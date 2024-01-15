Статьи для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5555. Работаете до ночи? Езжайте на такси за счет работодателя

Оплату такси в ночное время признают производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.

Депутаты предложили обязать работодателей оплачивать такси сотрудникам, которые работают в ночное время.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год, найдете здесь.

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий привели здесь.

Роструд: 0,5 + 0,5 = 2 — два бухгалтера не могут делить одну должность на двоих.

Пошли массовые жалобы ИП на игнор уведомления на уменьшение патента.

🔥Каждый второй бухгалтер сталкивается с требованием, выставленным незаконно. Вся правда от бывшего налогового инспектора.

Ксения Червенко знает «систему» не понаслышке и раскроет все секреты 16 января в 19:00 мск, на бесплатном интенсиве  «Как отвечать на требования с учетом постоянных изменений и не попасть на уловки налоговиков».

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Разборы законов

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

Как получить вычет за лечение в 2023 году. Мини-курс

Какие расходы за лечение можно возместить налоговым вычетом, условия и сроки его получения, лимит выплат и способы, которыми можно подать на возврат разбираем в мини-курсе.

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

Какие документы нужны, чтобы получить вычет за обучение детей. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем об условиях получения социального налогового вычета за обучение детей в 2024 году, его размере и приводим список необходимых документов.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Новости

1 Строка о перечисленном налоге в справке 2-НДФЛ есть, но заполнять ее не надо

2 💊 Выплаты людям, которые тестируют на себе лекарства, не облагаются НДФЛ, но облагаются взносами

3 СберНПФ стал первым оператором программы долгосрочных сбережений

4 Пошли массовые жалобы ИП на игнор уведомления на уменьшение патента

5 Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации

6 Цессионарий на УСН включает в доходы всю сумму, поступившую от должника

7 🙇🙇 Роструд: два бухгалтера не могут делить одну должность на двоих

8 Евро опустился ниже 97 рублей, доллар 89 рублей

9 Власти хотят создать нацпроект, который будет заниматься проблемами предпринимателей

10 Роструд: мобилизованных в график отпусков включать не нужно

11 Минфин собирается привлечь частные инвестиции на 40 трлн рублей

12 🎓Вебинар. Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили. 22 января в 11:00 мск!

13 Минтруд установил новые индикаторы риска для внеплановых проверок

14 Чтобы работать и получать пособие по уходу за ребенком, нужно выйти из отпуска по уходу

15 Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам такси в ночное время

16 Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается

17 Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

18 Власти назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

19 ЦБ не будет наказывать банки за работу с клиентами, сайты которых запрещены в РФ

20 В каких случаях безалкогольный сидр будет считаться подакцизным товаром

21 ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку

22 Мобильные операторы продали 43 млн сим-карт с нарушением закона

23 Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий

24 Центробанк усилил контроль за МФО и заблокировал три микрофинансовые компании

25 Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации

26 Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!

27 Пройдите мини-курс «7 модных налоговых схем: когда они безопасны» — бесплатно!

28 Власти хотят ввести маркировку рыбных консервов

29 Начала действовать новая форма расчета доходов иностранных организаций

30 ФНС прекратила обмениваться информацией с 88 государствами

31 Коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП в 2024 году

32 Казахстанский депозитарий предложил управляющим компаниям из РФ судиться на их территории

33 Частные инвесторы потратили на покупку ценных бумаг больше 1,1 трлн рублей

34 Apple обжалует в суде штраф ФАС на 1,2 млрд рублей

Мероприятия

Изменения в порядке привлечения иностранных работников

Дата проведения: 15 января, понедельник

Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы

Дата проведения: 16 января, вторник

Как автоматизировать проверку контрагентов в Битрикс24

Дата проведения: 17 января, среда

Формирование и порядок сдачи отчетов 2-ТП (отходы) и 2-ТП (рекультивация) в 2024 году

Дата проведения: 17 января, среда

Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса

Дата проведения: 18 января, четверг

Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков

Дата проведения: 18 января, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5554. Бухгалтеры в гневе: уточненное уведомление по НДФЛ задваивает налог

Налоговики разводят руками и винят во всем программу.

Маркировка в 2024 году: новые категории товаров и новые эксперименты

В 2024 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.

Секрет стратегических бизнес-побед: привязка к реальности и достойные кадры

Как грамотно выстраивать стратегическое планирование и каких ошибок стоит избегать для его успешной реализации владельцам крупных и средних российских компаний, рассказываем в статье.

Почему счет-фактура не считается первичным документом

Правильно составленные первичные документы подтверждают расходы. А годится ли для этого счет-фактура?

Договор беспроцентного займа: бланк и образец в 2024 году

Любая организация или физлицо (ИП) может оказаться в ситуации, когда срочно нужны деньги. При этом вряд ли у кого-то есть желание платить еще проценты за их предоставление. В таких случаях на помощь приходит договор беспроцентного займа (БЗ). Что это такое, когда его можно использовать и как, мы расскажем далее.

🔒 Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

🔒 Как получить вычет за лечение в 2023 году. Мини-курс

Какие расходы за лечение можно возместить налоговым вычетом, условия и сроки его получения, лимит выплат и способы, которыми можно подать на возврат разбираем в мини-курсе.

🔒 НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

Директор сравнил дворника и бухгалтера, новые правила пособия по уходу за ребенком, ФНС игнорирует уведомления на уменьшение патента от ИП. 🤹♀️«Ночной бухгалтер» № 1600

Аутсорсинг предложил цену за свои услуги, которая не устроила руководителя, он сравнил заработок дворника и бухгалтера на удаленке. Нельзя сразу и работать, и быть в отпуске по уходу. Придется выйти из отпуска, даже если хотите работать неполный день. С ЕНС предпринимателей снимают полную сумму патента, без учета уменьшения.

7 модных налоговых схем: когда они безопасны. Мини-курс с тестами

Мы запускаем новую серию мини-курсов: конспекты вебинаров от экспертов. В одном мини-курсе теперь доступна запись вебинара и подробный конспект — самый удобный формат быстро получить нужную информацию. Мы дополнили каждый конспект короткими тестами, которые помогут закрепить полученные знания. Приступайте к изучению!

Блоги компаний

Субсидиарная ответственность: кому и за что грозит, взыскание долгов за границей

Слово бухгалтера. Пятница — время развлечься!

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом

ТТН: заполнение товарно-транспортной накладной

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»

Принуждение к увольнению: показалось или факт?

Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов

Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику

Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

Сроки горят! Какие санкции грозят компании, если вовремя не сообщить о переходе на ОСНО

Персональные данные

Номинальный счет: что это такое и как работает

Электронный документооборот для перевозок

Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников

Вакансии

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Бухгалтер Зарплата от 60000 до 60000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Трибуна

Как действовать при отсутствии кода об инвалидности в бланке СФР?

Топ-10 облигаций на 2024 год от экспертов РБК с доходностью до 16%

Может ли быть у сотрудника быть превышена предельная база по зарплате?

Что делать, если в 6-НДФЛ не заполняется сумма налога?

Зачем сторнируются оплаченные фиксированные страховые взносы для ИП?

Нужно ли сдавать уведомление о выплате зарплаты иностранному водителю?

НДФЛ. Новые сроки подачи уведомлений в 2024 году

Кто такой мошенник? Правила, чтобы не стать жертвой мошенника

Конфликт 1С и СБИС продолжается. Что происходит на рынке ПО

Могут ли в банкротстве оспорить выплаты по зарплате? Выводы арбитражного управляющего

Как отправить отчет НДС, если сайт ФНС не работает?

Как отразить бартер в КУДиР в доходах и расходах?

Почему налоговая уменьшила патент на ИП менее, чем на 50%?

Налоговые риски из договора. На какие моменты обратить внимание?

Правильно ли считать НДФЛ с зарплаты и аванса на 5 и 20 числа?

Нужно ли платить страховые взносы от несчастных случаев за работника из Узбекистана на патенте?

Нужно ли удерживать налог при выплате зарплаты иностранцам в январе?

Столкнулись ли вы с техническими проблемами в ЗУПах?

Бухгалтеры против дворников. Стоит ли бухгалтеру стремиться продавать свои услуги «любой ценой»?

НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024 года. Что изменилось с этого года

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Недвижимость, продажа

Переход на ФСБУ 6/2020

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Уведомление о льготе по земельному налогу

Оказание услуг иностранной компанией на территории РФ

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Оплата евро и доллары

Налогообложение при экспорте и отслеживаемость

Заполение отчета РСВ и ДСО с СОУТ в ЛНР

Реестр плательщиков НДС,

Возврат займа в рублях

Определение кода ОКОФ для возведенного санузла

Выплата больничного внешнему совместителю, находящемуся по основному месту работы в отпуске до 1,5 лет

Неверно удержан ндфл

Уведомление на соц вычет применение

З/п за декабрь 2023

6-ндфл

Заполнение СЗВ-СТАЖ за 2023г

НДС. Декларация, уведомление, оплата

ОКВЭД малоэтажное строительство

РАССЫЛКА426 772 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Отпускные

Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных

Некоторые работодатели компенсируют сотрудникам родительскую плату за содержание ребенка в детском саду. Эта выплата в расчет среднего заработка для отпускных не идет.

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Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Налоговые требования

Как реагировать на требование не вашего налогового органа

Как реагировать и стоит ли отвечать на требование о предоставлении документов не вашей налоговой инспекции.

248
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать СЗВ-ТД за гендиректора в случае бездеятельности ООО?

Здравствуйте! ООО зарегистрировано в январе 2023, деятельность не велась, отчеты не сдавались. Сейчас учредитель попросил сделать все отчеты за год. Подскажите, надо ли подать СЗВ-ТД (в ЕФС-1) на него, так как он и гендир? И можно ли его принять сейчас на работу, так как деятельность не велась?

188
Логотип llyabystrova
llyabystrova
Банки

В каком банке вы обслуживаетесь?

Помогите выбрать лучший банк. Добрый день. Такой вопрос — хочу открыть счет ИП, но хочу сначала посмотреть, что и как будет доступно в приложении, как выглядит, какие фичи есть. Можете поделиться скринами, кто где обслуживается?

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203
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Судебные переводы и специфика работы нотариусов в Сербии. Нотариальная система между Россией и Сербией. Как сделать генеральную доверенность?

Вопросы, связанные с судебными переводами, являются актуальными для иностранцев, приезжающих в Сербию с различными целями — будь то трудоустройство, обучение в вузе, предпринимательская деятельность или просто пребывание в стране.

Судебные переводы и специфика работы нотариусов в Сербии. Нотариальная система между Россией и Сербией. Как сделать генеральную доверенность?
53
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как наказывается увольнение декретницы и невыдача трудовой книжки?

Какое наказание для работодателя, если уволили декретницу с ребенком до 3 лет? Есть смысл обратиться по этому поводу + невыдача трудовой книжки?

132
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как получить справку об отсутствии задолженности ООО при ликвидации?

Коллеги как (электронно или очно) сейчас запросить получить справку, что ООО не имеет задолженности по персонифицированному учету и отчетности (добровольная ликвидация ООО)?

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Маркировка товаров

Власти хотят ввести маркировку рыбных консервов

Чтобы производители не могли фальсифицировать рыбные консервы, правительство собирается маркировать эту продукцию.

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Социальный вычет

Соцвычет по НДФЛ за 2024 год можно получить в упрощенном порядке

С 1 января 2024 года заработала норма НК РФ об упрощенном порядке получения вычета по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также фитнес.

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2,4 тыс.
НДС

ФНС уточнила порядок расчета выплат для льготы по НДС в общепите

Среднемесячный размер выплат будут рассчитывать на основании среднесписочной численности работников, а не по общему количеству лиц, которым начислялись выплаты.

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УСН

Цессионарий на УСН включает в доходы всю сумму, поступившую от должника

Право требования по договору займа можно переуступить. Тогда должник будет выплачивать как сам заем, так и проценты по нему новому кредитору. У нового кредитора на УСН (цессионария) это будет налогооблагаемый доход.

390
Ипотека

Ипотечники около двух лет ждут ключи от квартиры

После заключения ипотечного договора заемщики могут заселиться в новостройку через 1 год 9 месяцев. Быстрее всего жилье сдают в Челябинске и Волгограде, дольше — в Москве, Казани и в Ростове-на-Дону.

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Общество

Россияне стали жаловаться в Роспотребнадзор на услуги чаще, чем на товары

Число поступающих в Роспотребнадзор жалоб на услуги в 2023 году впервые превысило число жалоб на товары.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Правильно ли привязывать счет к УПД в строительной организации?

Устроилась в строительную организацию, когда приходуем документы УПД от поставщиков нужно вместо договоров привязывать сам счет на оплату, для чего так сделано я не совсем понимаю, так как обычно везде привязывались договора. И к одному счету может быть привязано несколько УПД, и на это уходит уйма времени, чтобы найти нужный счет к УПД. Правильно ли это?

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Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест

Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа. Рубль вышел из спячки и стал заметно укрепляться, крипта растёт на фоне одобрения SEC криптофондов, запланированы новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.

ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест
69
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как узнать о штрафе за несданный ЕФС-1 при увольнении сотрудника?

Здравствуйте, ИП забыл сдать по одному сотруднику при увольнении ЕФС-1. Штрафа теперь не избежать? Куда приходит штраф, где его отслеживать нужно?

156
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какой ОКВЭД выбрать для ИП, передающего права на выращивание сортов цветов?

Коллеги! Вопрос по ИП на УСН 6%. ИП зарегистрировал сорта цветов в и хочет заключить с ООО лицензионные договора с ООО на передачу прав по выращивание этих сортов цветов.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Почему работодатель задерживает выдачу трудовой книжки уволенному?

Какая мотивация у работодателя не выдавать уволенному сотруднику трудовую книжку специально, при этом врут что потеряли? Какой смысл выдать вкладыш только, а трудовую подожди....., при этом ничего не делать - ни контактов, ни морального ущерба за потерю?

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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Бухгалтеры

Фильм к просмотру на «Старый новый год» с верой в доброе чудо. 🎄✨. Настроение выходного дня

Дорогие читатели на связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня пост непрофессиональный.

Фильм к просмотру на «Старый новый год» с верой в доброе чудо. 🎄✨. Настроение выходного дня
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870
Общество

Платное высшее образование подорожает на 10-12%

Сильнее всего вырастет стоимость обучения IT-специалистов, энергетиков и строителей.

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