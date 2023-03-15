«Утренний бухгалтер». 1 млн раз в три года: предпринимателям обещают новые гранты

Раньше грант на открытие и развитие своего дела давали однократно, теперь — раз в три года. Но есть критерии по возрасту и особые условия.

С 1 мая пенсию наличными будут доставлять только сотрудники Почты России.

Не знаете, какие отчеты нужно сдавать в службу занятости? Забирайте список со сроками подачи.

Борьба с мошенниками: банки застявят тщательнее проверять переводы.

Авансы, зарплаты, НДФЛ: ответы на сложные вопросы найдете здесь.

Уголовного дела не будет, если погасить долги перед бюджетом. Приняты поправки в УК.

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Новости

1 🔀 Для аккредитации и налоговых льгот IT-компаний действуют разные перечни доходов. Не путайте их

2 В платежном поручении на фиксированные взносы должен быть период ГД.00.2023

3 Минфин: ювелирные коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ лишают права на УСН

4 К апрелю РСПП запустит цифровую платформу для конфиденциальных международных расчетов

5 На один налог должна быть одна платежка-уведомление в месяц

6 Стримеров хотят обложить налогом с донатов

7 НДФЛ с зарплаты до и после 1 января 2023 года удерживают по разным правилам

8 Компании теперь могут забронировать автобусы для поездок сотрудников по России через «Авиасейлс для бизнеса»

9 БАД подпадут под обязательную маркировку с 1 октября 2023 года

10 Минцифры: налог на прибыль для IT-компаний нужно обнулить бессрочно

11 Не всякому налогоплательщику Минфин будет разъяснять нормы НК

12 Самозанятым разрешили предлагать свою недвижимость через сервис бронирования отелей «Островок»

13 Собственники пунктов выдачи собрались у офиса Wildberries с требованиями по штрафам

14 👉 На какие КБК платить фиксированные взносы и налог по УСН в 2023 году

15 До 20 марта организации должны сдать уведомление о КИК. Иначе – штраф 500 тыс. рублей

16 Таможня начала снова публиковать данные по импорту и экспорту

17 Clearstream начал отказывать брокерам в разблокировке активов

18 Производителей, импортеров и экспортеров сигарет обяжут получать лицензии. Розничных продавцов пока не тронут

19 📑 Работодателям надо отчитаться в службу занятости, напомнил Минтруд. Знаете, какие надо сдавать отчеты?

20 ⚡ За фейки и дискредитацию любых участников СВО будут штрафовать и сажать в тюрьму. Госдума приняла закон

21 Если жена купила квартиру у своего брата, мужу не дадут имущественный вычет

22 Только половине главбухов неважно, какого пола руководитель, остальные предпочли бы мужчину: исследование SuperJob

23 Переходить на кадровый ЭДО все еще не стало обязанностью. Бухгалтеры волнуются о новых правилах

24 ⚡ Уголовное преследование бизнесменов по налоговым преступлениям прекратят. Если погасить недоимку полностью

25 Работали с компанией RosCo? Расскажите, как вам

26 💊 Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или выписка из медкарты

27 Минфин: налоговые резиденты РФ должны находиться в России не менее 183 дней

28 🔺Отчеты по ЕФС-1 не за горами. Не пропустите мастер-класс, как их заполнять

29 Банки обяжут более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы. Чтобы деньги людей не уводили мошенники

30 Декретные идут в доход для детского пособия в пропорции

31 Клиенты лопнувших банков смогут оформить возмещение в АСВ через Госуслуги

32 Сбер открыл первый центр экспертизы для самозанятых

33 💁Как работать в 1С:Кабинет сотрудника: важный бесплатный вебинар

34 Райффайзенбанк с 20 марта вводит плату для юрлиц за хранение долларов и евро

35 Пенсии наличными с 1 мая будет доставлять только «Почта России»

36 🔥 Предприниматели до 25 лет смогут раз в три года получать гранты до 1 млн руб.

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События

Проверяем декларацию по налогу на прибыль за 2022 год

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

IT компании. Новые возможности для ИТ компаний. Налоговые льготы.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

КИК: особенности расчета налога с доходов и отчетность

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Работа с самозанятыми и проверки ФНС - 2023

Дата проведения: 17 марта, пятница

Вебинар c Ольгой Антошиной «Основные средства 2022-2023: подводим итоги и идём вперёд!»

Дата проведения: 17 марта, пятница

Разбираемся в новшествах 2023: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд и другие изменения

Дата проведения: 17 марта, пятница

Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы - 2023

Дата проведения: 17 марта, пятница

Внутренний аудит и система внутреннего контроля

Дата проведения: 17 марта, пятница

НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО В 2023 ГОДАХ (

Дата проведения: 17 марта, пятница

Статьи

— Должная осмотрительность в 2023 году: почему старые методы больше не работают

Проверки контрагентов в традиционном смысле больше недостаточно. Почему? И как действовать теперь?

— «Утренний бухгалтер». Налоговые долги никто не требует – бухгалтеры удивлены

Можно выдохнуть и не ждать списаний со счета. Но недолго.

— Почему бизнес не платит доначисления в рассрочку

Такой вопрос задала Счетная палата Минфину и ФНС. После выездных проверок компании могут попросить рассрочку доначисленных сумм. Но этим правом практически никто не пользуется.

— Инвестиции и бизнес: где найти и не прогадать

Инвестиции важны на различных этапах развития бизнеса. Особенно на старте, когда банки отказываются кредитовать предприятие из-за высоких рисков невозврата.

— Сдача годового отчета за 2022 год

В начале года организации традиционно формируют и сдают обязательный экземпляр годовой бухгалтерской/финансовой отчетности. В этой статье говорим про сроки сдачи и формы в 2023 году годового отчета за 2022 год.

— Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить

С наступлением 2023 года закончилась льгота на этот налог. Это значит, что за доход, полученный в 2023 году в виде процентов, нужно будет заплатить налог в 2024. Однако уже сейчас важно учитывать это обстоятельство при расчете будущей доходности.

— Повысили размер авансов по госконтрактам в 2023

Согласно документу организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 в качестве аванса до 50% от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств.

— Какие брокеры не попали под санкции: список

Санкции, которые ввели США и ЕС против многих российских организаций после событий 24 февраля 2022 года, повлияли и на работу брокеров. В 2023 году введение новых западных ограничений продолжилось.

— ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку

Законодательство устроено так, что даже исключение из ЕГРЮЛ не всегда означает, что компания считается недействующей. Поэтому ее должникам можно не торопиться включать кредиторку в доходы. Но у этой ситуации есть и оборотная сторона.

— Что выбрать в 2023 году: ООО или ИП

Если вы решили открыть свой бизнес, то знаете, что можете зарегистрироваться в качестве ИП или открыть ООО как учредитель. У каждого варианта – свои достоинства и недостатки. Разберем особенности каждой формы бизнеса и поможем определиться с выбором.

🔒 Охрана труда с 1 марта 2023 года. Зачем работодателям регистрироваться в личном кабинете Минтруда

Если работодатели хотят сами проводить обучение сотрудников охране труда, им придется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Минтруда. А потом передавать сведения в реестры. Такие изменения вступили в силу с 01.03.2023.

— Что считать уважительной причиной прогула

Однозначно, уважительной причиной прогула считается болезнь работника. Особенно, если это подтверждено документом из медклиники. В остальных случаях нужно руководствоваться здравой логикой и материалами судебной практики.

🔒 Какую статистическую отчетность сдает малый бизнес

Кроме отчетности в ФНС и ФСС, бизнесу также нужно отчитываться перед Федеральной службой государственной статистики. Крупный бизнес сдает статистическую отчетность регулярно, а микро- и малый бизнес — в упрощенном порядке и только в случае попадания в выборку Росстата.

— «Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей

Это разговор о том, какие беды принес малому бизнесу 2023 год, что с ними теперь делать и как верить в лучшее. Инструкция, как становиться грамотнее, чем прежде. А еще расскажем, причем тут морковка и как стать светом в конце туннеля для других и самого себя в непростое время.

— 1000 и 1 ночь с ЕНП: что делать, если уже перешли на него в 1С, но все равно ничего непонятно

Переходу на новую систему уплаты налогов уже третий месяц, но многие бухгалтеры по-прежнему не понимают, что происходит. Рассказываем, что может помочь разобраться.

— «Ночной бухгалтер». Блогеры и стримеры попали под раздачу: что будет с бизнесом в сети

Похоже бизнес в соцсетях и в целом в интернете привлекает все больше внимания ФНС. Топовых блогеров уже собираются проверять на наличие незарегистрированных доходов, а тут еще депутат Госдумы заговорил о стримерах и их донатах. Эти и другие события дня сегодня в обзоре.

— Цифра дня. Пункты выдачи взбунтовались

Собственники ПВЗ недовольны штрафами и хотят штурмовать главный офис маркетплейса.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10213 от 08.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с зарплаты до и после 1 января 2023 года удерживают по разным правилам

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/15640@ от 18.11.2022

Верховный Суд РФ: Постановление № 4-АД17-3 от 06.04.2017

Правительство РФ: Постановление № 1376 от 22.12.2012

Минфин РФ: Информация № ПЗ-15/2022 от 19.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/8594 от 03.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: налоговые резиденты РФ должны находиться в России не менее 183 дней

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/4/67201 от 16.11.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/4/19272 от 05.04.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5167 от 24.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если жена купила квартиру у своего брата, мужу не дадут имущественный вычет

Федеральный закон № 381-ФЗ от 28.12.2009

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