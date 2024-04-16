Утренний бухгалтер № 5618. Как оплачивать дни между майскими праздниками: напоминаем бухгалтеру

Выходные продлятся с 28.04 по 01.05, и потом с 09.05 по 12.05. Между ними будет два рабочих дня: 02.05 и 03.05. Сделали шпаргалку по оплате отгулов и отпусков в эти дни.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Соцфонд: есть особенности продажи жилья, приобретенного за счет маткапитала.
Арбитражный суд счел вычет НДС без счета-фактуры и первички правомерным.
Как телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым, узнаете здесь.
Минтруд: предварительный медосмотр должен быть за счет работодателя, даже если не взяли на работу.
«Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали»: бухгалтеры комментируют новое письмо ФНС, разрешающее уменьшать налог на взносы 1% вопреки нормам НК.
💥Совет от редакции: где взять деньги для масштабирования бизнеса, узнаете на бесплатном вебинаре 16 апреля в 11:00 мск. Записаться.
🛡️Как мошенники проникают в компьютер главбуха и как спасти данные и деньги
Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера.
Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Подробно объясняет эксперт по кибербезопасности.
Разборы законов
— Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
— Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс
В мини-курсе разбираем, кто обязан формировать путевой лист и какие обязательные реквизиты он должен содержать в 2024 году.
— ГИТ прислала предостережение. Что это и как отвечать
Предостережения введены в практику давно, но до сих пор многие бизнесмены относятся к ним несерьезно. Между тем это официальный документ, направленный уполномоченным лицом, сигнализирующий, что у контролеров имеются данные, что в вашей деятельности или уже выявлены признаки нарушений, или есть основания полагать, что они «на подходе».
— Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.
— Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Какие изменения налогового контроля нас ждут в 2024 году: от отмены моратория на проверки бизнеса, повышения налоговой нагрузки до контроля по отраслевому принципу и усиленного внимания за крупными должниками и самозанятыми. В мини-курсе обо всем подробно и по порядку.
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15 Набиуллина объяснила жесткую денежно-кредитную политику ЦБ
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22 При переезде размер пенсии может измениться
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Дата проведения: 12 апреля, пятница
Дата проведения: 13 апреля, суббота
Где взять деньги для масштабирования бизнеса?
Дата проведения: 16 апреля, вторник
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Вышли долгожданные разъяснения ФНС про уменьшение налога на взносы ИП.
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Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
— Как выбрать самый привлекательный вклад в 2024 году
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— Какой бизнес открыть в сельской местности, чтобы получать доход круглый год
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Резюме
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Трибуна
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Документы
ФАС РФ: Письмо № ПИ/27182/24 от 01.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/1498 от 12.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/11555 от 12.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/17215 от 27.02.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1407 от 11.03.2024
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04886/10-9759-ОБ/18-1270 от 25.03.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1598 от 25.03.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1602 от 25.03.2024
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04883/10-10318-ОБ/18-1277 от 28.03.2024
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