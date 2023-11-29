Сроки сдачи декларации по УСН, новости про ЕФС-1, предупреждения и советы от ФНС, платежки для уплаты фиксированных взносов ИП

Вы давно ходили к гадалке? Что, вообще никогда не были? Это вы напрасно. Самое время заглянуть к какой-нить ясновидящей Марфе, чтобы узнать, что будет и чем сердце успокоить.

И нет в этом ничего зазорного: вот и предприниматели стали обращаться к финансовым тарологам за советами. Однако мы предлагаем идти в ногу со временем. Как, например, «Сбер», который научил искусственный интеллект предсказывать выручку малого бизнеса.

В правительстве опять же предлагают выдавать субсидии только тем компаниям, которые применяют технологии искусственного интеллекта.

А депутаты предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов. Тоже своего рода прорицание. Словом, дело предсказателей живет и процветает, только с учетом современных технологий.

Мы не сильны в предсказаниях, но кое-что предвидеть можем. Например, что совсем скоро, оглянуться не успеете, как наступит период сдачи годовой отчетности. И тут услуги специалистов, которые помогут разобраться с вопросами по работе 1С и ведению бухучета будут очень кстати, даже к гадалке не ходи. Поэтому заходите к нам, давайте знакомиться и партнерствовать. 😊

А пока предлагаем узнать самые актуальное новости недели из нашего дайджеста. И протестировать рецепт «денежных» пирожков с капустой (как раз в тему предсказаний).

Ну, что, поехали!

Важно

Про ЕФС-1

Из первых рук

ФНС информирует, предупреждает и советует

Новости для ИП

Про воинский учет

Обращаем внимание

Узнайте, …

Про 1С

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

О как!

УПС

Ну да?!

Итак, для приготовления «денежных» пирожков с капустой нам потребуется: для теста — 50 гр. сливочного масла, 150 гр. сметаны 15%, соль, 3 щепотки сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 220 гр. пшеничной муки; для начинки — капуста белокочанная 300 гр., лук 1 шт., морковь 1 шт., по 1 ст. л. сливочного и растительного масла. И 1 яйцо для смазывания. Вначале приготовим начинку. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить еще минуты 3. Капусту нашинковать, (некоторые предпочитают «стричь» капусту ножницами, отсюда и название пирожков), слегка перетереть с солью и выложить на сковороду. Перемешать, добавить немного воды и тушить под крышкой до мягкости капусты и выпаривания лишней воды. Дайте начинке полностью остыть. Духовку включите на 200°C. Для теста смешайте муку с разрыхлителем и солью. Просейте. Мягкое масло смешать со сметаной и сахаром. Частями вводить муку, вначале перемешивая ложкой, затем руками быстро замешивая мягкое тесто. Тесто разделите на 16 кусочков, каждый раскатайте в лепешечку, выложите начинку и сформируйте пирожки. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут.

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654