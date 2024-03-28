Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5607. Будут новые бланки для выплаты больничных

На федеральном портале опубликован проект.
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Сведения о сотрудниках для оплаты больничных надо будет подавать на новых бланках.

Почти на 8 млрд рублей ФНС оштрафовала физлиц и бизнес. 

Если у нового сотрудника нет военного билета, использовать эту причину для отказа в трудоустройстве нельзя. Что делать рассказываем здесь

Банки начали тестировать платформу МТС для борьбы с телефонными мошенниками.

Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо

Совет от редакции: почему компаниям необходимо внедрить КЭДО уже сейчас и как это объяснить директору — подробнее узнаете здесь

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Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс

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Рассказываем, как заполнить отчет о финансовых результатах за 2023 год, в какие сроки и как его сдавать.

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Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

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2 Введены общие в ЕАЭС правила для складских свидетельств на сельхозпродукцию

3 Когда безнадежный долг покупателя войдет в расходы

4 Ювелиров хотят снимать со спецучета, если их лицензия перестанет действовать

5 Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо

6 Владельцев массовых объектов могут обязать оформлять страховки

7 За какие грубые налоговые нарушения компанию оштрафуют

8 👪 Чтобы отец ушел на больничный с маленьким ребенком, мать должна выйти из отпуска по уходу

9 Минцифры предлагает ограничить число IT-компаний с нулевой ставкой по налогу на прибыль

10 47% компаний самостоятельно «воспитывают» будущих руководителей

11 Табели учета рабочего времени надо распечатывать и хранить в бумажном виде. Вы так делаете?

12 Samsung Pay не будет работать с картами «Мир» с 3 апреля

13 🎓 Уже сегодня бухгалтеры узнают, какие изменения произошли в отчетности физлиц по доходам

14 🏢 При переделке жилья срок владения для НДФЛ пропишут в пользу плательщиков. Эксперт: изменения в русле разъяснений и судебной практики

15 Приложение Mir Pay удалили из Google Play

16 Минфин: не бывает углубленных камеральных проверок

17 Кредитор организовал банкротство, но Верховный суд защитил должника

18 💥 Завтра — последний день уплаты налогов в марте, в том числе за прошлый год

19 Мобильные приложения «СБПэй» и «Привет!» больше недоступны для скачивания в Google Play

20 Что делать, если у нового сотрудника нет военного билета

21 🔥 Только до 1 апреля три самых популярных онлайн-курса для бухгалтера со скидками до 77%

22 Полиция проверяет документы у сотрудников склада Wildberries в Электростали

23 Организованный набор трудовых мигрантов будет проводить «Работа в России»

24 Сбер отменяет комиссии по льготной ипотеке для партнеров

25 Если не доучился по договору о целевом обучении — будет штраф

26 МСП смогут быстрее выкупить после аренды гос- или муниципальный объект

27 Бюджетникам установят единые ставки по окладам

28 ❗ Какие счета бухучета из плана счетов может не применять малый бизнес: таблица

29 Дочь Марка Захарова не смогла отсудить права на его театральные постановки

30 Банки Швейцарии перестают обслуживать россиян с двойным гражданством

31 ФНС оштрафовала физлиц и бизнес почти на 8 млрд рублей

32 IT-компания учитывает доходы от своей программы только после того, как она внесена в реестр российского ПО

33 Упростят получение бизнесом и гражданами земельных участков

34 38 сотрудников склада Wildberries отправились на дополнительную проверку

35 ⚡ Теперь любой желающий может узнать налоговый режим ИП. Эксперт: это элемент должной осмотрительности

36 Российский экспортный центр будет выдавать внешнеторговые лицензии

37 🌱 Что изменится по НДФЛ, когда платить отпускные, какие отчеты сдавать за 1 квартал: разъяснения экспертов

38 Правила НК для международного НДС 0% хотят уточнить

39 Стало известно, как государственные МФО выдают микрозаймы бизнесу

40 ❗ Будут новые бланки для выплаты больничных

41 У судов будет больше оснований сажать под стражу за уклонение от исправительных работ

42 Роскомнадзор будет внимательнее следить за сим-картами иностранцев

43 Ущерб «Крокуса» предварительно оценили в 10 млрд рублей

44 В России начнут производить игровые приставки

45 ⚡️ Итоги дня: антидепрессанты стали покупать чаще, Xbox выпустит игровую консоль, а «Яндекс Маркет» создаст свои бренды одежды

46 Ужесточили требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками

47 Для НКО на УСН продлят пониженные страховые взносы

48 Иностранцам запретят создавать общественные организации

49 Для чего бизнесу важно вести финансовое планирование

50 Правительство Москвы утвердило выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Мероприятия

Как аргументировать пользу КЭДО для компании

Дата проведения: 28 марта, четверг

Налоговая проверка: предпроверочный анализ, камеральная и выездная проверка, истребования

Дата проведения: 29 марта, пятница

Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал

Дата проведения: 29 марта, пятница

Экстренный вебинар! Минтруд с ФНС начинает борьбу со скрытыми сотрудниками

Дата проведения: 29 марта, пятница

Презентация курса SAP/ERP для прохождения тестирования при трудоустройстве:

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

Презентация СРА "Финансовый директор"

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

Презентация курса "Специалист по МСФО"

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

Презентация международной квалификации CPA

Дата проведения: 31 марта, воскресенье

Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику

Дата проведения: 2 апреля, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5606. Что изменится по НДС с 1 апреля 2024 года

С 01.04.2024 надо будет считать НДС с межценовой разницы при перепродаже подержанных авто.

Как мониторинг сотрудников избавит от головной боли бухгалтера и HR

При поиске сотрудников, необходимо не только оценивать профессиональные качества соискателей и трудовой опыт, но и проверять кандидатов на наличие штрафов и долгов, банкротство, предпринимательскую деятельность, проблемы с законом и многое другое.

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🔒 Как заполнить отчет о финансовых результатах за 2023 год: образец

Рассказываем, как заполнить отчет о финансовых результатах за 2023 год, в какие сроки и как его сдавать.

Заплатить, чтобы заработать: создаем отдел маркетинга с нуля

Для многих предпринимателей штатная должность маркетолога, тем более, профильный отдел в структуре бизнеса кажется для крупных компаний. Во многих случаях это действительно так, но если у собственника есть амбиции и желание развивать свой проект, без грамотного маркетинга обойтись довольно сложно.

Начались проверки по интернет-торговле и IT, а еще будут менять правила набора иностранных сотрудников. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1651

Интернет-торговлю уже начали активно проверять, отменили в определенной части мораторий на проверку IT компаний — ими займется ФАС. По мигрантам тоже, видимо, начались проверки. А еще изменятся правила по иностранцам-сотрудникам: набирать их хотят централизованно, а платить за разрешение на работу будет работодатель.

🔒 Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

В апреле 2024 года вступают в силу изменения, внесенные в НК законами 2023 года: № 612-ФЗ от 19.12.2023, № 389-ФЗ от 31.07.2023 г., № 366 от 24.07.2023 и текущими приказами ФНС.

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Топ 10 ошибок в бухгалтерской отчетности компании за 2023 год. Как их избежать

Как правильно выбрать организационно-правовую форму для своего бизнеса

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Что такое умное распознавание документов. Объясняем с помощью Тиндера

На какие меры поддержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году

Трудовой договор и ГПХ: разница, когда какой использовать. Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году

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Вакансии

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Резюме

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Бухгалтер

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 2028 от 29.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

Правительство РФ: Распоряжение № 3223-р от 16.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/191@ от 13.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

Росстандарт: Приказ № 186-ст от 28.03.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/26293 от 27.03.2023

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Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5607. Будут новые бланки для выплаты больничных

На федеральном портале опубликован проект.

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квалификации

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Добычу криптовалют могут официально признать отраслью российской промышленности

Для майнинга могут определить ОКВЭД, не дожидаясь пока будет подписан закон о добыче криптовалют. Так предприятия быстрее начнут работать в белую.

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Елена Балаклицкая
Бухгалтерская отчетность

Кому нужна пояснительная записка к бухгалтерской отчетности и кому ее сдавать не надо

Пояснительная записка — не формальный документ. Для проверяющих он раскрывает аналитику по отдельным статьям, учредителям и инвесторам помогает понять финансовое состояние бизнеса. Поэтому бухгалтеру нужно внимательно отнести к пояснениям, при условии, конечно, что он обязан их предоставить.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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УСН

Налоги ИП на УСН без работников в 2024 году

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Общество

Для жителей ДНР запустят региональную программу материнского капитала

Семьи с детьми из новых регионов смогут получать материнский капитал не только по федеральной, по и по региональной программе поддержки.

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение бизнеса

HeadHunter «переезжает» в Калининград

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) Калининграда.

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Государственные ведомства

Следователи просят арестовать замруководителя ФТС

За превышение должностных полномочий заместителя руководителя Таможенной службы могут посадить на срок до 10 лет.

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Отпуска

В декретный отпуск вместо жены: результаты опроса

Результаты опроса показали, что мужчин, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, за год стало меньше.

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Государственные ведомства

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Мошенники звонят с подменных номеров, представляются сотрудниками спецслужб и убеждают людей перевести деньги на «безопасный счет», передать средства курьеру или взять кредит.

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Клерк
Маркетплейсы

За что можно получить штраф от маркетплейса

Минфин призвал налоговую службу усилить проверки торговых интернет-площадок, чтобы выявить случаи налоговой оптимизации и уклонения от уплаты НДФЛ. Но применять санкции может и сама площадка.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Инвестиции

Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов

Поскольку начался приём поручений на продажу замороженных активов, воспользовался этой функцией и посчитал, что там как. Мозолят глаза, конечно, инвесторам фонды FinEx, а также зарубежные акции. Но не только лишь все смогут продать все заблокированные активы: на первом этапе есть возможность расстаться с бумагами на сумму до 100 000 рублей.

Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

🤔Как снизить налоговую нагрузку при продаже готового бизнеса. Стратегии и методы

Основные пункты, которые помогут снизить налоговую нагрузку при продаже своего детища.

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Общество

Правительство Москвы утвердило выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Власти Москвы и Московской области оказывают помощь пострадавшим в теракте. Им выплатят единовременные компенсации в размере от 500 000 до 3 млн рублей.

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БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как защитить себя от рисков при продаже готового бизнеса. 6 важных шагов

Продажа готового бизнеса может быть сложным и рискованным процессом, который требует внимательного планирования и грамотного подхода. Для успешной сделки и минимизации возможных рисков при продаже бизнеса следует учесть несколько важных моментов.

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Финансовый анализ

Для чего бизнесу важно вести финансовое планирование

Финансовое планирование поможет предпринимателям выстраивать стратегию для принятия управленческих решений.

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Законопроекты

Иностранцам запретят создавать общественные организации

Депутаты хотят запретить иностранцам открывать общественные организации без государственной регистрации и без образования юрлица. Из-за того, что объединения не ведут хозяйственную деятельность, отследить зарубежное финансирование «практически невозможно».

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Учет в некоммерческих организациях

Для НКО на УСН продлят пониженные страховые взносы

До конца 2024 года некоторые НКО на УСН платят взносы по тарифу 7,6%. Эту льготу продлят на 2025 и 2026 годы.

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Вакансии

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Ужесточили требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками

Президент В. Путин подписал изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в России» и отдельные законодательные акты.

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