Утренний бухгалтер № 5617. Налоговики официально разрешили уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год

ФНС: прошлогодние правила по уменьшению налога на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей будут действовать на постоянной основе.

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Минфин: зарплата сотрудников из Китая по-особому облагается взносами только у работодателей-организаций. На ИП эти правила не распространяются.

Как делегировать роботам обработку документов и уйти от рутины, узнаете здесь.

В трудовом договоре не нужна печать, но обычно работодатели ее ставят.

Роструд: бухгалтер может работать без образования, водить автомобиль без медосмотра и должен получать доплату за дополнительную работу.

Внимание: ФНС уточнила контрольные соотношения для 6-НДФЛ.

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