Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5616. Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

Подготовили короткую памятку, проверьте себя.

15 апреля – срок сдачи в СФР подтверждения кода ОКВЭД и уплаты взносов на травматизм.

РАССЫЛКА431 073 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Выплаты старшим по дому — трудовые отношения, нужно начислять взносы. Что с больничными и отпусками – непонятно.

Бухгалтеры ждут от ФНС и Минфина разъяснения по поводу НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей при выплате зарплаты и дивидендов. А ФНС ждет, что скажет Минфин.

Как отдыхаем в мае: последняя рабочая неделя апреля будет длинной, но зато за ней – череда майских праздников.

Где взять деньги для масштабирования бизнеса, узнаете здесь.

Предприниматель на УСН с работниками без зарплаты может уменьшать налог на взносы до 100%.

💥Совет от редакции: за что стали штрафовать по воинскому учету и какие последние изменения в пакете документов, узнаете на вебинаре 11 апреля в 15:00 мск. Записаться.

🔥Вся отчетность в одном окне!

Отчитайтесь за 1 квартал 2024 года без ошибок с первого раза с помощью СБИС.

Отчетность в СБИС это:

  • Всегда актуальные формы.

  • Проверка каждого отчета перед сдачей.

  • Создание нулевой отчетности в пару кликов.

  • Автоматизация работы с требованиями ФНС.

  • Взаимодействие с инспекторами через чат.

  • Быстрый переезд из других систем.

  • Удобное мобильное приложение.

А еще: работа с электронными больничными, кадровый учет, онлайн-бухгалтерия, ЭДО с контрагентами и другие важные функции для бухгалтера, руководителя и кадровика.

Попробуйте, и оцените все преимущества сервиса.

Оставить заявку

Реклама: ООО «Бизнес легко», ИНН 9724022968, erid: LjN8JzcD4

Разборы законов

Новые правила проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами. Мини-курс

ФНС вправе проверять некоторые сделки между взаимозависимыми лицами. По таким контролируемым сделкам важно правильное ценообразование, чтобы избежать проблем с налоговой.

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать

ГИТ при проверке внимательно изучает срочные трудовые договоры. Если четкого указания на причины заключения срочного трудового договора нет, то компанию могут оштрафовать, а договор переквалифицировать в бессрочный. Разбираем, какие формулировки договоров удовлетворят трудовых инспекторов.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН

Считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки надо будет по-новому.

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

🔥 Цены горят! Только сегодня самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Сегодня вы можете купить со скидкой новые, только что выпущенные курсы:

Не нашли нужный курс? Больше онлайн-курсов со скидками в каталоге «Клерка». Спешите!

Смотреть каталог

Новости

1 Упростили требования к взносам в капитал иностранных компаний

2 Станет проще мониторить цены на новостройки

3 Сегодня бухгалтерам расскажут про декларацию по НДС за 1 квартал

4 ФНС заменила уведомление на решение об оставлении запроса без рассмотрения

5 Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

6 Самозанятый не может платить налог на профдоход за проценты по займу

7 На прилегающих к новым регионам территориях введут налоговые льготы

8 За нарушения с обязательной маркировкой могут и посадить

9 Надо ли в шапке заявления о приеме указывать должность

10 Как сформировать электронную доверенность для сдачи отчетов

11 ИП на УСН с работниками без зарплаты может уменьшать налог на взносы до 100%

12 Набиуллина назвала сроки начала массового использования цифрового рубля

13 Многодетным родителям разрешат работать меньше за те же деньги

14 В Москве почти 8 тысяч мужчин сидят в отпуске по уходу за ребенком

15 Новая проблема: кадры из кафе и ресторанов повально уходят в курьеры

16 В 2024 году банки могут установить новый рекорд по прибыли

17 🚩 Как работаем и отдыхаем в мае

18 До 2026 года все военкоматы оснастят цифровым оборудованием

19 Для продавцов и агрегаторов с 1 сентября 2024 года введут новую обязанность

20 Новый онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — освойте новый участок работы за месяц!

21 Резко возросло количество договоров на франшизы

22 Где МСП могут получить «зонтичные» поручительства во II кв. 2024: список банков

23 У стран БРИКС будет система BRICS Pay и своя единица расчетов

24 😵 ФНС пока точно не знает, как считать НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов. Эксперт: можно самостоятельно обратиться в Минфин

25 В законе может появиться понятие «скрытая недобросовестная конкуренция»: что это

26 ❓ На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно. Эксперт: УК может взять его в штат

27 В приграничных регионах введут льготный лизинг на новый грузовой транспорт и б/у оборудование

28 ТПП предложила подходы к амнистии при дроблении бизнеса и ФНС создать сервис самопроверки на признаки дробления

29 Что будет, если транспортные расходы отнесли к косвенным, а не прямым

30 Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

31 Первый в России банк запустил акцию в поддержку семейного бизнеса

32 Кто продавец товара на маркетплейсе: Роспотребнадзор поставил точку в спорах

33 Роспатент назвал топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

34 ФАС выдала предупреждение «Wildberries»: условия оферты поменяют в пользу продавцов

Мероприятия

Как бухгалтерам, юристам, нотариусам соблюдать закон о контрсанкциях России

Дата проведения: 10 апреля, среда

Как провести интервью по компетенциям и проанализировать результаты

Дата проведения: 11 апреля, четверг

Воинский учет-2024: за что стали штрафовать и какие последние изменения в пакете документов

Дата проведения: 11 апреля, четверг

Налоговый мониторинг на практике: законодательство, кейсы, интеграция с АИС «Налог-3»

Дата проведения: 12 апреля, пятница

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дата проведения: 13 апреля, суббота

Статьи

Утренний бухгалтер № 5615. Озвучили новые лимиты и прогрессивные ставки налога по УСН

Ставка налога по УСН должна расти в зависимости от роста выручки компании.

Как выбрать самый привлекательный вклад в 2024 году

Банк России уже второй раз с начала 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года ключевая ставка в среднем за год будет на уровне 13,5–15,5% годовых, а в 2025 году — на уровне 8–10% годовых.

Цитата дня. Про цифровой рубль

Эльвира Набиуллина назвала сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля.

Блоги компаний

Формы и системы оплаты труда на производстве

Какие ФСБУ действуют в 2024 году

Закупка, реализация импортных товаров в 1C:EPR

Что необходимо знать о целях сбора персональных данных

Продвижение вашей компании в спецпроекте на «Клерке» за 50%. Акция только до 15 апреля

Сколько недополучает ваша бухгалтерская компания?

Проактивные выплаты от СФР: что это и как с ними работать

Мегамаркет: 5 способов продвижения товаров на маркетплейсе

Какой картой расплачиваться в командировке: корпоративной или личной

Отличие трудового договора от гражданско-правового

Руководство по учету импортных товаров, реализованных через маркетплейсы

Автоматизировали учет алкогольной продукции для винного бутика в Подмосковье

Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР

Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала

Все необходимые для работы бухгалтером по зарплате навыки в новом курсе «Клерка» — «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

Отказ в государственной регистрации юридического лица

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер Зарплата от 50000 до 50000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Старший бухгалтер Зарплата от 95000 до 110000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер по расчету заработной платы Зарплата от 95000 до 105000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Ведущий бухгалтер, Главный бухгалтер

Экономист - Бухгалтер

Трибуна

Это когда-нибудь закончится? Дело о проверяемом периоде

Как бороться с соседским квартирантом? Помогут ли изменения в жилищном кодексе

Свежие облигации: Русал CNY на размещении

Как правильно рассчитать средний заработок за 3 месяца?

Как правильно сдавать СЗВ-СТАЖ за 2023 год?

Может ли гендиректор-учредитель устанавливать себе оклад каждый месяц?

Можно ли привлечь к субсидиарки за мелкую убыточную сделку?

Какой код ОКВЭД указывать при приеме сотрудника в отчете ЕФС-1?

Пороги уголовной ответственности по налоговым статьям повысились. Как изменить приговор

Колония строго режима. Как за 11 лет профессия бухгалтера превратилась в ад

Как в 2024 году перевести деньги с ЕНС на патент в 1С?

Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения

Расходы по лизингу не попадают в КУДИР?

Как исправить ошибку регистрационного номера в отчете ЕФС-1 на ИП?

Куда подавать новые данные при изменении прописки сотрудника?

Какие данные по сотруднику-иностранцу нужно подать в РСВ?

Как убедить исполнителя в необходимости датировать акт месяцем оказания услуг?

Отмена карт «МИР» и разоблачение нейроиндийцев Amazon

Вышли ли новые разъяснения по ставкам НДФЛ от ФНС или Минфина?

Когда перечислять ввозной НДС по ВЭД из ЕАЭС?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12295 от 13.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости 🍜 На какой зарплатный показатель равняться общепиту для льготы по НДС, если у Росстата еще нет данных

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31333 от 07.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31235 от 07.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/31215 от 07.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31208 от 07.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-01-09/31369 от 07.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/30643 от 06.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/30691 от 06.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/30593 от 06.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30034 от 05.04.2023

Последние темы форума

Подписание документов при увольнении

Поставка оборудования из Китая в РБ через посредника

Больничный по основному месту работы и внешнему совместительству

Потерявшийся валютный платеж

Форма п-5 (м) Росстат

2-наука краткая

Счет-фактура на аванс покупателю

Бухгалтерский баланc

Услуги по подбору и приобретению авто по агентскому договору

Загрузка из личного кабинета налогоплательщика в 1с

Беспроцентный заем

ЕПС неустойка и пени, какие проводки?

Счет ЕПС, покупка нма

Фиксированный страховой взнос

Налоговый учет выбытия скота

Перевод с основного места работы на внешнее совместительство у Гендира

Уменьшение УСН на сумму ФП за 2023год, которые до сих пор не оплачены

РАССЫЛКА431 073 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Ведение бизнеса

Упростили создание промышленных парков и технопарков

Правительство утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах России.

80

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Консалтинг Онлайн

Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР

Подключение с ЕГИСЗ — необходимое условие для медицинской деятельности. ЕГИСЗ представляет собой систему из 13 сервисов, или групп данных, две из которых для большинства медицинских организаций особенно актуальны, поскольку в них нужно обязательно регистрироваться — ФРМО и ФРМР. 

Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР
106
Банки

Бывшего главу банка признали банкротом спустя 9 лет после отзыва лицензии

Суд признал экс-председателя правления банка «Клиентский» банкротом.

230

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
proffnalog

ФНС опубликовала письмо с разъяснениями, как ИП в 2024 году могут уменьшить налоги по УСН «доходы» и ПСН на страховые взносы в размере 1%

О возможности уменьшения налога, уплачиваемого в связи с применением УСН и/или ПСН на подлежащие уплате страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб.

3
531
Банки

Процентные ставки по накопительным счетам достигли 17%

Большинство участников рынка держат ставку по накопительным счетам заметно ниже ключевой, а большими процентами стараются привлекать деньги клиентов в менее гибкий продукт — депозиты.

1
455
Клерк
Кадровый учет

Какие изменения в работе с иностранными сотрудниками произойдут в миграционном и трудовом законодательстве в 2024 году

Несколько законопроектов внесли МВД, Минфин и Минтруд, все они касаются найма иностранных специалистов, а также условий их проживания на территории РФ. Собрали самые свежие нововведения, к которым пора готовиться уже сейчас.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
192

Онлайн-курсы

53
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Фиксированные взносы ИП

⚡⚡⚡ ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год

Вышли долгожданные разъяснения ФНС про уменьшение налога на взносы ИП. Прошлогодние правила по уменьшению налога на взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей будут действовать на постоянной основе.

9
627
Бесплатно с Налоговые проверки

Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Какие изменения налогового контроля нас ждут в 2024 году: от отмены моратория на проверки бизнеса, повышения налоговой нагрузки до контроля по отраслевому принципу и усиленного внимания за крупными должниками и самозанятыми. В мини-курсе обо всем подробно и по порядку.

Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
183
Проверки

Массовые проверки бизнеса могут вернуться: доля внеплановых очень большая

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на круглом столе Роспотребнадзора, посвященном вопросам дальнейшего совершенствования системы контрольной и надзорной деятельности, заявила о перекосе в сторону внеплановых проверок.

477
Патенты на интеллектуальную собственность

Названы сферы-лидеры по подаче патентных заявок на изобретения и полезные модели

Патентная активность россиян растет: 2403 заявки на изобретение поданы за январь и февраль 2024 года.

1
121
Электронная отчетность

Как сформировать электронную доверенность для сдачи отчетов

С 1 марта 2024 года уполномоченный представитель организации для сдачи отчетов должен иметь электронную машиночитаемую доверенность.

250
Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
243

Разборы законов

1 244
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Основная и дополнительная заработная плата: расчет начислений

В трудовом законодательстве нет разделения зарплаты на основную часть и дополнительную, но такие понятия часто используют на практике. С их помощью легче разобраться, как начисляется заработная плата и от чего зависит ее величина. Чем отличается дополнительная зарплата от основной и как каждая из них влияет на расчет начислений сотрудникам, вы узнаете в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
144
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

565
Экспорт

Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней

С 1 января 2024 года вступила в силу норма, принятая еще в 2022 году. Она касается нового порядка определения налоговой базы по НДС по неподтвержденному экспорту.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
94
Кадровый учет

Как отдыхаем в мае 2024 года и как оплачиваются длинные выходные

В апреле и мае россиян ждут шестидневная рабочая неделя и длинные выходные дни. Рассказываем, как отдыхаем и работаем в мае 2024 года, как оплачиваются длинные выходные работникам с пятидневкой, сменным графиком и сдельной оплатой труда, может ли работодатель вызвать на работу в выходные или снизить зарплату и выгодно ли брать отпуск в конце весны.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
1,7 тыс.
Обзоры для бухгалтера

Палата 6-НДФЛ: бухгалтеры считают, что новый расчет — это дурдом. «Ночной бухгалтер» № 1660

Всю неделю бухгалтеры обсуждают сдачу новой формы 6-НДФЛ. По их комментариям можно снимать блокбастеры и создавать мемы. Отчет не хочет поддаваться даже 1С, не всем помогает обновление и его заполняют просто вручную.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
241
Маркетинг

Персонализация в B2B-коммуникациях: как адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов и укреплять с ними отношения

В мире бизнеса одним из ключевых факторов успеха стало умение адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов. В сфере B2B это особенно важно, ведь каждая компания имеет уникальные требования и ожидания.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
62

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банковские карты

В России выпущена первая светящаяся детская банковская карта

Банк «Центр-инвест» из Ростова-на-Дону запустил первую в России светящуюся детскую карту платежной системы «Мир» со встроенным светодиодом, который загорается при оплате через терминал.

1
94

Интересные материалы

Бесплатно с Блокировка счетов

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс

Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс
143