«Утренний бухгалтер» № 5442. За утечку персданных будет штраф до 500 млн рублей

Бизнес будут наказывать рублем за утечку информации о физических лицах: размер штрафов будет зависеть от количества персональных данных, которые утекут в сеть.
Оформить электронную подпись можно будет за рубежом. Первой страной, в которой заработает УЦ, станет Беларусь.
Штраф в бюджет не включают в расходы для налога на прибыль — разъясняет Минфин.
Платежка-02 не резервирует налоги и не спасает от их списания на другие КБК, подробности здесь.
Минфин сообщает: вычет НДС с аванса поставщику надо восстановить, если его переуступили по цессии.
При выдаче справки о сальдо ЕНС налоговики пришлют сообщение директору через Госуслуги.
Минтруд ожидает значительного притока трудовых мигрантов к 2030 году.
🔥 Почему всем нужно Положение о командировках?
Законодательство не регламентирует все вопросы командировок. Так, работодатель сам определяет размер суточных, какие командировочные расходы он компенсирует сотруднику и другие нюансы.
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Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу.
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1C:Кабинет сотрудника: простое и удобное взаимодействие между сотрудниками
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Что делать с МЧД: все об изменениях в 63-ФЗ
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51097 от 02.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👪 Как считать НДФЛ за доли детей при продаже квартиры, купленной на маткапитал
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49228 от 29.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Штраф в бюджет не включают в расходы для налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51034 от 02.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО при расчете своего НДФЛ учитывает доходы, поступившие на счета третьих лиц
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/64532 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДС с аванса поставщику надо восстановить, если его переуступили по цессии
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61261 от 30.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда дарение от физлиц не облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/63870 от 07.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата дней ухода за детьми-инвалидами не облагается НДФЛ
Росимущество: Приказ № 261 от 11.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Дачная амнистия: приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества
Росреестр: Приказ № П/0321 от 02.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Дачная амнистия: приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества
Правительство РФ: Постановление № 1320 от 09.08.2021
Правительство РФ: Постановление № 629 от 09.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Дачная амнистия: приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества
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