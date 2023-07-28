«Утренний бухгалтер» № 5442. За утечку персданных будет штраф до 500 млн рублей

Бизнес будут наказывать рублем за утечку информации о физических лицах: размер штрафов будет зависеть от количества персональных данных, которые утекут в сеть.

Оформить электронную подпись можно будет за рубежом. Первой страной, в которой заработает УЦ, станет Беларусь.

Штраф в бюджет не включают в расходы для налога на прибыль — разъясняет Минфин.

Платежка-02 не резервирует налоги и не спасает от их списания на другие КБК, подробности здесь.

Минфин сообщает: вычет НДС с аванса поставщику надо восстановить, если его переуступили по цессии.

При выдаче справки о сальдо ЕНС налоговики пришлют сообщение директору через Госуслуги.

Минтруд ожидает значительного притока трудовых мигрантов к 2030 году.