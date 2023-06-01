«Утренний бухгалтер» № 5402. Бухгалтеры будут сдавать два уведомления в месяц по НДФЛ

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Изменят порядок расчета больничных

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

— Каким должен быть срок полезного использования подержанных ОС

При определении срока полезного использования бывших в употреблении ОС, важно значение имеет наличие информации о сроке использования объекта предыдущими собственниками. От этого зависит, как бухгалтерии определить новый срок полезного использования.

— Расчет выплаты по ОСАГО: какую компенсацию можно получить

Полис ОСАГО относится к обязательным видам страхования, поэтому и тарифы на саму страховку, и размер выплат регулируются законодательством. Разобрались, как происходит расчет выплаты по ОСАГО, по каким документам оценивается стоимость запчастей и почему выплата может быть занижена.

— Доверительное управление имуществом

Предположим, у вас есть имущество, накопления, доля в организации, и вы хотели бы извлекать из этого прибыль. Но по какой-то причине, будь то отсутствие времени, желания, вы не можете реализовать эту возможность. Для решения проблемы в этом случае подойдет доверительное управление. Оно поможет достичь желаемого результата, освобождая собственника от хлопот.

— Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами

Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами поможет координировать работу такого сотрудника в компаниях, занимающихся торговлей, рекламным бизнесом или оказанием услуг. В нашей статье описаны основные моменты, которые надлежит отразить в инструкции.

— Обзор антимонопольной практики в сфере госзакупок

Небольшой обзор антимонопольной практики при осуществлении госзакупок.

— Почему теперь не стоит заключать с квартирантами договор с автоматическим продлением на новый срок

Многие собственники, которые сдают свои квартиры жильцам, избегают заключать договор найма на срок больше 1 года — и вполне обоснованно.

— Как подготовиться к собеседованию и чего делать не стоит

Каждый третий соискатель сталкивается с проблемами на этапе прямого общения с работодателем, выяснили в ходе опроса в одном из сервисов подбора работы. При поиске работы это отмечают 28% женщин и 16% мужчин. Рассказываем, что ожидать от этого этапа поиска работы, как к нему подготовиться и почему не стоит говорить плохо о бывших работодателях.

— Как быть, если сотруднику по ошибке переплатили зарплату

Ошибки и опечатки в кадровых документах встречаются, равно как и в расчетах. Несмотря на автоматизацию процессов, иногда приходится иметь дело с переплатами.

— «Ночной бухгалтер». Егоров извинился перед бизнесом, налоговики просят пополнить ЕНС, чтобы вернуть НДФЛ и «сдают» работодателям долги сотрудников

Шок-контент — глава ФНС признал, что внедрение ЕНС прошло не так гладко, как рассчитывали. Но все равно считает, что новая система причиняет только добро. В это время налоговики выдают настоящие перлы. Просят пополнить ЕНС, чтобы потом вернуть те же деньги в качестве вычета по НДФЛ, а еще сообщают работодателям о долгах сотрудников по налогам.