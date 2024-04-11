Утренний бухгалтер № 5616. Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

15 апреля – срок сдачи в СФР подтверждения кода ОКВЭД и уплаты взносов на травматизм.

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Выплаты старшим по дому — трудовые отношения, нужно начислять взносы. Что с больничными и отпусками – непонятно.

Бухгалтеры ждут от ФНС и Минфина разъяснения по поводу НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей при выплате зарплаты и дивидендов. А ФНС ждет, что скажет Минфин.

Как отдыхаем в мае: последняя рабочая неделя апреля будет длинной, но зато за ней – череда майских праздников.

Где взять деньги для масштабирования бизнеса, узнаете здесь.

Предприниматель на УСН с работниками без зарплаты может уменьшать налог на взносы до 100%.

💥Совет от редакции: за что стали штрафовать по воинскому учету и какие последние изменения в пакете документов, узнаете на вебинаре 11 апреля в 15:00 мск. Записаться.