«Утренний бухгалтер». Отчеты в ЦЗН: виды, бланки, сроки

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для всех, кто запутался, объясняем, в какие сроки, на каких бланках и на основании каких документов сдавать отчеты в центры занятости.

Не забудьте до 4 мая сдать уведомление о КИК. Иначе будет штраф.

Очередной перенос сроков по маркировке, на полгода. На этот раз речь про маркировку упакованной воды.

В Минпромторге рассказали про надежды на подешевение бумаги.

Разберем с экспертом все, что нужно знать на случай рисков банкротства: запишитесь на бесплатный вебинар 7 апреля.

Все про последние ограничения в работе бизнеса — на вебинаре от «Корсаков и партнеры» 5 апреля! В программе вебинара: последние изменения в законодательстве для бизнеса;

возможные ужесточения ответственности для бухгалтера;

возможные ужесточения ответственности для финансового директора. ​​​​​Разложим по полочкам план действий и обсудим решение возможных проблем. Подробнее

Новости

События

Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Финансовое планирование в кризис – руководство к действию

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Увольнения, сокращения и расчеты с работниками в кризис

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Личный кабинет сотрудника: ЭКДО и другие HR-сервисы

Дата проведения: 7 апреля, четверг

Банкротство в 2022 году: риски, правила, подводные камни

Дата проведения: 7 апреля, четверг

Требования и дополнительные требования к участникам госзакупок

Дата проведения: 7 апреля, четверг

Изменения в строительстве 2022: новые ФСБУ, обязанности застройщиков, бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 7 апреля, четверг

Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 7 апреля, четверг

Как защитить данные бухгалтерии, когда закрываются айти-сервисы

Дата проведения: 6 апреля, среда

Бесплатный Всероссийский Единый онлайн-семинар по 1С

Дата проведения: 6 апреля, среда

Статьи

— 1 апреля запускается СБПэй: что это такое, как работает и безопасно ли пользоваться?

В новостях появилось множество анонсов от банков, подключающихся к платежной системе СБПэй. Разбираемся, пора ли переходить на этот способ оплаты.

— Кто из сотрудников обязан сдавать СЗВ-СТАЖ: бухгалтер или кадровик

Многих интересует вопрос, кто же ответственен за сдачу пенсионных отчетов. Рассуждать можно долго, но лучше посмотреть на судебную практику.

— Можно ли не платить премию сотруднику, если он уволился?

Несмотря на непростую ситуацию, у многих компаний сейчас наступает период годовых премий за 2021. Это распространенная практика, когда бонус за предыдущий год платится весной следующего, ведь чтобы оценить результаты и посчитать суммы, требуется время. Но за эти месяцы многое может измениться, например, сотрудник уволится до начисления премии.

— Как продавцу учесть в 1С исправительные счета-фактуры в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Исправления в первичные документы вносятся тогда, когда продавцом при их заполнении были допущены значительные ошибки, которые могут лишить покупателя права на получение налогового вычета по НДС. Вроде бы все понятно, но на практике у многих возникают сомнения в вопросе: в каких случаях нужно корректировать, а в каких — исправлять счет-фактуру?

— Власти отменили налог с дохода по вкладам. Что это значит?

Закон об отмене налога со вкладов уже подписан и действует. А это значит, что за прошлый год платить НДФЛ не придется, как и за этот. Первый раз налог с дохода по вкладам надо будет заплатить в 2024 году, но уже по новым правилам.

🔒 Могут ли иностранцы стать самозанятыми + чек-лист договора с любым СМЗ

Могут ли иностранные граждане стать плательщиками налога на профессиональный доход? Если коротко, то да, но не все.

— Утверждены правила выдачи резидентам разрешений для отдельных сделок с иностранными контрагентами

Правительство изменило порядок выдачи разрешений резидентам, которые желают сотрудничать с иностранными партнерами.

— Цитата дня. Про задачи налоговиков

ФНС вовсе не стремится к тому, чтобы собрать побольше налогов, у нее другие задачи, считают сами налоговики.

— «Ночной бухгалтер». Налог по упрощенке теперь будем платить на полгода позже

Бухгалтеры размышляют, что значит новая норма с переносом налога по УСН на полгода. На самом деле, в новом правиле есть исключения.

🔒 Что изменится в апреле в нормативке

Что изменится в нормативных документах в апреле

🔒 За отсутствие бумажных чеков власти пообещали не штрафовать, но точно нужно делать электронные

Власти предложили разрешить бизнесу выдавать чеки только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде. Это связано с подорожанием чековой ленты. Разбираемся, что это значит для бизнеса.

— Госзакупки во время санкций 2022: что изменится

Власти в условиях санкций взяли курс на импортозамещение, и это приведет к существенным изменениям на товарном рынке нашей страны, которые, в свою очередь, затронут и сферу госзакупок.

🔒 В какие сроки теперь платить налог по УСН

Сдвинули сроки уплаты налога по УСН для ряда отраслей и ввели рассрочку. Заплатить налог за полугодие 2022 года придется раньше, чем за 2021 год. Мы подготовили таблицы с новыми сроками.

🔒 Переводить деньги иностранным контрагентам можно, но с учетом новых валютных правил

Ограничения последних месяцев на глобальном уровне сделали работу российского бизнеса с зарубежным намного сложнее. Бухгалтеры ищут способы расчетов с иностранными поставщиками и контрагентами.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/20277 от 17.03.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтерам надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/1923@ от 03.03.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3807@ от 30.03.2022

Минфин РФ: Письмо 03-04-05/20752 от 18.03.2022