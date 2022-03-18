Новые коды в платежках, электронная подпись ИП, отмена плановых проверок, блокировка счетов — все важное в одном месте

Такого объема информации, как в последние недели, на нас не обваливалось, возможно, еще никогда. Ниагарский водопад в сравнении с этим просто маленький ручеек. Поэтому мы постарались максимально структурировать самое важное за неделю. Сегодня не будем расходовать ваше внимание на дополнительную информацию, как делаем это обычно — время такое, что отвлекаться некогда.

Но от еще одной своей обычной фишки отказаться не готовы. Поскольку на смену Макдоналдсу никто еще не пришел, мы предлагаем приготовить картофель, запеченный с грибами и специями.

Понадобится картофель — 500 гр., 300 гр. шампиньонов, 4 ст.л. растительного масла, а также по вкусу специи — сушеный розмарин, перец черный молотый, соль, паприка красная молотая, сушеный чеснок. Картофель вымыть, очистить, нарезать тонкими слайсами. Удобнее это делать овощерезкой — слайсы должны быть тонкими. Шампиньоны вымыть и тоже нарезать слайсами. В растительное масло добавить специи и перемешать. Половиной смеси масла и специй полить картошку, чтобы масло покрыло все кусочки. Форму для запекания смазать растительным маслом. Уложить слайсы картофеля и грибов внахлест вертикально, чередуя ряды. Второй половиной смеси масла со специями смазать верх блюда. Накрыть фольгой и запекать в духовке, разогретой до 180°C, до готовности, в среднем около 1 часа (зависит от размера формы).

На сытый желудок и новости воспринимаются лучше.

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Лайфхаки — берем на вооружение

Обращаем внимание

Расскажем, как...

Благие намерения

УПС....

Для информации

О как!

И о хорошем

О бухгалтере и для бухгалтера