«Утренний бухгалтер» № 5402. Бухгалтеры будут сдавать два уведомления в месяц по НДФЛ

По НДФЛ будет два уведомления: добровольное и обязательное.
Работодателям приходят письма из ИФНС со списком сотрудников и размерами их налоговых долгов.
1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП перестали дружить между собой: не все выплаты попадают в расходы.
Промышленные компании из приграничных регионов стали чаще обращаться за страховкой от терактов.
Курьез дня: Налоговики советуют людям пополнить свой ЕНС, чтобы эти деньги потом вернулись им в виде вычета по 3-НДФЛ.
По данным опроса 46% бухгалтеров боятся одиночества. А вы?
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Появилось первое в России приложение для интеграции двух систем — сервиса интернет-бухгалтерии Эльба и онлайн-касс Эвотор.
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Порядок формирования себестоимости государственных (муниципальных) услуг, учет субсидий на госзадание и иного бюджетного финансирования
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Онлайн-кассы (ККТ): глобальные изменения 2023 г. в Законе 54-ФЗ и оперативный контроль (онлайн и в зале)
Дата проведения: 6 июня, вторник
Первичные документы: типичные ошибки и налоговые риски
Дата проведения: 6 июня, вторник
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ В 2023 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2023 года.
Дата проведения: 6 июня, вторник
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Документы
Президент РФ: Указ № 690 от 30.09.2022
Конституционный Суд РФ: Постановление № 1-П от 11.01.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 225-КГ21-2-К10 от 27.05.2021
Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № 57-АПГ17-1 от 23.03.2017
Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № 9-АПГ17-2 от 16.03.2017
Конституционный Суд РФ: Постановление № 46-П от 12.11.2020
Конституционный Суд РФ: Определение № 2596-О от 12.10.2020
Конституционный Суд РФ: Постановление № 7-П от 19.03.2010
Конституционный Суд РФ: Постановление № 6-П от 25.03.2008
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