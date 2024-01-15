«Утренний бухгалтер» № 5555. Работаете до ночи? Езжайте на такси за счет работодателя

Депутаты предложили обязать работодателей оплачивать такси сотрудникам, которые работают в ночное время.
Утренний бухгалтер
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Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год, найдете здесь.
Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.
Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий привели здесь.
Роструд: 0,5 + 0,5 = 2 — два бухгалтера не могут делить одну должность на двоих.
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🔥Каждый второй бухгалтер сталкивается с требованием, выставленным незаконно. Вся правда от бывшего налогового инспектора.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 09-05-08/27088 от 03.04.2020
: Федеральный закон № 159-ФЗ от 28.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84662 от 05.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110137 от 17.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110523 от 17.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/113052 от 24.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/113155 от 24.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 05-05-05/113005 от 24.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/113597 от 27.11.2023
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