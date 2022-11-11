Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». У работающих родителей будет новая налоговая льгота

Путин поручил проработать вопрос: как можно дать дополнительные льготы после того, как период выплаты ежемесячного пособия на ребенка заканчивается.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Возможность дать работающим родителям налоговые льготы после того, как период выплаты ежемесячного пособия на ребенка заканчивается, поручил изучить Путин. 

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Подробнее о документе мы писали в новости Страховые агенты не могут применять НПД

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98949 от 13.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/В-1167 от 25.11.2016

Федеральный закон № 103-ФЗ от 03.06.2009

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/11369 от 12.08.2021

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