«Утренний бухгалтер» № 5548. Предприниматели в шоке: у них дважды списали взносы с сальдо ЕНС

У ИП зарезервировано под взносы 91 684 руб., а другие налоги платить нечем. Проверьте свой ЛК.
С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени.
СФР: большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря.
Глава ЦБ: отключение от SWIFT и заморозка активов — самые болезненные санкции.
Вышли контрольные соотношения для новой рекомендованной формы 6-НДФЛ.
Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, но список ввозимых в его рамках товаров будет постепенно сокращаться.
🔥Всероссийская аттестация бухгалтеров. Практикум по изменениям – 2024
Смотрите запись трансляции, проходите тестирование и получите Паспорт профессиональных навыков бухгалтера на 2024 год!
Спикеры:
Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Роструда;
Самкова Надежда Александровна, налоговый консультант по бухгалтерскому учету и отчетности;
эксперты ФНС, Минфина и Роструда.
Участие бесплатное!
Разборы законов
— 13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить
Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
— Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
— Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
— НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.
— Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.
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Новости
1 😡 ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов
2 С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени
3 До конца года компании с обособками могут выбрать способ уплаты налога на прибыль
4 ФНС игнорирует льготы по фиксированным взносам и всем подряд начисляет одинаковую сумму
5 На этой неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП
6 Бухгалтерам выдали новую форму ЕФС-1 и новые коды для ЕНП-уведомлений. Топ новостей за неделю
7 Озвучили частые ошибки бухгалтеров в 6-НДФЛ
8 Кадровый голод усилился. Специалистов не хватает 42% предприятий
9 Механизм параллельного импорта продлили на 2024 год
10 💥 Доход в 6-НДФЛ должен быть больше МРОТ, но меньше вычетов. Вышли контрольные соотношения
11 При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН
12 👆 Не всякий начальник – руководитель. Конституционный суд запретил срочные трудовые договоры с начальниками отделов
13 Курс евро на Мосбирже поднялся сегодня до 102₽
14 Острая рыбная недостаточность. Запрет импорта рыбы из России ударит по США
15 Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 января
16 Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов
17 Отключение от SWIFT и заморозка активов — самые болезненные санкции
18 Власти продлили запрет на въезд грузовиков из ЕС
19 🥚Набиуллина назвала причину роста цен на яйца
20 Власти ввели маркировку пищевых растительных масел, ветпрепаратов и кормов для животных
21 Налог на прибыль можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, если потом он точно будет уплачен
22 В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги
23 На российский рынок придут автомобили из Ирана
24 Соцфонд: пенсии и пособия за январь придут досрочно
25 После 31 декабря 2023 года платежку-02 отправить уже нельзя
26 🎁 Внимание! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок!
27 Гаражи физлиц облагаются налогом по ставке 0,3%, если они не входят в кадастровый перечень
28 Правительство сможет обнулять пошлины на экспорт для дружественных стран
Мероприятия
Развитие и карьера в бухгалтерии. Ставим цели на 2024 год
Дата проведения: 26 декабря, вторник
Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете
Дата проведения: 26 декабря, вторник
Маркировка разливного пива: изменения для розницы и общепита с 15 января 2024
Дата проведения: 26 декабря, вторник
Как избежать блокировки счетов в 2024 году
Дата проведения: 28 декабря, четверг
Вебинар «Тайм-менеджмент: секрет личной эффективности»
Дата проведения: 28 декабря, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5547. На текущей неделе нужно сдать два или три уведомления по ЕНП
Контрольные даты: 25.12, 29.12. Проверьте себя.
— ЕНП, что ждать в 2024? Дайджест Разборов
Сегодня у нас особое место занимает тема – ЕНП! Что известно про ЕНП на сегодня? Оказывается, что в уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году. А еще с 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!
🔒 Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
— Что надо знать про управление чистым оборотным капиталом
В предыдущей статье мы говорили об оборотном капитале, теперь поговорим об управлении им. Сначала напомню немного теории.
🔒 Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
— 🚩Как бухгалтерской фирме сдать статотчеты по всем своим клиентам и ничего не пропустить
Проверить сроки сдачи отчетности и увидеть их формы можно на сайте Росстата, вбив ИНН компании клиента. Познакомьтесь с главными трендами в бухгалтерском бизнесе, которые позволят этот процесс автоматизировать и упростить.
🔒 13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить
Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
— Работа в новогодние праздники. Как оформить
Грядут новогодние каникулы. Но далеко не все смогут отдохнуть в эти дни. Расскажем, как привлечь и оформить выход сотрудника на работу в праздничные дни.
— Что сдаем в январе 2024 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП
Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.
— Что включает рабочий план счетов бухгалтерского учета в 2024 году
Бухгалтеры знают, что статья 6 № 402-ФЗ от 06.12.2011 года обязывает все компании вести бухгалтерский учет. Согласно общему положению бухучет ведется с применением двойной записи на счетах. Счета объединены в единый План счетов бухгалтерского учета, который утвержден приказом Министерства финансов № 94н от 31.10.2000.
— Уведомления по ЕНП в декабре: сколько в итоге их сдавать? 🔥«Ночной бухгалтер» № 1592
Бухгалтеры запутались в количестве декабрьских уведомлений. Когда и сколько их нужно сдать? При этом бедолаг продолжают закидывать изменениями и новыми кодами для отчетов и тех же уведомлений. Например, не успели разобраться с периодами для НДФЛ в 2023, а в 2024 году их будет еще больше и кодов тоже. Сочувствуем и помогаем во всем разобраться.
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Трибуна
Где получить закрывающие документы после оплаты вебинара на Клерке?
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Как передать резерв по сомнительным долгам на физическое лицо?
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Документы
Верховный суд Республики Карелия: Апелляционное определение № 33-3344/2018 от 25.09.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/16014@ от 21.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Гаражи физлиц облагаются налогом по ставке 0,3%, если они не входят в кадастровый перечень
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19531 от 09.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19536 от 09.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19551 от 09.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19602 от 09.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19604 от 09.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/19880 от 09.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-03-10/19571 от 09.03.2023
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