«Утренний бухгалтер». По новой форме ЕФС-1 будут считать скидки и надбавки к страховым взносам 

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Стали известны новые подробности по будущей форме отчетности ЕФС-1 (заработает с 2023 года). По ней будут считать скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС, в методичку расчета внесут правки.
Что поменяется по НДФЛ с 1 января 2023 года? Забирайте обзор.
Закон об универсальном пособии для детей и беременных с 2023 года приняли. Осталось дождаться только подписи Путина.
«Яндекс.Маркет» скупил остатки товаров IKEA: они появятся в продаже уже к концу этого года.
Ностальгический рассказ о прошлых годах и верных читателях Клерка продолжает набирать популярность: вы тоже можете оставить комментарии :)
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- Инспекторы будут проверять бизнес онлайн через смартфоны
- Скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС будут считать по данным формы ЕФС-1
- Больше половины населения не хотят экономить на алкоголе
- Регионы начали освобождать мобилизованных от налогов
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- Спрос на юани падает, а на доллары и евро – растет
- С помощью Wildberries теперь можно утилизовать старую мебель и технику
- Запретили снимать деньги со счетов умерших
- Коды для подтверждения банковских операций скоро будут приходить через VK Messenger. А не по SMS
- Бухгалтеры продолжают похищать деньги предпринимателей
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- Московским экспортерам компенсируют часть затрат по контрактам текущего года
- Минпромторг готовится к блокировке зарубежных мобильных ОС
- Через Госуслуги можно быстрее всего оформить свидетельство о рождении
- Запустили первую программу «выращивания» поставщиков
- Принят закон о новом пособии на детей и беременных
- Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль
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- Фиксированные взносы за 2022 год ИП должен заплатить до 9 января 2023 года
События
Agile для решения бизнес-задач
Дата проведения: 28 ноября, понедельник
Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах: как не ошибиться в бухгалтерском и налоговом учете
Дата проведения: 25 ноября, пятница
Вебинар cо Станиславом Джаарбековым на тему «Аренда и лизинг: налоговые нюансы»
Дата проведения: 25 ноября, пятница
Практика ведения бизнеса с Китаем
Дата проведения: 25 ноября, пятница
Обмен данными между 1С и маркетплейсами. Как настроить?
Дата проведения: 24 ноября, четверг
Важные задачи в конце года для ИП на патенте
Дата проведения: 24 ноября, четверг
Вебинар c Полиной Колмаковой «Неочевидные риски привлечения самозанятых и ИП: какие факты свидетельствуют против вас»
Дата проведения: 24 ноября, четверг
5 ФСБУ: разбираемся в новых стандартах
Дата проведения: 23 ноября, среда
Цифровизация грузоперевозок: как быстро перейти на ЭТрН
Дата проведения: 23 ноября, среда
Единый налоговый платеж с 2023 года
Дата проведения: 23 ноября, среда
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– «Утренний бухгалтер». Росфинмониторинг придумал новые штрафы для банков
Собирать такие штрафы будут, если банки не согласятся предоставлять Росфинмониторингу данные о клиентах.
– Можно ли взять сотрудника на временную ставку с меньшей зарплатой
Сотрудница компании ушла в декретный отпуск, и появилась временная свободная вакансия. Работодатель хочет взять человека на эту ставку по срочному трудовому договору, но планирует установить меньшую зарплату, чем установлена по данной должности. Законно ли это?
– Как перевести работника на другую работу
Как и все в мире, рабочие процессы в организациях меняются и иногда возникает необходимость привлечь сотрудников к другой работе, не связанной напрямую с их обязанностями. Например, юрист-кадровик может понадобиться для судебного процесса или оформления сделки по покупке нового офиса.
– Промышленная ипотека: как получить льготный кредит на покупку недвижимости
Согласно постановлению кабмина, компании и ИП, занимающиеся промышленным производством, получат возможность оформить промышленную ипотеку по льготной ставке 5% годовых. Технологические организации получат еще более выгодные условия.
– Индия собирает топовых бухгалтеров со всего мира. «Клерк» тоже решил поучаствовать
Работу бухгалтеров часто недооценивают, профессию называют вымирающей, но профессиональный, сертифицированный бухгалтер играет ключевую роль в компании любой отрасли и в обществе в целом. Именно это – главная идея Всемирного конгресса бухгалтеров 2022, который пройдет в Мумбаи. «Клерк» выступит эксклюзивным информационным партнером спонсоров мероприятия.
– Почему остаток на 03 забалансовом счете считается риском
Ориентироваться на Департамент методологии бессмысленно. Пока нас не штрафовали за отчётность, можно было слепо доверять чиновникам Департамента. Они не несут ответственность никакую, а вы несете административную и репутационную. Поэтому в инструкции может быть написано одно, а влияние на отчетность, где зарыты штрафы – другое.
– Как отразить материальную помощь при УСН «доходы минус расходы»
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– Как открыть кофейню в центре Краснодара за 143 000 рублей
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97539 от 10.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/99719 от 14.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости T-компания со свежей аккредитацией получит льготу по налогу на прибыль с начала года, а по взносам – с начала месяца
Росстандарт: Приказ № 2018-ст от 12.12.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31273 от 26.04.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/73842 от 24.08.2020
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