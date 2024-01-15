«Утренний бухгалтер» № 5555. Работаете до ночи? Езжайте на такси за счет работодателя

Депутаты предложили обязать работодателей оплачивать такси сотрудникам, которые работают в ночное время.

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Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год, найдете здесь.

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий привели здесь.

Роструд: 0,5 + 0,5 = 2 — два бухгалтера не могут делить одну должность на двоих.

Пошли массовые жалобы ИП на игнор уведомления на уменьшение патента.