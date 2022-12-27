Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Тарифы на коммуналку не будут повышать, если население не сможет платить

Суть в том, что если больше 30% платить по таким тарифам не смогут, их повышать не будут.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Тарифы ЖКХ перестанут повышать, если более 30% населения не смогут их оплатить.

Обороты малого бизнеса выросли на четверть. Правда, это цифры только по Москве.

Занимательная статистика от налоговиков. 4 миллиона электронных подписей выдала уже ФНС.

Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» надо будет применять только с 2024 года, но бухгалтеры уже начали засыпать коллег вопросами.

Важный обзор, как работать с китайскими поставщиками без ошибок: запоминайте и берите в работу.

Получите поддержку коллег и станьте частью большой бухгалтерской семьи России

Сообщество профессиональных бухгалтеров открывает двери каждому в профессии!

Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете.

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Перечень прямых расходов прописывают в учетной политике

Зарплату можно платить не два, а четыре раза в месяц

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Владельцы бизнес-карт от СберБизнес могут оплачивать покупки бесконтактно при помощи QR-кода

Компании будут штрафовать до 500 млн за утечки

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15 На льготные перевозки правительство выделило более 16 миллиардов рублей

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24 Тарифы на ЖКХ будут повышать с учетом доходов населения

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31 ФАС разрешила владельцу «Вкусно – и точка» купить логистическую компанию

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40 Жители России на первом месте по покупке недвижимости в Турции

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43 «Москвич» начали продавать в розницу

События

Учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 29 декабря, четверг

ИП на ПСН: как с ним работать бухгалтерам-аутсорсерам

Дата проведения: 28 декабря, среда

Начался набор! Финансовый английский для работы в международных компаниях.Очно или дистанционно. CPA.Записаться можно в любое удобное время.

Дата проведения: 28 декабря, среда

Единый налоговый платеж: что год грядущий нам готовит?

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Основные положения пяти ФСБУ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Правила оформления электронных больничных поменяли на 2023 год

Изменения будут в кодах при продлении больничного.

– Что в январе ожидает пенсионеров, родителей, льготников и автовладельцев: разбираем восемь законов

Январь традиционно богат на законодательные нововведения, поскольку это первый месяц нового года. И январь наступающего 2023 года не стал в этом плане исключением.

– Отчет ПМ, статистика: кто сдает и как заполнить

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Куда направлять декларацию: по прописке или по фактическому проживанию?

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Блоги компаний

Трибуна

Документы

Федеральный закон № 230-ФЗ от 03.07.2016

Минфин РФ: Приказ № 87н от 30.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90 от 17.02.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80270 от 17.08.2022

Государственная комиссия по радиочастотам при Минсвязи: Решение № 07-20-03-001 от 07.05.2007

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС22-6762 от 27.05.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 2576-О от 29.09.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 2581-О от 29.09.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-27837 от 15.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС22-7274 от 19.08.2022

Обсуждаемые темы форума

– Зуп. Ндфл в ведомости в банк (за премию)

– ИП на ПСН, увольнение единственного работника

– Переход на УСН

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– Усно доходы минус расходы

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– Самозанятый + ип

– It компания – страховые взносы

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