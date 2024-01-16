«Утренний бухгалтер» № 5556. ИП освободят от онлайн-касс: повезет не всем

ИП, которые оказывают образовательные и физкультурно-спортивные услуги, смогут не применять ККТ. А для ИП на ПСН из новых регионов введут вычет на покупку онлайн-кассы.

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С 1 января 2024 года не облагаются НДФЛ и страховыми взносами суточные при разъездном характере работы в размере не более 700 рублей за каждый день работы на территории РФ и не более 2 500 рублей за границей.

Как работать с ЕНС в 2024 году, узнаете здесь.

С 15 января 2024 года ввели обязательную маркировку пива, которое продается в любой таре, в том числе в алюминиевых банках и в розлив.

Какую отчетность сдавать по итогам 2023 года, узнаете из обзора.

С 1 января 2024 года начали применяться новые размеры социальных вычетов по НДФЛ.