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«Утренний бухгалтер» № 5558. Бухгалтеры запутались: когда платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 года

Помогаем разобраться со сроком уплаты НДФЛ и уведомлением по ЕНП.

Если вся зарплата за декабрь была выплачена в декабре, то и НДФЛ с нее надо было уплатить в декабре. Если зарплата за вторую половину месяца – в январе, то срок уплаты НДФЛ – 29.01.2024. Подсказка по уведомлениям здесь.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 1 января 2024 года снова можно переводить деньги со своего ЕНС на чужой.

ФНС: ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы на ОПС.

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Слетели с патента в конце года — что делать, узнаете из обзора.

Депутаты предложили штрафовать на 100 тысяч рублей за расторжение брака.

У бухгалтеров выходит ошибка при электронной сдаче формы 6-НДФЛ: проверьте эту дату.

💥 Совет от редакции: прием оплаты от клиентов по СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Узнаете на бесплатном вебинаре 31 января в 15:00 мск. Записаться.

🔥РКМ — это не про меня

Частенько это слышим. А вы уверены? Мы-то с вами не спорим. А вот арбитражная практика может и поспорить. Предлагаем вам посмотреть небольшую подборку дел и сделать выводы. 

Дело № А41-90049/2022. В контракте требования об РКМ не было, но компанию обязали предоставить документацию по запросу головного исполнителя.

Дело № А50-8224/2023. РКМ компания сделала, но, увы неправильные. Еще и направила не вовремя. Итог: привлечение по ст. 14.6.1 КоАП.

Приговор Перовского суда г. Москвы по делу № 01-0710/2023. Подложные РКМ и хищение денег от физлица. Итог: привлечение по ч. 4 ст. 159 УК. 

Оказаться в такой ситуации проще, чем вы думаете. Может, стоит подготовиться заранее?

Нет, не насушить сухарей. Просто научиться делать РКМ. Несколько часов активной работы на практикуме «РКМ на производстве при затратном методе ценообразовании»— и вы готовы к любым сюрпризам. 

Давайте вместе приложим усилия, чтобы вы не попали в нашу подборку. 

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Разборы законов

Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс

При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.

Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году

Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс

За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актом оформить.

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Мероприятия

Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса

Дата проведения: 18 января, четверг

Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков

Дата проведения: 18 января, четверг

Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА

Дата проведения: 19 января, пятница

Практикум по новому порядку заполнения ЕФС-1. Только для подписчиков «Клерк.Премиум»

Дата проведения: 19 января, пятница

Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили

Дата проведения: 22 января, понедельник

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Дата проведения: 23 января, вторник

НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 г.

Дата проведения: 23 января, вторник

Просто о сложном. Три формы управленческой отчетности

Дата проведения: 24 января, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5557. Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают не на всех работников!

Форму СЗВ-СТАЖ раньше сдавали на всех сотрудников. За 2023 год надо сдавать подраздел 1.2 формы ЕФС-1, но уже не на всех.

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Глава Минфина считает, что платить налоги стало кофмортно.

Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу

Мир стал еще более изменчивым и небезопасным. Не только пандемия, но и экономическая ситуация в мире очень сильно повлияли на все сферы бизнеса, на компании с государственным участием и на каждого отдельно взятого человека. Поэтому потребность в стабильности, безопасности и заботе о комфорте на работе растет с каждым днем.

Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски

В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.

🔒 Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году

Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

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При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.

7 самых популярных вопросов по налоговому мониторингу

В марте 2023 года вышел приказ ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@ «Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации», который определил порядок получения доступа ведомством к информационным системам организации (ИСО).

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Договор перевозки пассажиров

Порядок и условия индексации зарплаты

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/125820 от 25.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как определить источник дохода для НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116047 от 01.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Банкроты должны платить налог на сверхприбыль

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/122149 от 18.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 18-11/3/04158@ от 18.01.2007

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать

ФАС Московского округа: Постановление № КА-А41/1916-09 от 20.03.2009

Минфин РФ: Письмо № 03-04-11/158 от 13.07.2005

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-9373/2015 от 18.08.2015

Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 165 от 25.02.2014

ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-4122/08-С4 от 05.06.2008

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/127135 от 28.12.2023

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Утренний бухгалтер

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Уведомление по ЕНП

При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов

Теперь в каждом месяце будет по два ЕНП-уведомления на НДФЛ: за период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число. Для каждого периода – свой код в уведомлении.

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У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.

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Пользователи интернета

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Наши стикерпаки появились всего неделю назад, но их установили уже 170 раз! А наши дизайнеры уже рисуют новые картинки и ждут от вас идей.

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Кадровый учет

Как уволить сотрудника во время отпуска в 2024 году: 5 оснований, о которых нужно знать кадровику

Как согласовать и оформить уход работника во время отпуска, не нарушая трудовое законодательство.

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Рынок корпоративных облигаций вырос на 5 трлн рублей

Корпоративные облигации достигли рекордной популярности за последние 10 лет.

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Бесплатно с Трудовое право

Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни

Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.

Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни
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Записи вебинаров

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Воинский учет

Направлять уведомление в военкомат нужно по месту регистрации сотрудника

Направлять уведомление о том, что приняли или уволили сотрудника, который подлежит воинскому учету, нужно о месту его регистрации.

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Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется меняете название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

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УСН

Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году

Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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1,6 тыс.
Кадровый учет

Когда можно продлить испытательный срок

Единственной законной причиной, чтобы продлить работнику испытательный срок, может быть его отсутствие на рабочем месте по уважительным причинам. Увеличить срок испытания для того, чтобы протестировать навыки работника нельзя. Это нужно было сделать в период изначально установленного испытательного срока.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ

Три важных разъяснения по новым ФСБУ для бухгалтеров в 2024 году

Сделали для вас простые и понятные шпаргалки для работы с ФСБУ в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина /Клерк.ру
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как учесть затраты по банковской гарантии в бухгалтерии?

Добрый день! На какой счет отнести расходы по банковской гарантии? За нарушение графика выполнения работ ФКР выставил претензию и получил деньги с банка по банковской гарантии. Банк деньги отдал ФКР и снял их с нашего счета.

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Экономика России

Путин: за 10 месяцев 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,7%

Инфляция в стране составляет 7,4%. Президент пообещал совместными усилиями снизить этот показатель.

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Налоговый мониторинг

7 самых популярных вопросов по налоговому мониторингу

В марте 2023 года вышел приказ ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@ «Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации», который определил порядок получения доступа ведомством к информационным системам организации (ИСО).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
131
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сколько стоят услуги бухгалтера за подачу нулевки в вашем городе?

Здравствуйте, коллеги! Сколько Вы берете за нулевую отчетность? Желательно с указанием города.

166
КоАП РФ

Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за работу без открытия филиала

Компания ведет деятельность в России без создания филиала или представительства. За это полагается оборотный штраф.

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Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Изменения-2024: новый МРОТ, ЕФС-1 и правила воинского учета. Журнал Клерк.Премиум № 50/2023

С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.

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Кадры

Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы

Бесплатное переобучение по приоритетным специальностям будет доступно для всех, кто ищет работу.

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Бесплатно с Зарплата

Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс

При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.

Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс
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