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«Утренний бухгалтер» № 5557. Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают не на всех работников!

Форму СЗВ-СТАЖ раньше сдавали на всех сотрудников. За 2023 год надо сдавать подраздел 1.2 формы ЕФС-1, но уже не на всех.

В подраздел 1.2 ЕФС-1 попадают только сотрудники с особенностями стажа. Их стаж попадает в форму с кодом.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор, а если он совместитель? Отвечаем на вопрос.

Сможет ли ваша компания пройти проверку по самозанятым? Пройдите тест, узнаете ответ и получите приятный подарок.

С 2024 года действует новый МРОТ: сохраняйте в закладки таблицу по регионам.

Депутатов просят доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных, чтобы не страдали невиновные.

Зарплата узбеков по-особому облагается страховыми взносами.

Нельзя зарегистрировать организацию по адресу земельного участка.

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Разборы законов

На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс

За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актов оформить.

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс

Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.

🔥Запутались в новшествах по зарплате 2024 года?

Поможет новый курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024». Вы узнаете обо всех новациях в НДФЛ и страховых взносах, разберетесь в расчете зарплаты, больничных, отпускных для дистанционщиков и иностранных сотрудников.

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Новости

1 С 1 февраля детские пособия вырастут на 7,4%

2 За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию

3 Единственное жилье можно продать без НДФЛ через три года

4 ❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами

5 Сельхозкомпанию нельзя зарегистрировать просто по адресу земельного участка

6 В 2023 году число индивидуальных предпринимателей выросло на 378 тысяч

7 🎓Вебинар. Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. 24 января в 15:00 мск!

8 Власти могут ограничить онлайн-торговлю топливом

9 Вычет по НДФЛ на ипотечные проценты по новой квартире дадут, даже если вычет по старой квартире был до 2014 года

10 Инвесторы потеряли 140 млн рублей из-за остановки торгов

11 🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России

12 Что изменится в прослеживаемости товаров с 2024 года

13 ⛔10 типичных ошибок при составлении годовой отчетности: проверьте себя!

14 Для банков не будут повышать налог на прибыль

15 С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам

16 Высокотехнологичным компаниям упростят выход на биржу

17 Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью

18 Депутатов просят уточнить законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных

19 ❄ ФНС не даст самозанятому справку о том, что он работает на Крайнем Севере

20 Иностранцам хотят запретить торговать алкоголем и табаком

21 Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей

22 🔥Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024

23 Госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов

24 Производители искусственных елок будут отвечать за их утилизацию

25 У сотрудников без опыта больше шансов получать зарплату выше 100 тысяч рублей

26 Wildberries вернул покупателям деньги за отмененные из-за пожара заказы

27 Для получения прав на содержание питомцев предложили проходить медицинские осмотры

28 Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают только на «особенных» сотрудников с кодом

29 Министр финансов стал участником программы долгосрочных сбережений

30 Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор

31 Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза

32 Группа «Тинькофф» может переехать с Кипра в САР в первом квартале 2024 года

Мероприятия

Как автоматизировать проверку контрагентов в Битрикс24

Дата проведения: 17 января, среда

Формирование и порядок сдачи отчетов 2-ТП (отходы) и 2-ТП (рекультивация) в 2024 году

Дата проведения: 17 января, среда

Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса

Дата проведения: 18 января, четверг

Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков

Дата проведения: 18 января, четверг

Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА

Дата проведения: 19 января, пятница

Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили

Дата проведения: 22 января, понедельник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5556. ИП освободят от онлайн-касс: повезет не всем

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, который упростит процедуру регистрации ККТ и освободит некоторых ИП от ее применения.

🔒 Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Цифра дня. Про новый бизнес

В 2023 году в России открылось рекордное число ИП — почти миллион.

🔒 Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.

Как офлайн-магазин повышает конверсию продаж и зачем интернет-магазину офлайн-точка

В последние годы мы видим стремительный рост онлайн-торговли: некоторые эксперты предрекали, что традиционная розница во многих нишах постепенно уйдет в прошлое. Но на практике наблюдается обратная тенденция — возвращение популярности привычных покупок с примеркой, прогулка и тактильный контакт с товаром.. Более того, онлайн и офлайн могут выгодно дополнять друг друга. Почему это происходит, чем это полезно и зачем интернет-магазину офлайн-точка, объясняем в статье.

🔒 На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс

За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актов оформить.

Когда сдавать и как заполнять нулевой РСВ в 2024 году

Нужно ли в 2024 году сдавать нулевой РСВ? Если нужно, то как правильно его заполнить?

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит

Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.

Самозанятый не докажет, что работал на Крайнем Севере. Все пособия проиндексируют, но их съедят цены. Составили таблицу по региональным МРОТ. ❄️«Ночной бухгалтер» № 1602

Самозанятым не светят пенсионные льготы. Все пособия вырастут. Хотите завести опасное животное – марш на медосмотр! Эти и другие новости за сегодня в выпуске «Ночного бухгалтера».

Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные

По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.

Блоги компаний

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Транспортная железнодорожная накладная

Важные изменения в законах для бухгалтера в 2024 году

Какие отчеты нужно сдать до конца января, упрощенный порядок соцвычета по НДФЛ, коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП

Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024

Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах

Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить

Единая цифровая методологическая модель для проведения налогового мониторинга

🚀Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024

Что такое дорожная ведомость и для чего она оформляется

Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян

Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год

Вакансии

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Главный бухгалтер Зарплата от 70000 ₽, Пермь, Полный день

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Резюме

Трибуна

Нужно ли отправлять нулевое уведомление за январь 2024?

За что ИП может получить штраф по страховым взносам?

Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил, что ещё буду покупать?

Как правильно заполнить поле в приложении 1 к 6-НДФЛ?

Биткоин-фонды не долетели до Луны, а Сэм Альтман окончательно потерян для девчат

Как правильно заполнить графу «категория страхователя» в ЕФС-1?

Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?

Допустимо ли проводить компенсации от Озона ручной операцией Д45-К62?

3 причины считать операционные и неоперационные доходы и расходы

Что нельзя делать самозанятым. Какие виды деятельности не подходят

Как у вас формируется СЗВ-СТАЖ в 1С?

Нужно ли подавать заявление для получения устава и ИНН в бумажном виде?

Как уменьшение УСН на взносы отразить в КУДиР?

Подпадают ли компенсации по страховым случаям под налог УСН?

Нужно ли сдавать корректирующую ЕФС-1 при ошибке периоде работы сотрудника?

Как закрыть ИП на УСН+ПСН в 1С с правильным расчетом вычета?

Может ли узбекский гражданин работать в Москве с 2024 года по патенту?

Удалось ли кому-то отправить 3-НДФЛ без ошибок?

Сдается ли 6-НДФЛ по старой форме до 2024 года?

Налоговики дополнили список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

Документы

Центральный банк РФ: Официальное разъяснение № 9-ОР от 05.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках

Президент РФ: Указ № 430 от 05.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках

Центральный банк РФ: Письмо № 12-2-3/2773 от 22.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках

ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/351@ от 29.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/123975 от 21.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/123622 от 20.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-03/118787 от 08.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/118739 от 08.12.2023

: Федеральный закон № 498-ФЗ от 27.12.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/114302 от 25.12.2020

Последние темы форума

Участие в конкурсе отражение в 1с

Агентский договор

Домен сайта как НМА

Налоговый вычет на инвалида 3 группы (студент-очник до 24 лет)

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур нужно сдавать?

Агентский договор России с Киргизией по поиску партнеров

Подарки

ЭЦП до 1.09.2023

Учет затрат на фильм

Переплата з/п

Книга доходов по УСН

Питание сотрудников

Мигранты уменьшение НДФЛ на стоимость патента

Разнесение оплаты НДС

Енп уведомления

Смерть сотрудника

Первичка

ККТ, коррекция

Земля

Налог УСН

РАССЫЛКА426 714 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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6-НДФЛ

Проверьте дату сдачи в форме 6-НДФЛ

Бухгалтеры сдают расчет 6-НДФЛ за 2023 год, а в ответ получают сообщение: «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок».

72
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в декабре: инвесторы приходят миллионами и сидят в ликвидности

Мосбиржа поделилась итогами декабря и 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель декабрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню декабрь с ноябрём, так проще оценить динамику.

Мосбиржа в декабре: инвесторы приходят миллионами и сидят в ликвидности
6
ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2024 года снова можно переводить деньги со своего ЕНС на чужой

Зачет ЕНП в счет налогов третьих лиц снова стал возможен.

85
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
843

Число ИП в России за 2023 год увеличилось на 395 тысяч и достигло 4,2 млн человек

Это самый сильный прирост в абсолютных значениях с 2007 года

125
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022?

Коллеги, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022 или можно внести корректировку по НДС в текущую декларацию?

4

Банковские экосистемы развиваются медленнее, чем платформы бигтехов

«Сбер» и «Тинькофф» заметно уступают по охвату пользователей «Яндексу», VK и МТС (исследование Spektr). Они же и обновляются медленнее.

110

Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день

Финтех-рынок Узбекистана привлекает европейские банки

С точки зрения финтеха Узбекистан интересен потенциальным статусом криптохаба в СНГ и сильной позицией платёжных сервисов по сравнению с банками.

104

Банки Китая и Турции ужесточают контроль за сделками с Россией

Китайские государственные банки начали проверки клиентов на связи с Россией, а турецкие банки ограничивают переводы за турецкие товары из России.

204

Сейчас в российском аналоге SWIFT 557 банков и компаний

За прошедший год число участников-нерезидентов СПФС выросло на 53, а количество стран — на четыре, до 20.

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137
Бесплатно с Трудовые отношения

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
497
КоАП РФ

Людей не будут штрафовать по биометрии

Если правонарушение попало на камеру с биометрическим распознаванием лиц, то жителям страны за это не будут приходить штрафы. Использовать биометрию запрещено в оперативной деятельности и в системах «безопасного города».

134
Государственные пенсии

Больше 55 тысяч жителей Херсонской области получают российскую пенсию

Пенсия по российскому стандарту в Херсонской области назначена для 55,2 тысяч человек.

108
Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Налоговые изменения 2024

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор

Не пропустите важные новости законодательства. Эти изменения отражаются на финансовом и социальном положении физических лиц. Следует быть в курсе последних новостей, чтобы принимать информированные финансовые и личные решения и пользоваться льготами.

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор
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Банки

Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз

В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.

97
Русские офшоры (САР)

Группа «Тинькофф» может переехать с Кипра в САР в первом квартале 2024 года

TCS Group пройдет перерегистрацию в специальном административном районе на острове Русский.

141
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) привлекают внимание русскоязычных инвесторов, предпринимателей и студентов, предоставляя возможность получения резидентской визы, известной как Emirates ID.

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?
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Больничные

Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные

По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2,1 тыс.
Кассовые операции

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит

Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
236
Ведение бизнеса

Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза

Массовый уход иностранцев с руководящих должностей создает дефицит глобального опыта и спрос на независимых директоров.

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