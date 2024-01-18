«Утренний бухгалтер» № 5558. Бухгалтеры запутались: когда платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 года

Если вся зарплата за декабрь была выплачена в декабре, то и НДФЛ с нее надо было уплатить в декабре. Если зарплата за вторую половину месяца – в январе, то срок уплаты НДФЛ – 29.01.2024. Подсказка по уведомлениям здесь.

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