«Утренний бухгалтер» № 5608. Будут изменения по имущественным налогам

Законопроект уже внесен в думу.

В НК внесут поправки, направленные на повышение эффективности налогообложения имущества.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Дополнительные отпуска за прошлые годы не сгорают, поэтому сотрудник вправе взять накопленный отпуск.

Теперь за такси придется платить работодателям : оплату такси в ночное время могут признать производственной необходимостью.

Сотрудники ФНС не рассылают электронные сообщения о задолженности и не требуют оплатить ее онлайн — это делают мошенники.

Минфин: при торговле через маркетплейсы на УСН агентское вознаграждение тоже идет в доход.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/985@ от 31.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как считать НДФЛ с продажи подаренной недвижимости

Минтруд РФ: Письмо № 19-0/ООГ-157 от 24.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/25731 от 24.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/25936 от 24.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/25967 от 24.03.2023

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