«Утренний бухгалтер». У работающих родителей будет новая налоговая льгота

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Возможность дать работающим родителям налоговые льготы после того, как период выплаты ежемесячного пособия на ребенка заканчивается, поручил изучить Путин.

Напоминание от Минфина: формы первичных документов утверждает руководитель компании по представлению главбуха.

Как налоговики определяют сейчас необоснованную налоговую выгоду и чем это чревато для компаний, выясняет автор в большом обзоре.

С 1 января ювелиры слетят со спецрежимов. Что будет с малым бизнесом в этой сфере?

Крик души. Наш главред Елена Балаклицкая поделилась историями о мошенниках, которые в последнее время сильно активизировались. Рассказывайте в комментариях, сталкивались ли с такими и что делали.

Бухгалтерия ИП: что надо знать бухгалтеру и директору Условия выживания малого бизнеса в нынешние непростые времена становятся все суровее. Бухгалтеру и самому ИП надо бесконечно лавировать между налоговиками, банками, контролерами, а еще успевать развивать бизнес и давать все необходимое сотрудникам. Спецкурс от Школы главбуха на упрощенке сделает вас гуру в бухгалтерии ИП: расскажем все про налоги, документооборот, отчетность, работу с налоговой и банками. Стартуем 14 ноября. Запишитесь прямо сейчас!

Новости

События

Бесплатный мастер-класс "Развитие личного бренда: за и против"

Дата проведения: 17 ноября, четверг

Бухгалтерский и налоговый учет аренды: главное для арендодателя

Дата проведения: 17 ноября, четверг

Вебинар c Ольгой Антошиной «Учётная политика 2023: о чём стоит задуматься уже сейчас»

Дата проведения: 17 ноября, четверг

Онлайн-семинар: Тайм-менеджмент

Дата проведения: 17 ноября, четверг

Расходы на персонал: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Законодательные новации и их применение в 2023 году

Дата проведения: 17 ноября, четверг

Бухгалтерский и налоговый учёт ремонтов основных средств в 2022 и 2023 годах

Дата проведения: 16 ноября, среда

Обыск в организации. От претензий ФНС до уголовного дела

Дата проведения: 16 ноября, среда

Самые распространенные вопросы при первом применении МСФО

Дата проведения: 16 ноября, среда

Управление конфликтом

Дата проведения: 16 ноября, среда

Личные ошибки на пути к успеху, примеры из жизни

Дата проведения: 15 ноября, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Материнский капитал в 2023 году увеличат

Саму же программу обещают продлить до 2026 года.

— НДФЛ и взносы с путевок на лечение

Советская практика полной или частичной оплаты санаторно-курортного лечения на некоторых предприятиях сохранилась до сих пор. Часто она встречается в металлургии, на предприятиях отрасли ВПК или сферы НИОКР.

— Когда исполнитель попадет в реестр недобросовестных поставщиков? Свежая судебная практика

Два дела рассмотрел недавно арбитражный суд Московского округа.

— Доработка НМА: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете

Нематериальные активы вполне можно дорабатывать. Самый простой и типичный пример – доработка компьютерной программы. Как учесть затраты на это в бухгалтерском и налоговом учете – расскажем в статье.

— ЭДО в бюджетном учете необязателен? Несколько опасных заблуждений

Есть мнение, что учреждения не должны применять электронные формы документов по командировкам, закупкам и подотчетным суммам еще с 2021 года. В конце концов, есть аналогичные бумажные формы. Да и учредители не доводили распорядительные акты.

— Несет ли ИП ответственность за сотрудника-мошенника

Женщина оплатила мебель, но менеджер магазина просто присвоил деньги. Она попыталась отсудить потраченные деньги у магазина, но суды в этом отказали: по их мнению, мошенник обманул истицу не от лица работодателя. ВС указал, что такой подход недопустим.

— Компания не работает больше трех лет. Какую отчетность надо сдавать?

Юридическое лицо считается прекратившим свое существование после внесения сведений в ЕГРЮЛ о его прекращении путем исключения из ЕГРЮЛ.

— За невозврат кредитов отвечает сам банк. Так считает Верховный суд

Принятие на себя непосильных кредитных обязательств само по себе не может быть основанием для отказа в списании долгов гражданина-банкрота. Банки как профучастники рынка должны нести риски невозврата займов, если должник предоставил достоверную информацию о своем финансовом положении.

🔒 Надо ли компании платить НДС, если она сама кормит работников

Обычно сотрудников кормят тогда, когда им просто больше негде поесть. Например, на вахте в труднодоступной местности. Логично предположить, что это не самостоятельная производственная деятельность, а часть работы. Поэтому НДС начислять не надо. Но чиновники так не считают.

— Карточка дня. Новое про трудовые книжки

Вообще в правилах заполнения трудовых книжек нет ровным счетом ничего про приостановку трудового договора. Но запись об этом по мобилизованным делать все равно нужно.

— Почему чем сильнее кризис, тем важнее управленческий учет? Памятка для бухгалтеров, чем помочь гендиру

Обстановка накаляется, бизнесу становится все сложнее держаться на плаву. Сокращение расходов, в том числе и на персонал кажется не таким уж банальным и не таким уж глупым решением. Как стать бухгалтером, которого точно не заменят аутсорсером?

— Игорь Мутелика: Люди боятся и меньше ездят в Краснодарский край

Какие сервисы онлайн бронирования заменили ушедшие из страны booking и airbnb, и насколько это успешная замена для краснодарских участников рынка – на вопросы Кублога ответил основатель сети апартаментов Happy 4 в Краснодаре Игорь Мутелика.

— «Ночной бухгалтер». В новых регионах России временно не будет НДС. Что еще поправили депутаты в НК

Выбрали самое главное из моря поправок в НК, которые сегодня приняли в Госдуме. Спойлер: меняют сразу кучу всего в самых разных сферах.

— Почему ювелиры так не хотят переходить на ОСНО

Несколько замечаний о том, что ждет ювелирный бизнес с 1 января 2023 года.

🔒 Как организация может засекретить свою бухотчетность

Некоторые компании, в том числе попавшие под иностранные санкции, могут ограничить доступ к своей бухотчетности в ГИР БО.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103275 от 25.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Страховые агенты не могут применять НПД

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98949 от 13.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/В-1167 от 25.11.2016

Федеральный закон № 103-ФЗ от 03.06.2009

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/11369 от 12.08.2021

Обсуждаемые темы форума

— Вэд отчет в ифнс

— Отражение в УСН расходов по металлу

— Отражение в БУ и НУ операции конструктивной гибели предмета лизинга у Лизингополучателя

— Работники в НКО

— Штрафы по 3 НДФЛ

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— Сублизинг между головной и дочерней организациями

— Расходы ОС на УСН

— Поступление основных средств в 2022г

— УСН Дата отражения дохода

— Переоценка 57го счета в 1С

— Алименты, долг

— Автомобиль,налог на прибыль

— Имела ли право ФНС заблокировать р/с фирмы?

— Выплата заработной платы наличными с бизнес карты ООО

— Вопросы у ИФНС по декларации УСН (ИП доходы-расходы, розничная торговля)

— УПД статус 1

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