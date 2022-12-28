Все про ЕНП и ЕФС-1, коды операций в декларации по НДС и оформление электронных больничных

Буквально уже на пороге Новый Год – приятные поздравления, корпоративы, предвкушение длинных каникул. Подсознательно хочется верить, что наступающий год будет проще и счастливее нынешнего.

Но мы привыкли оперировать фактами и цифрами, которые говорят, что проблемы не заставят себя ждать. Бухгалтеров ждет настоящий квест по подготовке и сдаче ЕНП, нормы налогового кодекса по которому еще не вступили в силу, а их уже корректируют.

Многие бухгалтеры в новогодние каникулы будут разбираться с еще одним нововведением наступающего года – ЕФС-1. Словом, скучать не придется.

Но есть и хорошие новости. Так, обещают, что в 2023 году бизнес будут проверять для профилактики. А отечественный автопром займет 80% рынка к 2030 году.

И все же наступает день, когда даже трудоголики закрывают бухгалтерию и задумываются, чем бы порадовать родных. У нас есть беспроигрышный рецепт: куриные грудки в лимонно-чесночной панировке. Нам понадобится: 2 куриных грудки, 1 яйцо, 2 ст.л. масла сливочного, 6 шт. крекеров, 1 лимон, 2 ст.л. муки пшеничной высшего сорта, 1 зубчик чеснока и по вкусу петрушка, соль, перец черный молотый. Разогрейте духовку до 240 гр. Противень выстелите фольгой, смазанной маслом. Чеснок очистите. С лимона тонко снимите цедру. В чашу блендера положите крекеры, чеснок, цедру лимона, масло и веточки петрушки. Посолите и поперчите. Измельчите в крошку и переложите ее в тарелку. Филе куриных грудок отбейте. В отдельную тарелку насыпьте муку. В другую – разбейте яйцо и взбейте его вилкой. Обмакните каждую грудку в муку, затем в яйцо, а потом обваляйте в лимонно-чесночной крошке. Выложите на противень и запекайте в течение 15 минут. Подавайте с дольками лимона. Чувствуете запах праздника?

Мы оторвем вас буквально на 10 минут важными новостями.

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