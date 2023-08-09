«Утренний бухгалтер» № 5450. Подать заявку на реструктуризацию задолженности можно на сайте ФНС

ФНС напомнила о возможности реструктурировать задолженность с помощью сервиса «Площадка реструктуризации долга».

Не раньше, чем через две недели главбух может покинуть свой пост: такая норма заложена в статье 80 ТК РФ.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев спрогнозировал объем дефицита бюджета: ««По итогам 2023 года дефицит бюджета достигнет, думаю, 3,5–4,5% ВВП».

В налоговом кодексе изменили требования к учету прибыли контролируемой иностранной компании. Поправки в статью 25.15 НК внесли Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

По новому ГОСТу будет нельзя продавать девяток яиц. Объемы собираются округлять до целых значений, чтобы за ту же цену продавалось не 900 мл молока, а именно 1 л.

🔥 Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года Бесплатный вебинар для бухгалтеров 16 августа в 11:00 Как приобретателю отражать разовые и периодические платежи в бухгалтерском учете в свете нового ФСБУ 14/2022? Этот вопрос рассмотрим на вебинаре. Затронем и налоговый учет таких платежей. Программа Приобретение неисключительного права на РИД;

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Разборы законов

— Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2023 году + Образец пояснений для ФНС

ФНС проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы налоговики потребуют объяснение.

— Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и уведомления. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и подачи уведомления.

— Что изменили в НК по страховым взносам

Ввели новые лимиты для дистанционщиков и работников с разъездным характером работы, прописали размер фиксированных взносов и изменили порядок уменьшения на них налога по УСН.

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10 По новому ГОСТу будет нельзя продавать девяток яиц

11 Подать заявку на реструктуризацию задолженности можно на сайте ФНС

12 🔥 Доступ к 600+ вебинарам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера

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Дата проведения: 14 августа, понедельник

Статьи

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🔒 Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2023 году + Образец пояснений для ФНС

ФНС проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы налоговики потребуют объяснение.

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Документы

: Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003

Подробнее о документе мы писали в новости Проводки при выкупе лизингового имущества: как это работает

Девятый: Определение № 88-2137/2023 от 30.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Выплатили выходное пособие и восстановили работника: возврат денег не гарантирован

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