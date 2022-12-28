«Утренний бухгалтер». Новая форма ЕФС-1: нужен будет статус физлица

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новые подробности о заполнении будущей формы отчетности ЕФС-1 (появится с объединением фондов с 1 января): там надо будет указывать статус физлица, актуальный на день сдачи отчета

За работу в праздники заплатят вдвойне, напомнил Роструд. Так положено по ТК.

Обновите приложения Госуслуг на Android. С сегодняшнего дня они перестанут работать, если этого не сделать.

Как составить финансовую модель бизнеса на год вперед, когда прогнозировать ничего нельзя? Любопытное рассуждение одного из наших блогеров, почитайте.

Одно из самых неприятных новшеств 2023 года: ювелирам запрещают УСН. Важный обзор о том, что все это значит.

Новогодние скидки! Онлайн-школа BIZNESINALOGI запускает космическо-новогоднюю акцию! Только раз в году — скидки на курсы: Продавай онлайн

БухПрайс, Бухрегистратор

PROпатент, PROрозницу

БухКонсалт Успейте обучиться по выгодной цене Хочу скидку!

Новости

1 «Иди и делай», «Прорвемся», «Господи, за что?!». Ищем девиз для нового года

2 Для увольнения мобилизованного не надо предварительно возобновлять трудовой договор

3 Деньги физлиц для НКО могут быть необлагаемым пожертвованием

4 ⛰️ Сообщество профессиональных бухгалтеров: интеллектуальная среда, теплый междусобойчик или гонка конкурентов?!

5 Какие расходы включаются в первоначальную стоимость ОС

6 Сбер сохранил 154 млрд рублей от мошенников

7 🎁 Подарите себе новые знания

8 Выплаты мобилизованным во время приостановки трудового договора не облагаются взносами

9 В даркнете предлагают средство обойти систему «Знай своего клиента»

10 Минфин призывает международные компании переезжать в САР

11 «Тинькофф» запустил первый отечественный банкомат

12 Минфин хочет сохранить уехавшим дистанционщикам ставку НДФЛ 13%

13 💣 Налоги в 2023 году поднимать не будут

14 С 2023 года отменяют форму СЗВ-М. До 16 января надо сдать последний отчет

15 «Ростелеком» перешел на российские серверы

16 Компании из РФ будут жить без европейских юристов

17 Уведомление о переходе на УСН, ЕСХН, АУСН с 2023 года можно сдать до 9 января

18 ВТБ выполнил обязательства и стал владельцем «Открытия»

19 За долгую доставку из маркетплейсов можно требовать неустойку

20 Как применять размер оборотного капитала для принятия управленческих решений

21 С 30 декабря в платежках по исполнительным листам надо ставить статус 31

22 💡 Уведомление по ЕНП по всем налогам не нужно сдавать каждый месяц

23 С 2023 года вырастут цены на мобильную связь

24 МСП Банк перевыполнил план по поддержке малого и среднего бизнеса

25 Можно обнулить имущественный вычет на покупку старой квартиры и заявить вычет по новой

26 С 2023 года можно применять новый стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

27 Вместо безработицы – дефицит кадров

28 👜 Работодатель не имеет права обыскивать сумки сотрудников на проходной

29 37% довольны экономической политикой страны

30 Фонд благосостояния пополнят юанями

31 В форме ЕФС-1 указывают статус физлица, актуальный на день сдачи отчета

32 За работу в праздники заплатят вдвойне

33 Минцифры просит обновить приложения Госуслуг на Android

34 ЕНП: разбираемся по-полной перед новым годом

35 Будут штрафовать предприятия, которые не сообщают о вредных выбросах

36 Вы тоже принимаете эти бренды за иностранные?

37 Нелегальных страховщиков ЦБ внесет в список

38 Пятидесятая особая экономическая зона откроется в Югре

39 Новая схема обмана: мошенники предлагают обновить приложение ВТБ

40 Минфин и ЦБ научат финансовой грамотности

41 Чтобы не было сюрпризов с налогами – следите за кадастровой стоимостью недвижимости

42 Цены на проезд в общественном транспорте вырастут с 2023 года

43 В крайнем случае годится и скан первички

44 Уменьшение уставного капитала АО не приведет к налогу на прибыль, если оно было по требованию закона

Последний шанс стать подписчиком Клерк.Премиум по выгодной цене! 🔥Клерк.Премиум – это полноценная информационная поддержка: неограниченные консультации и обучение. Сдать годовую отчетность будет проще – эксперты помогут заполнить декларации. Подключайте сервис Клерк.Премиум за 9 990 – только сейчас!

События

Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Идет набор!"Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса".Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 29 декабря, четверг

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 29 декабря, четверг

Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 29 декабря, четверг

Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 29 декабря, четверг

Идёт набор в группу -"Сложные вопросы в МСФО". Практика применения.

Дата проведения: 29 декабря, четверг

Статьи

— Почему работать в CRM-системе с документами может быть полезно

Мы привыкли, что менеджеры используют CRM-систему, чтобы вести в ней лиды, коммерческие предложения, сделки, договорную работу. Да, лиды, сделки, напоминания и прочая информация по продаже хранится там. Но, на практике, при работе с CRM есть много моментов, касающихся работы с документами — нередко документ вообще первичен в сделках, поэтому необходимо, чтобы CRM-система предоставляла возможность эту работу упростить.

— Как стать бухгалтером, которого точно не уволят в 2023 году

Бухгалтер, а уж тем более главный бухгалтер постоянно рискует. Его могут наказать руководитель, налоговая инспекция, контрагенты компании. Для этого у них есть целый набор инструментов. Существует и административная, и даже уголовная ответственность. Но мы знаем, что вы точно добросовестный бухгалтер. А для таких не исключен и еще один путь. Вас вполне могут заменить аутсорсером.

— «Утренний бухгалтер». Тарифы на коммуналку не будут повышать, если население не сможет платить

Суть в том, что если больше 30% платить по таким тарифам не смогут, их повышать не будут.

🔒 Как получить стандартные вычеты на детей при разводе родителей

Право получить стандартные вычеты «на детей» зависит не от того, кто с ними живет. А от того, кто их содержит. Поэтому комбинации здесь могут быть самые разные. Об этом нам напомнило письмо Минфина.

— Нюансы долгих больничных: как оплачивать и когда это можно не делать

Первый из вопросов, поступивших за последнее время в «Онлайн-инспекцию» по указанной теме, касается такого случая: работник был уволен за прогул, затем в течение 30 дней после увольнения взял длительный непрерывный больничный лист на полгода. Оплачивается ли больничный лист за все полгода?

— Что надо помнить, если сотрудник взял отпуск за свой счет

Основной оплачиваемый отпуск – одна из основных гарантий сотрудников по трудовому. Его нельзя заменить компенсацией и надо предоставить в полном размере в течение года.

— Персональные данные: какие формы надо сдавать в 2023 году

В связи с изменениями в 2022 году в ряде законов Роскомнадзора утвердил новые формы уведомлений об обработке персональных данных. Рассказываем про эти три бланка, а также как изменилось их заполнение.

— Что отражается в разделе 2 формы ЕФС-1

Раздел 2 новой формы полностью предназначен для отражения сведений о взносах на травматизм. Таким образом, он заменяет собой действующую сейчас форму 4-ФСС.

— Верховный Суд против техничек: что принес 2022 год

По-прежнему существенную часть решений Верховного Суда занимает разбор дел с «техническими» компаниями. Инспекторы здорово научились бороться с такими налоговыми схемами. Но некоторое облегчение налогоплательщикам может принести письмо ФНС. Подробности – в статье.

— Как продать тортики, если ты ИП? Разбираемся с системой налогообложения

Подписчица телеграм-канала Красный уголок бухгалтера задала вопрос: «Можно ли приобрести один патент вместо УСН на производство хлебобулочных изделий, не приобретая патента на розничную торговлю, (имея при этом 14 точек продаж)».

— Дело о выемке. Когда не стоит спорить с инспекцией

Арбитры согласны, что выемка документов – специфический элемент налоговой проверки. Поэтому относятся здесь к инспекторам еще более снисходительно. Чтобы выемку признали незаконной, налоговики должны совершить что-то уж совсем вопиющее. Но такое бывает редко.

🔒 Что сейчас известно про единый налоговый платеж

Собрали инструкцию, как работать с новой системой уплаты налогов.

— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2022 года: таблица

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после окончания месяца идет большая череда праздников. Но в этом году ситуация еще сложнее, так как с 1 января 2023 года внедряется единый налоговый платеж. НДФЛ с зарплаты надо будет по-новому перечислять в бюджет.

— Цитата дня. Ну просто не делайте катастрофу

Чтоб в новогодние праздники работалось спокойно, просто не делайте из этого трагедии, посоветовали психологи россиянам.

— Российские бренды, которые вы могли принять за иностранные. Проверьте свою интуицию

Многие зарубежные компании покидают российский рынок, однако не всегда понятна их логика. Zara ушла, а Zarina осталась. Lipton пропал с полок, а Greenfield и Curtis нет. Почему? Потому что, несмотря на схожесть с зарубежным аналогом, это российские бренды.

— «Ночной бухгалтер». Потеряли персональные данные? Ждите уголовку

Кроме оборотных штрафов за утечку персональных данных, власти хотят вводить еще и уголовную ответственность. «Понять и простить» идею, конечно, можно, ибо она не лишена здравого смысла.

— Что спасет бухгалтера-бюджетника в 2023 году

Пока все гуляют новогодние праздники, бухгалтеры-бюджетники составляют годовую отчетность. Потом у них будет примерно две-три недели до квартальной отчетности, чтобы обновить учетную политику и другие локальные акты, регулирующие ведение учета. Помогаем не потерять и не забыть что-то важное.

— Как ФСБУ 25/2018 «Аренда» портит жизнь бухгалтерам весь этот год

История о том, почему работать с ФСБУ 25/2018 боятся даже гуру бухучета.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116545 от 29.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Уменьшение уставного капитала АО не приведет к налогу на прибыль, если оно было по требованию закона

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/113388 от 21.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В крайнем случае годится и скан первички

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6714 от 26.10.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-21905 от 26.01.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-17087 от 23.05.2022

Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14366 от 26.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Можно обнулить имущественный вычет на покупку старой квартиры и заявить вычет по новой

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/39115 от 07.07.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/53331 от 20.07.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/3-157 от 07.06.2012

Обсуждаемые темы форума

— Срок трудового договора Генерального директора

— Налоговое резиденство

— Договор поручительства-закрывающие документы

— Передача на Утилизацию товара с истекшим сроком годности

— "Красный уголок бухгалтера" на сайте?

— Торговля ювелирными изделиями и освобождение от НДС

— Реклама клерк премиум

— Зуп. Ндфл в ведомости в банк (за премию)

— Подсчет дней отпуска, полагающихся сотруднику при увольнении

— Продажа товара сотруднику дешево и с рассрочкой

— Код тн вэд

— Учет расходов на регистрацию товарного знака

— Судебные доходы. НДС

— Документальное подтверждение на ПО

— Суммы в подотчет директору

— Оборот алкогольной продукции, отчет

— Проценты по переходному периоду в рамках №106 ФЗ

— Должна ли компания выдать кассовый чек при оплате на расчетный счет от физического лица

— Подарки к Новому году

— Дата выхода на работу в ТД