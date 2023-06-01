Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5402. Бухгалтеры будут сдавать два уведомления в месяц по НДФЛ

Законопроект с масштабными поправками в НК РФ уже в Госдуме.

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По НДФЛ будет два уведомления: добровольное и обязательное.  

Работодателям приходят письма из ИФНС со списком сотрудников и размерами их налоговых долгов.  

1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП перестали дружить между собой: не все выплаты попадают в расходы.

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Курьез дня: Налоговики советуют людям пополнить свой ЕНС, чтобы эти деньги потом вернулись им в виде вычета по 3-НДФЛ.

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Документы

Президент РФ: Указ № 690 от 30.09.2022

Конституционный Суд РФ: Постановление № 1-П от 11.01.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 225-КГ21-2-К10 от 27.05.2021

Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № 57-АПГ17-1 от 23.03.2017

Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № 9-АПГ17-2 от 16.03.2017

Конституционный Суд РФ: Постановление № 46-П от 12.11.2020

Конституционный Суд РФ: Определение № 2596-О от 12.10.2020

Конституционный Суд РФ: Постановление № 7-П от 19.03.2010

Конституционный Суд РФ: Постановление № 6-П от 25.03.2008

Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-П от 05.04.2007

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