«Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 за 2023 год надо сдать до 25 января, но не на всех сотрудников. Многие бухгалтеры по старинке сдают на всех.
Товарный знак, созданный силами организации, не подпадает под ФСБУ 14/2022.
Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: смотрите пример.
Компании и ИП, которые пользуются личными кабинетами на сайте ФНС, могут дистанционно продлить электронную подпись без визита в налоговую.
Если банковские счета были заблокированы, то с них по-прежнему можно оплачивать пошлины, пени и штрафы.
5 мифов о налоговых проверках: чего точно не нужно бояться, а где важно соломки подстелить, читайте в обзоре.
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Документы
МВД России: Приказ № 655 от 05.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/122675 от 19.12.2023
Центральный банк РФ: Письмо № 4336-U-2023/10 от 13.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/121490 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/119037 от 08.12.2023
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № 20028-НП/Д28И от 20.08.2014
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-13990 от 25.04.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/115287 от 30.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116571 от 04.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/118265 от 07.12.2023
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