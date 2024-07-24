Утренний бухгалтер № 5686. Завтра — последний день сдачи налоговых отчетов в июле: проверьте себя

Собрали перечень отчетов за полугодие / 2 квартал 2024 года на все случаи: проверьте, все ли вы сдали.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Арбитражный суд: для проверки правомерности вычета НДС налоговая может истребовать штатное расписание.
С 1 августа 2024 года вырастут страховые пенсии.
Эксперт: работник, в том числе директор, может отправиться в служебную командировку на собственном авто.
Минфин: недополученный на работе стандартный вычет можно получить в ИФНС по 3-НДФЛ.
Новые правила валютного контроля: что изменилось с 1 апреля 2024, узнаете здесь.
Роскомнадзор изменит требования к маркировке: в онлайн-трансляциях можно будет не маркировать рекламу.
Количество несовершеннолетних самозанятых выросло в полтора раза.
Верховный суд: деньги должника можно списать с заблокированного счета.
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Разборы законов
— Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни
Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года
В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Компенсация при увольнении. Мини-курс
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.
— Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры
Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.
— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/27740 от 28.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/45080 от 17.05.2024
Минфин РФ: Письмо № от 21.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/46151 от 21.05.2024
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-63709/2020 от 04.08.2020
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-15509/2020 от 18.01.2021
Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-9404/2020 от 16.07.2020
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-5065/2018 от 12.11.2018
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № от 01.02.2022
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-3913/2022 от 06.10.2022
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