Новые коды в платежках, электронная подпись ИП, отмена плановых проверок, блокировка счетов — все важное в одном месте

Такого объема информации, как в последние недели, на нас не обваливалось, возможно, еще никогда. Ниагарский водопад в сравнении с этим просто маленький ручеек. Поэтому мы постарались максимально структурировать самое важное за неделю. Сегодня не будем расходовать ваше внимание на дополнительную информацию, как делаем это обычно — время такое, что отвлекаться некогда.
Но от еще одной своей обычной фишки отказаться не готовы. Поскольку на смену Макдоналдсу никто еще не пришел, мы предлагаем приготовить картофель, запеченный с грибами и специями.
Понадобится картофель — 500 гр., 300 гр. шампиньонов, 4 ст.л. растительного масла, а также по вкусу специи — сушеный розмарин, перец черный молотый, соль, паприка красная молотая, сушеный чеснок. Картофель вымыть, очистить, нарезать тонкими слайсами. Удобнее это делать овощерезкой — слайсы должны быть тонкими. Шампиньоны вымыть и тоже нарезать слайсами.
В растительное масло добавить специи и перемешать. Половиной смеси масла и специй полить картошку, чтобы масло покрыло все кусочки. Форму для запекания смазать растительным маслом. Уложить слайсы картофеля и грибов внахлест вертикально, чередуя ряды. Второй половиной смеси масла со специями смазать верх блюда. Накрыть фольгой и запекать в духовке, разогретой до 180°C, до готовности, в среднем около 1 часа (зависит от размера формы).
На сытый желудок и новости воспринимаются лучше.
Важно!
- ЭЦП предпринимателя нельзя одновременно применять в нескольких торговых точках.
- Бухгалтеры будут указывать в платежках новые коды.
- Плановые проверки бизнеса отменяются до конца 2022 года.
- Организациям снизили пени за позднюю уплату налогов.
- Налоговики все равно смогут блокировать счета, несмотря на мораторий.
- Отменили коэффициенты 1,1 и 2 для транспортного налога.
- За ИП без работников не надо сдавать нулевую 6-НДФЛ.
- Налоговики временно отменили проверки по валютному законодательству.
- Лицензии автоматически продлят на год.
- Налоговики проверят правильность заполнения 6-НДФЛ по сотрудникам-иностранцам.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Если нет бумажного чека из-за дефицита кассовой ленты, налоговики штрафовать не будут.
- Удержания из зарплаты по исполнительному листу должны пройти даже при блокировке счета работодателя, пояснили бухгалтеры.
- О мерах господдержки из-за санкций можно будет узнать на специальном портале.
- При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком.
- Чтобы получать оплату от иностранных контрагентов, придется использовать китайские системы, либо посредников.
- Картами «Мир» теперь можно оплатить покупки в Apple ID.
- Если бухгалтер пропал с электронной подписью, гендиру нужно срочно ее заблокировать.
Обращаем внимание
- Поменяют правила расчета пеней за просрочку с уплатой услуг ЖКХ.
- Бизнесу дали отсрочку на год по отчетам о субсидиях.
- Мишустин обьявил, когда в иностранных компаниях введут внешнее управление.
- До 28 марта иностранные компании должны отчитаться перед российскими налоговиками.
- Из России запретили вывозить технику и оборудование, всего более 200 наименований.
- Импортные автомобили нельзя будет вывозить из России.
- Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест.
- Стало известно, какому бизнесу дадут кредитные каникулы.
Расскажем, как...
Благие намерения
- Для бизнеса предлагают ввести новые льготные кредиты и налоговые каникулы.
- Сборы в «Платон» могут обнулить на полгода.
- Многодетных хотят освободить от коммуналки.
- В Москве поддержат бизнес льготными кредитами и арендой земли за 1 рубль.
- В Москве выдадут гранты на общепит, чтобы заменить иностранные сети.
- Хотят отменить систему Платон.
- Штрафы за валютные нарушения могут отменить.
- В Сбере хотят сделать карты бессрочными.
УПС....
- Россияне за неделю стали тратить на 20,4% больше.
- Western Union останавливает работу в России с 24 марта.
- PayPal прекращает услуги в России и рекомендует до 18 марта вывести остаток средств.
- Денежные переводы из зарубежья банки выдают людям только в рублях.
- Магазин приложений Google Play ограничил работу в России.
- Экономист предупредила о рисках инвестиций в золото, юани и российские акции.
- Сервисы VPN будут блокировать и дальше.
Для информации
- Отменили НДФЛ с процентов по вкладам.
- С 10 марта Visa и Mastercard прекращают обслуживание карт.
- Список регионов, где отменили QR-коды.
- Власти рассказали о новых мерах поддержки бизнеса.
- О дисквалификации директора контрагента теперь можно получить платную выписку с ЭЦП налоговой.
- Список банков, которые сделали бессрочными свои карты Visa и Mastercard.
- Налоговики составили перечень возможных проблем бизнеса, чтобы власти могли их решать.
- Генпрокуратура проверит, как соблюдают ТК уходящие из России компании.
- Стало известно, кто и на сколько получит кредитные каникулы.
- Районные коэффициенты к зарплате не будут менять до 1 сентября 2025 года.
- С подрядчиков не будут брать пени и штрафы за нарушения по госконтрактам из-за санкций.
- Маркировки новых видов товаров пока не будет.
- Список регионов, где отменили масочный режим.
- Спецдекларацию для амнистии капитала надо сдавать на бумаге и только лично.
О как!
- Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог.
- Банки будут проверять перед выдачей, откуда у вас валюта.
- Россиянам разрешили переводить валюту между своими счетами в иностранных банках, но только если о них знает налоговая.
- Налоговики смогут заводить уголовку не только по проверкам, но и по предпроверочному анализу?
И о хорошем
- IT-компаниям обнулят налог на прибыль.
- Карту МИР принимают в 10 странах, но не во всех банках.
- Налог с экономии на процентах отменили на два года.
- Налог на имущество за 2023 год будут считать по кадастровой стоимости 2022 года.
- Отключение банков от SWIFT не помешает торговле с Турцией.
О бухгалтере и для бухгалтера
- Если налоговики интересуются, почему так мало платите налогов, просто расскажите им, почему упали доходы. Советы от бухгалтеров.
- Налоговые проверки пока никто не приостанавливал, напомнили бухгалтеры.
- Какие банки и куда за границу проводят платежи? Бухгалтеры ищут информацию.
- Налоговики считают, что нет отчетности — нет сотрудников. Но суды смотрят и другие документы.
- Если компания объявила об уходе из России и объявила простой, зарплату все равно надо платить.
- Директор компании не обязан разбираться в учете, считают бухгалтеры.
- Налоговики — за полугодовой мораторий на банкротства. Но взыскания должны продолжаться.
- Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги А4, чековой ленты и картриджей для принтеров.
- Бухгалтеры готовы к дефолту и хотят охотиться, чтобы прокормиться. И советуют хранить деньги в рублях.