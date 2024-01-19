«Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?

Сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа, но бухгалтеры перестраховываются и сдают его на всех.

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 за 2023 год надо сдать до 25 января, но не на всех сотрудников. Многие бухгалтеры по старинке сдают на всех.

Товарный знак, созданный силами организации, не подпадает под ФСБУ 14/2022.

Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: смотрите пример.

Компании и ИП, которые пользуются личными кабинетами на сайте ФНС, могут дистанционно продлить электронную подпись без визита в налоговую.

Если банковские счета были заблокированы, то с них по-прежнему можно оплачивать пошлины, пени и штрафы.

5 мифов о налоговых проверках: чего точно не нужно бояться, а где важно соломки подстелить, читайте в обзоре.

Социальный налоговый вычет по расходам с 2024 года можно будет получить в упрощенном порядке. Но вычет по расходам на лекарства надо получать по старинке.

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Документы

МВД России: Приказ № 655 от 05.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/122675 от 19.12.2023

Центральный банк РФ: Письмо № 4336-U-2023/10 от 13.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/121490 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/119037 от 08.12.2023

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № 20028-НП/Д28И от 20.08.2014

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-13990 от 25.04.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/115287 от 30.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116571 от 04.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/118265 от 07.12.2023

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