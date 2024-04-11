Утренний бухгалтер № 5617. Налоговики официально разрешили уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год

ФНС: прошлогодние правила по уменьшению налога на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей будут действовать на постоянной основе.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: зарплата сотрудников из Китая по-особому облагается взносами только у работодателей-организаций. На ИП эти правила не распространяются.
Как делегировать роботам обработку документов и уйти от рутины, узнаете здесь.
В трудовом договоре не нужна печать, но обычно работодатели ее ставят.
Роструд: бухгалтер может работать без образования, водить автомобиль без медосмотра и должен получать доплату за дополнительную работу.
Внимание: ФНС уточнила контрольные соотношения для 6-НДФЛ.
Совет от редакции: все секреты успешных продаж на маркетплейсах в 2024 году узнаете на бесплатном вебинаре 23 апреля в 11:00 мск. Записаться.
💥 Новый курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» по супер-цене
У нас вышел новый практический онлайн-курс для бухгалтеров «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Курс поможет освоить бухгалтерию с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги. В программе учтены все изменения 2024 года, поэтому ваши навыки будут максимально актуальными!
Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей!
После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.
Разборы законов
— Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.
— Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Какие изменения налогового контроля нас ждут в 2024 году: от отмены моратория на проверки бизнеса, повышения налоговой нагрузки до контроля по отраслевому принципу и усиленного внимания за крупными должниками и самозанятыми. В мини-курсе обо всем подробно и по порядку.
— Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.
— Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс
Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.
— Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.
Новости
1 Бывшего главу банка признали банкротом спустя 9 лет после отзыва лицензии
2 Упростили создание промышленных парков и технопарков
3 Суд удалось обмануть на фиктивной задолженности при банкротстве
4 Центробанк: в России есть свой аналог SWIFT
5 ⚡⚡⚡ ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год. Эксперт: снижение налоговой нагрузки закреплено на регулярной основе
6 ИП платит взносы за сотрудников-китайцев по полному тарифу
7 Как считать НДФЛ при продаже унаследованной квартиры: пример
8 Кто продавец товара на маркетплейсе: Роспотребнадзор поставил точку в спорах
9 Крупнейшего издателя школьных учебников могут оштрафовать за завышенные цены на них
10 Для 6-НДФЛ имеет значение только дата выплаты зарплаты
11 Компания должна разъяснять сотрудникам их обязанности, связанные с военной службой
12 В уведомлении по сроку 25 апреля ИП на УСН указывает аванс, но не налог
13 Изменили порядок приобретения объектов ЖКХ
14 В трудовом договоре не нужна печать, но некоторые работодатели ее ставят
15 Число вакансий в сфере туристического и ресторанного бизнеса выросло в 2 раза
16 Когда вклад выгодно поскорее закрыть
17 Разъяснили, когда работодатель может требовать возмещения затрат на обучение, а когда нет
18 Как заполнять книгу покупок и журнал счетов-фактур при ввозе товаров из ЕАЭС через агентов
19 Как программные роботы меняют правила игры в финансовом учете
20 Не зарплата: опрос определил ключевой критерий россиян при выборе места работы
21 💉 Какие документы нужны медработникам для льготной ставки 0% по налогу на прибыль
22 При продаже квартиры раньше минимального срока надо платить НДФЛ
23 🚀 Космические скидки! Новые курсы «Клерка» за 3690 рублей!
24 Может ли работодатель снизить зарплату на время испытательного срока: что ответил Минтруд + опрос
25 На портале «Я в России» появилась информация об образовании
26 КС РФ вынес важный вердикт по административным штрафам по итогам проверок
27 Три разъяснения Роструда про бухгалтеров
28 Массового отъезда ИТ-специалистов не происходит, их зарплаты только выросли
29 Какие расходы не уменьшают базу по налогу на УСН
30 Важно: уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ
31 Роструд назвал самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в производстве и промышленности
32 Названы размеры грантов на внедрение проектов с искусственным интеллектом
Мероприятия
Как провести интервью по компетенциям и проанализировать результаты
Дата проведения: 11 апреля, четверг
Воинский учет-2024: за что стали штрафовать и какие последние изменения в пакете документов
Дата проведения: 11 апреля, четверг
Налоговый мониторинг на практике: законодательство, кейсы, интеграция с АИС «Налог-3»
Дата проведения: 12 апреля, пятница
Дата проведения: 13 апреля, суббота
Где взять деньги для масштабирования бизнеса?
Дата проведения: 16 апреля, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5616. Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля
Подготовили короткую памятку, проверьте себя.
— Спецификация к договору поставки в 2024 году
Заключая договор поставки, контрагенты нередко согласовывают лишь общие моменты. Конкретные условия поставки прописывают позже в отдельном документе — спецификации. Как правильно составить такой документ, на какие нюансы обратить внимание, расскажем в нашей статье, а также приведем образец, доступный для скачивания.
🔒 Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.
— ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году
Спрос на услуги компаний в сфере бухгалтерского аутсорсинга замедлился в 2023 году: компании выросли в среднем чуть более чем на 10%. Одними из самых востребованных услуг стали расчет заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет. Аналитическая компания Smart Ranking составила рейтинг компаний в сфере бухаутсорсинга за 2023.
— Цитата дня. Про борьбу с бедностью
Глава ЦБ предложила шесть шагов для борьбы с бедностью в России.
— Минфин утвердил новый стандарт бухучета – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»
Стандарт будет применяться с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всеми коммерческими и некоммерческими организациями. Важный нюанс, отличающий новый стандарт от его предшественников, — возможность досрочного применения этого стандарта не предусмотрена. Также новый стандарт не нужно использовать при составлении консолидированной финансовой отчетности и при создании информации, которая в бухучете не применяется.
— Как открыться перед ФНС и получить от этого пользу: восемь вопросов о налоговом мониторинге
По прогнозам, количество компаний, присоединившихся к налоговому мониторингу, к концу 2024 года достигнет отметки в 600. Это уже существенный охват, при этом, ФНС готова работать индивидуально с каждым участником. В такой динамичной сфере, как налоговое регулирование, ситуация продолжает стремительно развиваться.
Блоги компаний
Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР
Как оформить перепродажу доли в ООО: инструкция
Академия «Регламент»: почему замолчал блог
Сравнение популярных систем электронного документооборота
Как проводить бронирование работников: пошаговая инструкция
Кейс. Внедрение технологии мобильной электронной подписи в личный кабинет сервиса Раунд
Как избежать переквалификации договора с самозанятым в трудовой
Увольнение сотрудника: как обеспечить информационную безопасность и избежать рисков
Статус самозанятого: что нужно знать компании, чтобы не потерять деньги
Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ
Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году
👩🏻🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос
Маркировка и продажа пива в 2024 году
Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS
Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов
В какой конфигурации 1С лучше всего вести управленческий учет
Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер-ревизор Зарплата от 65000 до 85000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 70000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер -экономист Зарплата от 55000 ₽, Уфа, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Ничего не найдено.
Трибуна
Верно ли исключение уволенного инвалида из численности в отчете ЕФС-1?
Свежие облигации: Гидромашсервис (Группа ГМС) на размещении
Что платить, если были только расходы?
Акт проверки. Возражаем правильно или о том, как составить возражения
Путин подписал закон о повышении порогов в ряде экономических статей УК
ИП, с которым работает компания, переходит на НПД. Нужно ли перезаключать договор?
Есть ли четкие правила ответов на запросы СФР по больничным?
Как исправить недоимку из-за неверного ОКТМО?
Что делать при ошибке в подтверждении ОКВЭД?
Предложено доработать УСН для решения проблем с дроблением бизнеса
Субсидиарная ответственность и наследство. Переходят ли долги наследникам?
🤗Как изменилась моя жизнь за три года. Продолжение истории деревенского анонимного бухгалтера
Может ли самозанятый сдавать квартиру через управляющую компанию?
Как подключить статический IP-адрес для домашнего интернета
Мозговой штурм — 9 правил генерации гениальных идей и возможные ошибки
В ОАЭ внедряют стандарты PILLAR 2. Что это значит для бизнеса
Коротко о том, как работает краудлендинг? Преимущества и недостатки
Правда ли, что ИП на УСН должны заплатить 3500р налога при доходе в 1 млн?
Узнай ребенка звезды! Бухгалтер, оторвись от работы, перегрузи мозги
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4009@ от 05.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Важно: уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 02-06-10/25574 от 21.03.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 35-4-1-1/95 от 13.03.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1322 от 06.03.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/506@ от 19.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/1194 от 12.01.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 03-23-1/2404 от 22.03.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 44-13/803 от 25.03.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3431 от 27.03.2024
Последние темы форума
— 6 ндфл зарплата выплачена в конце марта
— Нужно ли отражать декретницу до 3 лет в Разделе 2 ЕФС-1 в поле численность работающих застрахованных лиц по ОСС от нс
— Учет расходов на проживание, оплаченных с корпоративной карты а авансовом отчете
— ИП УСН доходы, уменьшение на взносы за работников в 2024 году
— Уведомлени о заключении ТД с ИГ через Госуслуги
— Расходы у принципала по агентскому договору
— Аренда погрузчика на производстве
— На каком счете учитывать оборудование для ресторана
— Зачет сумм, оплаченных на счет ЕНС, Индивидуальным предпринимателем
— Как турагенту пробивать чек при возврате туристу денег за несостоявшийся тур?
— Как турагенту-посреднику настроить ККМ при продаже туров от иностранных туроператоров?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию