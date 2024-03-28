«Утренний бухгалтер» № 5607. Будут новые бланки для выплаты больничных

Сведения о сотрудниках для оплаты больничных надо будет подавать на новых бланках.

Почти на 8 млрд рублей ФНС оштрафовала физлиц и бизнес.

Если у нового сотрудника нет военного билета, использовать эту причину для отказа в трудоустройстве нельзя. Что делать рассказываем здесь.

Банки начали тестировать платформу МТС для борьбы с телефонными мошенниками.

Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо.

Совет от редакции: почему компаниям необходимо внедрить КЭДО уже сейчас и как это объяснить директору — подробнее узнаете здесь.

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Мероприятия

Как аргументировать пользу КЭДО для компании

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Дата проведения: 29 марта, пятница

Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал

Дата проведения: 29 марта, пятница

Экстренный вебинар! Минтруд с ФНС начинает борьбу со скрытыми сотрудниками

Дата проведения: 29 марта, пятница

Презентация курса SAP/ERP для прохождения тестирования при трудоустройстве:

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

Презентация СРА "Финансовый директор"

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

Презентация курса "Специалист по МСФО"

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

Презентация международной квалификации CPA

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 2028 от 29.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

Правительство РФ: Распоряжение № 3223-р от 16.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/191@ от 13.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

Росстандарт: Приказ № 186-ст от 28.03.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/26293 от 27.03.2023

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