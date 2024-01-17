«Утренний бухгалтер» № 5557. Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают не на всех работников!

В подраздел 1.2 ЕФС-1 попадают только сотрудники с особенностями стажа. Их стаж попадает в форму с кодом.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор, а если он совместитель? Отвечаем на вопрос.
Сможет ли ваша компания пройти проверку по самозанятым? Пройдите тест, узнаете ответ и получите приятный подарок.
С 2024 года действует новый МРОТ: сохраняйте в закладки таблицу по регионам.
Депутатов просят доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных, чтобы не страдали невиновные.
Зарплата узбеков по-особому облагается страховыми взносами.
Нельзя зарегистрировать организацию по адресу земельного участка.
💥 Совет от редакции: если хотите узнать больше о внедрении КЭДО в аутсорсинге — приходите на бесплатный вебинар 25 января в 11.00 мск. Эксперты на практических примерах расскажут, как построить работу, не допустить ошибок и без стресса перейти на КЭДО. Записаться.
🔥А вы знаете, какая профессия сейчас одна из самых востребованных?
По данным Росстата, средняя зарплата финансового аналитика в России составила 120 тысяч рублей в январе 2024 года.
Если вы имеете опыт работы в смежных областях, таких как бухгалтерия, аудит или финансовый менеджмент, то можете претендовать на успешное трудоустройство на позицию финансового аналитика.
Если вам кажется, что это сложно, вы ошибаетесь:
Вы можете тратить всего 50 минут в день на обучение и за 6 месяцев вы
сможете претендовать на повышение или найти новую работу.
Вы занимаетесь по расписанию, но всегда можете вернуться к началу. Записи курса хранятся в вашем личном кабинете 3 года.
Можно слушать курс в спортзале, самолете, в машине в пробках – все уроки в мобильном приложении
Узнайте подробнее про курс «Финансовый аналитик» и не упустите январьскую скидку до 35% на обучение.
Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8KWYsw
Разборы законов
— На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс
За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актов оформить.
— Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.
— Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
— Как можно использовать материнский капитал в 2024 году
Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.
— Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс
Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.
🔥Запутались в новшествах по зарплате 2024 года?
Поможет новый курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024». Вы узнаете обо всех новациях в НДФЛ и страховых взносах, разберетесь в расчете зарплаты, больничных, отпускных для дистанционщиков и иностранных сотрудников.
Сейчас курс можно купить по сниженной цене — 3 999 рублей.
Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.
Новости
1 С 1 февраля детские пособия вырастут на 7,4%
2 За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию
3 Единственное жилье можно продать без НДФЛ через три года
4 ❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами
5 Сельхозкомпанию нельзя зарегистрировать просто по адресу земельного участка
6 В 2023 году число индивидуальных предпринимателей выросло на 378 тысяч
7 🎓Вебинар. Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. 24 января в 15:00 мск!
8 Власти могут ограничить онлайн-торговлю топливом
9 Вычет по НДФЛ на ипотечные проценты по новой квартире дадут, даже если вычет по старой квартире был до 2014 года
10 Инвесторы потеряли 140 млн рублей из-за остановки торгов
11 🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России
12 Что изменится в прослеживаемости товаров с 2024 года
13 ⛔10 типичных ошибок при составлении годовой отчетности: проверьте себя!
14 Для банков не будут повышать налог на прибыль
15 С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам
16 Высокотехнологичным компаниям упростят выход на биржу
17 Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью
18 Депутатов просят уточнить законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных
19 ❄ ФНС не даст самозанятому справку о том, что он работает на Крайнем Севере
20 Иностранцам хотят запретить торговать алкоголем и табаком
21 Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей
22 🔥Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024
23 Госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов
24 Производители искусственных елок будут отвечать за их утилизацию
25 У сотрудников без опыта больше шансов получать зарплату выше 100 тысяч рублей
26 Wildberries вернул покупателям деньги за отмененные из-за пожара заказы
27 Для получения прав на содержание питомцев предложили проходить медицинские осмотры
28 Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают только на «особенных» сотрудников с кодом
29 Министр финансов стал участником программы долгосрочных сбережений
30 Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор
31 Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза
32 Группа «Тинькофф» может переехать с Кипра в САР в первом квартале 2024 года
Мероприятия
Как автоматизировать проверку контрагентов в Битрикс24
Дата проведения: 17 января, среда
Формирование и порядок сдачи отчетов 2-ТП (отходы) и 2-ТП (рекультивация) в 2024 году
Дата проведения: 17 января, среда
Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса
Дата проведения: 18 января, четверг
Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков
Дата проведения: 18 января, четверг
Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА
Дата проведения: 19 января, пятница
Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили
Дата проведения: 22 января, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5556. ИП освободят от онлайн-касс: повезет не всем
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, который упростит процедуру регистрации ККТ и освободит некоторых ИП от ее применения.
🔒 Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
В 2023 году в России открылось рекордное число ИП — почти миллион.
🔒 Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.
— Как офлайн-магазин повышает конверсию продаж и зачем интернет-магазину офлайн-точка
В последние годы мы видим стремительный рост онлайн-торговли: некоторые эксперты предрекали, что традиционная розница во многих нишах постепенно уйдет в прошлое. Но на практике наблюдается обратная тенденция — возвращение популярности привычных покупок с примеркой, прогулка и тактильный контакт с товаром.. Более того, онлайн и офлайн могут выгодно дополнять друг друга. Почему это происходит, чем это полезно и зачем интернет-магазину офлайн-точка, объясняем в статье.
🔒 На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс
За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актов оформить.
— Когда сдавать и как заполнять нулевой РСВ в 2024 году
Нужно ли в 2024 году сдавать нулевой РСВ? Если нужно, то как правильно его заполнить?
— Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит
Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.
— Самозанятый не докажет, что работал на Крайнем Севере. Все пособия проиндексируют, но их съедят цены. Составили таблицу по региональным МРОТ. ❄️«Ночной бухгалтер» № 1602
Самозанятым не светят пенсионные льготы. Все пособия вырастут. Хотите завести опасное животное – марш на медосмотр! Эти и другие новости за сегодня в выпуске «Ночного бухгалтера».
— Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные
По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.
Блоги компаний
Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
Транспортная железнодорожная накладная
Важные изменения в законах для бухгалтера в 2024 году
Какие отчеты нужно сдать до конца января, упрощенный порядок соцвычета по НДФЛ, коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП
Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024
Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах
Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить
Единая цифровая методологическая модель для проведения налогового мониторинга
🚀Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024
Что такое дорожная ведомость и для чего она оформляется
Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян
Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата от 70000 ₽, Пермь, Полный день
— Руководитель отдела маркетинга Зарплата от 150000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Коммерческий директор Зарплата от 300000 ₽, Москва, Полный день
— Старший налоговый консультант Зарплата от 100010 до 100010 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 80000 до 100000 ₽, Москва, Полный день
— Зам. гл. бухгалтера Зарплата от 200000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 60000 до 90000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 120000 до 230000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Нужно ли отправлять нулевое уведомление за январь 2024?
За что ИП может получить штраф по страховым взносам?
Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил, что ещё буду покупать?
Как правильно заполнить поле в приложении 1 к 6-НДФЛ?
Биткоин-фонды не долетели до Луны, а Сэм Альтман окончательно потерян для девчат
Как правильно заполнить графу «категория страхователя» в ЕФС-1?
Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?
Допустимо ли проводить компенсации от Озона ручной операцией Д45-К62?
3 причины считать операционные и неоперационные доходы и расходы
Что нельзя делать самозанятым. Какие виды деятельности не подходят
Как у вас формируется СЗВ-СТАЖ в 1С?
Нужно ли подавать заявление для получения устава и ИНН в бумажном виде?
Как уменьшение УСН на взносы отразить в КУДиР?
Подпадают ли компенсации по страховым случаям под налог УСН?
Нужно ли сдавать корректирующую ЕФС-1 при ошибке периоде работы сотрудника?
Как закрыть ИП на УСН+ПСН в 1С с правильным расчетом вычета?
Может ли узбекский гражданин работать в Москве с 2024 года по патенту?
Удалось ли кому-то отправить 3-НДФЛ без ошибок?
Сдается ли 6-НДФЛ по старой форме до 2024 года?
Налоговики дополнили список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения
Документы
Центральный банк РФ: Официальное разъяснение № 9-ОР от 05.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках
Президент РФ: Указ № 430 от 05.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках
Центральный банк РФ: Письмо № 12-2-3/2773 от 22.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках
ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/351@ от 29.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/123975 от 21.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/123622 от 20.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-03/118787 от 08.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/118739 от 08.12.2023
: Федеральный закон № 498-ФЗ от 27.12.2018
Последние темы форума
— Участие в конкурсе отражение в 1с
— Налоговый вычет на инвалида 3 группы (студент-очник до 24 лет)
— Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур нужно сдавать?
— Агентский договор России с Киргизией по поиску партнеров
— Подарки
— Мигранты уменьшение НДФЛ на стоимость патента
— Первичка
— Земля
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию