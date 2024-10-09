Утренний бухгалтер № 5741. Сотрудник женился или развелся? Сообщите в военкомат

Если у сотрудника изменилось семейное положение, то нужно подавать сведения в военкомат.

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Как заполнять документы об операциях с прослеживаемыми товарами, разъясняет ФНС.

Роструд: сотрудник может уволиться, находясь в отпуске без содержания.

Минфин: при продаже двух автомобилей можно применить только один вычет по НДФЛ.

Средний размер пенсионных выплат по старости вырастет на 7,5% — до 24,1 тыс. рублей в 2025 году.

СФР: досрочный выход с больничного по беременности и родам возможен только при добровольном возврате пособия.

💥Совет от редакции: с 2025 года заработают новые правила ведения кассовых операций. На вебинаре 22 октября в 11:00 мск узнаете, какие изменения нас ждут, кого они коснутся и как к ним подготовиться. Записаться.