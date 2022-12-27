«Утренний бухгалтер». Тарифы на коммуналку не будут повышать, если население не сможет платить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Тарифы ЖКХ перестанут повышать, если более 30% населения не смогут их оплатить.

Обороты малого бизнеса выросли на четверть. Правда, это цифры только по Москве.

Занимательная статистика от налоговиков. 4 миллиона электронных подписей выдала уже ФНС.

Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» надо будет применять только с 2024 года, но бухгалтеры уже начали засыпать коллег вопросами.

Важный обзор, как работать с китайскими поставщиками без ошибок: запоминайте и берите в работу.

Получите поддержку коллег и станьте частью большой бухгалтерской семьи России Сообщество профессиональных бухгалтеров открывает двери каждому в профессии! Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете. Оставить заявку

Новости

1 Удаленщикам, работающим из-за границы, все-таки поднимут налоги

2 С 2023 года будет новое налоговое уведомление, а с 2024 – еще новее

3 🔎 Проверьте, не попала ли ваша компания в список плановых проверок-2023

4 Перечень прямых расходов прописывают в учетной политике

5 Зарплату можно платить не два, а четыре раза в месяц

6 Число молодых предпринимателей за год увеличилось почти вдвое

7 Владельцы бизнес-карт от СберБизнес могут оплачивать покупки бесконтактно при помощи QR-кода

8 Компании будут штрафовать до 500 млн за утечки

9 У производителей алкоголя будут новые коды ЕГАИС

10 ‼️ Началась подготовка к аттестации бухгалтеров

11 С 2023 года будут новые реквизиты для уплаты налогов

12 Узнайте, как с 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных

13 ✅ Исследование: работодатели ищут в бухгалтерах идеальное сочетание профессиональных и личностных качеств

14 За перепродажу данных из ЕГРН будут штрафовать

15 На льготные перевозки правительство выделило более 16 миллиардов рублей

16 ЦРПТ откроет компаниям и ИП доступ к информации о допущенных нарушениях маркировки

17 Больше половины пресервов из сельди небезопасны

18 Уехавшим из РФ отменят все преференции

19 Заказывайте цветы только на сайте ФНС

20 В декларации по НДС надо указывать новые коды операций

21 Экспорт европейского вина вырос на 43%

22 Подраздел 3 формы ЕФС-1 вместо ДСВ-3 можно сдавать ежемесячно

23 «Клерк» раздает новогодние подарки

24 Тарифы на ЖКХ будут повышать с учетом доходов населения

25 Бухгалтерам рассказали про тренды на рынке труда: какие навыки наиболее востребованы

26 ‼️ Разные подразделы формы ЕФС-1 по одному сроку сдачи можно отправлять разными файлами

27 «ВинЛаб» открыла первый пункт выдачи заказов

28 В 2023 году бизнес будут проверять для профилактики

29 Пошли информационные письма из ФНС о разногласиях в вычетах по НДС за 2015 –2016 годы

30 Стало проще учитывать капвложения по ФСБУ 26/2020 в части нематериальных активов

31 ФАС разрешила владельцу «Вкусно – и точка» купить логистическую компанию

32 ⛰️ Сообщество профессиональных бухгалтеров: интеллектуальная среда, теплый междусобойчик или гонка конкурентов?!

33 Совкомбанк перестанет оформлять ипотеку от застройщика

34 Сбер предлагает вносить наличные по QR-коду

35 Обороты малого бизнеса выросли на четверть

36 Микрофинансы выдали на 5% больше займов

37 За утечку данных будет еще и уголовная ответственность

38 Отечественный автопром займет 80% рынка к 2030 году

39 Больше 40% студентов хотят открыть свой бизнес

40 Жители России на первом месте по покупке недвижимости в Турции

41 Экспертный совет принимает предложения по развитию креативной экономики

42 ФНС выдала 4 миллиона электронных подписей

43 «Москвич» начали продавать в розницу

События

Учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 29 декабря, четверг

ИП на ПСН: как с ним работать бухгалтерам-аутсорсерам

Дата проведения: 28 декабря, среда

Начался набор! Финансовый английский для работы в международных компаниях.Очно или дистанционно. CPA.Записаться можно в любое удобное время.

Дата проведения: 28 декабря, среда

Единый налоговый платеж: что год грядущий нам готовит?

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Основные положения пяти ФСБУ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Правила оформления электронных больничных поменяли на 2023 год

Изменения будут в кодах при продлении больничного.

– Что в январе ожидает пенсионеров, родителей, льготников и автовладельцев: разбираем восемь законов

Январь традиционно богат на законодательные нововведения, поскольку это первый месяц нового года. И январь наступающего 2023 года не стал в этом плане исключением.

– Отчет ПМ, статистика: кто сдает и как заполнить

В отчете ПМ отражают сведения об основных показателях деятельности малых предприятий. Сдают его ежеквартально, даже если организация фактически не работала.

– Кто может платить налог за самозанятого

Компании охотно заключают договора с самозанятыми, снимая с себя нагрузку и обязательство по уплате налогов и взносов за таких работников. Но некоторые работодатели для упрощения контроля за статусом самозанятых могут взять на себя исполнение их налоговых обязательств.

– Как сдавать З-НДФЛ, если живешь не по месту регистрации

Куда направлять декларацию: по прописке или по фактическому проживанию?

– Экономим перед Новым годом и на каникулах: как не стать банкротом за праздники

До Нового года осталось чуть больше недели, а еще впереди – официальные каникулы. Многие россияне в эти дни останутся дома. Причина банальна – на общие выходные поездки что по России, что за границу стоят довольно дорого.

– Как принять к вычету НДС по авансовым отчетам

Компания может приобретать товары, работы и услуги с оплатой их наличными через подотчетных лиц. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы принять НДС к вычету по таким покупкам?

🔒 Земли сельхозназначения: что важно знать про ставку для неиспользуемого участка

Государство согласно на льготную ставку налога на землю, если участок используют в сельхозпроизводстве. Если не используют – не согласно. Но срок для наказания с 2022 года считают иначе. Подробности – в статье.

– Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах

За последние дни 2022 года ИП еще могут успеть «заскочить в последний вагон уходящего поезда» – вступить в добровольные правоотношения с ФСС, чтобы в 2023 году иметь право на больничные, в том числе декретные.

– Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год

Пора создавать новогоднее настроение, ставить елки, украшать офисы и дома гирляндами, а потом делать фото и присылать их нам! «Клерк», как самый настоящий Дед Мороз, раздаст подарки за самые интересные и креативные бухгалтерские елочки. Читайте в посте подробные правила.

– Цитата дня. Про ошибки

Спикер Госдумы высказался о покинувших страну россиянах, объяснив, почему их надо лишить налоговых преференций.

– Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

«Клерк» любит дарить подарки, а еще позвал друзей, которые тоже рады помочь бухгалтерам, предпринимателям, руководителям сделать их работу проще и удобнее в текущем и 2023 году. Успейте поучаствовать в акциях и забрать эксклюзивные промокоды.

– Проверки трудовой инспекции 2023: что надо знать

С 2023 года возобновляются плановые проверки работодателей трудовой инспекцией. О характере проверок, что проверяют, как подготовиться и узнать, подлежит ли ваша компания проверке в 2023.

– Декларация по налогу на прибыль за 2022 год

Серьезных поправок в декларацию по налогу на прибыль за 2022 год нет. Но нюансы все равно имеются.

– «Ночной бухгалтер». Самозанятым запретят работать за границей

Идея фикс ограничить удаленку уехавшим из страны россиянам набирает обороты. В этот раз речь пошла о том, чтобы лишать нерезидента статуса СМЗ. А для ИП хотят повысить налоги.

– На чем налоговики ловили компании в 2022. Верховный суд и НДС

Хотя большая часть проблем с НДС связана с «техническими» компаниями и «дроблением», остаются и другие. В статье расскажем о трех других самых популярных претензиях налоговиков к организациям, которые были в уходящем году.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Федеральный закон № 230-ФЗ от 03.07.2016

Минфин РФ: Приказ № 87н от 30.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90 от 17.02.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80270 от 17.08.2022

Государственная комиссия по радиочастотам при Минсвязи: Решение № 07-20-03-001 от 07.05.2007

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС22-6762 от 27.05.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 2576-О от 29.09.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 2581-О от 29.09.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-27837 от 15.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС22-7274 от 19.08.2022

Обсуждаемые темы форума

– Зуп. Ндфл в ведомости в банк (за премию)

– ИП на ПСН, увольнение единственного работника

– Переход на УСН

– Учет по взаимоотношениям с ИП из Грузии

– Восстановление НДС

– Реклама клерк премиум

– Допустимый размер ставки процентов по договору займа со взаимозависимым лицом

– Учет расходов на регистрацию товарного знака

– Долг по заработной плате свыше 3-х лет

– Трёхсторонний зачёт задолженности

– Чеки по кассе вернулись из налоговой с пометкой НЕ ПРИНЯТЫ

– Усно доходы минус расходы

– Не сдавали в ФСС сведения о застрахованных лицах, ну только по сотруднику с ЭЛН

– Самозанятый + ип

– It компания – страховые взносы

– Отказ от договора

– Вопрос по вычетам на детей

– Малоценное имущество

– Оформление денежных призов

– Сдача имущества в аренду