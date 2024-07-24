Утренний бухгалтер № 5686. Завтра — последний день сдачи налоговых отчетов в июле: проверьте себя

— Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни

Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года

В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

— Компенсация при увольнении. Мини-курс

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.

— Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры

Во 2 квартале аванс может быть к доплате, к уменьшению или его может не быть вообще.

— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.