Утренний бухгалтер № 5687. Поправки в НК-2025: упрощенцам добавили льготы

В закон с поправками в НК включили льготы для тех, кто применяет УСН.

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С 1 января 2025 года Минтруд планирует установить минимальный размер оплаты труда на уровне 22 440 рублей.

Роструд: если работодатель вовремя не выдал трудовую книжку, работник вправе требовать компенсацию. Но не всегда.

Поправки в НК-2025: по НДС будут новые преференции.

На что обращать внимание в тарифах РКО при выборе банка, узнаете из обзора.

Строители индивидуального жилья смогут получить налоговые льготы, если будут работать по договорам подряда с использованием счета-эскроу.

Торговые сети хотят равных условий с маркетплейсами.