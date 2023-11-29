Сроки сдачи декларации по УСН, новости про ЕФС-1, предупреждения и советы от ФНС, платежки для уплаты фиксированных взносов ИП

Вы давно ходили к гадалке? Что, вообще никогда не были? Это вы напрасно. Самое время заглянуть к какой-нить ясновидящей Марфе, чтобы узнать, что будет и чем сердце успокоить.
И нет в этом ничего зазорного: вот и предприниматели стали обращаться к финансовым тарологам за советами. Однако мы предлагаем идти в ногу со временем. Как, например, «Сбер», который научил искусственный интеллект предсказывать выручку малого бизнеса.
В правительстве опять же предлагают выдавать субсидии только тем компаниям, которые применяют технологии искусственного интеллекта.
А депутаты предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов. Тоже своего рода прорицание. Словом, дело предсказателей живет и процветает, только с учетом современных технологий.
Мы не сильны в предсказаниях, но кое-что предвидеть можем. Например, что совсем скоро, оглянуться не успеете, как наступит период сдачи годовой отчетности. И тут услуги специалистов, которые помогут разобраться с вопросами по работе 1С и ведению бухучета будут очень кстати, даже к гадалке не ходи. Поэтому заходите к нам, давайте знакомиться и партнерствовать. 😊
А пока предлагаем узнать самые актуальное новости недели из нашего дайджеста. И протестировать рецепт «денежных» пирожков с капустой (как раз в тему предсказаний).
Ну, что, поехали!
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ФНС информирует, предупреждает и советует
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Как учитывать страховые взносы при совмещении УСН и ПСН: совет от налоговиков
Новости для ИП
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Чтобы применять патент с 1 января, ИП надо подать заявление до 15 декабря: таблица с кодами объекта
Скандал вокруг больничных ИП: выплаты беременным отменять не будут
Про воинский учет
Воинский учет: что делать, если не встали на учет до 1 октября
Что надо сделать по воинскому учету до конца года. Забирайте чек-лист
Обращаем внимание
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Вышли разъяснения для сотрудников с детьми-инвалидами: допвыходные будут только в рабочие дни
Узнайте, …
… как электронный чек из «Моего налога» передать заказчику: два способа
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Про 1С
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Какие управленческие отчеты можно сформировать в 1С:Бухгалтерия 8.3
Для информации
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Излишнее уменьшение налога по ПСН на взносы пересчитают. Форма для пересчета уже готова
За оформление пособий на Госуслугах предлагают повысить размер выплат
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Итак, для приготовления «денежных» пирожков с капустой нам потребуется: для теста — 50 гр. сливочного масла, 150 гр. сметаны 15%, соль, 3 щепотки сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 220 гр. пшеничной муки; для начинки — капуста белокочанная 300 гр., лук 1 шт., морковь 1 шт., по 1 ст. л. сливочного и растительного масла. И 1 яйцо для смазывания.
Вначале приготовим начинку. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить еще минуты 3. Капусту нашинковать, (некоторые предпочитают «стричь» капусту ножницами, отсюда и название пирожков), слегка перетереть с солью и выложить на сковороду. Перемешать, добавить немного воды и тушить под крышкой до мягкости капусты и выпаривания лишней воды. Дайте начинке полностью остыть.
Духовку включите на 200°C. Для теста смешайте муку с разрыхлителем и солью. Просейте. Мягкое масло смешать со сметаной и сахаром. Частями вводить муку, вначале перемешивая ложкой, затем руками быстро замешивая мягкое тесто.
Тесто разделите на 16 кусочков, каждый раскатайте в лепешечку, выложите начинку и сформируйте пирожки. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут.
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