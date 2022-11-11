«Утренний бухгалтер». У работающих родителей будет новая налоговая льгота

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Возможность дать работающим родителям налоговые льготы после того, как период выплаты ежемесячного пособия на ребенка заканчивается, поручил изучить Путин.
Напоминание от Минфина: формы первичных документов утверждает руководитель компании по представлению главбуха.
Как налоговики определяют сейчас необоснованную налоговую выгоду и чем это чревато для компаний, выясняет автор в большом обзоре.
С 1 января ювелиры слетят со спецрежимов. Что будет с малым бизнесом в этой сфере?
Крик души. Наш главред Елена Балаклицкая поделилась историями о мошенниках, которые в последнее время сильно активизировались. Рассказывайте в комментариях, сталкивались ли с такими и что делали.
Бухгалтерия ИП: что надо знать бухгалтеру и директору
Условия выживания малого бизнеса в нынешние непростые времена становятся все суровее. Бухгалтеру и самому ИП надо бесконечно лавировать между налоговиками, банками, контролерами, а еще успевать развивать бизнес и давать все необходимое сотрудникам.
Спецкурс от Школы главбуха на упрощенке сделает вас гуру в бухгалтерии ИП: расскажем все про налоги, документооборот, отчетность, работу с налоговой и банками. Стартуем 14 ноября.
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Новости
- В 2023 году в платежках будет новый код «ДВ» для платежей за 9 месяцев
- Работа по трудовому договору не помешает стать ИП
- Самозанятые, сдающие квартиры, платят за них налог на имущество. Но у пенсионеров льгота
- Стало ясно, где брать справку о средней заработной плате мобилизованного
- Приостановку трудового договора с мобилизованным надо вписать в трудовую книжку
- Полиция, подвиньтесь. У бухгалтера сегодня тоже праздник
- С нового года ведомственные акты не примут, пока не оценят воздействие на бизнес
- RuStore будут предустанавливать на смартфоны с 1 марта 2023 года
- В 2022 году мошенники в три раза чаще атаковали клиентов банков, чем раньше
- Перед подачей заявления на новый патент ИП должен погасить долг за предыдущий
- Сервис для подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний закрывают
- Не забудьте уплатить налоги за свое имущество до 1 декабря
- Если вы потеряли ККТ, об этом надо сообщить налоговикам
- Чаще всего госорганы через закупки малого объема берут оргтехнику и проекты
- Binance не будет покупать криптобиржу FTX, но биткоин все равно теряет в цене
- Удостоверение об отсрочке от призыва хранится не в отделе кадров. А у работника
- У добровольцев будет статус ветерана боевых действий. А с ним самые разные льготы и повышенная пенсия
- Подросток может стать ИП с согласия родителей
- Студентам предлагают подработку с оплатой как у опытного финдиректора
- Квоты для иностранных работников сократят
- Оплачивать работы и услуги, выполненные МСП или НКО по госзаказам, теперь нужно в течение семи рабочих дней
- Предельная база по взносам будет расти в 2,3 раза быстрее, чем зарплата
- Выплаты мобилизованным освободили от НДФЛ и взносов, разрешили включать в расходы и не платить НДС
- Mazda больше не будет работать в России. Если за три года ничего не изменится
- Сбер уже принимает новые банкноты номиналом 100 рублей
- В ГИС Единая информационная система в сфере закупок произошел сбой
- Формы первичных документов утверждает руководитель компании
- Для работающих родителей могут ввести новую налоговую льготу
- Ипотечный кредит можно будет временно не платить, если жилье пострадало при ЧС
- За жесткие угрозы коллекторов будут штрафовать на 500 тыс. рублей и даже сажать
- Жители новых территорий получат документы бесплатно
- Стало известно, как будут взаимодействовать банки и ФНС, чтобы проверять факт мобилизации
- Проезд по московскому скоростному диаметру станет платным с января
- Пенсионеров-сотрудников СОНКО хотят освободить от взносов на ОПС и вернуть им индексацию пенсии
- ФАС и мобильные операторы разрабатывают систему жалоб на спам-звонки
- МСП.РФ предлагает 1,5 тыс. пакетов комплексных услуг развития для малого бизнеса
- Бывшим заключенным будет проще трудоустроиться. И восстановить свое положение в обществе
- Подсчитали, сколько цифрового контента мы потребляем в год
- Чиновники предпочли невыгодную бизнесу и людям формулу для расчета базы по взносам: в бюджет уйдет больше, а на пенсию – меньше
- Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки
- Компьютерные программы военного назначения освободят от НДС
- Страховые агенты не могут применять НПД
События
Бесплатный мастер-класс "Развитие личного бренда: за и против"
Дата проведения: 17 ноября, четверг
Бухгалтерский и налоговый учет аренды: главное для арендодателя
Дата проведения: 17 ноября, четверг
Вебинар c Ольгой Антошиной «Учётная политика 2023: о чём стоит задуматься уже сейчас»
Дата проведения: 17 ноября, четверг
Онлайн-семинар: Тайм-менеджмент
Дата проведения: 17 ноября, четверг
Расходы на персонал: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Законодательные новации и их применение в 2023 году
Дата проведения: 17 ноября, четверг
Бухгалтерский и налоговый учёт ремонтов основных средств в 2022 и 2023 годах
Дата проведения: 16 ноября, среда
Обыск в организации. От претензий ФНС до уголовного дела
Дата проведения: 16 ноября, среда
Самые распространенные вопросы при первом применении МСФО
Дата проведения: 16 ноября, среда
Дата проведения: 16 ноября, среда
Личные ошибки на пути к успеху, примеры из жизни
Дата проведения: 15 ноября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Материнский капитал в 2023 году увеличат
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Советская практика полной или частичной оплаты санаторно-курортного лечения на некоторых предприятиях сохранилась до сих пор. Часто она встречается в металлургии, на предприятиях отрасли ВПК или сферы НИОКР.
— Когда исполнитель попадет в реестр недобросовестных поставщиков? Свежая судебная практика
Два дела рассмотрел недавно арбитражный суд Московского округа.
— Доработка НМА: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете
Нематериальные активы вполне можно дорабатывать. Самый простой и типичный пример – доработка компьютерной программы. Как учесть затраты на это в бухгалтерском и налоговом учете – расскажем в статье.
— ЭДО в бюджетном учете необязателен? Несколько опасных заблуждений
Есть мнение, что учреждения не должны применять электронные формы документов по командировкам, закупкам и подотчетным суммам еще с 2021 года. В конце концов, есть аналогичные бумажные формы. Да и учредители не доводили распорядительные акты.
— Несет ли ИП ответственность за сотрудника-мошенника
Женщина оплатила мебель, но менеджер магазина просто присвоил деньги. Она попыталась отсудить потраченные деньги у магазина, но суды в этом отказали: по их мнению, мошенник обманул истицу не от лица работодателя. ВС указал, что такой подход недопустим.
— Компания не работает больше трех лет. Какую отчетность надо сдавать?
Юридическое лицо считается прекратившим свое существование после внесения сведений в ЕГРЮЛ о его прекращении путем исключения из ЕГРЮЛ.
— За невозврат кредитов отвечает сам банк. Так считает Верховный суд
Принятие на себя непосильных кредитных обязательств само по себе не может быть основанием для отказа в списании долгов гражданина-банкрота. Банки как профучастники рынка должны нести риски невозврата займов, если должник предоставил достоверную информацию о своем финансовом положении.
🔒 Надо ли компании платить НДС, если она сама кормит работников
Обычно сотрудников кормят тогда, когда им просто больше негде поесть. Например, на вахте в труднодоступной местности. Логично предположить, что это не самостоятельная производственная деятельность, а часть работы. Поэтому НДС начислять не надо. Но чиновники так не считают.
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Вообще в правилах заполнения трудовых книжек нет ровным счетом ничего про приостановку трудового договора. Но запись об этом по мобилизованным делать все равно нужно.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103275 от 25.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Страховые агенты не могут применять НПД
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98949 от 13.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/В-1167 от 25.11.2016
Федеральный закон № 103-ФЗ от 03.06.2009
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/11369 от 12.08.2021
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