«Утренний бухгалтер» № 5482. Минфин установил предельную базу по взносам на 2024 год. Рост – 16%.

Предельная база по страховым взносам в 2023 году – 1 917 000 руб. В 2024 году она составит 2 225 000 рублей.

С 1 октября уведомление по ЕНП не примут, если в нем нарушены контрольные соотношения. Сверят КБК, период, срок сдачи, сумму. Забирайте таблицу.

В Госдуме хотят закрепить пенсионные права самозанятых. Депутаты предлагают самозанятым выплачивать пенсию без дополнительных взносов.

Родителей детей-инвалидов обделяют выходными. Роструд считает их в календарных днях, а не в рабочих.

Общепит должен ориентировать на данные Росстата по зарплатам в регионе, если хочет сохранить льготу по НДС.

Производителей минералки попросили не крепить маркировку на крышки бутылок — это затрудняет утилизацию отходов.

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🔥 Налоговики взялись за компании, которые привлекают самозанятых ФНС ищет признаки трудовых отношений, доначисляет налоги и штрафует бизнес. Важно, чтобы все документы по самозанятым были оформлены без ошибок. Забирайте бесплатный чек-лист по сотрудничеству с самозанятыми: убедитесь, что все ваши документы в порядке. Забрать чек-лист