Статьи для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?

Сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа, но бухгалтеры перестраховываются и сдают его на всех.
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Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 за 2023 год надо сдать до 25 января, но не на всех сотрудников. Многие бухгалтеры по старинке сдают на всех.

Товарный знак, созданный силами организации, не подпадает под ФСБУ 14/2022.

Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: смотрите пример.

Компании и ИП, которые пользуются личными кабинетами на сайте ФНС, могут дистанционно продлить электронную подпись без визита в налоговую.

Если банковские счета были заблокированы, то с них по-прежнему можно оплачивать пошлины, пени и штрафы.

5 мифов о налоговых проверках: чего точно не нужно бояться, а где важно соломки подстелить, читайте в обзоре.

Социальный налоговый вычет по расходам с 2024 года можно будет получить в упрощенном порядке. Но вычет по расходам на лекарства надо получать по старинке.

Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.

Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни

Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.

Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс

При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.

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1 При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов

2 ❗ Наследник не должен платить НДФЛ за долю в ООО умершего родственника

3 Обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты» продлится до 31 января

4 Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: пример

5 Созданный компанией товарный знак не подпадает под ФСБУ 14/2022

6 Власти пересмотрят налогообложение по кредитам от работодателей

7 🎓Вебинар: Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха. 30 января в 11:00 мск!

8 Молодым специалистам предложили увеличить размер налогового вычета до 500 тысяч рублей

9 Проверьте дату сдачи в форме 6-НДФЛ

10 🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года

11 Банкам запретят начислят штрафы за просрочку по кредитам умерших клиентов

12 🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1

13 В 2024 году электромобили смогут бесплатно ездить по платным дорогам

14 Пользователи личных кабинетов ФНС могут продлить электронную подпись дистанционно

15 ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц

16 ⚡️Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по всем изменениям-2024 для бухгалтера в подарок!

17 «Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторов

18 Банки и ЦБ нашли решение для создания единого QR-кода

19 Android просит удалить приложение 2ГИС

20 Направлять уведомление в военкомат нужно по месту регистрации сотрудника

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22 80 тысяч предпринимателей подписали документы в приложении «Госключ»

23 Жителям РФ стало проще получить шенгенскую визу

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25 🙌Остаться в живых: последние 50 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

26 Мобильные операторы призывают бизнес переходить на электронные документы

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28 Реклама на телевидении подорожает на 40%

29 Совет Федерации пересмотрит правила выдачи кредитов

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Цифра дня. Про везение

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Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Синдром незавершенных дел: как научиться доводить дела до конца

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Резюме

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Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера

Главный бухгалтер в единственном числе

Бухгалтер

Бухгалтер

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Как правильно заполнить 6-НДФЛ за 2023 год?

Документы

МВД России: Приказ № 655 от 05.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/122675 от 19.12.2023

Центральный банк РФ: Письмо № 4336-U-2023/10 от 13.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/121490 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/119037 от 08.12.2023

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № 20028-НП/Д28И от 20.08.2014

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-13990 от 25.04.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/115287 от 30.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116571 от 04.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/118265 от 07.12.2023

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Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге
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Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?

Сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа, но бухгалтеры перестраховываются и сдают его на всех.

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Трудовое право

❌ Запретят срочные трудовые договоры с начальниками отделов

Заключить срочный трудовой договор с начальником транспортного цеха не получится. Норма о срочном договоре действует только для руководителей организации, а не цехов, отделов и прочих подразделений.

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Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке

Сегодня я хочу рассказать про наш опыт переговоров с бухгалтерами, которые хотят получить удаленную работу. Но, не получат ее.

Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке
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Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели

Я все чаще задумываюсь: стоит ли действительно ограничивать себя рамками собственного развития? Ведь инвестиции в навыки, высокодоходные действия и окружение кажутся привлекательными на первый взгляд.

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Обзоры для бухгалтера

Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604

Сообщать о приеме или увольнении военнообязанного сотрудника придется по месту его регистрации. В двух регионах уже завели дела на производителей яиц и обвиняют их в необоснованном повышении цен. Россиянам охотно выдают шенгенские визы, причем ряд стран делает это очень быстро, что очень порадовало любителей путешествий.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Записи вебинаров

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Новая ЕФС-1 при приеме работника предусматривает заполнение сведений о длительности трудового договора, работе на удаленке и с неполным рабочим временем. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 при приеме сотрудника с 01.01.2024. Образец заполнения.

ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения
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Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году

В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.

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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

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Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров до 25 января: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало, а в феврале цены повысятся!

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Как оплатить декретный больничный лист совместителю через 1С?

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Что ИП делать со взносами за себя и сотрудников, чтобы уменьшить налог на УСН за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие новые правила применяются при уменьшении налогов по УСН 6% и ПСН на страховые взносы ИП с 1 января 2023 года и как их применять.

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Синдром незавершенных дел: как научиться доводить дела до конца

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Социальный вычет

Чтобы муж получил соцвычет по НДФЛ на лечение жены, справка из клиники должна быть на имя мужа

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