«Утренний бухгалтер». По новой форме ЕФС-1 будут считать скидки и надбавки к страховым взносам 

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стали известны новые подробности по будущей форме отчетности ЕФС-1 (заработает с 2023 года). По ней будут считать скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС, в методичку расчета внесут правки.

Что поменяется по НДФЛ с 1 января 2023 года? Забирайте обзор.

Закон об универсальном пособии для детей и беременных с 2023 года приняли. Осталось дождаться только подписи Путина.

«Яндекс.Маркет» скупил остатки товаров IKEA: они появятся в продаже уже к концу этого года.

Ностальгический рассказ о прошлых годах и верных читателях Клерка продолжает набирать популярность: вы тоже можете оставить комментарии :)

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Новости

События

Agile для решения бизнес-задач

Дата проведения: 28 ноября, понедельник

Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах: как не ошибиться в бухгалтерском и налоговом учете

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Вебинар cо Станиславом Джаарбековым на тему «Аренда и лизинг: налоговые нюансы»

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Обмен данными между 1С и маркетплейсами. Как настроить?

Дата проведения: 24 ноября, четверг

Важные задачи в конце года для ИП на патенте

Дата проведения: 24 ноября, четверг

Вебинар c Полиной Колмаковой «Неочевидные риски привлечения самозанятых и ИП: какие факты свидетельствуют против вас»

Дата проведения: 24 ноября, четверг

5 ФСБУ: разбираемся в новых стандартах

Дата проведения: 23 ноября, среда

Цифровизация грузоперевозок: как быстро перейти на ЭТрН

Дата проведения: 23 ноября, среда

Единый налоговый платеж с 2023 года

Дата проведения: 23 ноября, среда

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Росфинмониторинг придумал новые штрафы для банков

Собирать такие штрафы будут, если банки не согласятся предоставлять Росфинмониторингу данные о клиентах.

– Можно ли взять сотрудника на временную ставку с меньшей зарплатой

Сотрудница компании ушла в декретный отпуск, и появилась временная свободная вакансия. Работодатель хочет взять человека на эту ставку по срочному трудовому договору, но планирует установить меньшую зарплату, чем установлена по данной должности. Законно ли это?

– Как перевести работника на другую работу

Как и все в мире, рабочие процессы в организациях меняются и иногда возникает необходимость привлечь сотрудников к другой работе, не связанной напрямую с их обязанностями. Например, юрист-кадровик может понадобиться для судебного процесса или оформления сделки по покупке нового офиса.

– Промышленная ипотека: как получить льготный кредит на покупку недвижимости

Согласно постановлению кабмина, компании и ИП, занимающиеся промышленным производством, получат возможность оформить промышленную ипотеку по льготной ставке 5% годовых. Технологические организации получат еще более выгодные условия.

– Индия собирает топовых бухгалтеров со всего мира. «‎Клерк» тоже решил поучаствовать

Работу бухгалтеров часто недооценивают, профессию называют вымирающей, но профессиональный, сертифицированный бухгалтер играет ключевую роль в компании любой отрасли и в обществе в целом. Именно это – главная идея Всемирного конгресса бухгалтеров 2022, который пройдет в Мумбаи. «‎Клерк» выступит эксклюзивным информационным партнером спонсоров мероприятия.

– Почему остаток на 03 забалансовом счете считается риском

Ориентироваться на Департамент методологии бессмысленно. Пока нас не штрафовали за отчётность, можно было слепо доверять чиновникам Департамента. Они не несут ответственность никакую, а вы несете административную и репутационную. Поэтому в инструкции может быть написано одно, а влияние на отчетность, где зарыты штрафы – другое.

– Как отразить материальную помощь при УСН «доходы минус расходы»

Материальная помощь при УСН доходы минус расходы может учитываться по-разному. Все зависит от того, на что были выданы средства и как именно бухгалтер будет их оформлять. Рассмотрим подробнее тонкости, связанные с выдачей матпомощи на упрощенке.

– Медицинские госзакупки: интересные примеры из практики-2022

Расскажем, на какие основные моменты обращал внимание УФАС при рассмотрении вопросов по госзакупкам медизделий.

– Как открыть кофейню в центре Краснодара за 143 000 рублей

«Клерк» продолжает делиться самыми интересными страницами краснодарского проекта «Кублог».

– Инвентаризация для годовой отчетности 2022

Инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности. Не проводить ее просто нельзя. Как правильно провести инвентаризацию, и что делать с ее последствиями, расскажем в статье.

🔒 Как передать документы при увольнении сотрудника, если он не может прийти в офис

По разным причинам сотрудники могут пожелать уволиться с работы, не приходя в офис. Обычно это дистанционщики, но бывают и исключения. Как работодателю правильно оформить документы в такой ситуации, расскажем в статье.

– Цитата дня. Про правила игры

Тонны постоянных изменений в законах часто топят под собой возможности для бизнеса и налоговой нормально общаться друг с другом. Эксперты говорят об этом весьма эмоционально.

– «Ночной бухгалтер». «Клерк» стал совсем взрослым, 1С ддосят, а бухгалтеры путаются с повышенным НДФЛ

Пятничный микс новостей, чтобы вы ничего не пропустили.

🔒 Росфинмониторинг: самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать 115-ФЗ + памятка об обязанностях бухгалтера на аутсорсинге

Бухгалтеры на фрилансе обязаны соблюдать 115-ФЗ наравне с компаниями. Так сказал Росфинмониторинг в своем новом письме.

– «Клерк» – это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97539 от 10.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/99719 от 14.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости T-компания со свежей аккредитацией получит льготу по налогу на прибыль с начала года, а по взносам – с начала месяца

Росстандарт: Приказ № 2018-ст от 12.12.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31273 от 26.04.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/73842 от 24.08.2020

Обсуждаемые темы форума

– Ответ на требование

– Штраф за уточненку

– ИП и корпоративная карта

– Договор с самозанятым

– Приобретение имущества организацией на УСН у самозанятого

– Изменение стоимости работ после подписания акта

– Заполнение декларации по прибыли

– Усн-15%

– Ищу бухгалтера на аутсорс

– Вернуть переплату УСН

– Восстановление НДС

– ИП на НПД маркетплейсы

– Выкуп лизинга физлицом

– Уведомление об уменьшении патента

– ВЭД банки

– ИП случайно оказалась на ОСНО вместо УСН

– Разница между данными декларации по НДС и учетом

– Продажа авто (ОС) физлицу

– Начисление зарплаты

– Ученический договор с соискателем