделении бизнеса и в недоимках.
НДФЛ с беспроцентного займа будут считать по-новому: проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.
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Разборы законов
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Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
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Разбираем правила уплаты налога на прибыль для организации, имеющих обособленные подразделения.
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8 Не надо будет платить НДФЛ за детей при продаже квартиры, купленной за маткапитал
9 ФНС не составляла черные списки блогеров
10 На открытии торгов доллар стоит больше 97 рублей
11 Можно будет получить соцвычет по НДФЛ за лечение взрослых недееспособных детей
12 Если строительство остановилось из-за кризиса, то это квалифицируется как простой
13 Платить НДС с рекламной сувенирки, если ее стоимость не превышает 300 руб. за единицу, больше не надо
14 Впервые с 25 марта 2022 года евро взлетел выше 107 рублей
15 Проверить наличие в договоре с самозанятым стоп-слов из трудовой терминологии можно с помощью специального сервиса
16 🎓Вебинар: К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году. Уже сегодня в 15:00 мск
17 Уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя стало проще
18 Если не получается придумать новый налог, нужно увеличить штрафы для уже существующих
19 Упрощенцев освободят от налога за изъятую землю
20 Отчетность по прослеживаемым товарам скоро обновят
21 ИИ быстрее внедрят в здравоохранение, чем в бухучет и управленку. А бухгалтеры и рады...
22 Не забудьте сдать отчет по численности и зарплате к 15 августа
23 Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день
24 ЦБ не исключает повышение ключевой ставки в сентябре
25 Поездки в такси рекордно подорожали
26 В декларации 3-НДФЛ физлица вместо ИНН будут указывать номер ЕФИР
27 Лимиты годовой выручки самозанятых могут начать индексировать
28 🧨Подписка на журнал «Разборы законов» за 199 руб. Каждый день актуальное видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов
29 «Сбер» опубликовал отчет по РПБУ с чистой прибылью в 858,2 млрд рублей
30 Цифровизация в закупках повысит прозрачность сделок и будет способствовать противодействию коррупции в сфере снабжения
31 Минфин попросили установить налоговый вычет на покупку товаров для школы
32 Wildberries начал сотрудничать с предпринимателями из Азербайджана
Мероприятия
Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности
Дата проведения: 10 августа, четверг
Как бухгалтеру найти клиентов, готовых платить от 10.000₽ в месяц за ведение ИП и от 50.000₽ за ведение ООО
Дата проведения: 10 августа, четверг
Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR
Дата проведения: 11 августа, пятница
Полный курс изменений 2023-2024: отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, взносы, налоговое планирование и контроль
Дата проведения: 14 августа, понедельник
Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения
Дата проведения: 15 августа, вторник
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— ФНС составляет реестр, работающих на УСН без уведомлений
Если компания фактически работает на УСН, сдает отчетность и платит авансы, налоговая теряет право запретить ей применение этого спецрежима на основании того, что в ФНС не подано уведомление о применении упрощенной системы налогообложения. Чтобы оперативно выявлять тех, кто не подал уведомление, ФНС начинает вести специальный реестр. Теперь сослаться на забывчивость или плохую работу почты будет сложнее.
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Многие компании проводят операции с недвижимым имуществом. Как осуществить бухгалтерский учет таких операций, расскажем далее в нашей статье.
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Управление кредиторской задолженностью — одна из основных задач современного бизнеса. От эффективности такого управления зависит не только успех предприятия, но и его существование в принципе. В данной статье мы рассмотрим основные правила управления задолженностью и обратим внимание на налоговые аспекты учета кредиторской задолженности.
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Документы
Федеральный закон № 249-ФЗ от 13.06.2023
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Правительство РФ: Постановление № 1211 от 25.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какие документы нужно предоставить в военкомат: список отчетов
Минтруд РФ: Приказ № 3 от 22.11.1990
: Рекомендация Р-63/2015-КПР № от 24.04.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Особенности бухгалтерского учета операций с недвижимостью
Роструд: Письмо № 1276-6-1 от 12.05.2011
Подробнее о документе мы писали в новости Если строительство остановилось из-за кризиса, то это квалифицируется как простой
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