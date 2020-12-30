В новый год – с государственной поддержкой и… «дамским капризом»

В последние дни уходящего года хочется говорить о чем-нибудь приятном. Например, о поддержке. Тем более, что законодатели продемонстрировали буквально аттракцион невиданной щедрости. Судите сами. Около 5 млрд. руб. получат от государства производители хлеба и муки. Более 15 трлн руб. до 2024 года будет потрачено на снижение бедности в два раза. Вероятно, именно эти выплаты имела в виду г-жа Голикова, когда спрогнозировала, что к 2030 году число бедных должно уменьшиться в два раза.
Бизнес с удивлением узнал, что ему оказывают консультационную поддержку буквально круглые сутки. Но это уже издержки, как говорится, чрезмерного рвения — большое дело без приписок у нас сложно представить.
Чиновники обещают поддержку пожилым. Вот только не со стороны государства. Помогать престарелым родителям обяжут их детей, во всяком случае такой проект внесен в Госдуму. Дети будут отчислять 2% от зарплаты и получат вычет по НДФЛ. Здесь больше вопросов, чем ответов, включая технические и нравственные. Разумеется, решить, кто и как будет делать подобные перечисления, несложно. Но, согласитесь, для большинства людей как-то странно помогать родителям по принуждению государства.
Получат поддержку и российские женщины: будет уточнен список профессий, где им будет запрещено работать. Есть надежда, что в наступающий год Быка поговорка «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик» потеряет свою актуальность.
И коль уж женщин планируется освободить от физически тяжелых работ, в качестве сегодняшнего рецепта предлагаем салат «Дамский каприз».
Нам понадобится куриное мясо — 200 гр., сыр — 100 гр., чернослив — 50 гр., яйца — 2 шт., морковь — 2 шт., киви — 2 шт., гранат — 1 шт., майонез, соль. Мясо, яйца, морковь отварить. Мелко нарезать куриное мясо и выложить на блюдо вокруг стакана. Нанести на слой мяса майонезную сетку. Далее выкладываем слоями ингредиенты: мелко нашинкованный чернослив, мелко нашинкованные яйца, тертую морковь, тертый сыр. Сверху каждого слоя добавлять немного майонеза. Слой сыра хорошо промазать майонезом и выложить на него тонкие ломтики киви. Убрать стакан и украсить зернами граната. Дайте салату настояться в холодильнике 1 час и подавайте к праздничному столу.
Для тех, кто не успел или пропустил самые важные новости прошлой недели, они в нашем дайджесте.
Спасение утопающих...
— Путин заявил, что правительство работает над тем, как еще поддержать малый бизнес
— Путин поручил освободить организации культуры от авансовых платежей по налогу на прибыль
— Для МСП планируют выдавать до 700 млрд руб. кредитов со сниженной ставкой
Спрашивали — отвечаем...
— Сколько ИП должен хранить документы после прекращения деятельности?
— Какие подводные камни ожидают бухгалтера с иностранным работником?
— Как правильно оформить переход с совместительства на основное место работы? Через увольнение?
Новости из ИФНС
— Расчет по страховым взносам за 2020 год представляется по новой форме
— Заявление на патент можно отправлять по новой рекомендованной форме
— Изменится бланк решения о блокировке счета налоговиками. Из-за новых сроков по несданным отчетам
Внимание!
— Чтобы стать плательщиком НПД с 1 января, надо зарегистрироваться в этот день. Можно прямо под бой курантов
— Весь малый бизнес должен отчитаться в статистику до 1 апреля 2021 года. ИП тоже
— Поменяется форма заявления в ИФНС на получение вычета по НДФЛ у работодателя
— Меняется формула добровольных взносов в ФСС для ИП. Некоторые будут платить больше
— Прямые выплаты из ФСС для всей страны начнутся с 2021 года: закон, который вы ждали, а мы еле-еле нашли
— Временные правила расчета больничных из МРОТ сделали постоянными
— Не забудьте сменить систему налогообложения в кассовых чеках после отмены ЕНВД
— Новые правила выплаты детских пособий снова меняют. Некоторым будут давать пособие на рождение без справки ф.24
— Меняются правила выплаты детских пособий
— 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2020 год
— В Петербурге приняли новый закон по ПСН и продлили налоговые каникулы для предпринимателей
— Статистическую отчетность нельзя будет сдавать в бумажном виде
— Фонд социального страхования предупреждает о смене банковских счетов для уплаты взносов
Узнайте, как...
— будет выплачиваться пенсия за январь, рассказали в ПФР
— изменить адрес электронной почты в ЕГРЮЛ
— продать квартиру и получить огромный штраф за нарушение валютного законодательства
УУППССС...
— Мэрия Москвы потратила более 214 млн рублей на систему с распознаванием лиц на остановках
— 20 % малоимущих не получают от государства никакую соцподдержку
— Не менее 150 млрд рублей получили в этом году кибермошенники с доверчивых россиян
Не может не радовать
-Родители 13,5 миллионов уже получили по 5 000 рублей
— Упрощают порядок получения в ПФР пособия до 3 лет на второго ребенка
— Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита
А что? А вдруг?
— Обязательная индексация зарплаты в 2021 году: разбираемся, где ложь, а где правда
— В следующем году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум, по словам Голиковой
— Возможен демонтаж системы пенсионных накоплений
О как!
— Пьяный налоговик сам попал в полицию, когда пришел закрывать ночной бар
— Некоторые контрольные мероприятия ФНС можно будет обжаловать через портал госуслуг. Но это не решения по проверкам
— Несмотря на коронакризис зарплаты россиян растут
— Сдать бухотчетность за 2020 год в бумажном виде не получится
— Вместо освобождения пенсионеров от НДС на продукты, предлагают дополнительные выплаты
Понемногу о разном...
— Для назначения пособия по уходу за вторым ребенком по-прежнему нужны документы на первого ребенка
— С 1 января вступят в силу новые правила «сельской ипотеки»
— Опубликованы рекомендации аудиторам по проведению проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год
— У ИП на ПСН торговля обувью, мехом и лекарствами облагается по другому режиму налогообложения
— Наследникам можно продать квартиру без НДФЛ спустя 3 года со дня смерти бывшего владельца
— Главбух может уволиться даже во время отпуска: разъяснения Минтруда
— Разные виды маркированных товаров теперь можно оформлять одной накладной
Без комментариев
— Что ждет туризм в следующем году. Интересный прогноз
— Интересная аналитика по спросу россиян на кредиты, ипотеку и страхование в 2020 году
До чего дошел прогресс!
— Кибермошенники теперь обманывают по-новогоднему
— Сбер получил право стать разработчиком государственной цифровой платформы
— Россия заняла третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения
— Голосовой бот Сбера все больше заменяет людей. И не задает лишних вопросов
Не наступаем на чужие грабли!
— Может ли ИП на ОСНО принять к вычету НДС с покупки оборудования, используемого в работе? С 2021 года хочет перейти на УСН
— Компания слетит с УСН, если ей произведут оплату. А контрагент — бюджетная организация, хотят оплатить до 31 декабря
— Патент на следующий год выдали с левым адресом. Цифровизация полным ходом?
— Бесконечно можно спрашивать, состоит ли в трудовых отношениях единственный участник и директор в ООО
— Фирме на ОСНО блокируют счета из-за несданной декларации по УСН. И другие гримасы цифровизации
— Из ПФР приходят странные письма? Не они такие, программа такая