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«Утренний бухгалтер» № 5556. ИП освободят от онлайн-касс: повезет не всем

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, который упростит процедуру регистрации ККТ и освободит некоторых ИП от ее применения.

ИП, которые оказывают образовательные и физкультурно-спортивные услуги, смогут не применять ККТ. А для ИП на ПСН из новых регионов введут вычет на покупку онлайн-кассы.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 1 января 2024 года не облагаются НДФЛ и страховыми взносами суточные при разъездном характере работы в размере не более 700 рублей за каждый день работы на территории РФ и не более 2 500 рублей за границей.

Как работать с ЕНС в 2024 году, узнаете здесь.

С 15 января 2024 года ввели обязательную маркировку пива, которое продается в любой таре, в том числе в алюминиевых банках и в розлив.

Какую отчетность сдавать по итогам 2023 года, узнаете из обзора.

С 1 января 2024 года начали применяться новые размеры социальных вычетов по НДФЛ.

🔥ЕНС: что нового с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 24 января в 11:00

Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению «Моё дело Бюро», научит  разбираться в «жизненно важных» для бизнеса особенностях функционирования ЕНС (ЕНП).

Программа:

  • Что в расчетах через ЕНП больше не действует?

  • Какие важные моменты не забыть: уведомления, новые сроки по НДФЛ, КС к уведомлениям и декларациям, автозачет и т.д.

  • Как работать с сальдо: «неправильное» сальдо, сверка с ИФНС, распределение уплаченных сумм, резервы и т.д.

  • Как упростить расчеты с бюджетом?

.Ждем вас на вебинаре 24 января в 11:00 мск.

Записаться бесплатно

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Разборы законов

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс

Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

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Новости

1 Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных

2 При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо

3 Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ

4 Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме

5 Банки заплатят 0,1% капитала за обман клиентов

6 В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей

7 Стоимость электроники снижается из-за отказа импортеров от расчета в долларах и евро

8 Пожар на складе обойдется Wildberries в 17 млрд рублей

9 Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы

10 Минимальная цена сигарет выросла до 129 рублей за пачку

11 🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!

12 Размер социальных вычетов в 2024 году увеличили до 150 тысяч рублей

13 Евро опустился ниже 96 рублей, доллар ниже 88 рублей

14 ❗Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки. Крайний срок — сегодня!

15 Правительство отказалось от ресторанного сбора в пользу участников СВО

16 Суд запретил онлайн-продажу устройств для маскировки автомобильных номеров

17 Холдинг «Додо Пицца» переедет в Казахстан с Британских Виргинских островов

18 Что изменилось в книге учета для УСН в 2024 году

19 С 15 января началась обязательная маркировка пива

20 Работодатель не может продлить испытательный срок по своему усмотрению

21 В 2023 году закрылось три представительства иностранных банков в РФ

22 Коды по НДФЛ для уведомления ЕНП в 2024 году, которые пригодятся бухгалтеру

23 Роструд рассказал, когда работник имеет право на аванс

24 Егоров: идея сделать комфортные личные кабинеты для уплаты налогов сработала

25 Минтруд назвал срок, в течение которого нужно сообщить о найме сотрудника без документов воинского учета

26 На Дальнем Востоке возобновили программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль»

27 Госдума упростит регистрацию контрольно-кассовой техники

28 Суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям на 27 млн рублей

29 Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С

30 Когда не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям

31 Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

32 Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков

33 Инвесторы отзывают иски к Euroclear

Мероприятия

Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы

Дата проведения: 16 января, вторник

Как автоматизировать проверку контрагентов в Битрикс24

Дата проведения: 17 января, среда

Формирование и порядок сдачи отчетов 2-ТП (отходы) и 2-ТП (рекультивация) в 2024 году

Дата проведения: 17 января, среда

Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса

Дата проведения: 18 января, четверг

Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков

Дата проведения: 18 января, четверг

Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА

Дата проведения: 19 января, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5555. Работаете до ночи? Езжайте на такси за счет работодателя

Оплату такси в ночное время признают производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.

7 модных налоговых схем: когда они безопасны. Мини-курс с тестами

Мы запускаем новую серию мини-курсов: конспекты вебинаров от экспертов. В одном мини-курсе теперь доступна запись вебинара и подробный конспект — самый удобный формат быстро получить нужную информацию. Мы дополнили каждый конспект короткими тестами, которые помогут закрепить полученные знания. Приступайте к изучению!

🔒 Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

Цифра дня. Про налоговый вычет

С 1 января 2024 года начали применяться новые размеры социальных вычетов по НДФЛ.

Проживание во время командировки: поиск жилья или компенсация

Можно ли заплатить компенсацию вместо поиска жилья работнику в командировке?

Как выполнить возврат товара поставщику в 2024 году

Недостаточно своевременно выявить некачественный товар, нужно правильно вернуть. Научим оформлять возврат товара для сохранения денег, времени и нервов.

Как в 2024 году законно оформить и провести общее собрание участников ООО

Штрафом до 700 000 рублей могут наказать за отказ или уклонение от созыва очередного общего собрания ООО. Формальный подход к проведению собрания приведет к аннулированию всех последующих решений. Подготовили инструкцию на основании чужих ошибок и известной судебной практики.

Сведения о страховом стаже за 2023 год: кто сдает, какие сведения включать в отчет

После окончания календарного года компания должна отчитаться перед СФР по форме СЗВ-СТАЖ (прежнее название). С 2023 года эта форма вошли в ЕФС-1 и стала там подразделом 1.2 раздела 1.

🔒 Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс

Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.

🔒 Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

🔒 Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Блоги компаний

Номинальный счет: что это такое и как работает

Заполнение сопроводительной ведомости

Чего нельзя делать при лизинге, чтобы не было проблем с налоговой

Документы по персональным данным

Уважай меня — я налоговая

Новые правила учета 2023–2024: что нужно знать бухгалтеру про изменения ФСБУ, чтобы успешно пройти аудиторскую проверку

Коучинг — что это такое простыми словами: виды, основные цели и методы организации

Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году

Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Как принимать управленческие решения без ошибок

Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля

Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками

Договор транспортной перевозки

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Администратор в бухгалтерское агентсво Зарплата от 15000 до 20000 ₽, Удаленно, Полный день

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Главный бухгалтер Зарплата от 60000 ₽, Удаленно, Гибкий график

Резюме

Трибуна

Все ли верно в сдаче отчета ЕФС-1 за 4 квартал 2023 года?

Свежие облигации: СибАвтоТранс на размещении

Правомерно ли требование налоговой к ООО в стадии ликвидации?

Нужно ли для ООО на ОСНО, купившего катер в кредит, подключаться к программе Платон, вести путевые листы и платить транспортный налог?

Кто уже отправил корректировки по НДФЛ за 2023 год?

Как исправить излишне уплаченный НДФЛ за новогодние подарки 2023 года?

Как отказаться от УСН через личный кабинет налоговой?

Как назвать новый отдел обработки и сверки инвойсов в ВЭД?

Как настроен учет в вашем бизнесе?

Счастье в деньгах❓Почему люди гоняются за искусственным счастьем

Как автоматизировать процесс переноса больничного листа из СБИС в 1С?

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Что делать при обнаружении неправильных авансовых платежей при расчете УСН?

Где найти платного консультанта по работе с маркетплейсом?

Теперь для каждого сотрудника трудовую функцию надо создавать отдельно?

Могу ли я перечислить ИП на личные нужды без риска доначисления НДФЛ?

Куда компании отнести затраты на обучение с последующем трудоустройством? Мнение суда

Может ли ИП с января изменить УСН Доходы-Расходы на Доходы?

Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов

Как отразить в РСВ минус при начислении отпускных?

Документы

Федеральный закон № 602-ФЗ от 19.12.2023

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21907/2023 от 20.12.2023

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-25353/2023 от 19.12.2023

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-16564/2023 от 12.10.2023

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21365/2023 от 14.12.2023

Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-25498/2023 от 23.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/111776 от 21.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/118726 от 08.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/118754 от 08.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/118247 от 07.12.2023

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Подскажите ресурс для проверки контрагентов по ИНН

Превышение выручки в 60 млн в 4 квартале 2023г

Система налогообложения в электронном чеке ККТ

Какие отчеты сдавать АНО зарегистрированному 01.11.23г.?

Справка о доходах сотрудника для ипотеки

ЕФС подраздел 1.1. сведения о трудовой деятельности

Дилерство - режим налогообложения

Взаимозачет при блокировке счета

Прямые и косвенные расходы

Взаимозачет сотрудника как ИП и физ лицо

УСН при изменение ставки с 6% на 8% в 4 квартале

Совмещение должностей

Аренда у физ лица земли для строительства

Импорт услуг из Белорусии

Прямые и косвенные расходы

Нерезидент. Отчетность

Обособленное подразделение

Ежегодная индексация заработной платы

СЗВ-СТАЖ за 2023 год

Продажа авто юр лица физическом улицу

РАССЫЛКА426 613 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Зарплата

За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию

Компенсацию за задержку зарплаты надо будет платить и в том случае, если бухгалтер эту зарплату вообще не начислял.

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Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Отчетность

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
1,6 тыс.
Детские пособия

С 1 февраля социальные пособия вырастут на 7,4%

Ежегодно с 1 февраля устанавливают коэффициент индексации для различных пособий, в том числе, детских. С 01.02.2024 индексация будет на 7,4%.

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🍅Власти назвали причину подорожания помидоров и огурцов

Рост цен производителей на овощи в России связан с сезонностью, и уже весной помидоры и огурцы подешевеют.

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НДФЛ

С этого года инвесторам придется платить НДФЛ с материальной выгоды

В новом году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду в 2021–2023 гг., если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены.

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Наличные деньги

В честь 300-летия РАН выпустили серебряную монету

Центробанк выпустил 3 тысячи серебряных памятных монет номиналом 3 рубля.

150
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Бухгалтеры

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда

Карьерный трек бухгалтера или как я выбирала кем стать.

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда
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1,3 тыс.

Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Инвестиции

Инвесторы отзывают иски к Euroclear

Частным инвесторам начали выплачивать средства по указу президента, поэтому они отказываются от исков к иностранному депозитарию.

161
Ипотека

Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков

Банковские комиссии для застройщиков приведут к разрыву цен между первичным и вторичным рынком жилья и создадут угрозу для заемщиков.

160
Нотариат

Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

212
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
167
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как перечислить страховые взносы если счет организации заблокирован?

Добрый вечер всем! Вопрос может показаться смешным, однако, что-то не удалось найти решения. Как можно перечислить страховые взносы в СФР на травматизм, если расчетный счет организации заблокирован?

71
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какую дату указывать в форме ЕФС-1 при заключении трудового договора?

Здравствуйте! Подскажите, с сотрудником заключён трудовой договор 15 января с указанием, что к работе приступить с 17 января. В форме ЕФС-1 подраздел 1.1 в графе 2 указываем 15 или 17 число? Приказ о приеме от 15 января. Спасибо.

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НДФЛ

Когда не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям

Если размер суточных выплат не превышает 700 рублей за каждый день работы водителя в России и 2 500 рублей — за границей.

180
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли ИП на УСН платить НДС?

Добрый вечер! ИП УСН доходы собирается продавать товар одну покупателю с НДС. Подскажите, пожалуйста, теперь нужно ежеквартально оплачивать УСН, сдавать декларацию по НДС и платить этот НДС? И можно ли сдать декларацию по НДС через портал налоговой или надо подключаться через СБИС, например?

55
Управленческий учет

Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С

При автоматизации управленческого учета даже одна галочка может запороть всю отчетность. Например, если забыть поставить ее в 1С: УНФ «Кассовый метод учета доходов и расходов».

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Инвестиции

Суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям на 27 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск частного инвестора к Беларусбанку о взыскании купонных выплат по евробондам.

89
Бесплатно с Социальная поддержка

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году
183
Бесплатно с Отпуска

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс

Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс
82
Отчетность в СФР

Сведения о страховом стаже за 2023 год: кто сдает, какие сведения включать в отчет

После окончания календарного года компания должна отчитаться перед СФР по форме СЗВ-СТАЖ (прежнее название). С 2023 года эта форма вошли в ЕФС-1 и стала там подразделом 1.2 раздела 1.

Иллюстрация: wayhomestudio/freepik
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