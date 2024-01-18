«Утренний бухгалтер» № 5558. Бухгалтеры запутались: когда платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 года

Если вся зарплата за декабрь была выплачена в декабре, то и НДФЛ с нее надо было уплатить в декабре. Если зарплата за вторую половину месяца – в январе, то срок уплаты НДФЛ – 29.01.2024. Подсказка по уведомлениям здесь.
Утренний бухгалтер
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🔥РКМ — это не про меня
Частенько это слышим. А вы уверены? Мы-то с вами не спорим. А вот арбитражная практика может и поспорить. Предлагаем вам посмотреть небольшую подборку дел и сделать выводы.
Дело № А41-90049/2022. В контракте требования об РКМ не было, но компанию обязали предоставить документацию по запросу головного исполнителя.
Дело № А50-8224/2023. РКМ компания сделала, но, увы неправильные. Еще и направила не вовремя. Итог: привлечение по ст. 14.6.1 КоАП.
Приговор Перовского суда г. Москвы по делу № 01-0710/2023. Подложные РКМ и хищение денег от физлица. Итог: привлечение по ч. 4 ст. 159 УК.
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Разборы законов
— Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс
При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.
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Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
— Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
— Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.
— На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс
За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актом оформить.
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🔒 Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс
При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/125820 от 25.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как определить источник дохода для НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116047 от 01.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Банкроты должны платить налог на сверхприбыль
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/122149 от 18.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 18-11/3/04158@ от 18.01.2007
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать
ФАС Московского округа: Постановление № КА-А41/1916-09 от 20.03.2009
Минфин РФ: Письмо № 03-04-11/158 от 13.07.2005
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-9373/2015 от 18.08.2015
Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 165 от 25.02.2014
ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-4122/08-С4 от 05.06.2008
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