Утренний бухгалтер № 5741. Сотрудник женился или развелся? Сообщите в военкомат

Если у сотрудника изменилось семейное положение, то нужно подавать сведения в военкомат.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Как заполнять документы об операциях с прослеживаемыми товарами, разъясняет ФНС.
Роструд: сотрудник может уволиться, находясь в отпуске без содержания.
Минфин: при продаже двух автомобилей можно применить только один вычет по НДФЛ.
Средний размер пенсионных выплат по старости вырастет на 7,5% — до 24,1 тыс. рублей в 2025 году.
СФР: досрочный выход с больничного по беременности и родам возможен только при добровольном возврате пособия.
💥Совет от редакции: с 2025 года заработают новые правила ведения кассовых операций. На вебинаре 22 октября в 11:00 мск узнаете, какие изменения нас ждут, кого они коснутся и как к ним подготовиться. Записаться.
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Новые способы разблокировки расчетных счетов: инструкция для бухгалтера и руководителя
Блокировка расчетного счета налоговой инспекцией — это коллапс бизнеса. Понятно, что лучше вообще избегать поводов для блокировки, но если беда уже случилась, как разблокировать счет и получить доступ к денежным средствам?
— «Госключ»: что это и как работает
Электронные подписи (ЭП) — ключ к цифровому взаимодействию. Без них затруднены полноценные юридические процессы, подписание договоров, общение в госорганы. Рассказываем про сервис получения ЭП от Минцифры.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Выездная проверка в стенах ИФНС — законно или нет
Теоретически выездная проверка (ВНП) должна проводиться по месту нахождения проверяемого. Но бывает, что ИФНС проводит проверку на своей территории. Можно ли оспорить результаты такой проверки?
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Новости
1 Счетная палата: эффект от налоговой реформы составит 3,6 трлн рублей уже в 2025 году
2 🍴 Для льготы-2025 по НДС в общепите важны доходы и зарплата за 2024 год
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4 При стаже менее 5,5 месяцев выплачивают пропорциональную компенсацию отпуска
5 Вычет НДС можно получить и по счету-фактуре старой формы
6 Для соцвычета по НДФЛ на лечение в 2024 году нужна новая справка
7 Что нужно уметь, чтобы стать главбухом? Онлайн-курсы для карьерного роста бухгалтера по 3 290 рублей
8 Банкам рекомендуют не заключать ипотеку на срок больше 30 лет
9 УК на УСН в 2025 году может пользоваться льготой по НДС, а может от нее отказаться
10 Роспотребнадзор просят ужесточить контроль за косметическими товарами
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12 Суд не прекратит дело, если в протоколе не будет подписи его составителя
13 ❗ Досрочный выход с больничного по беременности и родам возможен только при добровольном возврате пособия
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16 Минцифры предлагает блокировать анонимные спам-звонки
17 В 2025 году пенсия по старости увеличится до 24 тысяч рублей
18 Налоговики могут снять кассу с учета в одностороннем порядке
19 Wildberries запустил бесплатную доставку до двери крупногабаритных товаров
20 🚗🚗 При продаже двух автомобилей можно применить только один вычет по НДФЛ
21 Свободную экономическую зону распространили на приграничные регионы РФ
22 Промсвязьбанк начал вести трансграничные расчеты с любыми странами
23 Можно уволиться, будучи в отпуске без содержания: пример
24 Средний доход селлера на всех универсальных площадках составляет 3,6 млн рублей
25 Оплату за ремонт обуви можно принимать без ККТ
26 ФНС объяснила, как заполнять документы об операциях с прослеживаемыми товарами
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30 🚎 Оплата проезда сотрудников от дома до работы облагается НДФЛ и взносами
31 О браке и разводе сотрудников надо сообщать в военкомат
32 💲 Предприниматели просят признать безнадежной задолженность, которая появилась из-за санкций. Мнение эксперта
🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
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Мероприятия
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Дата проведения: 9 октября, среда
Культура ест стратегию на завтрак
Дата проведения: 9 октября, среда
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС
Дата проведения: 9 октября, среда
Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете
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Дата проведения: 10 октября, четверг
Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД
Дата проведения: 10 октября, четверг
Статьи
— Уведомление об изменении условий трудового договора: рекомендации по оформлению и образец
Заключив трудовой договор (ТД) с работником, в дальнейшем может потребоваться его изменение. В общем случае такие поправки вносятся соглашением сторон договора. Однако в отдельных ситуациях работодатель вправе внести корректировки в ТД без согласия работника. Тогда возникает необходимость направить сотруднику уведомление. Более того, закон обязывает это сделать в определенный срок.
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Все компании и ИП на УСН с выручкой в 2024 году свыше 60 млн рублей, в 2025 году будут платить НДС.
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В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.
— Когда скидки и премии для покупателей могут уменьшать базу по налогу на прибыль
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Нередко субподрядчики хотят привлечь для исполнения обязательств по договору других лиц. Это можно сделать, но при условии, что в договоре не регламентировано личное выполнение обязательств самим субподрядчиком.
— Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя
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Коллеги, это нововведение касается всех! И организаций и ИП! Поэтому не проходите мимо, скорее читайте этот материал. Расскажем почему вводится новый регистрационный номер, где его взять, с какой даты применять и куда внести в 1С:Бухгалтерию предприятия ред. 3.0 и в 1С: ЗУП ред. 3.1.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/74345 от 08.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За унаследованный автомобиль налог будет только с даты его госрегистрации
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92614 от 25.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🚎 Оплата проезда сотрудников от дома до работы облагается НДФЛ и взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/16419 от 26.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🚎 Оплата проезда сотрудников от дома до работы облагается НДФЛ и взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/74581 от 08.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80739 от 27.08.2024
Конституционный Суд РФ: Обзор практики № от 18.11.2022
Минтруд РФ: Письмо № 16-5/ООГ-1570 от 23.08.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11284@ от 03.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/79891 от 23.08.2024
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