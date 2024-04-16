Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5618. Как оплачивать дни между майскими праздниками: напоминаем бухгалтеру

В мае будет две череды праздничных дней, между которыми – рабочие. Кто-то в эти несколько рабочих дней будет работать, кто-то оформит отгул или отпуск, чтобы отдых получился непрерывным. Напоминаем, как оплачивать эти дни в разных ситуациях.

Выходные продлятся с 28.04 по 01.05, и потом с 09.05 по 12.05. Между ними будет два рабочих дня: 02.05 и 03.05. Сделали шпаргалку по оплате отгулов и отпусков в эти дни.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Соцфонд: есть особенности продажи жилья, приобретенного за счет маткапитала.

Арбитражный суд счел вычет НДС без счета-фактуры и первички правомерным.

Как телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым, узнаете здесь.

Минтруд: предварительный медосмотр должен быть за счет работодателя, даже если не взяли на работу.

«Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали»: бухгалтеры комментируют новое письмо ФНС, разрешающее уменьшать налог на взносы 1% вопреки нормам НК.

💥Совет от редакции: где взять деньги для масштабирования бизнеса, узнаете на бесплатном вебинаре 16 апреля в 11:00 мск. Записаться.

🛡️Как мошенники проникают в компьютер главбуха и как спасти данные и деньги

Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера

Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Подробно объясняет эксперт по кибербезопасности

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Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, кто обязан формировать путевой лист и какие обязательные реквизиты он должен содержать в 2024 году.

ГИТ прислала предостережение. Что это и как отвечать

Предостережения введены в практику давно, но до сих пор многие бизнесмены относятся к ним несерьезно. Между тем это официальный документ, направленный уполномоченным лицом, сигнализирующий, что у контролеров имеются данные, что в вашей деятельности или уже выявлены признаки нарушений, или есть основания полагать, что они «на подходе».

Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Какие изменения налогового контроля нас ждут в 2024 году: от отмены моратория на проверки бизнеса, повышения налоговой нагрузки до контроля по отраслевому принципу и усиленного внимания за крупными должниками и самозанятыми. В мини-курсе обо всем подробно и по порядку.

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26 💥 Бухгалтеры рады, что на взносы 1% теперь уменьшают налог за текущий год. Но не понимают, почему это не внесли в НК

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Мероприятия

Налоговый мониторинг на практике: законодательство, кейсы, интеграция с АИС «Налог-3»

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ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

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Где взять деньги для масштабирования бизнеса?

Дата проведения: 16 апреля, вторник

КАК ПРОВЕСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Дата проведения: 16 апреля, вторник

Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала

Дата проведения: 17 апреля, среда

КЭДО в 2024 году: от методологии к практике

Дата проведения: 17 апреля, среда

Учет и отчетность в одном окне: новые возможности для бухгалтера

Дата проведения: 17 апреля, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5617. Налоговики официально разрешили уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год

Вышли долгожданные разъяснения ФНС про уменьшение налога на взносы ИП.

🔒 Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ

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Как выбрать самый привлекательный вклад в 2024 году

Банк России уже второй раз с начала 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года ключевая ставка в среднем за год будет на уровне 13,5–15,5% годовых, а в 2025 году — на уровне 8–10% годовых.

Какой бизнес открыть в сельской местности, чтобы получать доход круглый год

Ошибочно думать, что в сельской местности и деревне нельзя заработать деньги. Если изучить новые направления и возможности для развития бизнеса, то можно организовать собственное дело, которое принесет стабильный доход.

КУБ дня. Про директора и автомобиль

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

Расходы на бытовую технику при УСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Неравнодушные работодатели следят за благоприятными условиями нахождения своих сотрудников на рабочем месте. И многие готовы выделить из бюджета фирмы средства на оборудование такой комнаты, где сотрудники в обеденный перерыв могли бы спокойно перекусить и немного отдохнуть.

Что нужно знать, чтобы не платить налог с процентов по вкладам

Мораторий на взимание налога с процентного дохода граждан по вкладам не продлили. Что это значит? А значит это то, что в 2024 году вкладчикам, которые получали проценты от банков в 2023 году, придется заплатить налог за эти проценты.

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Резюме

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Документы

ФАС РФ: Письмо № ПИ/27182/24 от 01.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/1498 от 12.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/11555 от 12.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/17215 от 27.02.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1407 от 11.03.2024

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04886/10-9759-ОБ/18-1270 от 25.03.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1598 от 25.03.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1602 от 25.03.2024

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04883/10-10318-ОБ/18-1277 от 28.03.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1860 от 01.04.2024

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За проекты с искусственным интеллектом начали давать гранты: сколько платят

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В 2024 году ожидается закрытие ряда банков, вычет по НДС можно получить и без счета-фактуры, ФНС сверяет вычет в 6-НДФЛ и уведомлении. 📢«Ночной бухгалтер» № 1662

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