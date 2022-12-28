Все про ЕНП и ЕФС-1, коды операций в декларации по НДС и оформление электронных больничных

Буквально уже на пороге Новый Год – приятные поздравления, корпоративы, предвкушение длинных каникул. Подсознательно хочется верить, что наступающий год будет проще и счастливее нынешнего.
Но мы привыкли оперировать фактами и цифрами, которые говорят, что проблемы не заставят себя ждать. Бухгалтеров ждет настоящий квест по подготовке и сдаче ЕНП, нормы налогового кодекса по которому еще не вступили в силу, а их уже корректируют.
Многие бухгалтеры в новогодние каникулы будут разбираться с еще одним нововведением наступающего года – ЕФС-1. Словом, скучать не придется.
Но есть и хорошие новости. Так, обещают, что в 2023 году бизнес будут проверять для профилактики. А отечественный автопром займет 80% рынка к 2030 году.
И все же наступает день, когда даже трудоголики закрывают бухгалтерию и задумываются, чем бы порадовать родных. У нас есть беспроигрышный рецепт: куриные грудки в лимонно-чесночной панировке. Нам понадобится: 2 куриных грудки, 1 яйцо, 2 ст.л. масла сливочного, 6 шт. крекеров, 1 лимон, 2 ст.л. муки пшеничной высшего сорта, 1 зубчик чеснока и по вкусу петрушка, соль, перец черный молотый.
Разогрейте духовку до 240 гр. Противень выстелите фольгой, смазанной маслом. Чеснок очистите. С лимона тонко снимите цедру. В чашу блендера положите крекеры, чеснок, цедру лимона, масло и веточки петрушки. Посолите и поперчите. Измельчите в крошку и переложите ее в тарелку. Филе куриных грудок отбейте. В отдельную тарелку насыпьте муку. В другую – разбейте яйцо и взбейте его вилкой. Обмакните каждую грудку в муку, затем в яйцо, а потом обваляйте в лимонно-чесночной крошке.
Выложите на противень и запекайте в течение 15 минут. Подавайте с дольками лимона. Чувствуете запах праздника?
Мы оторвем вас буквально на 10 минут важными новостями.
Важно
С 2023 года отсрочку по налогам будут давать по новым правилам.
За 2022 год надо сдавать в ПФР и ФСС отчеты по старым формам в старые сроки.
Утвердили новые формы выписок из электронных трудовых книжек СТД-Р и СТД-СФР.
До 16 января надо последний раз сдать СЗВ-М и СЗВ-ТД: таблица от ПФР.
Вышли доптребования к бюджетной и бухгалтерской отчетности учреждений за 2022 год.
Перевод на другую работу в 2023 году по-новому надо отражать в отчете: таблица от ПФР.
Роструд: выплатить зарплату за декабрь раньше срока можно, но за «разрыв» более 15 дней положен штраф.
Что нужно знать про ЕФС-1
Как заполнять титульный лист формы ЕФС-1: построчный анализ.
Какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году: таблица.
Разные подразделы формы ЕФС-1 по одному сроку сдачи можно отправлять разными файлами.
Подраздел 3 формы ЕФС-1 вместо ДСВ-3 можно сдавать ежемесячно.
Для трудовых договоров в форме ЕФС-1 надо указывать код по ОКЗ, для ГПХ – свой код.
По договорам ГПХ, заключенным в 2022 году, в форме ЕФС-1 отражается только дата окончания.
Отчет ЕФС-1 о стаже вместо формы СЗВ-СТАЖ надо сдавать не за всех сотрудников.
Все про ЕНП
В одном уведомлении по ЕНП можно сразу отразить все начисления по налогу на имущество за весь год.
Из первых рук
Лишняя квартира, дача или автомобиль лишат права на детское пособие.
При расчете налога на имущество организаций за 2022 год учитывайте новые правила этого года.
Ввели еще восемь форм электронных документов для бухучета в учреждениях.
Учреждениям рассказали, как составить пять новых форм электронной первички.
Обращаем внимание
Если истек срок ключа ФН, налоговики автоматически оповестят о снятии ККТ с учета.
Запретят брать комиссию за денежные переводы между счетами одного человека в разных банках.
ИП-иностранцы должны сообщать о смене адреса по форме № Р24001.
Проверьте, не попала ли ваша компания в список плановых проверок-2023.
Неработающие мамы не смогут получать одновременно и пособие на детей до 1,5 лет, и новое универсальное.
Для информации
Повысят финансовый порог для идентификации при покупке ювелирных изделий.
ЦРПТ откроет компаниям и ИП доступ к информации о допущенных нарушениях маркировки.
20 регионов перешли на двухуровневую систему управления ФНС.
Весь год в новых субъектах будет мораторий на штрафы за отчетность и налоги с опозданием.
Компании новых регионов смогут в течение полугода подавать уведомление о переходе на УСН.
Убрали лишнее условие для включения в расходы взносов в НПФ за сотрудников.
Лайфхаки: берем на вооружение
Если жена предпринимателя хочет торговать на его складе, она тоже должна стать ИП.
Какие действуют правила начисления пеней при подаче уточненных деклараций со сроком уплаты до 31 декабря.
Стало проще учитывать капвложения по ФСБУ 26/2020 в части нематериальных активов.
Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы.
Отправленное уведомление на УСН можно отозвать ради перехода на АУСН.
– Премию покупателям за объем закупок можно включить в расходы
В планах
Для отдельных предприятий страховые взносы уменьшат до 7,6%.
Молодых сотрудников будет нельзя уволить, если они не проработали год.
С 2023 года будет новое налоговое уведомление, а с 2024 – еще новее.
Узнайте, как...
воспользоваться переплатой по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, образованной до 2023 года;
изменился рынок труда из-за мобилизации и ухода иностранных компаний;
в отчете о прослеживаемости отражать выбытие неисправных мониторов;
с 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных;
скорректировать остаточную стоимость основного средства по новому стандарту.
А тем временем...
Ситибанк уходит из страны и разрешает бесплатно перевести из него все деньги.
Немного статистики
О как!
С 1 января Минобороны и Минцифры будут получать рассылку из регистра сведений о населении.
УПС
Внесут поправки в ТК о запрете удаленки для россиян из-за границы.
Новый закон: использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг запрещено.
Мертвым деньги не нужны. Из поправок в НК убрали норму о возврате переплаты на ЕНС умерших.