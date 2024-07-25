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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5687. Поправки в НК-2025: упрощенцам добавили льготы

23 июля Госдума окончательно приняла закон с изменениями в НК. Он содержит ряд новшеств по УСН.

В закон с поправками в НК включили льготы для тех, кто применяет УСН.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 1 января 2025 года Минтруд планирует установить минимальный размер оплаты труда на уровне 22 440 рублей.

Роструд: если работодатель вовремя не выдал трудовую книжку, работник вправе требовать компенсацию. Но не всегда.

Поправки в НК-2025: по НДС будут новые преференции.

На что обращать внимание в тарифах РКО при выборе банка, узнаете из обзора.

Строители индивидуального жилья смогут получить налоговые льготы, если будут работать по договорам подряда с использованием счета-эскроу.

Торговые сети хотят равных условий с маркетплейсами.

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Какие риски несет работа с самозанятыми: первые итоги новых проверок Минтруда. Конспект вебинара с видео и тестированием

Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.

Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия

Работодатель хочет подстраховаться и ограничить срок трудовых договоров сроком отношений с контрагентами, чтобы не вести бизнес в убыток. Разбираем, почему это незаконно и во что может вылиться.

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни

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В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Компенсация при увольнении. Мини-курс

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.

📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

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32 Мегамаркет запустил обучающий проект для консультантов на маркетплейсах

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35 Банки будут блокировать денежные переводы мошенникам

36 Подрядчиков освободили от НДС по счетам эскроу

37 👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону

38 В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства

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Дата проведения: 25 июля, четверг

Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль

Дата проведения: 25 июля, четверг

Объекты коммерческой недвижимости и "самострой": причины проблем и способы их решения

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🔒 Какие риски несет работа с самозанятыми: первые итоги новых проверок Минтруда. Конспект вебинара с видео и тестированием

Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.

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Большинству работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника.

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4 способа легального сотрудничества с внештатным персоналом

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Штрафы до 300 000 рублей за сбор данных через гугл-формы и другие нюансы ФЗ №152

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Евгений Коваленко: У меня очень большие амбиции

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Заявление кредитора о банкротстве должника: как подать в Федресурс и в арбитраж?

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Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Главный бухгалтер Зарплата не указана, , Полный день

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/61147 от 01.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61879 от 03.07.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7799@ от 10.07.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/2053@ от 15.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/3694 от 13.02.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/16982 от 23.03.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

Минфин РФ: Письмо № 03-11-03/2/36140 от 23.06.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-5230/2009 от 13.10.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС20-20560 от 28.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/84032 от 29.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

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Узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате.

Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5687. Поправки в НК-2025: упрощенцам добавили льготы

23 июля Госдума окончательно приняла закон с изменениями в НК. Он содержит ряд новшеств по УСН.

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Российские туристы и студенты смогут выгодно оплачивать покупки в Китае. Государство начнет принимать карты «Мир».

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые поручения Путина, безопасный вычет НДС, как платят налог английские принцы в обзоре

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Обзоры для бухгалтера

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Любовь Романова
Право

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚

Что такое договор. Как его можно заключить. Что нужно знать о договоре. Как вы окажетесь стороной договора, ничего не подписывая.

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Валютный контроль

Названы страны-лидеры, куда незаконно вывозят валюту

ФТС выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму свыше 922 млн рублей. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан.

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Для МСП упростили подключение к платежному сервису «Долями»

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Валютные операции

Станет дороже купить юани у брокера Райффайзенбанка

Клиенты «Райффайзен Инвестиции» заплатят 1,9% за покупку китайской валюты. Комиссия за продажу останется прежней — 0,3%.

НДПИ

В НК скорректировали рентные налоги

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Банки

ВТБ: банки подверглись DDoS-атаке

Зарубежные хакеры атаковали российские банки. Некоторые клиенты столкнулись с ограничениями в работе мобильных приложений.

Бесплатно с Налоговые требования

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона
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Счета-фактуры

Как исправить счет-фактуру

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Как исправить счет-фактуру
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Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом

Популярность цифровых сервисов в управлении персоналом растет с каждым годом. По данным аналитического агентства Smart Ranking, по итогам 2022 года российский HR-tech рынок вырос на 21,8%, причем лидером роста стал сегмент КЭДО. Одно из передовых решений в этом сегменте сегодня — цифровой личный кабинет. Этот инструмент помогает компаниям взаимодействовать с сотрудниками на разных этапах: от приема на работу до различных кадровых процессов. 

Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом
АУСН

Спецрежим АУСН усовершенствовали

В рамках основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы в нормы федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ о специальном налоговом режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН, АвтоУСН) внесено множество изменений, улучшающих этот спецрежим.

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Законопроект о майнинге прошел первое чтение

Центробанк займется созданием экспериментальной площадки для международных расчетов в криптовалюте.

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Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

65% всех трудовых споров в 2023 году были связаны с выплатами работникам. Из 111 тыс. дел на них пришлось 73 тысячи. При этом суды удовлетворили 90% исков и взыскали с работодателей почти 7 млрд. рублей. Колоссальная сумма, особенно сейчас, когда компании снижают расходы. О каких выплатах спорят работники и какие ошибки допускают работодатели? Разберем 3 основные причины обращений в суд.

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

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С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться