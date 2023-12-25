«Утренний бухгалтер» № 5547. На текущей неделе нужно сдать два или три уведомления по ЕНП

В декабре 2023 года организациям и ИП необходимо сдать два уведомления (одно на НДФЛ + страховые взносы), второе на НДФЛ. Но при досрочной уплате взносов за декабрь нужно еще одно дополнительное уведомление.

Заявление на зачет взносов 1% имеет смысл только для ИП на УСН.

На средства материнского капитала можно провести реконструкцию дома блокированной застройки.

Новая форма ЕФС-1: на титульном листе надо будет указывать новые коды.

В декабре 2023 года вступил в силу закон, где дополнен перечень оснований для признания паспортов недействительными. На границе уже начали изымать документы с ошибками и опечатками.

Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика.

🔥 Порядок в кадровом документообороте — залог успеха компании Статистика говорит о том, что компании, которые внедрили КЭДО, экономят в 10 раз больше времени на работе с документами, а их сотрудники работают более эффективно. Расскажем, почему выгодно автоматизировать кадровый документооборот: Ускоряются и упрощаются процессы оформления документов кадрового учета. Снижается нагрузка на кадровую службу.

Снижаются расходы компании на управление кадрами.

Повышается лояльность сотрудников в связи с большей прозрачностью кадровой рутины и доступностью кадровой информации.

Повышается степень контроля за кадровым документооборотом. Наведите порядок в кадровом документообороте с помощью «1С Кабинет сотрудника». 1С Кабинет Сотрудника — рациональный выбор инструмента для КЭДО. Получите: надежный инструмент для автоматизации КЭДО на базе 1С.

аудит вашего кадрового документооборота.

план внедрения от официального партнера 1С. Получите бесплатную консультацию прямо сейчас и убедитесь, что с «1С Кабинет сотрудника» это самый простой способ внедрить КЭДО. Получить консультацию Реклама: ООО «ЛАСНЕТ ТЕХНО», ИНН 7709449550, erid: LjN8KH6vv

Разборы законов

— НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

— Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.

— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

— Кого будет проверять налоговая в 2024 году. Мини-курс

Хотя в 2024 году продолжит действие мораторий на проверки малого бизнеса, это не ограничит работу налоговых органов. Рассказываем, кого будет проверять налоговая.

— Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому

Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.

🎄Объявляем новогодниий ценопад на курсы! Забирайте профессиональные курсы «Клерка» от 4 990 рублей. и получайте в подарок «Клерк.Премиум» на один месяц! Самые актуальные темы зимы: ВЭД, ОСНО, УСН, зарплата, отчетность, воинский учет с учетом всех новых правил 2024 года. Переходите в каталог и выбирайте, в какой области вам важно срочно подтянуть знания. Всем записавшимся с 25 по 31 декабря подарим подписку «Клерк.Премиум» на 1 месяц! Смотреть каталог

Новости

1 Утвердили новую форму заявления на добровольные взносы для накопительной пенсии ДСВ-1

2 Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика

3 Производителям скоропортящихся товаров сократят сроки оплаты

4 Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

5 Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

6 💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

7 Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

8 Путин передал акции компании «Рольф» Росимуществу

9 Минфин не установит нулевой НДС на елки и мандарины

10 В 2024 году нефинансовую публичность отчетность сдадут не больше 150 компаний

11 ❗❗❗ Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы

12 Пограничники изымают загранпаспорта из-за ошибок и опечаток

13 🖥️1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»

14 Цены на домашний интернет от «Ростелекома» вырастут на 5%

15 👉 На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды

16 Роскомнадзор сможет без прокуратуры проверять утечки данных

17 Код ОКЗ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указывать чаще

18 🎓Вебинар: Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете. 26 декабря в 11:00 мск!

19 Греф: акционерам «Сбера» нужно ждать рекордных дивидендов

20 Совфед усилил контроль за валютными операциями бизнеса

21 Центробанк начнет ограничивать сделки участников финансового рынка

22 Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1

23 Совет Федерации: пенсионные накопления перейдут в долгосрочные сбережения

24 Авиакомпании снизили стоимость билетов на Новый год

25 Компании из ЕАЭС смогут заключать госконтракты по бумажным документам

26 Wildberries открыл микрокредитную компанию

27 Греф ожидает снижения цен на недвижимость

28 Заявление на зачет взносов 1% имеет смысл только для ИП на УСН

29 Открылся первый белорусский магазин — аналог IKEA

30 На следующей неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП

31 Материнский капитал разрешили потратить на реконструкцию дома

32 ЦБ: банки продолжают рекламировать кредиты с заниженными ставками

Мероприятия

Шпаргалка для кадровика по делам конца 2023 года

Дата проведения: 25 декабря, понедельник

Развитие и карьера в бухгалтерии. Ставим цели на 2024 год

Дата проведения: 26 декабря, вторник

Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете

Дата проведения: 26 декабря, вторник

Маркировка разливного пива: изменения для розницы и общепита с 15 января 2024

Дата проведения: 26 декабря, вторник

Как избежать блокировки счетов в 2024 году

Дата проведения: 28 декабря, четверг

Вебинар «Тайм-менеджмент: секрет личной эффективности»

Дата проведения: 28 декабря, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5546. Утверждена новая форма ЕФС-1

Приказ СФР опубликован на федеральном портале.

— Виды, формы и примеры бухгалтерской отчетности

Все коммерческие и некоммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность. ИП освобождены от ведения бухучета, предоставления отчетов. Некоторые предприятия сдают упрощенную отчетность. Бухгалтерская отчетность (БО) предоставляется компаниями ежегодно вне зависимости от используемой системы налогообложения.

— Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.

— Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин

Торговля через интернет-магазины плотно вошла в нашу жизнь. О правилах применения ККТ при такой продаже товаров и пойдет речь в нашей статье.

🔒 Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

🔒 Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.

— Гид по новой ЕФС-1: новые коды и новые правила. 🤦🏽♀️«Ночной бухгалтер» № 1591

Вышел приказ СФР по новой ЕФС-1. Собрали для вас все изменения в одном вечернем обзоре.

— Как изменить размер премии сотрудникам

Может ли компания в одностороннем порядке изменить размер премии?

— Внештатный персонал: на чем можно сэкономить, а что для бизнеса рискованно

Перед любым бизнесом всегда стоит задача по оптимизации расходов. Рассказываем, как внештатный персонал может сэкономить и что важно учесть.

🔒 НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

— ЕНП, что ждать в 2024? Дайджест Разборов

Сегодня у нас особое место занимает тема – ЕНП! Что известно про ЕНП на сегодня? Оказывается, что в уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году. А еще с 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!

Блоги компаний

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе

Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Виды бухгалтерских балансов

Путевой лист служебного легкового автомобиля

Как предпринимателю экономить на налогах без бухгалтера и реально ли это вообще

Маркировка разливного пива с 15 января 2024: что меняется для розницы и общепита

Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию

Как управлять бизнесом на удаленке

Как перенести базу 1С в облако: инструкция

Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России

Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании

Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН

Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года

Кейс: как в московском турагентстве продают туры с комиссией за перевод 0,15%

Как оформить договор с маркетплейсом

СБП в ресторанном бизнесе: как организовать удобный и выгодный прием платежей

Бухучет капитальных вложений в нематериальные активы по ФСБУ 26/2020

Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру

Почему самозанятым не повысили максимальный доход

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

— Бухгалтер-оператор Зарплата от 40000 до 50000 ₽, Краснодар, Полный день

— Продюсер в онлайн-школу Зарплата от 75000 ₽, Удаленно, Полный день

— Руководитель онлайн-школы Зарплата от 130000 ₽, Удаленно, Полный день

— Бухгалтер Зарплата от 45000 до 60000 ₽, Екатеринбург, Полный день

— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 100000 ₽, Удаленно, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

— Бухгалтер

— Главный бухгалтер

— Копирайтер

— Главный бухгалтер

— Бухгалтер

— Бухгалтер

— Журналист-копирайтер

Трибуна

Зарплатные комиссии, немножко дёгтя перед Новым годом

Где найти проверенных аудиторов для IT-компании?

Совместный курс: как разграничить права?

Мартышкин портфель. Итоги четвёртого месяца инвестиционного эксперимента

Как исправить ошибку в ИНН на чеке самозанятого?

Может ли учредитель вернуть займ товаром?

💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году

Как бухгалтеру избежать выгорания❓ Простые, но эффективные действия

Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI

🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

Какой норматив времени на проведение инвентаризации ТМЦ на практике?

Снежинки закружили хоровод и напрягли мозги. Пятничный мозгонапрягатель

Понятие и состав оборотного капитала. Общие сведения

Почему уведомления по НДФЛ минусовые?

Как правильно рассчитать КНО при увольнении?

Остался ли смысл подавать заявление о зачете при 1% ИП взносах?

Изменится порядок погашения платежей по потребительским кредитам

Как правильно оформить заявление на уменьшение патента?

Когда начисляются членские взносы?

Почему важно управлять изменениями в компании и как это сделать? Три шага к изменениям

Документы

Правительство РФ: Постановление № 719 от 17.07.2015

Правительство Москвы: Постановление № 1961-ПП от 17.10.2023

Президент РФ: Указ № 975 от 21.12.2023

ФАС РФ: Приказ № 69/23 от 20.02.2023

Росстат: Приказ № 666 от 19.12.2023

Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № АПЛ23-437 от 07.12.2023

Минфин РФ: Информационное письмо № 24-01-10/122331 от 18.12.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15877@ от 19.12.2023

Конституционный Суд РФ: Определение № 3298-О-Р от 14.12.2023

Конституционный Суд РФ: Постановление № 59-П от 19.12.2023

Последние темы форума

— Отчетность в ЦБ по форме ОКУД 0420848

— Переход с УСН на ОСНо с 01.01.2024 чеки ККМ от посредника за наложенный платеж "БЕЗ НДС"

— Переход с УСН на ОСНо с 01.01.2024 поступление оплаты по потребительским кредитам от банк ОТП без НДС

— ПО своими силами

— НДС в РФ

— Срок подачи уведомления в ИФНС о переходе на другой объект налогообложения

— АНО подарок от банка

— Директор и учредитель в одном лице, когда платить ЗП

— Применение ККТ займы

— Налог УСН (ОСС материнство)

— УСН и оприходование имущества

— Выдача чека физ. лицу

— ИП личный кабинет

— НДФЛ нерезидент и ГПД

— Распределение страховых взносов для уменьшения УСН и ПСН

— Налогообложение передачи прав по договору лизинга

— ПСН, уведомление на уменьшение

— Земельный налог

— Уточненные декларации по РСВ и уведомления

— Пособие по уходу до 1,5 лет