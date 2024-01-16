«Утренний бухгалтер» № 5556. ИП освободят от онлайн-касс: повезет не всем

ИП, которые оказывают образовательные и физкультурно-спортивные услуги, смогут не применять ККТ. А для ИП на ПСН из новых регионов введут вычет на покупку онлайн-кассы.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 января 2024 года не облагаются НДФЛ и страховыми взносами суточные при разъездном характере работы в размере не более 700 рублей за каждый день работы на территории РФ и не более 2 500 рублей за границей.
Как работать с ЕНС в 2024 году, узнаете здесь.
С 15 января 2024 года ввели обязательную маркировку пива, которое продается в любой таре, в том числе в алюминиевых банках и в розлив.
Какую отчетность сдавать по итогам 2023 года, узнаете из обзора.
С 1 января 2024 года начали применяться новые размеры социальных вычетов по НДФЛ.
🔥ЕНС: что нового с 2024 года
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Что в расчетах через ЕНП больше не действует?
Какие важные моменты не забыть: уведомления, новые сроки по НДФЛ, КС к уведомлениям и декларациям, автозачет и т.д.
Как работать с сальдо: «неправильное» сальдо, сверка с ИФНС, распределение уплаченных сумм, резервы и т.д.
Как упростить расчеты с бюджетом?
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Разборы законов
— Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
— Как можно использовать материнский капитал в 2024 году
Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.
— Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс
Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.
— Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
— НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.
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Новости
1 Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных
2 При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо
3 Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ
4 Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме
5 Банки заплатят 0,1% капитала за обман клиентов
6 В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей
7 Стоимость электроники снижается из-за отказа импортеров от расчета в долларах и евро
8 Пожар на складе обойдется Wildberries в 17 млрд рублей
9 Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы
10 Минимальная цена сигарет выросла до 129 рублей за пачку
11 🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!
12 Размер социальных вычетов в 2024 году увеличили до 150 тысяч рублей
13 Евро опустился ниже 96 рублей, доллар ниже 88 рублей
14 ❗Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки. Крайний срок — сегодня!
15 Правительство отказалось от ресторанного сбора в пользу участников СВО
16 Суд запретил онлайн-продажу устройств для маскировки автомобильных номеров
17 Холдинг «Додо Пицца» переедет в Казахстан с Британских Виргинских островов
18 Что изменилось в книге учета для УСН в 2024 году
19 С 15 января началась обязательная маркировка пива
20 Работодатель не может продлить испытательный срок по своему усмотрению
21 В 2023 году закрылось три представительства иностранных банков в РФ
22 Коды по НДФЛ для уведомления ЕНП в 2024 году, которые пригодятся бухгалтеру
23 Роструд рассказал, когда работник имеет право на аванс
24 Егоров: идея сделать комфортные личные кабинеты для уплаты налогов сработала
25 Минтруд назвал срок, в течение которого нужно сообщить о найме сотрудника без документов воинского учета
26 На Дальнем Востоке возобновили программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль»
27 Госдума упростит регистрацию контрольно-кассовой техники
28 Суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям на 27 млн рублей
29 Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С
30 Когда не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям
31 Власти запретят легализовать доходы через нотариусов
32 Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков
Мероприятия
Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы
Дата проведения: 16 января, вторник
Как автоматизировать проверку контрагентов в Битрикс24
Дата проведения: 17 января, среда
Формирование и порядок сдачи отчетов 2-ТП (отходы) и 2-ТП (рекультивация) в 2024 году
Дата проведения: 17 января, среда
Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса
Дата проведения: 18 января, четверг
Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков
Дата проведения: 18 января, четверг
Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА
Дата проведения: 19 января, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5555. Работаете до ночи? Езжайте на такси за счет работодателя
Оплату такси в ночное время признают производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.
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🔒 Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
— Цифра дня. Про налоговый вычет
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Можно ли заплатить компенсацию вместо поиска жилья работнику в командировке?
— Как выполнить возврат товара поставщику в 2024 году
Недостаточно своевременно выявить некачественный товар, нужно правильно вернуть. Научим оформлять возврат товара для сохранения денег, времени и нервов.
— Как в 2024 году законно оформить и провести общее собрание участников ООО
Штрафом до 700 000 рублей могут наказать за отказ или уклонение от созыва очередного общего собрания ООО. Формальный подход к проведению собрания приведет к аннулированию всех последующих решений. Подготовили инструкцию на основании чужих ошибок и известной судебной практики.
— Сведения о страховом стаже за 2023 год: кто сдает, какие сведения включать в отчет
После окончания календарного года компания должна отчитаться перед СФР по форме СЗВ-СТАЖ (прежнее название). С 2023 года эта форма вошли в ЕФС-1 и стала там подразделом 1.2 раздела 1.
🔒 Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс
Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.
🔒 Как можно использовать материнский капитал в 2024 году
Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.
🔒 Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
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Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году
Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами
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Как принимать управленческие решения без ошибок
Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля
Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками
Вакансии
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— Администратор в бухгалтерское агентсво Зарплата от 15000 до 20000 ₽, Удаленно, Полный день
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Резюме
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Трибуна
Все ли верно в сдаче отчета ЕФС-1 за 4 квартал 2023 года?
Свежие облигации: СибАвтоТранс на размещении
Правомерно ли требование налоговой к ООО в стадии ликвидации?
Нужно ли для ООО на ОСНО, купившего катер в кредит, подключаться к программе Платон, вести путевые листы и платить транспортный налог?
Кто уже отправил корректировки по НДФЛ за 2023 год?
Как исправить излишне уплаченный НДФЛ за новогодние подарки 2023 года?
Как отказаться от УСН через личный кабинет налоговой?
Как назвать новый отдел обработки и сверки инвойсов в ВЭД?
Как настроен учет в вашем бизнесе?
Счастье в деньгах❓Почему люди гоняются за искусственным счастьем
Как автоматизировать процесс переноса больничного листа из СБИС в 1С?
⭐️Добавь в избранное ТОП-3 фишки Excel
Что делать при обнаружении неправильных авансовых платежей при расчете УСН?
Где найти платного консультанта по работе с маркетплейсом?
Теперь для каждого сотрудника трудовую функцию надо создавать отдельно?
Могу ли я перечислить ИП на личные нужды без риска доначисления НДФЛ?
Куда компании отнести затраты на обучение с последующем трудоустройством? Мнение суда
Может ли ИП с января изменить УСН Доходы-Расходы на Доходы?
Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов
Документы
Федеральный закон № 602-ФЗ от 19.12.2023
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21907/2023 от 20.12.2023
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-25353/2023 от 19.12.2023
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-16564/2023 от 12.10.2023
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21365/2023 от 14.12.2023
Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-25498/2023 от 23.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/111776 от 21.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/118726 от 08.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/118754 от 08.12.2023
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Утренний бухгалтер
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