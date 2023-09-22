«Утренний бухгалтер» № 5482. Минфин установил предельную базу по взносам на 2024 год. Рост – 16%.

Предельная база по страховым взносам в 2023 году – 1 917 000 руб. В 2024 году она составит 2 225 000 рублей.
С 1 октября уведомление по ЕНП не примут, если в нем нарушены контрольные соотношения. Сверят КБК, период, срок сдачи, сумму. Забирайте таблицу.
В Госдуме хотят закрепить пенсионные права самозанятых. Депутаты предлагают самозанятым выплачивать пенсию без дополнительных взносов.
Родителей детей-инвалидов обделяют выходными. Роструд считает их в календарных днях, а не в рабочих.
Общепит должен ориентировать на данные Росстата по зарплатам в регионе, если хочет сохранить льготу по НДС.
Производителей минералки попросили не крепить маркировку на крышки бутылок — это затрудняет утилизацию отходов.
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Разборы законов
— Обзор штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какими штрафами наказывают компании и ИП за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.
— Как отвечать на требования налоговой: навигатор на 2023 год
В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.
— Как изменится форма ЕФС-1: полный обзор поправок
В форме ЕФС-1 надо будет по-новому заполнять разделы, которые заменяют СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС.
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Мероприятия
Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки
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Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы
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Как обеспечить гибкость и полноту управленческого учета в 1C:ERP для вашего предприятия
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какими штрафами наказывают компании и ИП за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.
— Появились контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, учредителям полетели письма на доплату НДФЛ, Минфин планирует новые пошлины. 💣«Ночной бухгалтер» № 1526
Сверять в уведомлении по ЕНП будут КБК, период, срок сдачи и сумму. Учредители получают налоговые уведомления на доплату НДФЛ по ставке 15%, все из-за раздельного обложения налогом зарплаты и дивидендов. Минфин обсуждает введение гибких пошлины на экспорт с привязкой к курсу рубля. И другие новости дня.
— Узнайте, на что нужно обратить внимание при сдаче отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров
Напоминаем, что ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. 2023 года не стал исключением. Рекомендуем срочно разобраться в изменениях в законах и новых разъяснениях Минфина и ФНС.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7969 от 01.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда аренда идет в расходы по налогу на прибыль
Росстандарт: Приказ № 14-ст от 31.01.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Код ОКПД 2 в 2024 году по видам деятельности: расшифровка
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д28и-344 от 17.02.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Код ОКПД 2 в 2024 году по видам деятельности: расшифровка
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31351 от 22.05.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/71382 от 29.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Застройщик не платит НДС с поступлений от дольщиков, если стройка идет силами подрядчиков
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