Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5617. Налоговики официально разрешили уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год

Вышли долгожданные разъяснения ФНС про уменьшение налога на взносы ИП.

ФНС: прошлогодние правила по уменьшению налога на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей будут действовать на постоянной основе.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: зарплата сотрудников из Китая по-особому облагается взносами только у работодателей-организаций. На ИП эти правила не распространяются.

Как делегировать роботам обработку документов и уйти от рутины, узнаете здесь.

В трудовом договоре не нужна печать, но обычно работодатели ее ставят.

Роструд: бухгалтер может работать без образования, водить автомобиль без медосмотра и должен получать доплату за дополнительную работу.

Внимание: ФНС уточнила контрольные соотношения для 6-НДФЛ.

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Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Какие изменения налогового контроля нас ждут в 2024 году: от отмены моратория на проверки бизнеса, повышения налоговой нагрузки до контроля по отраслевому принципу и усиленного внимания за крупными должниками и самозанятыми. В мини-курсе обо всем подробно и по порядку.

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Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс

Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

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Спецификация к договору поставки в 2024 году

Заключая договор поставки, контрагенты нередко согласовывают лишь общие моменты. Конкретные условия поставки прописывают позже в отдельном документе — спецификации. Как правильно составить такой документ, на какие нюансы обратить внимание, расскажем в нашей статье, а также приведем образец, доступный для скачивания.

🔒 Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году

Спрос на услуги компаний в сфере бухгалтерского аутсорсинга замедлился в 2023 году: компании выросли в среднем чуть более чем на 10%. Одними из самых востребованных услуг стали расчет заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет. Аналитическая компания Smart Ranking составила рейтинг компаний в сфере бухаутсорсинга за 2023.

Цитата дня. Про борьбу с бедностью

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Минфин утвердил новый стандарт бухучета – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Стандарт будет применяться с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всеми коммерческими и некоммерческими организациями. Важный нюанс, отличающий новый стандарт от его предшественников, — возможность досрочного применения этого стандарта не предусмотрена. Также новый стандарт не нужно использовать при составлении консолидированной финансовой отчетности и при создании информации, которая в бухучете не применяется.

Как открыться перед ФНС и получить от этого пользу: восемь вопросов о налоговом мониторинге

По прогнозам, количество компаний, присоединившихся к налоговому мониторингу, к концу 2024 года достигнет отметки в 600. Это уже существенный охват, при этом, ФНС готова работать индивидуально с каждым участником. В такой динамичной сфере, как налоговое регулирование, ситуация продолжает стремительно развиваться.

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Резюме

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4009@ от 05.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Важно: уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 02-06-10/25574 от 21.03.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 35-4-1-1/95 от 13.03.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1322 от 06.03.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/506@ от 19.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/1194 от 12.01.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 03-23-1/2404 от 22.03.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 44-13/803 от 25.03.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3431 от 27.03.2024

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/4958 от 29.03.2024

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Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — освойте главные инструменты бухгалтера за месяц!

За 1 месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.

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квалификации

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Управленческий учет

⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

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Разойтись с работником миром — миссия невыполнима?

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Что предложила ТПП по налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса

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Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?

Косячить можно в процессе деятельности. Это нормально. Наши ошибки делают нас сильнее, они корректируют наш путь. Однако есть такие ошибки, которых лучше всё же избежать на старте.

Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?
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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Товарный знак

Топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

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igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Контрол Лизинг на размещении

Если из Ctrl+Alt+Delete убрать Alt и Delete, останется наш сегодняшний клиент — Контрол Лизинг с ожидаемой доходностью YTM более 20%. Хорошо известный эмитент в узких кругах ценителей высокодоходных облигаций. Кроме того, в конце прошлого года Группа КЛ скакнула на новый уровень, приобретя более крупную ЛК — Балтийский Лизинг.

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Проверки ФАС

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ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк», так как выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе.

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Кредитование

Государство исполняет все обязательства по льготным кредитным программам для МСП

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Обзоры новостей

Стратегическая сессия «Клерк». Фоторепортаж мозгового штурма

Стратегическая сессия «Клерк-2024» проходит в Москве на этой неделе. Уже три дня руководители подразделений «Клерка» обсуждают актуальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается наш любимый портал, а также придумывают, как сделать «Клерк» еще полезнее и удобнее для пользователей. Открою пару секретов!

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В странах ЕАЭС будут единые правила и гарантии для инвесторов и поставщиков услуг

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашения СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях, которое было подписано в июне 2023 года.

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Обзоры для бухгалтера

На взносы 1% можно уменьшать налог по УСН и по патенту в текущем году! ФНС разрешила. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1661

Бухгалтеры дождались разъяснений по взносам ИП в 1%. Временные правила 2023 года теперь станут постоянными.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, кто обязан формировать путевой лист и какие обязательные реквизиты он должен содержать в 2024 году.

Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс
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ГИТ прислала предостережение. Что это и как отвечать

Предостережения введены в практику давно, но до сих пор многие бизнесмены относятся к ним несерьезно. Между тем это официальный документ, направленный уполномоченным лицом, сигнализирующий, что у контролеров имеются данные, что в вашей деятельности или уже выявлены признаки нарушений, или есть основания полагать, что они «на подходе».

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За опоздание с выплатой сотруднику, восстановленному по решению суда, надо платить компенсацию

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