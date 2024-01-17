«Утренний бухгалтер» № 5557. Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают не на всех работников!

В подраздел 1.2 ЕФС-1 попадают только сотрудники с особенностями стажа. Их стаж попадает в форму с кодом.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор, а если он совместитель? Отвечаем на вопрос.

Сможет ли ваша компания пройти проверку по самозанятым? Пройдите тест, узнаете ответ и получите приятный подарок.

С 2024 года действует новый МРОТ: сохраняйте в закладки таблицу по регионам.

Депутатов просят доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных, чтобы не страдали невиновные.

Зарплата узбеков по-особому облагается страховыми взносами.

Нельзя зарегистрировать организацию по адресу земельного участка.

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