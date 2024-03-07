Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5593. НДС с авансов не отменят, чтобы не страдали покупатели

В Минфин поступило предложение об отмене авансового НДС.

Минфин: если отменить НДС с авансов, пострадают покупатели. Это приведет к отвлечению их оборотных средств.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Опрос показал: 64% россиян считают справедливым ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.

ФНС создала бесплатный сервис удобного получения и хранения электронных кассовых чеков под названием «Мои чеки онлайн».

Эксперт: дорогостоящий ремонт основного средства можно считать отдельным основным средством.

Как безопасно работать с самозанятыми в 2024 году, узнаете здесь.

ФНС: чтобы не было штрафа за уточненную декларацию с налогом к доплате, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.

Росстат: СФР не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина.

🌸Лучший весенний подарок для бухгалтера!

Маркетплейсы — это сегмент, в котором вращаются огромные средства. Любая торговая компания может выйти на площадку и начать продавать, хоть завтра. Но такому бизнесу отчаянно нужен бухгалтер, который не даст ему прогореть.

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Разборы законов

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Как начислять НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году. Мини-курс

Как облагается НДФЛ полученная материальная выгода и когда она образуется, рассмотрим в сегодняшнем мини-курсе.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС

Компании общепита, которые платят своим сотрудникам маленькую зарплату, не могут применять льготу по НДС. Чтобы льгота была, в зарплатном вопросе надо равняться на среднеотраслевой зарплатный показатель.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, что нужно учесть при создании резерва на дорогой и сложный капремонт основных средств.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успейте купить билеты!

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал специальный билет два по цене одного!

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6 «Киви» банк будет оспаривать сделку по продаже российских активов QIWI компании из Гонконга

7 🎓Вебинар: Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате-2024. 14 марта в 10:00 мск!

8 Борьба с выгоранием: о психологическом здоровье сотрудников заботятся 63% работодателей

9 ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП, а не только тем, кто эти взносы уплатил

10 Налоговая отказала в вычете НДС по услугам питания. Суд поддержал

11 Модульбанк запустил прием оплаты по электронным сертификатам

12 Для обеда сотрудникам хватит и 30 минут, даже если они работают по 12 часов в день

13 🔥Росстат: Социальный фонд не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина

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15 🔔Как за один день разобраться с проблемами в бухучете, кадрах и налогах. Узнайте на конференции «Клерка»

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18 Электронные транспортные накладные станут обязательными. Как перейти на новый вид документов

19 Власти одобрили продажу Яндекса группе инвесторов из России

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🔒 Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

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Резюме

Трибуна

Должна ли организация оплатить больничный недавно принятого работника?

Свежие облигации: Элемент лизинг на размещении

Делаем имущество личным. Раздел имущество

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Документы

Правительство РФ: Распоряжение № 491-р от 01.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/59549 от 07.08.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/57611 от 07.09.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-08-13/56982 от 30.09.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/58776 от 10.10.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/1790 от 15.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Необразовательные услуги образовательных НКО облагаются НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/1975 от 15.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Адвокаты должны платить фиксированные взносы по ОМС, даже если они военные пенсионеры и у них нет дохода

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1595 от 12.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/1765 от 15.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/2032 от 15.01.2024

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