«Утренний бухгалтер». Вводят новые детские пособия. Налоговики трясут нотариусов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новые пособия на детей с 8 до 16 лет начнут считать с 1 апреля.

Бизнес получит послабления по имущественным налогам, но речь про компании и ИП, которые перейдут на новую автоматическую упрощенку.

Налоговики стали трясти нотариусов: требуют среднеотраслевую зарплату.

А еще заставляют открывать расчетный счет директора фирмы-нулевки.

Учимся работать с самозанятыми правильно: бухгалтеры часто забывают важные нюансы, а потом в компанию приходят налоговики. Ловите важный бесплатный вебинар на эту тему.

Бизнес уже начинает ощущать на себе последствия кризиса. Шоковый период прошел, пора действовать. Вот что надо сделать прямо сейчас: оценить, насколько может пострадать именно ваша компания;

изучить меры господдержки, на которые вы можете рассчитывать;

сопоставить ограничения с теми новшествами в законе, которые нужно ввести в работу в этом году. Как, например, считать зарплату в условиях санкционных ограничений? На какие гарантии и компенсации можете рассчитывать вы и ваши сотрудники? Подробно обсудим на вебинаре «Расчет заработной платы в условиях санкционных ограничений. НДФЛ, страховые взносы, пособия — главные изменения 2022 года» от ОМКЦ 22 марта. Начало: 10:00 мск. ​​​​​​​Можно посетить как очно, так и онлайн. Записаться

Новости

События

Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году

Дата проведения: 24 марта, четверг

Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)

Дата проведения: 24 марта, четверг

СТД-Р: как правильно составлять практикум в 1С

Дата проведения: 24 марта, четверг

Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему

Дата проведения: 23 марта, среда

Ограничение размеров иностранных вкладов в уставный капитал

Дата проведения: 23 марта, среда

Как правильно купить готовый бизнес в 2022: 9 ошибок, которые важно избежать

Дата проведения: 23 марта, среда

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022

Дата проведения: 23 марта, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 22 марта, вторник

Хватит считать убытки. Продажи 2022: как взять рынок в кризис. Инструменты руководителя для роста бизнеса

Дата проведения: 22 марта, вторник

Антикризисный вебинар. Как взыскать зависшую дебиторку в кризис

Дата проведения: 22 марта, вторник

Статьи

— Открывать ли сейчас вклад в юанях?

Из-за валютных ограничений доллары и евро оказались в дефиците, поэтому многие вкладчики начали интересоваться вложениями в другие иностранные валюты, главным образом в китайские юани. Недавно вклад в юанях запустил ВТБ, другие крупные игроки тоже заявляли, что рассматривают возможность привлекать вклады в этой валюте. Расскажем, стоит ли сейчас открывать вклад и где его можно открыть.

— «Утренний бухгалтер». Налоговики интересуются, почему бизнес платит мало налогов

Бухгалтеры делятся очередными абсурдными требованиями.

— Как ИП на УСН отслеживать остаточную стоимость ОС

Этот вопрос актуален для тех ИП, которые пользуются своим правом не вести бухучет. Но отслеживать остаточную стоимость ОС в целях применения УСН им необходимо, чтобы работать на спецрежиме. Для этого Минфин рекомендует применять нормы ФСБУ 6/2020.

— Покупатель смог вернуть задаток в банкротных торгах из-за «уголовного» лота

Когда финансовый управляющий организует торги имущества гражданина-банкрота, он обязан максимально проинформировать покупателя об особенностях «товара»: что продается, по какой цене, есть ли у актива какие-либо обременения. Нередко финансовые управляющие утаивают ключевую информацию об имуществе, например, про уголовный арест. При это отказывают в возврате задатка. ВС встал на сторону покупателя в таком споре и на этом поставил точку.

— Почему квартиры в России дорожают даже в экономический кризис?

Мы уже видели такую ситуацию в 2020 году, когда на фоне падения курса рубля и снижения темпов экономического роста жилье дорожало. И вот опять. А вот и четыре основные причины.

🔒 Антикризис. Маркировку некоторых товаров перенесут на другие сроки

Санкционные ограничения больно бьют по экономике, и это отражается на всем, в том числе и на маркировке товаров. Разберем подробно, какие заявления по этому поводу уже сделал Минпромторг и чего ждать бизнесу.

— Как взыскать с ПФР деньги, потерянные из-за не поданного вовремя заявления на пенсию

Приведем ситуацию, которая многим знакома не понаслышке. Гражданин узнал, что вот уже несколько лет ему должны были платить пенсию — но ПФР отказался вернуть ему деньги за все пропущенное время, поскольку тот раньше не обращался за назначением пенсионной выплаты. Разберем, как сейчас разрешаются такие ситуации в судах и как можно взыскать с ПФР деньги, потерянные из-за не поданного вовремя заявления.

— Как по закону сократить штат, ввести простой или начать процедуру закрытия

Текущая ситуация требует от работодателей оперативных решений по снижению затрат. Как всегда, большая часть задач ляжет на плечи HR. Это понятно, фонд оплаты труда — одна из основных статей расходов. Что делать из-за неопределенности, снижения объемов, приостановки деятельности и других рисков?

— Цитата дня. Ты дефицит видишь? А его и нет

Сначала бухгалтеры пожаловались, что становится все труднее достать чековую ленту, потом на проблему откликнулись даже налоговики: сказали, что пока не будут штрафовать за отсутствие бумажного чека. Но в Минпромторге никакого дефицита не видят.

— «Ночной бухгалтер». Налоговиков интересует, на что вы тратите деньги

Мытарей все больше интересуют физлица, причем особенно они отслеживают большие расходы: куда и на что вы тратите деньги.

🔒 Договор аренды: на что обратить внимание бухгалтеру

Организация заключила договор аренды недвижимости. Разберемся, на что надо обратить внимание бухгалтеру.

— По каким кредитам физлица и ИП могут получить каникулы в рамках антисанкционной поддержки? Все как во время пандемии коронавируса

Кредитные каникулы, предоставляемые как мера антисанкционной поддержки бизнеса и населения, аналогичны тем, которые предоставлялись во время пандемии коронавируса.

— Правительство отменило плановые проверки бизнеса в 2022 году. Как это будет работать

Разбираем Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/11673 от 18.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При реализации прав на программы можно применять НПД

Минфин РФ: Письмо № 20-21/023902@ от 02.03.2022

Обсуждаемые темы форума

— Правильно оформить сделку

— Отмена выдачи чека ККМ

— Посоветуйте книгу про практические особенности функционирования ООО в России

— Электронная отчетность, как уйти от СБИСа, который выгоняет в онлайн версию с 2022

— Оформление генерального директора

— Переоценка ОС

— Договор подряда

— Акты от самозанятых

— Отчет перед акционерами

— Предоставление отчетности в ГИР БО

— Конвертация 80% валютной выручки

— Санкции — меры поддержки бизнеса от государства

— Покупатель возвращает товар

— Реализация по ставке 0% НДС, налоговая база, предоплата в 1С

— Повторный уход в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет

— Фсбу 25

— Займы иностранной оргнизации

— Перевод валюты в другую страну супруге

— Вопрос по льготам IT-компаний 2022