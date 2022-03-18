«Утренний бухгалтер». Вводят новые детские пособия. Налоговики трясут нотариусов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Новые пособия на детей с 8 до 16 лет начнут считать с 1 апреля.
Бизнес получит послабления по имущественным налогам, но речь про компании и ИП, которые перейдут на новую автоматическую упрощенку.
Налоговики стали трясти нотариусов: требуют среднеотраслевую зарплату.
А еще заставляют открывать расчетный счет директора фирмы-нулевки.
Учимся работать с самозанятыми правильно: бухгалтеры часто забывают важные нюансы, а потом в компанию приходят налоговики. Ловите важный бесплатный вебинар на эту тему.
Бизнес уже начинает ощущать на себе последствия кризиса. Шоковый период прошел, пора действовать.
Вот что надо сделать прямо сейчас:
- оценить, насколько может пострадать именно ваша компания;
- изучить меры господдержки, на которые вы можете рассчитывать;
- сопоставить ограничения с теми новшествами в законе, которые нужно ввести в работу в этом году.
Как, например, считать зарплату в условиях санкционных ограничений? На какие гарантии и компенсации можете рассчитывать вы и ваши сотрудники?
Подробно обсудим на вебинаре «Расчет заработной платы в условиях санкционных ограничений. НДФЛ, страховые взносы, пособия — главные изменения 2022 года» от ОМКЦ 22 марта.
Начало: 10:00 мск. Можно посетить как очно, так и онлайн.
Новости
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- Для безработных создадут 400 тысяч временных вакансий
- С 1 апреля будут платить пособие на детей с 8 до 16 лет
- Спрос на покупку золота вырос в 30 раз
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- ВТБ переведет иностранные акции своих клиентов к другим брокерам
- По экономическим статьям могут объявить амнистию
- Список регионов, где отменили масочный режим
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События
Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году
Дата проведения: 24 марта, четверг
Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)
Дата проведения: 24 марта, четверг
СТД-Р: как правильно составлять практикум в 1С
Дата проведения: 24 марта, четверг
Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему
Дата проведения: 23 марта, среда
Ограничение размеров иностранных вкладов в уставный капитал
Дата проведения: 23 марта, среда
Как правильно купить готовый бизнес в 2022: 9 ошибок, которые важно избежать
Дата проведения: 23 марта, среда
Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022
Дата проведения: 23 марта, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 22 марта, вторник
Хватит считать убытки. Продажи 2022: как взять рынок в кризис. Инструменты руководителя для роста бизнеса
Дата проведения: 22 марта, вторник
Антикризисный вебинар. Как взыскать зависшую дебиторку в кризис
Дата проведения: 22 марта, вторник
Статьи
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/11673 от 18.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При реализации прав на программы можно применять НПД
Минфин РФ: Письмо № 20-21/023902@ от 02.03.2022
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