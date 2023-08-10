«Утренний бухгалтер» № 5451. Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день

Поправки вносят в пункт 4 статьи 31 НК РФ. Проект опубликован на федеральном портале.

«Клерк» объявляет завершение распродажи: два лучших онлайн-курса по 4 990 рублей. Два супер-навыка бухгалтера: управленка и ФСБУ.

Госдуме появились на рассмотрении сразу два законопроекта об увеличении штрафов.

ФНС не считает нужным составлять черный список блогеров, которых подозревают в искусственном разделении бизнеса и в недоимках.

НДФЛ с беспроцентного займа будут считать по-новому: проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

25 статей про налогообложение строительного камня теперь в открытом доступе.

Единую упрощенную декларацию не надо будет сдавать каждый квартал: подробности здесь.

🔥 Как изменения 63-ФЗ коснутся работы бухгалтеров? Внесли изменения в Федеральный закон 63-ФЗ «Об электронной подписи»: теперь закон разрешает применять сертификаты сотрудников юрлиц до 31 августа 2024 года. В связи с этим наши парнеры Контур.Экстерн проводят бесплатный вебинар . На вебинаре вы узнаете, какие сертификаты можно использовать для отчетности c 1 сентября 2023 года и нужно ли переходить на сертификат физлица прямо сейчас. Особое внимание спикеры уделят практике работы с сертификатами и МЧД в системе отчетности. Регистрируйтесь прямо сейчас на бесплатный вебинар. Реклама: АО "ПФ "СКБ Контур", ИННН: 501207645071, erid: LjN8KVadg