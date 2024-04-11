Утренний бухгалтер № 5616. Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

15 апреля – срок сдачи в СФР подтверждения кода ОКВЭД и уплаты взносов на травматизм.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Выплаты старшим по дому — трудовые отношения, нужно начислять взносы. Что с больничными и отпусками – непонятно.
Бухгалтеры ждут от ФНС и Минфина разъяснения по поводу НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей при выплате зарплаты и дивидендов. А ФНС ждет, что скажет Минфин.
Как отдыхаем в мае: последняя рабочая неделя апреля будет длинной, но зато за ней – череда майских праздников.
Где взять деньги для масштабирования бизнеса, узнаете здесь.
Предприниматель на УСН с работниками без зарплаты может уменьшать налог на взносы до 100%.
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Новости
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Мероприятия
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Дата проведения: 10 апреля, среда
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Дата проведения: 11 апреля, четверг
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Банк России уже второй раз с начала 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года ключевая ставка в среднем за год будет на уровне 13,5–15,5% годовых, а в 2025 году — на уровне 8–10% годовых.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12295 от 13.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🍜 На какой зарплатный показатель равняться общепиту для льготы по НДС, если у Росстата еще нет данных
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31333 от 07.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31235 от 07.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/31215 от 07.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31208 от 07.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-01-09/31369 от 07.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/30643 от 06.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/30691 от 06.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/30593 от 06.04.2023
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Утренний бухгалтер
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