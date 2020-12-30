В новый год – с государственной поддержкой и… «дамским капризом»

В последние дни уходящего года хочется говорить о чем-нибудь приятном. Например, о поддержке. Тем более, что законодатели продемонстрировали буквально аттракцион невиданной щедрости. Судите сами. Около 5 млрд. руб. получат от государства производители хлеба и муки. Более 15 трлн руб. до 2024 года будет потрачено на снижение бедности в два раза. Вероятно, именно эти выплаты имела в виду г-жа Голикова, когда спрогнозировала, что к 2030 году число бедных должно уменьшиться в два раза.

Бизнес с удивлением узнал, что ему оказывают консультационную поддержку буквально круглые сутки. Но это уже издержки, как говорится, чрезмерного рвения — большое дело без приписок у нас сложно представить.

Чиновники обещают поддержку пожилым. Вот только не со стороны государства. Помогать престарелым родителям обяжут их детей, во всяком случае такой проект внесен в Госдуму. Дети будут отчислять 2% от зарплаты и получат вычет по НДФЛ. Здесь больше вопросов, чем ответов, включая технические и нравственные. Разумеется, решить, кто и как будет делать подобные перечисления, несложно. Но, согласитесь, для большинства людей как-то странно помогать родителям по принуждению государства.

Получат поддержку и российские женщины: будет уточнен список профессий, где им будет запрещено работать. Есть надежда, что в наступающий год Быка поговорка «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик» потеряет свою актуальность.

И коль уж женщин планируется освободить от физически тяжелых работ, в качестве сегодняшнего рецепта предлагаем салат «Дамский каприз».

Нам понадобится куриное мясо — 200 гр., сыр — 100 гр., чернослив — 50 гр., яйца — 2 шт., морковь — 2 шт., киви — 2 шт., гранат — 1 шт., майонез, соль. Мясо, яйца, морковь отварить. Мелко нарезать куриное мясо и выложить на блюдо вокруг стакана. Нанести на слой мяса майонезную сетку. Далее выкладываем слоями ингредиенты: мелко нашинкованный чернослив, мелко нашинкованные яйца, тертую морковь, тертый сыр. Сверху каждого слоя добавлять немного майонеза. Слой сыра хорошо промазать майонезом и выложить на него тонкие ломтики киви. Убрать стакан и украсить зернами граната. Дайте салату настояться в холодильнике 1 час и подавайте к праздничному столу.

Для тех, кто не успел или пропустил самые важные новости прошлой недели, они в нашем дайджесте.

Спасение утопающих...

— Путин заявил, что правительство работает над тем, как еще поддержать малый бизнес

— Путин поручил освободить организации культуры от авансовых платежей по налогу на прибыль

— Для МСП планируют выдавать до 700 млрд руб. кредитов со сниженной ставкой

Спрашивали — отвечаем...

— Сколько ИП должен хранить документы после прекращения деятельности?

— Какие подводные камни ожидают бухгалтера с иностранным работником?

— Как правильно оформить переход с совместительства на основное место работы? Через увольнение?

Новости из ИФНС

— Расчет по страховым взносам за 2020 год представляется по новой форме

— Заявление на патент можно отправлять по новой рекомендованной форме

— Изменится бланк решения о блокировке счета налоговиками. Из-за новых сроков по несданным отчетам

Внимание!

— Чтобы стать плательщиком НПД с 1 января, надо зарегистрироваться в этот день. Можно прямо под бой курантов

— Весь малый бизнес должен отчитаться в статистику до 1 апреля 2021 года. ИП тоже

— Поменяется форма заявления в ИФНС на получение вычета по НДФЛ у работодателя

— Меняется формула добровольных взносов в ФСС для ИП. Некоторые будут платить больше

— Прямые выплаты из ФСС для всей страны начнутся с 2021 года: закон, который вы ждали, а мы еле-еле нашли

— Временные правила расчета больничных из МРОТ сделали постоянными

— Не забудьте сменить систему налогообложения в кассовых чеках после отмены ЕНВД

— Новые правила выплаты детских пособий снова меняют. Некоторым будут давать пособие на рождение без справки ф.24

— Меняются правила выплаты детских пособий

— 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2020 год

— В Петербурге приняли новый закон по ПСН и продлили налоговые каникулы для предпринимателей

— Статистическую отчетность нельзя будет сдавать в бумажном виде

— Фонд социального страхования предупреждает о смене банковских счетов для уплаты взносов

Узнайте, как...

— будет выплачиваться пенсия за январь, рассказали в ПФР

— изменить адрес электронной почты в ЕГРЮЛ

— продать квартиру и получить огромный штраф за нарушение валютного законодательства

УУППССС...

— Мэрия Москвы потратила более 214 млн рублей на систему с распознаванием лиц на остановках

— 20 % малоимущих не получают от государства никакую соцподдержку

— Не менее 150 млрд рублей получили в этом году кибермошенники с доверчивых россиян

Не может не радовать

-Родители 13,5 миллионов уже получили по 5 000 рублей

— Упрощают порядок получения в ПФР пособия до 3 лет на второго ребенка

— Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита

А что? А вдруг?

— Обязательная индексация зарплаты в 2021 году: разбираемся, где ложь, а где правда

— В следующем году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум, по словам Голиковой

— Возможен демонтаж системы пенсионных накоплений

О как!

— Пьяный налоговик сам попал в полицию, когда пришел закрывать ночной бар

— Некоторые контрольные мероприятия ФНС можно будет обжаловать через портал госуслуг. Но это не решения по проверкам

— Несмотря на коронакризис зарплаты россиян растут

— Сдать бухотчетность за 2020 год в бумажном виде не получится

— Вместо освобождения пенсионеров от НДС на продукты, предлагают дополнительные выплаты

Понемногу о разном...

— Для назначения пособия по уходу за вторым ребенком по-прежнему нужны документы на первого ребенка

— С 1 января вступят в силу новые правила «сельской ипотеки»

— Опубликованы рекомендации аудиторам по проведению проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

— У ИП на ПСН торговля обувью, мехом и лекарствами облагается по другому режиму налогообложения

— Наследникам можно продать квартиру без НДФЛ спустя 3 года со дня смерти бывшего владельца

— Главбух может уволиться даже во время отпуска: разъяснения Минтруда

— Разные виды маркированных товаров теперь можно оформлять одной накладной

Без комментариев

— Что ждет туризм в следующем году. Интересный прогноз

— Интересная аналитика по спросу россиян на кредиты, ипотеку и страхование в 2020 году

До чего дошел прогресс!

— Кибермошенники теперь обманывают по-новогоднему

— Сбер получил право стать разработчиком государственной цифровой платформы

— Россия заняла третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения

— Голосовой бот Сбера все больше заменяет людей. И не задает лишних вопросов

Не наступаем на чужие грабли!

— Может ли ИП на ОСНО принять к вычету НДС с покупки оборудования, используемого в работе? С 2021 года хочет перейти на УСН

— Компания слетит с УСН, если ей произведут оплату. А контрагент — бюджетная организация, хотят оплатить до 31 декабря

— Патент на следующий год выдали с левым адресом. Цифровизация полным ходом?

— Бесконечно можно спрашивать, состоит ли в трудовых отношениях единственный участник и директор в ООО

— Фирме на ОСНО блокируют счета из-за несданной декларации по УСН. И другие гримасы цифровизации

— Из ПФР приходят странные письма? Не они такие, программа такая