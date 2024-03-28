«Утренний бухгалтер» № 5607. Будут новые бланки для выплаты больничных

Сведения о сотрудниках для оплаты больничных надо будет подавать на новых бланках.
Почти на 8 млрд рублей ФНС оштрафовала физлиц и бизнес.
Если у нового сотрудника нет военного билета, использовать эту причину для отказа в трудоустройстве нельзя. Что делать рассказываем здесь.
Банки начали тестировать платформу МТС для борьбы с телефонными мошенниками.
Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо.
Совет от редакции: почему компаниям необходимо внедрить КЭДО уже сейчас и как это объяснить директору — подробнее узнаете здесь.
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Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал
Дата проведения: 29 марта, пятница
Экстренный вебинар! Минтруд с ФНС начинает борьбу со скрытыми сотрудниками
Дата проведения: 29 марта, пятница
Презентация курса SAP/ERP для прохождения тестирования при трудоустройстве:
Дата проведения: 31 марта, воскресенье
Презентация СРА "Финансовый директор"
Дата проведения: 31 марта, воскресенье
Презентация курса "Специалист по МСФО"
Дата проведения: 31 марта, воскресенье
Презентация международной квалификации CPA
Дата проведения: 31 марта, воскресенье
Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 2028 от 29.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя
Правительство РФ: Распоряжение № 3223-р от 16.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/191@ от 13.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя
Росстандарт: Приказ № 186-ст от 28.03.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/26293 от 27.03.2023
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