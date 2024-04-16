Утренний бухгалтер № 5618. Как оплачивать дни между майскими праздниками: напоминаем бухгалтеру

Выходные продлятся с 28.04 по 01.05, и потом с 09.05 по 12.05. Между ними будет два рабочих дня: 02.05 и 03.05. Сделали шпаргалку по оплате отгулов и отпусков в эти дни.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Соцфонд: есть особенности продажи жилья, приобретенного за счет маткапитала.

Арбитражный суд счел вычет НДС без счета-фактуры и первички правомерным.

Как телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым, узнаете здесь.

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«Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали»: бухгалтеры комментируют новое письмо ФНС, разрешающее уменьшать налог на взносы 1% вопреки нормам НК.

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