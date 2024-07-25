Утренний бухгалтер № 5687. Поправки в НК-2025: упрощенцам добавили льготы

В закон с поправками в НК включили льготы для тех, кто применяет УСН.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 января 2025 года Минтруд планирует установить минимальный размер оплаты труда на уровне 22 440 рублей.
Роструд: если работодатель вовремя не выдал трудовую книжку, работник вправе требовать компенсацию. Но не всегда.
Поправки в НК-2025: по НДС будут новые преференции.
На что обращать внимание в тарифах РКО при выборе банка, узнаете из обзора.
Строители индивидуального жилья смогут получить налоговые льготы, если будут работать по договорам подряда с использованием счета-эскроу.
Торговые сети хотят равных условий с маркетплейсами.
⚡1 августа — старт потоков на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Присоединяйтесь!
Набираем новый летний поток-2024. Покупайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до 79%!
Смотрите все скидки в нашем каталоге курсов.
Разборы законов
— Какие риски несет работа с самозанятыми: первые итоги новых проверок Минтруда. Конспект вебинара с видео и тестированием
Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.
— Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия
Работодатель хочет подстраховаться и ограничить срок трудовых договоров сроком отношений с контрагентами, чтобы не вести бизнес в убыток. Разбираем, почему это незаконно и во что может вылиться.
— Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни
Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года
В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Компенсация при увольнении. Мини-курс
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.
📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Новости
1 Отнесение бизнеса к высокому риску можно будет оспорить в ЦБ, который его присваивает
2 Введение больших оборотных штрафов за утечку персданных пока под вопросом
3 Средства на ИИС-3 будут застрахованы аналогично вкладам
4 Что включить в декларацию по прибыли налоговым агентам
5 Майнеров и нотариусов обязали соблюдать антиотмывочный закон
6 Вырос спрос на услуги по финансовому сопровождению импортеров
7 Перенос майнинга в правовое поле обеспечит бюджету 50 млрд рублей в год
8 Минтруд хочет установить МРОТ на уровне 22 440 рублей
9 Как предприниматель может законно сэкономить на налогах
10 Капвложения в ОС облагаются налогом на имущество. Но не всегда
11 Депозиты россиян достигли почти 50 трлн рублей
12 После обеления блогеров рынок вырос до 21,3 млрд рублей
13 Многодетные отцы-одиночки смогут выходить на пенсию раньше
14 ФНС обновила безопасную долю вычетов НДС за II квартал 2024
15 Изменились правила ведения электронной торговли
16 В работе приложений Газпромбанка и ВТБ произошел сбой
17 Роструд: если вовремя не выдали трудовую книжку, можно требовать компенсацию. Но не всегда
18 Акции Яндекса начали торговаться на Мосбирже
19 Сегодня пользователи жалуются на ВТБ, Росбанк и Альфа-Банк
20 От НДС в 2025 году освободят вновь зарегистрированные компании и ИП
21 Налогообложение прибыли в НК уточнили: новый закон
22 Приложение «Авито» вернулось в AppStore
23 Росстат: не осталось семей, которым не хватает средств на еду
24 Закон о налоговой политике 2023-2025 затронул и зарплаты
25 Розничные сети хотят равных условий с маркетплейсами
26 По УСН будет ряд улучшений в Налоговый кодекс
27 Инвестиции компаний в цифровые технологии выросли на 80%
28 Число фальшивой налички сократилось на 31%
29 Главные офисы госкомпаний перенесут в регионы
30 Минфин обратил внимание на важные новшества в налоговом администрировании
31 На Госуслугах начали принимать заявки на IT-отсрочку от военной службы
32 Мегамаркет запустил обучающий проект для консультантов на маркетплейсах
33 👍 На «Клерке» появился налоговый калькулятор для самозанятых
34 По НДС будут новые преференции
35 Банки будут блокировать денежные переводы мошенникам
36 Подрядчиков освободили от НДС по счетам эскроу
37 👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону
38 В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства
Мероприятия
Взаимодействие централизованной бухгалтерии и учреждения – документационное обеспечение
Дата проведения: 25 июля, четверг
Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль
Дата проведения: 25 июля, четверг
Объекты коммерческой недвижимости и "самострой": причины проблем и способы их решения
Дата проведения: 26 июля, пятница
Как произвести впечатление с первого слова
Дата проведения: 27 июля, суббота
Налоговая реформа - 2025 и амнистия по дроблению
Дата проведения: 29 июля, понедельник
Внутригрупповые услуги: изменения в НК РФ, обзор позиций ФНС России и Минфина, судебная практика
Дата проведения: 31 июля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5686. Завтра — последний день сдачи налоговых отчетов в июле: проверьте себя
До 25 июля включительно 2024 года организации и ИП должны успеть сдать отчетность по налогам.
— Кто и как должен применять ПБУ 18/02
Разбираемся, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.
— ПВЗ и маркетплейсы: партнеры или противники
Летом 2023 года были приняты Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), чтобы в рамках саморегулирования стороны могли наладить отношения.
— Как оформить возврат товара, если после его реализации поменялся налоговый режим
Если реализация товара произошла при одной системе налогообложения, а на момент возврата она поменялась, то возникает масса вопросов. Непонятно, как осуществить возврат на ККТ и как отразить в отчетности эту операцию. Рассказываем, как оформить возврат товара в такой ситуации.
🔒 Какие риски несет работа с самозанятыми: первые итоги новых проверок Минтруда. Конспект вебинара с видео и тестированием
Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.
— Цифра дня. Про высшее образование
Большинству работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника.
Блоги компаний
4 способа легального сотрудничества с внештатным персоналом
УСН: что изменится с 2025 года
Штрафы до 300 000 рублей за сбор данных через гугл-формы и другие нюансы ФЗ №152
Модулькасса и Модульбанк дарят три месяца торгового эквайринга с комиссией 0%
Как «Клерк» помогает развивать и продвигать бизнес
Чем отличается касса от эквайринга
Евгений Коваленко: У меня очень большие амбиции
Где найти раздел 2 (4-ФСС) ЕФС-1 за II квартал 2024 года в 1С
Заявление кредитора о банкротстве должника: как подать в Федресурс и в арбитраж?
На что обращать внимание в тарифах РКО при выборе банка
Как ФНС определяет зависимых лиц: основные критерии
🧨 Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал! Собрали разборы, курсы и вебинары, которые помогут составить отчеты без ошибок
15 курсов по ресторанному делу: обучение управлению рестораном
Консультации
Как в 1С 8.3 поменять договор лизинга в списании и поступлении за 1-й квартал?
Районный коэффициент при насчислении аванса
Как считается 1% страховых взносов у ИП на УСН 15%?
Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте в ЕАЭС
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата не указана, , Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 100000 до 120000 ₽, Ростов-на-Дону, Полный день
— Бухгалтер по реализации Зарплата от 55000 ₽, Краснодар, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Как откладывать 200–300 тысяч рублей в месяц, а главное зачем?
Незаконные комиссии: спор ради спора?
🔥 Законодатели озаботились проблемой разделения земельных участков для расчета НДФЛ 🔥
Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
Самые дикие налоговые проблемы, в которые встряли уехавшие из России айтишники в 2024
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/61147 от 01.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61879 от 03.07.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7799@ от 10.07.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/2053@ от 15.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/3694 от 13.02.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/16982 от 23.03.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
Минфин РФ: Письмо № 03-11-03/2/36140 от 23.06.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-5230/2009 от 13.10.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС20-20560 от 28.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/84032 от 29.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
Последние темы форума
— Компенсация за неиспользованный отпуск
— Строительство нового забора КВР и КОСГУ
— Вложения в необоротные активы списать на убытки частями
— Работники иностранцы на патенте
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию