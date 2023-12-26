«Утренний бухгалтер» № 5548. Предприниматели в шоке: у них дважды списали взносы с сальдо ЕНС

У ИП зарезервировано под взносы 91 684 руб., а другие налоги платить нечем. Проверьте свой ЛК.

С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени.

СФР: большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря.

Глава ЦБ: отключение от SWIFT и заморозка активов — самые болезненные санкции.

Вышли контрольные соотношения для новой рекомендованной формы 6-НДФЛ.

Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, но список ввозимых в его рамках товаров будет постепенно сокращаться.