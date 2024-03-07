«Утренний бухгалтер» № 5593. НДС с авансов не отменят, чтобы не страдали покупатели

Минфин: если отменить НДС с авансов, пострадают покупатели. Это приведет к отвлечению их оборотных средств.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Опрос показал: 64% россиян считают справедливым ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.
ФНС создала бесплатный сервис удобного получения и хранения электронных кассовых чеков под названием «Мои чеки онлайн».
Эксперт: дорогостоящий ремонт основного средства можно считать отдельным основным средством.
Как безопасно работать с самозанятыми в 2024 году, узнаете здесь.
ФНС: чтобы не было штрафа за уточненную декларацию с налогом к доплате, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.
Росстат: СФР не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина.
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Разборы законов
— Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).
— Как начислять НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году. Мини-курс
Как облагается НДФЛ полученная материальная выгода и когда она образуется, рассмотрим в сегодняшнем мини-курсе.
— Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС
Компании общепита, которые платят своим сотрудникам маленькую зарплату, не могут применять льготу по НДС. Чтобы льгота была, в зарплатном вопросе надо равняться на среднеотраслевой зарплатный показатель.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, что нужно учесть при создании резерва на дорогой и сложный капремонт основных средств.
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Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
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Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).
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Документы
Правительство РФ: Распоряжение № 491-р от 01.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/59549 от 07.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/57611 от 07.09.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-08-13/56982 от 30.09.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/58776 от 10.10.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/1790 от 15.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Необразовательные услуги образовательных НКО облагаются НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/1975 от 15.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Адвокаты должны платить фиксированные взносы по ОМС, даже если они военные пенсионеры и у них нет дохода
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1595 от 12.01.2024
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