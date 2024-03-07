«Утренний бухгалтер» № 5593. НДС с авансов не отменят, чтобы не страдали покупатели

Минфин: если отменить НДС с авансов, пострадают покупатели. Это приведет к отвлечению их оборотных средств.

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Опрос показал: 64% россиян считают справедливым ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.

ФНС создала бесплатный сервис удобного получения и хранения электронных кассовых чеков под названием «Мои чеки онлайн».

Эксперт: дорогостоящий ремонт основного средства можно считать отдельным основным средством.

Как безопасно работать с самозанятыми в 2024 году, узнаете здесь.

ФНС: чтобы не было штрафа за уточненную декларацию с налогом к доплате, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.

Росстат: СФР не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина.

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