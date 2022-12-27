«Утренний бухгалтер». Тарифы на коммуналку не будут повышать, если население не сможет платить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Тарифы ЖКХ перестанут повышать, если более 30% населения не смогут их оплатить.
Обороты малого бизнеса выросли на четверть. Правда, это цифры только по Москве.
Занимательная статистика от налоговиков. 4 миллиона электронных подписей выдала уже ФНС.
Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» надо будет применять только с 2024 года, но бухгалтеры уже начали засыпать коллег вопросами.
Важный обзор, как работать с китайскими поставщиками без ошибок: запоминайте и берите в работу.
Получите поддержку коллег и станьте частью большой бухгалтерской семьи России
Сообщество профессиональных бухгалтеров открывает двери каждому в профессии!
Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете.
Новости
1 Удаленщикам, работающим из-за границы, все-таки поднимут налоги
2 С 2023 года будет новое налоговое уведомление, а с 2024 – еще новее
3 🔎 Проверьте, не попала ли ваша компания в список плановых проверок-2023
4 Перечень прямых расходов прописывают в учетной политике
5 Зарплату можно платить не два, а четыре раза в месяц
6 Число молодых предпринимателей за год увеличилось почти вдвое
7 Владельцы бизнес-карт от СберБизнес могут оплачивать покупки бесконтактно при помощи QR-кода
8 Компании будут штрафовать до 500 млн за утечки
9 У производителей алкоголя будут новые коды ЕГАИС
10 ‼️ Началась подготовка к аттестации бухгалтеров
11 С 2023 года будут новые реквизиты для уплаты налогов
12 Узнайте, как с 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных
13 ✅ Исследование: работодатели ищут в бухгалтерах идеальное сочетание профессиональных и личностных качеств
14 За перепродажу данных из ЕГРН будут штрафовать
15 На льготные перевозки правительство выделило более 16 миллиардов рублей
16 ЦРПТ откроет компаниям и ИП доступ к информации о допущенных нарушениях маркировки
17 Больше половины пресервов из сельди небезопасны
18 Уехавшим из РФ отменят все преференции
19 Заказывайте цветы только на сайте ФНС
20 В декларации по НДС надо указывать новые коды операций
21 Экспорт европейского вина вырос на 43%
22 Подраздел 3 формы ЕФС-1 вместо ДСВ-3 можно сдавать ежемесячно
23 «Клерк» раздает новогодние подарки
24 Тарифы на ЖКХ будут повышать с учетом доходов населения
25 Бухгалтерам рассказали про тренды на рынке труда: какие навыки наиболее востребованы
26 ‼️ Разные подразделы формы ЕФС-1 по одному сроку сдачи можно отправлять разными файлами
27 «ВинЛаб» открыла первый пункт выдачи заказов
28 В 2023 году бизнес будут проверять для профилактики
29 Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы
30 Стало проще учитывать капвложения по ФСБУ 26/2020 в части нематериальных активов
31 ФАС разрешила владельцу «Вкусно – и точка» купить логистическую компанию
32 ⛰️ Сообщество профессиональных бухгалтеров: интеллектуальная среда, теплый междусобойчик или гонка конкурентов?!
33 Совкомбанк перестанет оформлять ипотеку от застройщика
34 Сбер предлагает вносить наличные по QR-коду
35 Обороты малого бизнеса выросли на четверть
36 Микрофинансы выдали на 5% больше займов
37 За утечку данных будет еще и уголовная ответственность
38 Отечественный автопром займет 80% рынка к 2030 году
39 Больше 40% студентов хотят открыть свой бизнес
40 Жители России на первом месте по покупке недвижимости в Турции
41 Экспертный совет принимает предложения по развитию креативной экономики
42 ФНС выдала 4 миллиона электронных подписей
43 «Москвич» начали продавать в розницу
События
Учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018
Дата проведения: 29 декабря, четверг
ИП на ПСН: как с ним работать бухгалтерам-аутсорсерам
Дата проведения: 28 декабря, среда
Начался набор! Финансовый английский для работы в международных компаниях.Очно или дистанционно. CPA.Записаться можно в любое удобное время.
Дата проведения: 28 декабря, среда
Единый налоговый платеж: что год грядущий нам готовит?
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.
Дата проведения: 27 декабря, вторник
ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Правила оформления электронных больничных поменяли на 2023 год
Изменения будут в кодах при продлении больничного.
– Что в январе ожидает пенсионеров, родителей, льготников и автовладельцев: разбираем восемь законов
Январь традиционно богат на законодательные нововведения, поскольку это первый месяц нового года. И январь наступающего 2023 года не стал в этом плане исключением.
– Отчет ПМ, статистика: кто сдает и как заполнить
В отчете ПМ отражают сведения об основных показателях деятельности малых предприятий. Сдают его ежеквартально, даже если организация фактически не работала.
– Кто может платить налог за самозанятого
Компании охотно заключают договора с самозанятыми, снимая с себя нагрузку и обязательство по уплате налогов и взносов за таких работников. Но некоторые работодатели для упрощения контроля за статусом самозанятых могут взять на себя исполнение их налоговых обязательств.
– Как сдавать З-НДФЛ, если живешь не по месту регистрации
Куда направлять декларацию: по прописке или по фактическому проживанию?
– Экономим перед Новым годом и на каникулах: как не стать банкротом за праздники
До Нового года осталось чуть больше недели, а еще впереди – официальные каникулы. Многие россияне в эти дни останутся дома. Причина банальна – на общие выходные поездки что по России, что за границу стоят довольно дорого.
– Как принять к вычету НДС по авансовым отчетам
Компания может приобретать товары, работы и услуги с оплатой их наличными через подотчетных лиц. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы принять НДС к вычету по таким покупкам?
🔒 Земли сельхозназначения: что важно знать про ставку для неиспользуемого участка
Государство согласно на льготную ставку налога на землю, если участок используют в сельхозпроизводстве. Если не используют – не согласно. Но срок для наказания с 2022 года считают иначе. Подробности – в статье.
– Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах
За последние дни 2022 года ИП еще могут успеть «заскочить в последний вагон уходящего поезда» – вступить в добровольные правоотношения с ФСС, чтобы в 2023 году иметь право на больничные, в том числе декретные.
– Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год
Пора создавать новогоднее настроение, ставить елки, украшать офисы и дома гирляндами, а потом делать фото и присылать их нам! «Клерк», как самый настоящий Дед Мороз, раздаст подарки за самые интересные и креативные бухгалтерские елочки. Читайте в посте подробные правила.
Спикер Госдумы высказался о покинувших страну россиянах, объяснив, почему их надо лишить налоговых преференций.
– Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды
«Клерк» любит дарить подарки, а еще позвал друзей, которые тоже рады помочь бухгалтерам, предпринимателям, руководителям сделать их работу проще и удобнее в текущем и 2023 году. Успейте поучаствовать в акциях и забрать эксклюзивные промокоды.
– Проверки трудовой инспекции 2023: что надо знать
С 2023 года возобновляются плановые проверки работодателей трудовой инспекцией. О характере проверок, что проверяют, как подготовиться и узнать, подлежит ли ваша компания проверке в 2023.
– Декларация по налогу на прибыль за 2022 год
Серьезных поправок в декларацию по налогу на прибыль за 2022 год нет. Но нюансы все равно имеются.
– «Ночной бухгалтер». Самозанятым запретят работать за границей
Идея фикс ограничить удаленку уехавшим из страны россиянам набирает обороты. В этот раз речь пошла о том, чтобы лишать нерезидента статуса СМЗ. А для ИП хотят повысить налоги.
– На чем налоговики ловили компании в 2022. Верховный суд и НДС
Хотя большая часть проблем с НДС связана с «техническими» компаниями и «дроблением», остаются и другие. В статье расскажем о трех других самых популярных претензиях налоговиков к организациям, которые были в уходящем году.
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Документы
Федеральный закон № 230-ФЗ от 03.07.2016
Минфин РФ: Приказ № 87н от 30.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90 от 17.02.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80270 от 17.08.2022
Государственная комиссия по радиочастотам при Минсвязи: Решение №
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС22-6762 от 27.05.2022
Конституционный Суд РФ: Определение № 2576-О от 29.09.2022
Конституционный Суд РФ: Определение № 2581-О от 29.09.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-27837 от 15.04.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС22-7274 от 19.08.2022
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