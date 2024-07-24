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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5686. Завтра — последний день сдачи налоговых отчетов в июле: проверьте себя

До 25 июля включительно 2024 года организации и ИП должны успеть сдать отчетность по налогам.

Собрали перечень отчетов за полугодие / 2 квартал 2024 года на все случаи: проверьте, все ли вы сдали.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Арбитражный суд: для проверки правомерности вычета НДС налоговая может истребовать штатное расписание.

С 1 августа 2024 года вырастут страховые пенсии.

Эксперт: работник, в том числе директор, может отправиться в служебную командировку на собственном авто.

Минфин: недополученный на работе стандартный вычет можно получить в ИФНС по 3-НДФЛ.

Новые правила валютного контроля: что изменилось с 1 апреля 2024, узнаете здесь.

Роскомнадзор изменит требования к маркировке: в онлайн-трансляциях можно будет не маркировать рекламу.

Количество несовершеннолетних самозанятых выросло в полтора раза.

Верховный суд: деньги должника можно списать с заблокированного счета.

💥Совет от редакции: узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате на вебинаре 25 июля в 15:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни

Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года

В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Компенсация при увольнении. Мини-курс

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.

Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры

Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/27740 от 28.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/45080 от 17.05.2024

Минфин РФ: Письмо № от 21.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/46151 от 21.05.2024

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-63709/2020 от 04.08.2020

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-15509/2020 от 18.01.2021

Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-9404/2020 от 16.07.2020

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-5065/2018 от 12.11.2018

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № от 01.02.2022

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-3913/2022 от 06.10.2022

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День вышел насыщенным - обсуждали скандал вокруг объединения Wildberries и Russ, обсуждали налоговые проверки, приняли в третьем чтении закон по реализации основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Если компания из ЕАЭС продает товары через интернет на территории РФ, ей нужно зарегистрироваться в налоговой и платить НДС в России.

Онлайн-курсы

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НК РФ

❗❗❗ Госдума приняла масштабный закон с множеством изменений и новшеств в налоговой политике 2023-2025

Принятый сегодня ГД в окончательном третьем чтении закон по реализации основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы уточняет законодательство по отдельным налогам и сборам, а также содержит ряд новаций в НК по совершенствованию и упрощению налогового администрирования.

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Финансовый результат большинства российских банков за первое полугодие 2024 оказался хуже, чем в 2023

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